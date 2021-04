Im Freien schlafen, umgeben von Bäumen, Dunkelheit und angenehmer Kälte. Dabei hoch zu den Sternen blicken und sehen, wie sich die Atemluft wie eine feine Wolke vor den Augen kräuselt. Vielleicht verpassen wir ja etwas, wenn wir immer nur in temperierten Räumen mit vier Wänden und einer Decke liegen. Markus Torgeby war ein erfolgreicher Langstreckenläufer, als er der Zivilisation den Rücken kehrte, in den Wald zog und fortan unter freiem Himmel schlief. Eine Erfahrung, die sein Leben veränderte. Ein Leben abseits von Betonwüsten ist auch im 21. Jahrhundert möglich.

…

Viel wurde schon geschrieben über Schweden, das Land, in dem im März 2020 kein Lockdown oder Shutdown vollzogen wurde, in dem die Schulen bis zur neunten Klasse durchweg geöffnet blieben, in dem keine oder kaum Masken getragen werden. In vielen von uns wurde das oftmals nostalgische Gefühl, das man mit dem skandinavischen Land verbindet — die rot-weißen Häuschen, die zerklüfteten Ufer, die blauen Seen, die raue Natur — dadurch noch einmal verstärkt.

…

Wir möchten ausbrechen aus den ständigen Lockdown-Drohungen, dem Testwahnsinn, der Zwangsmaskerade, der permanenten Angstmache. Das vor wenigen Wochen erschienene Buch eines Schweden kann uns hierbei trösten und helfen. „Unter freiem Himmel“ heißt das Werk des 41-jährigen Markus Torgeby, eines früheren Langstreckenläufers. Darin beschreibt der Autor, wie er in seiner Kindheit in der Nähe von Göteborg aufwuchs, zum Hochleistungssportler reifte und dann mit den Problemen seines Alltags — todkranke Mutter, Druck in der Schule, Verletzung im Sport — nicht mehr zurechtkam.

Bei minus 42 Grad im Wald: Markus Torgeby. Wer bei minus 42 Grad pinkeln muss, sollte nicht trödeln. Jedes Zögern kann zu Erfrierungen an empfindlichen Stellen führen. Markus Torgeby hatte schon einige Übung im Wildpieseln, schliesslich lebte er seit vielen Monaten in der Wildnis Nordschwedens. Doch derart zapfige Bedingungen hatte er noch nicht erlebt: «Bei minus 42 Grad gefriert dein Urin, bevor er am Boden ankommt.» Es war der kälteste Tag seines Aufenthaltes im Wald, aber nicht der schlimmste – Was ihm aber wirklich zu schaffen machte, können Sie hier nachlesen.

Unter freiem Himmel

Er beschloss, mit dem Zug hoch hinauf in den Norden Schwedens zu fahren, nach Jämtland. Dort bot man ihm eine Stelle als Pfleger in einem Seniorenwohnheim an. Statt sich jedoch irgendwo einzumieten, baute er sich im Wald, unweit des Altenheims, ein Lager mit Feuerstelle, Bett und Zelt. Nach wenigen Monaten entschied er, nur noch auf Abruf zu arbeiten, und zog sich vollends in die Natur zurück. Wochenlang traf er keine Menschenseele, ernährte sich fast ausschließlich von Haferbrei mit Beeren und begann, wieder zu laufen. Diesmal aber ohne das Ziel, der Weltbeste zu werden.

…

Markus Torgeby blieb vier Jahre im Wald, bevor er das erste Mal wieder nach Göteborg zurückkehrte, um sich von seinem Großvater zu verabschieden, der im Sterben lag. Auf dem Sterbebett nahm ihm der Opa das Versprechen ab, dass er sich eine gute Frau suchen werde und dass er das solitäre Dasein aufgeben würde.

…

Und so kam es dann auch. Markus lernte Frida kennen, und zusammen haben sie inzwischen drei Kinder. Sie leben unweit der Stelle, an der Markus sein Zelt aufgebaut hatte. Jetzt haben sie ein Holzhaus, einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und schlafen bei sehr kalten Temperaturen im Haus, verbringen jedoch immer noch sehr viel Zeit unter freiem Himmel.

…

Wer in Deutschland aktuell Fluchtgefühle hegt und der täglichen Panikflut entgehen will, dem mag dieses kleine Werk ein Wegweiser sein, zeigt Markus Torgeby doch sehr beeindruckend auf, wie man sich aus Zweigen und Ästen ein Bett baut, welche Werkzeuge — Axt, Messer, Streichhölzer — beim Leben im Wald am wichtigsten sind. Er erklärt uns, wie wir den besten Haferbrei kochen und wie man bei vierzig Grad minus aufs Klo geht. Untermalt wird das Ganze von den kraftvollen und wunderschönen Fotos seiner Frau. „Unter freiem Himmel“ ist eine kleine Perle unter den Büchern über Wald, Pflanzen und Natur und ist sicherlich für den einen oder anderen eine Quelle der Inspiration.

