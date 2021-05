Ein deutscher Hausarzt, der anonym bleiben möchte, schildert seine Erfahrungen und die schrecklichen, oft verschwiegenen Impffolgen, die er an seinen Patienten beobachtet.

…

Der Offene Brief schockiert: Er wurde im Telegram-Kanal „Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung“ geteilt und hat knapp 300.000 Aufrufe zu verzeichnen. Denn der Arzt schildert eine Situation, die der Erzählung der Mainstreammedien von einer Überlastung durch Covid-19 vollkommen entgegensteht. Er ist sich sicher: Die Corona-Politik ist völlig verfehlt. Jetzt sorgt er sich um die Kinder, die auch noch geimpft werden sollen.

…

Die Impfung von Kindern und Jugendlichen mit dem BioNTech-Impfstoff wurde in den USA und Kanada bereits zugelassen. Die EU und somit auch Deutschland werden bald folgen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, lehnt eine gesetzliche Verpflichtung zur Impfung von Kindern gegen das Coronavirus ab.

Lambrecht wörtlich: „Wir setzen darauf, dass sich ausreichend Kinder und Jugendliche freiwillig impfen lassen, sobald dies möglich ist. Ich gehe davon aus, dass dies noch im Sommer der Fall sein wird.“ Ich stell mal provokant die Frage: „Was kommt, wenn sich nicht ausreichend Kinder und Jugendliche impfen lassen?“ Momentan ist die Berichterstattung, es werde bald eine Impflicht für Kinder und Jugendliche kommen, laut Fakten-Checker, noch eine Verschwörungstheorie…

Impf-Nebenwirkungen: Ein Hausarzt schildert seine Erfahrungen.

Erblindung nach Impfung: In seinem Offenen Brief berichtet der Arzt, der anonym bleiben möchte („Als Arzt kann man seine Meinung nicht mehr öffentlich äußern, ohne Restriktionen zu erfahren.“) seine schreckliche Arbeitsrealität. Die Impffolgen, die er an seinen Patienten beobachte, seien alles andere als harmlos. Es gehe da nicht mehr um Impfarme, um Kopfschmerzen, hohes Fieber oder Müdigkeit. Er schildert Fälle von Erblindung, Schlaganfällen, Krampfanfällen.

…

Der Arzt bestätigt die bereits bekannten Schilderungen seiner Kollegen: Von der Überlastung durch Corona, die den Zeitungen zu entnehmen war, habe nie die Rede sein können, stattdessen habe er sich mit seinen Kollegen gelangweilt, weil sich die Patienten nicht mehr in die Praxis trauten. Während er in seiner praktischen Erfahrung nur kaum bis wenig von der angeblichen Epidemie bemerke, beobachtet er jetzt aber vor allem unter Jugendlichen eine massive Zunahme psychologischer Probleme. Die Corona-Politik sei völlig verfehlt, so der Arzt.

…

Ich möchte hier als Hausarzt meine Erfahrungen schildern. Wir haben um die 10.000 Patienten in der Kartei, mit den umliegenden Praxen versorgen wir die Außenbezirke einer Kleinstadt. Wir sehen Nebenwirkungen und Impfschäden, weit über das übliche Maß. Und damit meine ich nicht die „harmlosen“ wie hohes Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Hautreaktionen und die „Impfarme.“

…

Eine Patientin ist erblindet, vom Augenarzt als Impfschaden bestätigt, weiters Schlaganfälle, ein Krampfanfall. Eine schwere allergische Reaktion. Ein totaler Verlust des Geschmacks. Ein Fall von unklaren Sensibilitätsstörungen. Trotzdem wird immer weiter geimpft, denn man will ja wieder reisen. Und jetzt sollen noch die Kinder drankommen, die durch Corona nicht gefährdet sind.

…

Obwohl wir sehr engen Kontakt mit Covid-Positiven hatten und haben, ist niemand in unserem Team krank geworden. Und am Anfang des Ausbruchs wussten wir gar nicht, dass die Patienten Corona hatten und hatten sie ohne Schutz behandelt. Niemals war unsere Praxis überlastet, so wie manchmal bei einer Grippeepidemie. Im Gegenteil: voriges Jahr saßen wir herum und langweilten uns. Aus Angst blieben die Patienten zu Hause.

…

Nun sehen wir kaum noch Coronafälle, dafür vermehrt: Angsterkrankungen, Depressionen, Zwangsstörungen, Einsamkeit, Existenzängste vor allem bei Jungen. Wenige unserer Patienten sind gestorben, ausnahmslos mehrfach Vorerkrankte über 80. Ich persönlich habe Angst vor der Zukunft, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der völlig verfehlten Coronapolitik. Gesunde werden zwangsgetestet, Geimpfte treffen sich nicht mehr mit Nicht-Geimpften. Nicht-Geimpfte werden weiter durch Isolation in den Altersheimen bestraft.

…

Die Impfung wird uns als Erlösung verkauft. Es ist erschreckend, wie schnell sich die Gesellschaft in eine mit diktatorischen Zügen gewandelt hat. Als Arzt kann man seine Meinung nicht mehr öffentlich äußern, ohne Restriktionen zu erfahren.

…

Quellen: Telegram – Correctiv – Wochenblick – ZDF

Schlaganfall sicher vorbeugen und die Folgen mindern – hier.

…

Herzinfarkt sicher vorbeugen und die Folgen mindern – hier.

…

Was ist dran an dem Coenzym Q10

…

Pflichtlektüre – über die Irrungen der Medizin.

…

Trau keinem Doktor!

Viele Menschen verharren in Angst und Passivität. Regierungen unterwerfen sich Empfehlungen von Experten, eine Opposition ist kaum zu sehen, und die Medien hinterfragen wenig. Was geschieht hier eigentlich? Hier weiter.

Das Corona-Dossier – Flo Osrainik – Unter falscher Flagge gegen Freiheit, Menschenrechte und Demokratie.

Warum es jetzt zu Gewalt, Aufruhr und Rebellion in unseren Städten kommen wird – Die Frage ist nicht, ob es in Deutschland zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird, sondern wann – hier weiter.

Kaum ein Thema prägte das letzte Jahr so sehr wie das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Infektionskrankheit COVID-19. Eine Situation, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Pandemie eingestuft wurde. Dazu kursieren widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen. Unterschiedliche Ansichten über die Gefahren durch die Pandemie führen zu tiefgehenden Disputen und sorgen für Verwirrung der Menschen. Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss klären sachlich auf – mit aktuellen Daten, Fakten und Hintergründen – hier weiter.

Befreiung aus dem Zeitalter der Lüge – Warum die Menscheit sich derzeit in einer Prüfungszeit befindet – hier zum Video…

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit...

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Woran erkennt man eine echte Pandemie? Wann sind Viren gefährlich? Warum eigentlich Masken? Was wissen wir über gentechnische Impfungen? Was geschieht mit unseren Gesundheitsdaten? Wem kann man noch trauen? Wo bleibt die Evidenz in der Corona-Krise? Wo ist die Debatte? Was passiert in Heimen und Kliniken? Werden Gesundheitsbehörden missbraucht? Was ist institutionelle Korruption? Wem nützt die aktuelle Pandemie? – hier weiter.

In seinem Buch „Vom Verlust der Freiheit“ führt Raymond Unger seine These eines Wirkzusammenhangs von transgenerationalen Kriegstraumata und einer Übersteuerung in den großen politischen Agenden Deutschlands fort. – hier. Vom Verlust der Freiheit – Raymond Unger im Gespräch – Video hier.

Klaus Schwab spricht während des WEF im Juli und sagt, dass es einen Cyber-Angriff geben wird, der viel schlimmer sein wird als die Covidhoax-Pandemie. Artikel dazu: Der Great Reset des WEF und die Simulations-Übung Cyber Polygon – hier. Video dazu hier. Genau wie es auch in „Wir töten die halbe Menschheit“ beschrieben ist: Man fährt die Weltwirtschaft gegen die Wand, bereinigt die Erde gleichzeitig von „überflüssigen“ Menschen (nutzlose Esser), bringt die Zwangsimpfung, den Chip, 5G und den bargeldlosen Zahlungsverkehr mit großen Schritten voran und will zudem die Neue Weltordnung, eine Weltregierung durchdrücken: „Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles, was wir brauchen, ist die richtige allumfassende Krise, und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ David Rockefeller, Juni 1991.

Der Great Reset hat drei Hauptziele, die alle gleich wichtig sind: Eine massive Entvölkerung, das Verschieben aller Vermögenswerte von unten und von der Mitte nach oben (nach dem Motto von Klaus Schwab: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“.). Das dritte Ziel, ist die vollständige digitalisierte Kontrolle über alles. (Geld, Verstand, persönliche Aufzeichnungen und Verhaltensweisen – eine Kombination aus Aldous Huxleys „Brave New World“ und „George Orwells 1984“. Es ist genau das, was viele Autoren schon beschrieben haben – hier. Und es kommt in großen Schritten auf uns zu!

Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen – hier weiter.

Wieder einmal hat eine Impfkampagne von Bill Gates und WHO in Ländern des globalen Südens verheerende Folgen – hier weiterlesen.

Impfen Die Fakten geht Wolfram Klingele akribisch und gründlich auf die bekannten Infektionskrankheiten und Impfungen ein. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter oder offizieller Studien – hier weiter.

Sind sie medizinische Wunderwaffen gegen Krankheitsepidemien oder Ursachen zahlreicher gesundheitlicher Störungen und verursachen damit mehr Schaden als Nutzen? Wie wirkt sich Impfen bzw. Nicht-Impfen auf Kinder und Eltern aus? Ist Impfen gar eine gesellschaftliche Norm und führt Nicht-Impfen zu Ausgrenzung? Hier die Antworten.

Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin, Polizei, Geheimdienst, Bundeswehr und Logentum packen aus! hier weiter.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram