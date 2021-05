In technokratischen Gesellschaften sind die Diskurse von zunehmender Entmenschlichung geprägt.

…

Die Menschen in den westlichen Demokratien leben in zunehmend gespaltenen Gesellschaften. Diese Entwicklung kann im Zuge der Coronakrise nicht mehr übersehen werden. Ein Gegenmittel ist bisher nicht in Sicht. Doch während sich strikt voneinander unterschiedene Meinungslager gebildet haben und sich die jeweiligen Filterblasen nur noch selbst inzestuös befruchten, richtet kaum jemand das Augenmerk darauf, wie eine gelungene Kommunikation wieder möglich werden könnte.

…

Wenig untersucht wird auch, wie es zum Scheitern des kommunikativen Miteinanders kommen konnte. Der folgende Artikel von Konrad Grüttner, geht diesen Fragen nach. Er richtet den Fokus auf eine sich etablierende Gesellschaftsform, welche unbemerkt von der Öffentlichkeit mit steigender Geschwindigkeit unsere Demokratie aushöhlt.

30 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Kommunismus erhebt die Tyrannei erneut ihr Haupt. Die Mächtigen holen zum endgültigen Schlag gegen den freien und selbstbestimmten Menschen aus. Und das nicht geheim oder im Verborgenen. Sie machen überhaupt keinen Hehl aus ihren revolutionären und menschenfeindlichen Absichten – hier weiter.

Die Erfindung der Realität

Die Coronakrise beschleunigt den Wandel der westlichen Demokratien zu technokratisch organisierten Gesellschaften. Ein Merkmal der technokratischen Gesellschaft ist die Reduzierung des Wirklichkeitsbegriffes auf das Diktum der Faktizität. Der permanente Prozess des Konstituierens von gesellschaftlicher Wirklichkeit, welcher zu einem nicht unerheblichem Maß durch die Kommunikation über subjektive Weltwahrnehmungen — determiniert durch den kulturell vermittelten Diskursrahmen — getragen wird, erlebt durch das Diktum der Faktizität eine Entwertung des Individuellen zugunsten des vermeintlich Funktionalen.

…

In der technokratischen Gesellschaft ist es nicht mehr seine intuitive Erfassung der Umwelt, welche das Individuum legitimiert, am wirklichkeitsbildenden Diskurs teilzunehmen, sondern sein Wissen über das, was wissenschaftlich überprüft und messbar als unwiderlegbarer Fakt als Wirklichkeit deklariert wurde.

…

Diese Delegitimierung seines intuitiven Weltzuganges erlebt der Mensch als eine quälende Entfremdung, weil es ihm nicht mehr gelingt, seine persönliche, weit über das technisch Funktionale hinausreichende Wahrnehmung und eben den auf diese Funktionalität reduzierten Wirklichkeitsdiskurs als konsistent zu erleben.

…

Der Mensch, so entwertet um seine subjektive Sinnhaftigkeit, kann sich ihrer aber dennoch nicht entledigen und sucht verzweifelt einen Rahmen für sein individuelles und affektives Potenzial. Dabei kann in einer technokratischen Gesellschaft ein immenser Konformitätsdruck entstehen, da die Entwertung des Subjektiven mit einer Bedürfnisunterdrückung einhergeht, welche, wenn eine gesamte Population betroffen ist, weniger zum Rebellentum als viel eher zur zwanghaften sozialen Anpassung führt, um nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden.

Der Sieg des Empirismus

Eine solche Gemeinschaft von konformen und — dies gilt es nicht zu vergessen — dem Diktum der Faktizität unterworfenen Subjekten neigt zu einer Form der Kommunikation, welche bei längerem Fortbestehen zunehmend die Möglichkeit von Kompromissbildungen ausschließt und die Kategorien richtig oder falsch zur singulären Beurteilungsgrundlage jeder Aussage macht. In der extremsten Ausprägung der technokratischen Gesellschaft wird demnach alles Individuelle, etwa das subjektive Gefühlserleben oder die eigene Meinung, irrelevant, ja sogar feindlich und bekämpfenswert, wenn es nicht in den Rahmen dessen passt, was als richtig angesehen wird.

…

Diese Polarisierung innerhalb des Diskurses geht einher mit einer enormen Aufwertung der Naturwissenschaften, da diese ihre Forschungsergebnisse in der Regel durch Messverfahren belegen können und damit die sichtbare Orientierung dafür bieten, was in der technokratischen Gesellschaft als richtig gilt. Gleichzeitig dringt der Empirismus mit einem ausgesprochenen Hegemonialanspruch in die Geisteswissenschaften ein — und wo diese ihm nicht standhalten können, etwa in der Theologie oder in der Philosophie, werden sie redundant und verlieren ihre gesellschaftliche Legitimation. Jegliche Metaphysik, der Glaube oder Gott — die Technokratie kann unter dem Diktum der Faktizität hier nur Aberglauben erkennen, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem solchen wird redundant.

Das Ende der Kommunikation

Das Menschsein wird in der technokratischen Gesellschaft so zur unlösbaren Aufgabe. Das Diktum der Faktizität verlangt den Verrat am Intuitiven, der Affekt gilt als primitiv. Jede Aussage wird zur bloßen Behauptung, wenn sie nicht wissenschaftlich nachweisbar fundiert ist. Der Bezug auf die wissenschaftliche Studie wird obligatorisch. Wissenschaft wird zum Phänomen der Massen und zum Richtmaß für das Richtige schlechthin. Eine abweichende Wahrnehmung des Subjekts wird nicht mehr toleriert und als wissenschaftsfeindlich gebrandmarkt. In der Technokratie verliert damit die Wissenschaft ihren prozesshaften Charakter.

Die Suche nach der Wirklichkeit wird ersetzt durch ein Festlegen des Wirklichen, die Wissenschaft wird zur absoluten Instanz des Richtigen und zunehmend auch des Rechten — sie gibt ihren deskriptiven Charakter auf und entwickelt einen normativen Anspruch.

…

Was durch die beschriebenen Vorgänge verloren geht, ist nichts Geringeres als das Wesen des Kommunikativen selbst. Das Diktum der Faktizität untergräbt in der technokratischen Gesellschaft die Selbstbeteiligung des Einzelnen im sprachlichen Austausch. Die Perspektive des kommunikativen Aktes ist nun nicht mehr darauf ausgerichtet, dass der Mensch die Mitmenschen an seinem Erleben teilhaben lässt (lateinisch „communicare“ — „mitteilen“, „teilnehmen lassen“), sondern darauf, dass er in der Lage ist, sich möglichst faktenbasiert über die in einem bestimmten Moment kursierenden Fakten auszutauschen.

…

Dieser Art der Kommunikation aber fehlt jegliche Lebendigkeit, sie entwirft keine Vision eines gelingenden Miteinanders. Sie ist darauf geeicht, Fehlerhaftes zu eliminieren, Zufälle auszuschließen und durch die maschinenhafte Perfektion des faktisch Messbaren den Menschen als Mängelwesen abzuwerten. Dieses vermeintlich Perfekte aber kennt keine Grautöne mehr — nur 0 und 1, richtig oder falsch, Leben oder Tod. Die moralische Ausrichtung der technokratischen Gesellschaft entwickelt somit einen totalitären Charakter, was nicht gut ist, muss böse sein. Wer nicht gut ist, ist böse. Und wer will das schon von sich behaupten?

Welche Herrschaftsform auch kommt, sie wird totalitär sein, und zwar in einem Ausmaß, wie wir es bislang nicht gekannt haben – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück.

Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! >>> hier weiter >>>.

Wer bin ich eigentlich? Und wer will ich sein? Mit Ende vierzig bricht Valerie aus ihrer Ehe aus. Sie weiß schon lange nicht mehr, wer sie eigentlich ist, was sie sich wünscht und wovon sie träumt. Hat sie überhaupt noch Träume? Plötzlich trifft sie die Erkenntnis wie ein Schlag: sie selbst ist der Schlüssel zu ihrer Zufriedenheit und ihrem Glück >>> hier weiter >>>.

Lösungen für ein gutes Miteinander kommen nicht von selbst, es braucht Toleranz und Dialogfähigkeit, auch Nein-sagen ist erlaubt >>> hier weiter >>>.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutzuckerspiegels nehmen Sie morgens und abends nach der Mahlzeit je 10 Milliliter Regulatpro – hier mehr dazu.

Kaum ein Thema prägte das letzte Jahr so sehr wie das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Infektionskrankheit COVID-19. Eine Situation, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Pandemie eingestuft wurde. Dazu kursieren widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen. Unterschiedliche Ansichten über die Gefahren durch die Pandemie führen zu tiefgehenden Disputen und sorgen für Verwirrung der Menschen. Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss klären sachlich auf – mit aktuellen Daten, Fakten und Hintergründen – hier weiter.

Befreiung aus dem Zeitalter der Lüge – Warum die Menscheit sich derzeit in einer Prüfungszeit befindet – hier zum Video…

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit...

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – hier weiter.

Millionen von Menschen leiden an Schlafproblemen und greifen lieber zu Schlaftabletten anstatt die Ursachen aufzulösen. Psychische Störungen und fehlende Energie sind die Folge. Die Lösung, finden Sie hier…

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Das Überleben nach russischer Art zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Mensch nicht auf verschiedene Ausrüstungsgegenstände verlässt, sondern auf sich selbst – und auf sein Können. Nach dieser Art grenzt sich der Mensch nicht von der Natur ab, sondern versucht, mit ihr zu verschmelzen, sich in der Natur aufzulösen, ein Teil davon zu werden – hier mehr dazu.

Viele Menschen sind spätestens nach dem Besteller „The Secret“ von dem Gesetz der Anziehung überzeugt. Aber wieso wirkt es dann nicht? Entscheidend sind nicht unsere bewussten Gedanken, sondern unsere unbewussten. Füllt man sich beispielsweise mit destruktiven und negativen Gedanken, so werden genau solche Zustände in unser Leben gezogen. Verändere dich und es verändert die Welt. So wirkt das Gesetz der Anziehung auch in deinem Leben – hier weiterlesen.

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach hat viele seiner Schätze ausgepackt und eine Auslegeordnung hergestellt, die das Leben Rudolf Steiners in seiner Vielschichtigkeit, Fülle und Dichte zeigt. Zahlreiche Fotografien und Dokumente, jeweils kompetent und feinsinnig erläutert, führen durch Rudolf Steiners Leben – hier weiter…

Jeden Tag erlebt Oberstaatsanwalt Ralph Knispel den Bankrott von Recht und Gesetz aufs Neue. Hier legt er offen, wie es um die deutsche Justiz wirklich steht – hier weiter.

Entdecke jetzt die ,,60-Sekunden-Methode“ – Hier zum Video…

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn – hier weiter.

Informationen über die Verbindung des Deutschen Reiches zu blonden Außerirdischen, okkulten Geheimgesellschaften und ihren Wurzeln bei den verlorenen Zivilisationen von Thule und Hyperborea – hier weiter.

Sollten Sie immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann – hier weiter.

Interviews, Porträts, Wissenswertes zur digitalen Welt für Ältere – hier weiter.

Auch weil viel Stress, Arbeit, Haushalt und sonstige hunderte Dinge täglich zu erledigen sind. Mit den Subliminals kannst du dein Unterbewusstsein trainieren und mehr erreichen. In Arbeit und Beruf, Wohlstand, Gesundheit und Körper als auch Bewusstsein, Freude und in der Liebe. Und natürlich auch in der Beziehung zu anderen Menschen. So funktionieren Subliminals…

Der DoorJammer ist ein neues, einzigartiges und komfortables Sicherheits-Tool. Er bietet Ihnen einen einfachen und effizienten Weg, Ihre Privatsphäre zu schützen. Der DoorJammer sorgt dafür, dass unerwünschten Eindringlingen der Zutritt verwehrt bleibt – hier mehr dazu…

Wie du Schritt für Schritt selbst als blutiger Anfänger ein langfristiges und sicheres Einkommen über YouTube aufbaust! Die Umsetzung ist kinderleicht – Es läuft völlig automatisiert – Du hast keine Werbekosten – Du braucht keine Vorkenntnisse – Du benötigst keine eigene Website – hier zum Video…

Seit Jahrtausenden gehen die Menschen der Frage nach, ob es eine Welt jenseits unserer sichtbaren Realität gibt? Beim betrachten der herausragendsten Physiker, Schriftsteller, Maler, Sportler oder Musiker fiel auf, dass sie alle 1 Sache gemeinsam hatten: Ihre kraftvolle Anbindung zur Quelle. Sie alle lebten im Einklang mit ihrer Seele und nutzen die Kraft der göttlichen Intuition. Erfahre tiefe spirituelle Klarheit und erkenne warum Du wirklich hier bist. Komm in Deine Kraft zurück und erlange Dein unerschütterliches Urvertrauen! Hier zum Video…

Du möchtest in deinem Leben gerne mehr erreichen? Wo genau? Im Beruf, in der Partnerschaft, im finanziellen Bereich? Möchtest du gerne mehr inneren Frieden finden oder den Sinn deines Lebens? Dann ist Happiness House genau richtig für dich. Was Dich bei Happiness House erwartet, erfährst Du hier…

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram