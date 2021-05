Die Werbekommunikation zur Impfkampagne offenbart die tiefe Verachtung der Politiker und PR-Profis für die Adressaten ihrer Botschaften.

…

„Keep it simple and stupid.“ Dieser Werbeslogan eignet sich auch für politische Propaganda bestens. Die Merkel‘sche Alternativlosigkeit haben die Werbefachleute der Impfkampagne offenbar ganz tief verinnerlicht. Auf einem Plakat mit dem „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch als Testimonial werden die Betrachter vor vollendete Tatsachen gestellt. In Anspielung auf benannte Quizsendung gibt es auf die Impffrage nur vier mögliche, jeweils identische Antworten: „Ja!“.

…

Umstandslos immerzu „ja“ zu sagen, ist vielleicht bei Hochzeiten in Kirchen oder Standesämtern angebracht, nicht aber in sich als demokratisch verstehenden Staaten. Dort wäre Meinungspluralität und damit ein breites Spektrum an möglichen Antworten angebracht. Die PR-Profis, die hier am Werk gewesen sind, offenbaren in dieser Kampagne ihre Geringschätzung gegenüber den Adressaten. In paternalistischer Weise degradieren sie die Konsumenten zu unmündigen Kindern.

Screenshot Twitter: Bundesgesundheitsministerium. auch bei „Wir bleiben zuhause“ ist Günther Jauch ein beliebtes wie prominentes Testimonial.

Die Impfluencer-Werbekampagne der Bundesregierung lässt tief blicken.

Die „Impfluencer“-Werbekampagne der Bundesregierung lässt tief blicken. Denn sie deckt die Einstellung der Bundesregierung zu den Bürgern, zur Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit sowie das Recht auf personelle Selbstbestimmung auf.

…

Der offensichtliche Taschenspielertrick mit Testimonials, die das beworbene Produkt allerdings noch gar nicht „getestet“ haben, wurde ja bereits kurz nach Erscheinen dieser dilettantischen Konsumentenwerbung aufgedeckt. Die Verwendung solch plumper Reklametricks ist aus werbefachlicher und ethischer Sicht definitiv abzulehnen, da sie das Werbeobjekt und den Auftraggeber unglaubwürdig erscheinen lassen und damit faktisch nach hinten losgehen. Natürlich wird diese Werbeform dennoch tagtäglich angewandt.

…

Und Testimonials mögen auch adäquat sein für Energydrinks oder Bratwürste. Wenn es allerdings um die Gesundheit der Bürger geht, ist eine Konsumproduktkampagne mehr als fragwürdig. Der Einsatz von mehr oder weniger deutlichen Werbelügen zeugt immer von einer Geringschätzung des Werbenden gegenüber seinen Adressaten — ganz nach dem Motto, das merkt der Empfänger schon nicht.

…

Und es zeugt obendrein von einer Verachtung für den Bürger und seine Gesundheit, wenn die Gabe eines Impfstoffs genauso „beworben“ wird wie reine Konsumartikel, die zwar gesundheitlich auch bedenklich sind, aber zumindest nicht in den Körper injiziert werden und deren Nebenwirkungen noch in einem persönlich leicht zu bestimmenden Verhältnis stehen. In diesem Fall stimmen die Auswahl des Werbeträgers und die verwendete Tonalität nicht mit den vorgeblichen Zielen des Bürgerwohls und der gesundheitlichen Aufklärung überein.

…

Besonders im Plakatmotiv mit Günther Jauch steckt aber noch weitaus Brisanteres. Denn es zeigt auf, welche Einstellung die Bundesregierung zur Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit und dem Grundrecht auf Selbstbestimmung hat. Unabhängig von der Umsetzung der sogenannten KISS-Regel, der die Publikumswerbung überwiegend folgt und die für das Muster steht, dass die Werbebotschaft kurz, einfach und intellektuell eher unterfordernd gehalten sein soll, vielleicht dazu mit einer Prise humoristischer Überspitzung versehen, zeugt die Gestaltung des Texts aber von der Verachtung der Grundrechte. Da nützt auch das typografische Deckmäntelchen der direkten Rede nichts, also der Darstellung als Zitat des im Bild dargestellten Promis. Denn erstens müsste für ein echtes Zitat der Name des Zitierten unter diesem genannt werden und zweitens gilt auch dann, dass der Publizierende sich diese Aussage zu eigen macht.

Stellen Sie sich vor, Sie dürfen frei auf eine Frage antworten: Das ist echte Meinungsfreiheit. Nun werden Ihnen vier Antworten vorgegeben: Das ist geführte Meinungsfreiheit. Wobei es sich aber bei Ihren vier möglichen Antwortmöglichkeiten jedoch immer genau um die identische Antwort handelt, so wie es im Plakat mit Günther Jauch erfolgt ist: „Lasse ich mich impfen? A: ja, B: ja, C: ja, D: ja“. — Das ist … ? Fühlen Sie sich ernst genommen? Was denken Sie über den Frage- und Antwortsteller? Was denkt der über Sie? Das ist keine Meinungsfreiheit, das ist Entmündigung und offene Verachtung der Persönlichkeit des Gegenübers.

…

Wieso diese Anzeigengestaltung tatsächlich Rückschlüsse auf die Auftraggeber zulässt? Weil es eine einfache Alternative gegeben hätte, die die Wirksamkeit der Aussage beziehungsweise Werbebotschaft im Sinne des Senders nicht verringert, sondern erhöht hätte: „Lasse ich mich impfen? A: ja, B: unsicher, C: nein, D: keine Angabe“. Und im Sinne des Werbetreibenden und seiner gewünschten Aussage wäre bei „A: ja“ einfach ein großes Wahlkreuz, das verdeutlicht, wofür sich Günther Jauch in seiner „Promi-als-Vorbild-Rolle“ entschieden hat.

…

Diese Version hätte eine deutlichere Sprache gesprochen, als die von der Bundesregierung veröffentlichte. Sie hätte eine dem Grundgesetz entsprechende Haltung zur freien Meinungsäußerung und freien Entscheidung im Bezug auf körperliche Selbstbestimmung gezeigt. Diese plumpe Kommunikation lässt tief blicken. Bürger sind in den Augen der Regierenden anscheinend infantile, unselbstständige und dumme Menschen, die man wie Kinder an die Hand nehmen muss, und falls man ihnen die Wahl lässt, dann aber nur zwischen viermal derselben Position. Ist dies die Vorlage für den nächsten Wahlzettel?

…

Hinter jeder Lüge steht immer auch ein entlarvender Blick ins Innere des Lügenden und deckt seine wahren Intentionen und Einstellungen auf. Oder wie es Erasmus von Rotterdam bereits 1509 in seinem — leider — zeitlosen Werk „Das Lob der Torheit“ formulierte: „Drum können auch die mich (die Torheit) nicht verleugnen, die mit Bedacht sich von der Weisheit Maske und Titel borgen und darin stolzieren wie der Affe im Purpur und der Esel in der Löwenhaut: trotz aller Verstellung gucken irgendwo die Eselsohren heraus.“

TV-Moderator Günther Jauch bekam „massenhaft“ Hassbriefe.

Wer andere Menschen so verarscht, darf sich nicht wundern wenn sie auf die Barrikaden gehen!



Video-Quelle: OE24.TV Artikel-Quelle: Andreas Ruf/

Dies könnte Sie auch interessieren:

Wie bewältigen wir schwere Krisen, zum Beispiel einen global entfachten Virus-Alarm?

Hier die Antwort.

Bauchschmerzen, Sodbrennen, Blähungen, Schlafstörungen oder auch Erschöpfungszustände sind nicht etwa normale Reaktionen auf unseren fordernden Alltag, sondern bereits erste Warnmeldungen unseres Körpers, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. Was Ihr Körper Ihnen damit sagen will, erfahren Sie hier…

Wir sollen nicht mehr selbst über unser Leben und unsere Gesundheit bestimmen dürfen. Wir sollen nicht mehr reisen dürfen, wann und wohin wir wollen. Wir sollen uns nicht mehr versammeln dürfen. Unsere eigenen vier Wände sollen nicht mehr heilig sein. Vor allem sollen wir nicht mehr sagen dürfen, was wir denken. Und weil das einzige Bollwerk gegen diesen Angriff auf unser Menschsein ein souveräner Nationalstaat ist, soll auch dieser weltweit abgeschafft werden. Peter Orzechowski beleuchtet mit Fakten, Dokumenten und Zeugenaussagen, was Ihnen die Mainstream-Medien verschweigen: Hier weiterlesen…

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutzuckerspiegels nehmen Sie morgens und abends nach der Mahlzeit je 10 Milliliter Regulatpro – hier mehr dazu.

Kaum ein Thema prägte das letzte Jahr so sehr wie das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Infektionskrankheit COVID-19. Eine Situation, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Pandemie eingestuft wurde. Dazu kursieren widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen. Unterschiedliche Ansichten über die Gefahren durch die Pandemie führen zu tiefgehenden Disputen und sorgen für Verwirrung der Menschen. Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss klären sachlich auf – mit aktuellen Daten, Fakten und Hintergründen – hier weiter.

Befreiung aus dem Zeitalter der Lüge – Warum die Menscheit sich derzeit in einer Prüfungszeit befindet – hier zum Video…

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit...

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – hier weiter.

Millionen von Menschen leiden an Schlafproblemen und greifen lieber zu Schlaftabletten anstatt die Ursachen aufzulösen. Psychische Störungen und fehlende Energie sind die Folge. Die Lösung, finden Sie hier…

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Das Überleben nach russischer Art zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Mensch nicht auf verschiedene Ausrüstungsgegenstände verlässt, sondern auf sich selbst – und auf sein Können. Nach dieser Art grenzt sich der Mensch nicht von der Natur ab, sondern versucht, mit ihr zu verschmelzen, sich in der Natur aufzulösen, ein Teil davon zu werden – hier mehr dazu.

Viele Menschen sind spätestens nach dem Besteller „The Secret“ von dem Gesetz der Anziehung überzeugt. Aber wieso wirkt es dann nicht? Entscheidend sind nicht unsere bewussten Gedanken, sondern unsere unbewussten. Füllt man sich beispielsweise mit destruktiven und negativen Gedanken, so werden genau solche Zustände in unser Leben gezogen. Verändere dich und es verändert die Welt. So wirkt das Gesetz der Anziehung auch in deinem Leben – hier weiterlesen.

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach hat viele seiner Schätze ausgepackt und eine Auslegeordnung hergestellt, die das Leben Rudolf Steiners in seiner Vielschichtigkeit, Fülle und Dichte zeigt. Zahlreiche Fotografien und Dokumente, jeweils kompetent und feinsinnig erläutert, führen durch Rudolf Steiners Leben – hier weiter…

Jeden Tag erlebt Oberstaatsanwalt Ralph Knispel den Bankrott von Recht und Gesetz aufs Neue. Hier legt er offen, wie es um die deutsche Justiz wirklich steht – hier weiter.

Entdecke jetzt die ,,60-Sekunden-Methode“ – Hier zum Video…

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn – hier weiter.

Informationen über die Verbindung des Deutschen Reiches zu blonden Außerirdischen, okkulten Geheimgesellschaften und ihren Wurzeln bei den verlorenen Zivilisationen von Thule und Hyperborea – hier weiter.

Sollten Sie immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann – hier weiter.

Interviews, Porträts, Wissenswertes zur digitalen Welt für Ältere – hier weiter.

Auch weil viel Stress, Arbeit, Haushalt und sonstige hunderte Dinge täglich zu erledigen sind. Mit den Subliminals kannst du dein Unterbewusstsein trainieren und mehr erreichen. In Arbeit und Beruf, Wohlstand, Gesundheit und Körper als auch Bewusstsein, Freude und in der Liebe. Und natürlich auch in der Beziehung zu anderen Menschen. So funktionieren Subliminals…

Der DoorJammer ist ein neues, einzigartiges und komfortables Sicherheits-Tool. Er bietet Ihnen einen einfachen und effizienten Weg, Ihre Privatsphäre zu schützen. Der DoorJammer sorgt dafür, dass unerwünschten Eindringlingen der Zutritt verwehrt bleibt – hier mehr dazu…

Wie du Schritt für Schritt selbst als blutiger Anfänger ein langfristiges und sicheres Einkommen über YouTube aufbaust! Die Umsetzung ist kinderleicht – Es läuft völlig automatisiert – Du hast keine Werbekosten – Du braucht keine Vorkenntnisse – Du benötigst keine eigene Website – hier zum Video…

Seit Jahrtausenden gehen die Menschen der Frage nach, ob es eine Welt jenseits unserer sichtbaren Realität gibt? Beim betrachten der herausragendsten Physiker, Schriftsteller, Maler, Sportler oder Musiker fiel auf, dass sie alle 1 Sache gemeinsam hatten: Ihre kraftvolle Anbindung zur Quelle. Sie alle lebten im Einklang mit ihrer Seele und nutzen die Kraft der göttlichen Intuition. Erfahre tiefe spirituelle Klarheit und erkenne warum Du wirklich hier bist. Komm in Deine Kraft zurück und erlange Dein unerschütterliches Urvertrauen! Hier zum Video…

Du möchtest in deinem Leben gerne mehr erreichen? Wo genau? Im Beruf, in der Partnerschaft, im finanziellen Bereich? Möchtest du gerne mehr inneren Frieden finden oder den Sinn deines Lebens? Dann ist Happiness House genau richtig für dich. Was Dich bei Happiness House erwartet, erfährst Du hier…

Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann der sogenannte Wiederaufbau: Es funktioniert immer nach den gleichen Mechanismen – hier weiter.

Der Hintern als Symbol dafür, was das Leben vermiesen kann: mangelnde Selbstliebe, zu hohe Erwartungen, Krankheiten, Unglück, Stress und Sorgen. Oder simple Frustration, weil der Hintern zu groß ist? Oder zu klein …? Wo bleibt denn da die Lebensfreude? Nach schwerer Krankheit und 600 Tagen Dauerschmerz beschloss die Autorin, mit dem Jammern aufzuhören und ihr Glück und ihre Träume zurückzuerobern. Mit einfachen Werkzeugen entfachte sie ein Feuerwerk der Lebensfreude – hier weiter.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram