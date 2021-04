Juli Zehs Roman „Über Menschen“ ist der Versuch, ein Buch über so gut wie alle aktuellen Themen unserer Zeit zu schreiben.

…

Greta-Fieber, Black Lives Matter, Stadtflucht, Ost-West-Gefälle, Rechtsruck und natürlich ganz viel Corona — kann man das alles in eine einzige Story verpacken?

…

Der jüngste Versuch der Starautorin Juli Zeh ist in Maßen gelungen, auch wenn man von ihr diesmal keine machtkritischen Reflexionen im Stil ihres Gesundheitsdiktatur-Thrillers „Corpus Delicti“ erwarten kann. Eher gleitet Zeh im Plauderton über die vielen brisanten Fragen hinweg, die ihr jüngstes Werk aufwirft, und kittet mögliche Brüche mit einem menschelnden Harmoniekleister. Gerade in der Versöhnung von Gegensätzen liegt jedoch eine Stärke ihres Romans. Als angenehm erweist sich auch, dass man eines in ihrer Aussteigergeschichte nicht antrifft: Übermenschen.

Juli Zehs neuer Roman erzählt von unserer unmittelbaren Gegenwart, von unseren Befangenheiten, Schwächen und Ängsten, und er erzählt von unseren Stärken, die zum Vorschein kommen, wenn wir uns trauen, Menschen zu sein – hier weiter.

Der Schnellschuss

Juli Zeh verarbeitet in „Über Menschen“ mindestens zwei zentrale Themen: Corona und Rechtsradikalismus. Die Handlung des 400-Seiten-Romans ist so nah an unserer aktuellen Lebenswirklichkeit, dass es manchmal schon wehtut. „Mit den Klopapierpackungen links und rechts unter die Arme geklemmt fühlt sich Dora wie die Karikatur eines deutschen Corona-Bürgers.“ Weite Passagen des Buchs klingen, als wären sie kritischen Zeitungsessays zum Thema Corona entnommen. Wie oft haben Kritiker gegen Schriftsteller aber den gegenteiligen Vorwurf erhoben: sie trauten sich an die brisanten tagesaktuellen Themen nicht heran und flüchteten ins Allgemein-Menschliche.

…

Der Titel des Buchs knüpft zunächst an Juli Zehs Erfolgsroman „Unter Leuten“ (2016) an, zu dem 2018 sogar eine Serie gedreht wurde. Da die Autorin seit 2007 im Dorf Barnewitz in der Brandenburger Peripherie lebt, dürfte sie in beiden Romanen eigene Erfahrungen verarbeitet haben. Der Titel „Über Menschen“ deutet einerseits an, dass im Buch über Menschen geredet wird, andererseits spielt Friedrich Nietzsches Begriff „Übermensch“ und sein Bezug zu den Herrenmenschen-Fantasien der Nazis mit hinein. Zum Verständnis muss ich die Romanhandlung kurz skizzieren:

Raus aus dem Corona-Stress!

Dora, eine junge Werbetexterin, flieht im Jahr 2020 aus Berlin in die brandenburgische Provinz, nachdem ihr Lebensgefährte Robert zum „Corona-Experten“ und somit zu einem unerträglichen Gedankenpolizisten mutiert ist.

…

„Es war Liebe auf den ersten Blick. Als hätte er heimlich schon jahrelang auf das Virus gewartet. (…) Alles hört auf ein Kommando, jeder Zweifel wird zur Meuterei. Endlich denken alle dasselbe. Endlich reden alle über dasselbe. Endlich gibt es verbindliche Regeln für eine außer Kontrolle geratene Welt.“

…

Der Roman schildert die beklemmende Stimmung in Corona-Deutschland recht anschaulich:

…

„Eine junge Mutter schrie einen Jogger an, er solle nicht so heftig atmen. In manchen Fenstern verkündeten Fahnen: ‚Wir bleiben zu Hause!‘ Diese Menschen waren Teil von etwas, auch wenn Dora nicht wusste, wovon. Sie saßen hinter den Fahnen und hofften, dass es in Berlin nicht so schlimm werden würde wie anderswo.“

…

Hier wird auch der Unterschied zwischen Stadt und Land zum Thema. Dora nimmt an, „dass die Pandemie tatsächlich zu einer Renaissance des Landlebens führen könnte, weil Homeoffice auch im Niemandsland geht und man sich hier draußen irgendwie freier fühlt, fast so, als würde das Virus gar nicht richtig existieren. Nur ein überreizter Albtraum der Metropolen.“

Mein Nachbar, der Nazi

Sie mietet ein Haus mit Grundstück, versucht sich mit großen Anlaufschwierigkeiten in der Kunst des Renovierens und des Gartenbaus. Nun kommt erschwerend hinzu, dass ihr direkter Nachbar, „Gote“ genannt, ein Neonazi ist, der dem Bilderbuch entsprungen zu sein scheint. „Ich bin der Dorfnazi“, verkündet er unverfroren zur Begrüßung. Dies ist keineswegs ein schlechter Scherz, denn wenn im Garten des „Seriengrillers“ Party ist, tönt schon mal das Horst-Wessel-Lied an Doras links-grün-urban sozialisiertes Ohr. Gote war, wie sich herausstellt, an einschlägigen Überfällen auf Asylbewerberheime beteiligt gewesen. Das Irritierende am weiteren Verlauf der Handlung ist nun: Gote verhält sich im persönlichen Umgang mit seiner Nachbarin grundanständig. Unaufgefordert hilft er ihr immer wieder bei handwerklichen Aufgaben im Haus und bei der Anschaffung benötigter Gegenstände.

…

Wegen des rauen Charmes ihres Nachbarn schafft es Dora nicht, sich in gebührender Weise von dem „Nazi“ abzugrenzen. Zum „Schlimmsten“ kommt es zwar nicht, dafür freundet sich Dora besonders innig mit Gotes kleiner Tochter Franzi an. Sie rutscht auf diese Weise unversehens in eine Mutterrolle hinein. Von Nachbarn werden die drei deshalb teilweise schon als Familie wahrgenommen …

Der Gesundheitszwang

Wenn man sich „Über Menschen“ vorgenommen hat, weil man über das Stichwort Corona gestolpert ist, geht man an den Roman vielleicht mit überhöhten Erwartungen heran. Juli Zeh hatte mit „Corpus Delicti“ schon 2009 eine sehr wirkungsvolle Dystopie über eine Gesundheitsdiktatur veröffentlicht. In einem fiktiven Zukunftsstaat wird Gesundheit darin zur höchsten Bürgerpflicht. Es gibt ein vorgeschriebenes Gesundheitsprogramm, dessen Einhaltung streng überwacht wird. Kern der Staatsideologie ist die Annahme, die Menschheit habe die Krankheit lange zu Unrecht „angebetet“, was sich sogar in der Verehrung des Gekreuzigten im Christentum zeige.

Man kann durchaus eine Brücke von dem Roman zur heutigen Coronapolitik schlagen, in der Hygiene-Konzepte dominieren, Nichtinfektion andauernd nachgewiesen werden muss und vom Staat sehr rigide Eingriffe in die Freiheit verhängt werden.

Natürlich bestehen auch Unterschiede zwischen dem Roman-Regime und der heutigen Situation in Deutschland. In letzterer fokussiert sich ja alles ausschließlich auf die Vermeidung einer bestimmten „herbei-getesteten Krankheit“, welche jetzt genauso abläuft wie sie einst geplant wurde und andere gesundheitliche Probleme -vor allem psychische- einen günstigen Nährboden finden.

Das Spiel mit der Angst

Im Mai 2020 brachte sich Juli Zeh dann tatsächlich in die aktuelle Corona-Debatte ein und verfasste eine Schrift mit dem Titel „Fragen zu ‚Corpus Delicti‘“. Darin schreibt sie: „Sicherheit bedeutet nicht, dass jede Form von Risiko eliminiert werden muss.“ Es sei festzustellen, „dass demokratische Freiheiten aus ,Sicherheitsgründen’ eingeschränkt werden und die Ängste der Bevölkerung trotzdem (oder gerade deswegen?) weiter anwachsen“.

…

Schon im April 2020 hatte Zeh in einem im Spiegel veröffentlichten Aufruf zusammen mit anderen prominenten Autoren eine rasche Beendigung der Lockdown-Politik gefordert. Die Unterzeichner hielten COVID-19 für „nicht gefährlicher als die Grippe“ und beklagten, dass „die Grundrechte für die gesamte Bevölkerung in manchen Bereichen fast auf null gesetzt“ würden.

…

Wie mutig Zehs Vorstöße waren, kann man daraus ermessen, dass unter Prominenten zum Thema lange weitgehend Schweigen im Walde herrschte. Erst am 22. April d. J. hat die Schauspieler-Aktion: „allesdichmachen“ Wellen geschlagen. Die Angst, als „Corona-Leugner“ abgekanzelt zu werden und einen irreparablen Imageschaden zu erleiden, grassiert offenbar, denn schnell zogen sich einige Teilnehmer von der Aktion zurück. Ein fader Beigeschmack bei der orchestrierten Aktion, bleibt sowieso. Man wird das Gefühl nicht los, dass die ganze Aktion, bewust lanciert wurde. Wer jedoch aufgrund von „Corpus Delicti“ und der zitierten Äußerungen von ihrem neuen Roman eine Grundlagenkritik an Freiheitseinschränkungen im Zuge einer neuen „Gesundheitsdiktatur“ erwartet hatte, könnte enttäuscht werden.

…

„Über Menschen“ funktioniert als Corona-Roman nur bedingt. Zumindest ist das Buch diesbezüglich halbherzig, als wolle Zeh die Fans ihrer bisherigen ziemlich frechen machtkritischen Äußerungen bedienen, die Anhänger des derzeit dominierenden Corona-Narrativs aber auch nicht zu stark provozieren. Im Grunde geht Juli Zehs Zeitkritik nicht weit über ein allgemeines Genervtsein von der Allgegenwart des C-Themas und der Übervorsicht mancher Mitbürger hinaus. Das Virus allein vermag die Romanhandlung keinesfalls zu tragen, zumal die allgemeine Hysterie ja in der Provinz bei weitem nicht so hochkocht wie im urbanen Berlin.

Übermenschen im Unterhemd

Als weitaus ergiebiger erweist sich dem gegenüber die „Nazi-Handlung“. Ein anderer Nachbar Doras, Steffen, ist ein YouTube-Influencer, der in seinem Wohnzimmer für ein Video einsame antifaschistische Reden hält:

…

„Wisst ihr noch? Ist gar nicht lange her. Vor 70, 80 Jahren. Da wart ihr Übermenschen. Da wart ihr Herrenmenschen. Blonde Rassehengste auf dem Weg zur Weltherrschaft. (…) Heute sitzt ihr am Campingtisch. Hinter euch der Bauwagen, vor euch ein warmes Bier. Ihr raucht polnische Zigaretten, salutiert vor der Reichsflagge und malt eure eigenen Personalausweise. Übermenschen im Unterhemd.“ (Anm. Übliche Bedienung eines Klischee’s.)

…

Als Steffen dann fortfährt: „Ihr seid der Abschaum, den ihr immer ausrotten wolltet“, spürt Dora: Sie kann emotional nicht mehr mitgehen, wenn einem Menschen wie Gote — so viele Fehler er auch haben mag — die Würde abgesprochen wird. Dora hat sich durch die Konfrontation mit der Wahrheit über die Klischees des urbanen Multi-Kulti-Milieus hinaus entwickelt. Sie beginnt — und niemand ist darüber irritierter als sie selbst —, „Rechte“ zu verstehen.

…

Durch ihre Nachbarn konnte sie einen Blick auf die „geheime Unterseite der Nation“ werfen:

…

„Kaum zu glauben, dass sich ein stinkreiches Land Regionen leistet, in denen es nichts gibt. Keine Ärzte, keine Apotheken, keine Sportvereine, keine Busse, keine Kneipen, keine Kindergärten oder Schulen. Keinen Gemüseladen, keinen Bäcker, keinen Fleischer. Regionen, in denen Rentner nicht von der Rente leben können und junge Frauen Tag und Nacht arbeiten müssen, um ihre Kinder zu versorgen.“

…

Sie schließt: „Wer aufbegehrt, wird verunglimpft, als dummer Bauer, als Irgendwas-Leugner oder gleich als Demokratiefeind.“

Die Menschlichkeit des Monsters

Als Dora Gote nach einem Autounfall verletzt auffindet, denkt sie für einen Moment darüber nach, ob es überhaupt lohnt, das Leben eines Menschen mit derart beklagenswerter politischer Einstellung zu retten. Natürlich tut sie es doch.

…

„Versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung. Mit einem Mal spielt das keine Rolle mehr. Hier liegt ein Mensch, und Dora freut sich, dass er atmet. Sie streichelt den Nazi-Rücken und den Nazi-Kopf und klopft schließlich vorsichtig auf die Nazi-Wange.“

…

Formulierungen wie „Nazi-Wange“ deuten nicht nur darauf hin, dass solche politischen Zuordnungen in Anbetracht der kreatürlichen Verwundbarkeit aller Menschen absurd sind.

…

Wie sich herausstellt, leidet Gote an einer lebensbedrohlichen Krankheit, die periodisch zu Ohnmachtsanfällen führt. Durch diese Nachricht verlagert sich Doras Aufmerksamkeit noch weiter weg von politischer Rechthaberei hin zum Universell-Menschlichen. Der Rockstar Sting sang in seinem Lied „Russians“, mitten im Kalten Krieg: „We share the same biology, regardless of ideology. (…) I hope the Russians love their children too“ (deutsch: Wir teilen die gleiche Biologie, unabhängig von der Ideologie. (…) Ich hoffe, auch die Russen lieben ihre Kinder.).

…

In ähnlicher Weise öffnet auch ein Kind Dora den Zugang zur Menschlichkeit des „Monsters“ Gote:

…

„Aber da kommt Franzi gelaufen. Sie kauert sich neben ihren Vater und rüttelt ihn an der Schulter. Weinend ruft sie seinen Namen. Und da geschieht noch etwas. Das Erkenntnisgetriebe schaltet in den nächsten Gang. Es geht nicht darum, wozu man fähig ist. Es geht auch nicht darum, wer was verdient hat. Nicht einmal darum, für oder gegen Nazis zu sein. Das Zauberwort heißt ‚trotzdem‘. Trotzdem weitermachen, trotzdem da sein. Trotz allem liegt da drüben ein Mensch.“

Jenseits von Gut und Böse

Es ist, kurz gesagt, ein Roman, der der christlichen Botschaft näher ist, als man es erwarten würde — speziell der Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“. In vielen Sonntagspredigten wird sie in dieser Weise gedeutet: „Es ist egal, wer er ist — ein Inländer oder Ausländer, ein Glaubensbruder oder Andersgläubiger —, dein Nächster ist immer der, der dich gerade braucht.“

…

Sehr hellsichtig beschreibt Juli Zeh ihre Zerrissenheit auch in einer Szene, in der Dora und Gote gemeinsam einen Baumarkt besuchen. Ihr neuer Freund packt ihr ungefragt einen Blumenstock in den Einkaufswagen:

…

„Natürlich steht nirgendwo geschrieben, dass Neonazis keine Hortensien mögen. Komisch ist es trotzdem. Eine Bedrohung des lebenswichtigen Irrtums, man könne das Gute und das Böse spielend leicht auseinanderhalten.“

…

Freilich macht sich die Autorin angreifbar, wenn sie die Blumenliebe eines „Rechtsradikalen“ lobt, die Situation seiner Opfer — vor allem Flüchtlinge — jedoch unbeleuchtet lässt. Einen Denkanstoß bietet der Roman aber dennoch.

…

Nach meiner Einschätzung hat Juli Zeh hier nicht „den Corona-Roman unserer Zeit“ geschaffen. Was bewusst geschaffen wurde, ist eine Story, die das große Thema in unserem Land bedient und als Verstärker „Corona“ nutzt. Was bleibt, ist der ewige „Kampf gegen Rechts“, während das Land Links-Grün-versifft, an die Wand gefahren wird. Dennoch zeigt sich, welche Stärken zum Vorschein kommen, wenn man einfach mal, „gesunden Menschenverstand“ walten lässt und die ständige Indoktrination des „Kampfes gegen Rechts“ beiseite lässt!

..

Juli Zehs neuer Roman erzählt von unserer unmittelbaren Gegenwart, von unseren Befangenheiten, Schwächen und Ängsten, und er erzählt von unseren Stärken, die zum Vorschein kommen, wenn wir uns trauen, Menschen zu sein – hier weiter.

Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie das Dorf Unterleuten irgendwo in Brandenburg. Wer nur einen flüchtigen Blick darauf wirft, ist bezaubert von den schrulligen Originalen, die den Ort nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten, von den kleinen Häusern, die sich Stadtflüchtige aus Berlin gerne kaufen. Doch als eine Investmentfirma einen Windpark in unmittelbarer Nähe der Ortschaft errichten will, brechen Streitigkeiten wieder auf, die lange Zeit unterdrückt wurden. Kein Wunder, dass schon wenige Tage später im Dorf die Hölle los ist … hier weiter.

Kaum ein Thema prägte das letzte Jahr so sehr wie das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Infektionskrankheit COVID-19. Eine Situation, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Pandemie eingestuft wurde. Dazu kursieren widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen. Unterschiedliche Ansichten über die Gefahren durch die Pandemie führen zu tiefgehenden Disputen und sorgen für Verwirrung der Menschen. Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss klären sachlich auf – mit aktuellen Daten, Fakten und Hintergründen – hier weiter.

Befreiung aus dem Zeitalter der Lüge – Warum die Menscheit sich derzeit in einer Prüfungszeit befindet – hier zum Video…

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit...

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

Bauchschmerzen, Sodbrennen, Blähungen, Schlafstörungen oder auch Erschöpfungszustände sind nicht etwa normale Reaktionen auf unseren fordernden Alltag, sondern bereits erste Warnmeldungen unseres Körpers, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. Was Ihr Körper Ihnen damit sagen will, erfahren Sie hier…

Wir sollen nicht mehr selbst über unser Leben und unsere Gesundheit bestimmen dürfen. Wir sollen nicht mehr reisen dürfen, wann und wohin wir wollen. Wir sollen uns nicht mehr versammeln dürfen. Unsere eigenen vier Wände sollen nicht mehr heilig sein. Vor allem sollen wir nicht mehr sagen dürfen, was wir denken. Und weil das einzige Bollwerk gegen diesen Angriff auf unser Menschsein ein souveräner Nationalstaat ist, soll auch dieser weltweit abgeschafft werden. Peter Orzechowski beleuchtet mit Fakten, Dokumenten und Zeugenaussagen, was Ihnen die Mainstream-Medien verschweigen: Hier weiterlesen…

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutzuckerspiegels nehmen Sie morgens und abends nach der Mahlzeit je 10 Milliliter Regulatpro – hier mehr dazu.

Interviews, Porträts, Wissenswertes zur digitalen Welt für Ältere – hier weiter.

