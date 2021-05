Ein älterer Mann aus Pakistan, der seit fast zwei Jahrzehnten in dem umstrittenen US-Gefangenenlager in Guantanamo Bay auf Kuba inhaftiert ist, soll nach Angaben seiner Anwältin gemeinsam mit zwei weiteren Insassen freigelassen werden.

…

Saifullah Paracha ist seit mehr als 16 Jahren inhaftiert, weil er verdächtigt wurde, Verbindungen zu al-Qaida zu haben. Seine Entführer haben ihn jedoch nie eines Verbrechens angeklagt.

…

Paracha war ein wohlhabender Geschäftsmann in Pakistan, der Immobilien in New York City besaß. Sein Leben wurde jedoch auf den Kopf gestellt, nachdem die US-Behörden ihn beschuldigten, ein al-Qaida-„Vermittler“ zu sein, der zwei Verschwörern der Terroranschläge vom 11. September mit einer Finanztransaktion geholfen haben soll. Paracha behauptete, dass er nichts von deren Zugehörigkeit zu der Terrorgruppe wusste. Die USA ließen ihn im Jahr 2003 in Thailand festnehmen und verschleppten ihn ein Jahr später nach Guantanamo Bay.

…

Gefangene in Guantanamo Bay mussten sich speziellen Verhörmethoden unterziehen. Roger Willemsen hat mit fünf ehemaligen Guantánamo-Häftlingen ausführliche Gespräche geführt. Sie alle sind keine Terroristen, sondern Opfer amerikanischer Politik. Sie sprechen über die Zustände in Guantánamo und anderen Lagern, über ihre Gefangennahme und Verhörpraktiken – hier weiter.

Guantanamos ältester Häftling wird freigelassen

Im November wurde Paracha’s Fall vor einen Gefangenenüberprüfungsausschuss gebracht. Es war sein achter Auftritt vor diesem Gremium. Laut seiner Anwältin Shelby Sullivan-Bennis hat das US-Militär nun endlich zugestimmt, ihn freizulassen, ohne die Gründe für diese Entscheidung zu nennen. Man habe nur erklärt, dass Paracha „keine anhaltende Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten darstelle. Zwei weitere Männer sollen ebenfalls freigelassen werden.

…

Der schlechte Gesundheitszustand des Häftlings sowie die im vergangenen Jahr gegen seinen Sohn erhobene Terrorismus-Anklage könnten zu der Entscheidung beigetragen haben, Pascha freizulassen, spekulierte seine Anwältin bei der Anhörung.

…

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Paracha sofort freigelassen wird. Es gibt noch eine Reihe von Hürden, einschließlich der Frage, wohin er repatriiert werden soll. Sullivan-Bennis sagte, dass Pakistan bereit sei, ihn aufzunehmen, und dass es keine Hindernisse gebe, die seiner Rückkehr im Wege stehen würden.

…

Abgesehen davon, dass er der älteste Häftling des US-Gefangenenlagers ist, ist er auch einer der letzten verbliebenen Gefangenen in Guantanamo. Derzeit sind dort 40 Menschen inhaftiert, im Jahr 2003 waren es fast 700.

…

Im Februar versprach die Regierung unter US-Präsident Joe Biden, eine gründliche Überprüfung des Gefängnisses durchzuführen, mit dem Ziel, die Einrichtung bis zum Ende von Bidens Amtszeit zu schließen. Die US-Politik machte somit eine scharfe Kehrtwende von der Haltung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Während des Wahlkampfs 2016 hatte dieser seinen Wählern versprochen, dass er die Einrichtung mit „einigen bösen Jungs“ füllen werde.

…

Die Schließung der höchst umstrittenen Einrichtung erwies sich jedoch als keine einfache Aufgabe. Nachdem Barack Obama im Jahr 2008 ins Weiße Haus eingezogen war, erließ er einen Erlass, der die Schließung des Gefangenenlagers binnen eines Jahres vorsah. Die Initiative wurde jedoch vom Pentagon abgewürgt. Daraufhin unterzeichnete Obama ein Gesetz, das die Verlegung von Gefangenen aus der Einrichtung einschränkte, was seine eigene Anordnung zunichtemachte. Dennoch wurde während seiner Präsidentschaft die Zahl der Häftlinge reduziert.

…

Wiederholt wurde die CIA beschuldigt, das Offshore-Gefängnis zu nutzen, um brutale exzessive Verhörtechniken anzuwenden, die eindeutig als Folter eingestuft wurden. Diese Techniken wurden von Obama im Jahr 2009 offiziell verboten, bis ins Jahr 2017 jedoch fortgesetzt. Laut Nils Melzer, dem UN-Sonderberichterstatter für Folter, sind die Täter straffrei davongekommen.

…

Das Gefangenenlager wurde vom ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als Teil des „Kriegs gegen den Terror“ eröffnet, um mutmaßliche Terroristen festzuhalten, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in Übersee gefangen genommen wurden. Viele Gefangene traten in den Hungerstreik, um gegen ihre Inhaftierung, die Bedingungen in der Einrichtung und die Art und Weise ihrer Behandlung zu protestieren. Im August 2013 erreichte ein Hungerstreik mit 37 Gefangenen nach fast sieben Monaten ohne Nahrung einen Höhepunkt.

…

Anm: George Orwells 1984 ist längst zu einer scheinbar nicht mehr erklärungsbedürftigen Metapher für totalitäre Verhältnisse geworden. Mit atemberaubender Unerbittlichkeit zeichnet der Orwell, das erschreckende Bild einer durch und durch totalitären Gesellschaft, die bis ins letzte Detail durchorganisierte Tyrannei einer absolut autoritären Staatsmacht. Seine düstere Vision hat einen beklemmenden Wirklichkeitsbezug, dem sich auch der Leser von heute nur schwer entziehen kann – hier weiter.

Hier spricht Guantánamo – erschütternde Originaltöne aus einer geheimgehaltenen Welt.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen. Hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – hier weiter.

Millionen von Menschen leiden an Schlafproblemen und greifen lieber zu Schlaftabletten anstatt die Ursachen aufzulösen. Psychische Störungen und fehlende Energie sind die Folge. Die Lösung, finden Sie hier…

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Das Überleben nach russischer Art zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Mensch nicht auf verschiedene Ausrüstungsgegenstände verlässt, sondern auf sich selbst – und auf sein Können. Nach dieser Art grenzt sich der Mensch nicht von der Natur ab, sondern versucht, mit ihr zu verschmelzen, sich in der Natur aufzulösen, ein Teil davon zu werden – hier mehr dazu.

Viele Menschen sind spätestens nach dem Besteller „The Secret“ von dem Gesetz der Anziehung überzeugt. Aber wieso wirkt es dann nicht? Entscheidend sind nicht unsere bewussten Gedanken, sondern unsere unbewussten. Füllt man sich beispielsweise mit destruktiven und negativen Gedanken, so werden genau solche Zustände in unser Leben gezogen. Verändere dich und es verändert die Welt. So wirkt das Gesetz der Anziehung auch in deinem Leben – hier weiterlesen.

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach hat viele seiner Schätze ausgepackt und eine Auslegeordnung hergestellt, die das Leben Rudolf Steiners in seiner Vielschichtigkeit, Fülle und Dichte zeigt. Zahlreiche Fotografien und Dokumente, jeweils kompetent und feinsinnig erläutert, führen durch Rudolf Steiners Leben – hier weiter…

Jeden Tag erlebt Oberstaatsanwalt Ralph Knispel den Bankrott von Recht und Gesetz aufs Neue. Hier legt er offen, wie es um die deutsche Justiz wirklich steht – hier weiter.

Entdecke jetzt die ,,60-Sekunden-Methode“ – Hier zum Video…

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn – hier weiter.

Informationen über die Verbindung des Deutschen Reiches zu blonden Außerirdischen, okkulten Geheimgesellschaften und ihren Wurzeln bei den verlorenen Zivilisationen von Thule und Hyperborea – hier weiter.

Sollten Sie immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann – hier weiter.

Interviews, Porträts, Wissenswertes zur digitalen Welt für Ältere – hier weiter.

Auch weil viel Stress, Arbeit, Haushalt und sonstige hunderte Dinge täglich zu erledigen sind. Mit den Subliminals kannst du dein Unterbewusstsein trainieren und mehr erreichen. In Arbeit und Beruf, Wohlstand, Gesundheit und Körper als auch Bewusstsein, Freude und in der Liebe. Und natürlich auch in der Beziehung zu anderen Menschen. So funktionieren Subliminals…

Der DoorJammer ist ein neues, einzigartiges und komfortables Sicherheits-Tool. Er bietet Ihnen einen einfachen und effizienten Weg, Ihre Privatsphäre zu schützen. Der DoorJammer sorgt dafür, dass unerwünschten Eindringlingen der Zutritt verwehrt bleibt – hier mehr dazu…

Wie du Schritt für Schritt selbst als blutiger Anfänger ein langfristiges und sicheres Einkommen über YouTube aufbaust! Die Umsetzung ist kinderleicht – Es läuft völlig automatisiert – Du hast keine Werbekosten – Du braucht keine Vorkenntnisse – Du benötigst keine eigene Website – hier zum Video…

Seit Jahrtausenden gehen die Menschen der Frage nach, ob es eine Welt jenseits unserer sichtbaren Realität gibt? Beim betrachten der herausragendsten Physiker, Schriftsteller, Maler, Sportler oder Musiker fiel auf, dass sie alle 1 Sache gemeinsam hatten: Ihre kraftvolle Anbindung zur Quelle. Sie alle lebten im Einklang mit ihrer Seele und nutzen die Kraft der göttlichen Intuition. Erfahre tiefe spirituelle Klarheit und erkenne warum Du wirklich hier bist. Komm in Deine Kraft zurück und erlange Dein unerschütterliches Urvertrauen! Hier zum Video…

Du möchtest in deinem Leben gerne mehr erreichen? Wo genau? Im Beruf, in der Partnerschaft, im finanziellen Bereich? Möchtest du gerne mehr inneren Frieden finden oder den Sinn deines Lebens? Dann ist Happiness House genau richtig für dich. Was Dich bei Happiness House erwartet, erfährst Du hier…

Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann der sogenannte Wiederaufbau: Es funktioniert immer nach den gleichen Mechanismen – hier weiter.

Der Hintern als Symbol dafür, was das Leben vermiesen kann: mangelnde Selbstliebe, zu hohe Erwartungen, Krankheiten, Unglück, Stress und Sorgen. Oder simple Frustration, weil der Hintern zu groß ist? Oder zu klein …? Wo bleibt denn da die Lebensfreude? Nach schwerer Krankheit und 600 Tagen Dauerschmerz beschloss die Autorin, mit dem Jammern aufzuhören und ihr Glück und ihre Träume zurückzuerobern. Mit einfachen Werkzeugen entfachte sie ein Feuerwerk der Lebensfreude – hier weiter.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram