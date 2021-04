Ein besonderer Tag – Das Deutsche Reich macht heute frei!

Zum 132sten Geburtstag des Führers – der Badenweiler- Marsch.

Der Badonviller-Marsch (auch Badenweiler-Marsch; Armeemarschsammlung II, 256) wurde im August 1914 von dem bayerischen Militärmusiker Georg Fürst für das Königlich Bayerische Infanterie-Leib-Regiment (Spitzname: „Die Leiber„) komponiert. Er thematisiert ein Gefecht bei Badonviller (Frankreich) während des Ersten Weltkrieges aus damaliger deutscher Sicht. Im Dritten Reich, wurde er bei Auftritten Adolf Hitlers häufig gespielt und wird daher heute nur noch selten aufgeführt. Der Titel erinnert an einen Sieg bayerischer gegen französische Truppen bei Badonviller in Lothringen, zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Dazu muss erwähnt werden, dass de Führer mit Beginn des 1.Weltkrieges in einem bayerischen Regiment war.

Zeitgenössischer UFA-Film über Hitlers 50. Geburtstag mit anschließender Parade aller drei Waffengattungen der Wehrmacht.