Auch weil viel Stress, Arbeit, Haushalt und sonstige hunderte Dinge täglich zu erledigen sind. Mit den Subliminals kannst du dein Unterbewusstsein trainieren und mehr erreichen. In Arbeit und Beruf, Wohlstand, Gesundheit und Körper als auch Bewusstsein, Freude und in der Liebe. Und natürlich auch in der Beziehung zu anderen Menschen. So funktionieren Subliminals…

Der DoorJammer ist ein neues, einzigartiges und komfortables Sicherheits-Tool. Er bietet Ihnen einen einfachen und effizienten Weg, Ihre Privatsphäre zu schützen. Der DoorJammer sorgt dafür, dass unerwünschten Eindringlingen der Zutritt verwehrt bleibt – hier mehr dazu…

Wie du Schritt für Schritt selbst als blutiger Anfänger ein langfristiges und sicheres Einkommen über YouTube aufbaust! Die Umsetzung ist kinderleicht – Es läuft völlig automatisiert – Du hast keine Werbekosten – Du braucht keine Vorkenntnisse – Du benötigst keine eigene Website – hier zum Video…

Seit Jahrtausenden gehen die Menschen der Frage nach, ob es eine Welt jenseits unserer sichtbaren Realität gibt? Beim betrachten der herausragendsten Physiker, Schriftsteller, Maler, Sportler oder Musiker fiel auf, dass sie alle 1 Sache gemeinsam hatten: Ihre kraftvolle Anbindung zur Quelle. Sie alle lebten im Einklang mit ihrer Seele und nutzen die Kraft der göttlichen Intuition. Erfahre tiefe spirituelle Klarheit und erkenne warum Du wirklich hier bist. Komm in Deine Kraft zurück und erlange Dein unerschütterliches Urvertrauen! Hier zum Video…

Du möchtest in deinem Leben gerne mehr erreichen? Wo genau? Im Beruf, in der Partnerschaft, im finanziellen Bereich? Möchtest du gerne mehr inneren Frieden finden oder den Sinn deines Lebens? Dann ist Happiness House genau richtig für dich. Was Dich bei Happiness House erwartet, erfährst Du hier…

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – hier weiter.

Millionen von Menschen leiden an Schlafproblemen und greifen lieber zu Schlaftabletten anstatt die Ursachen aufzulösen. Psychische Störungen und fehlende Energie sind die Folge. Die Lösung, finden Sie hier…

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Das Überleben nach russischer Art zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Mensch nicht auf verschiedene Ausrüstungsgegenstände verlässt, sondern auf sich selbst – und auf sein Können. Nach dieser Art grenzt sich der Mensch nicht von der Natur ab, sondern versucht, mit ihr zu verschmelzen, sich in der Natur aufzulösen, ein Teil davon zu werden – hier mehr dazu.

Viele Menschen sind spätestens nach dem Besteller „The Secret“ von dem Gesetz der Anziehung überzeugt. Aber wieso wirkt es dann nicht? Entscheidend sind nicht unsere bewussten Gedanken, sondern unsere unbewussten. Füllt man sich beispielsweise mit destruktiven und negativen Gedanken, so werden genau solche Zustände in unser Leben gezogen. Verändere dich und es verändert die Welt. So wirkt das Gesetz der Anziehung auch in deinem Leben – hier weiterlesen.

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach hat viele seiner Schätze ausgepackt und eine Auslegeordnung hergestellt, die das Leben Rudolf Steiners in seiner Vielschichtigkeit, Fülle und Dichte zeigt. Zahlreiche Fotografien und Dokumente, jeweils kompetent und feinsinnig erläutert, führen durch Rudolf Steiners Leben – hier weiter…

Jeden Tag erlebt Oberstaatsanwalt Ralph Knispel den Bankrott von Recht und Gesetz aufs Neue. Hier legt er offen, wie es um die deutsche Justiz wirklich steht – hier weiter.

Entdecke jetzt die ,,60-Sekunden-Methode“ – Hier zum Video…

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn – hier weiter.

Informationen über die Verbindung des Deutschen Reiches zu blonden Außerirdischen, okkulten Geheimgesellschaften und ihren Wurzeln bei den verlorenen Zivilisationen von Thule und Hyperborea – hier weiter.

Sollten Sie immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann – hier weiter.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram