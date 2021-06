Wenn wir uns in dieser Krisenzeit auf uns besinnen, geben wir dem gesellschaftlichen Ganzen neue Entwicklungsimpulse.

…

Seit Menschengedenken versuchen wir nun schon, unsere Probleme im Außen zu lösen, und verstehen nicht, dass wir selbst deren Ursache sind. Wir können diesen Zusammenhang nicht durchschauen, weil wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben. Abgeschnitten von unserem innersten Wesen, fehlt uns die Orientierung für unser Leben. Wir irren umher wie Schafe, die sich von der Herde entfernt haben und nun nicht mehr nach Hause finden. Am Wegesrand lauern aber schon die Beutegreifer.

…

Verführbar für jedes Angebot, das Rettung verspricht, werden wir zur leichten Beute für selbst ernannte Führer, die behaupten, sie wüssten, was für uns gut ist. Aber nicht die Pläne einiger größenwahnsinnig gewordener Global Leader, die Gott spielen und sich die Welt und uns Menschen nach ihren Vorstellungen neu erschaffen wollen, können das Drehbuch für die jetzige Krise liefern. Wir alle zusammen und jeder Einzelne von uns entscheidet darüber, wo es für uns langzugehen hat.

…

Damit uns dies gelingt, müssen wir zurück in die Vergangenheit. So wie man sich zur Zeit der Renaissance auf das antike Erbe, auf die Vernunft und die Humanitas, das dem Menschen Gemäße besann, so müssen auch wir zurück zu dem uralten Satz, dem göttlichen Rat, der sich den Pilgern im antiken Griechenland darbot, wenn sie den Apollontempel in Delphi betraten: „Gnṓthi seautón!“, „Erkenne Dich selbst!“

Um zu einer gangbaren Selbsterkenntnis zu gelangen, muss man sich selbst einmal so erforschen, dass unsere Neigungen und Sehnsüchte zum Vorschein kommen und es uns ermöglichen, klarere und schärfere Konturen unseres Bewusstseins zu erfahren. ERKENNE DICH SELBST – Ein Essay über die eigene Wahrnehmung – hier weiter.

ERKENNE DICH SELBST – Ein Essay über die eigene Wahrnehmung

Unser innerstes Selbst ist das Schlachtfeld, der Kampfplatz, auf dem sich unsere Zukunft entscheidet. Hier erleben wir gerade den Angriff auf unser Menschsein, auf unsere Selbstbestimmung, unser Verbundensein und unsere Würde. Wir sollen umerzogen werden zu gehorsamen Untertanen, die nicht selbst denken, keine kritischen Fragen stellen, sondern sich fügsam den Herrschenden unterordnen, sich willig ihren Maßnahmen unterziehen.

…

Damit unsere stärkste Waffe, unsere Menschlichkeit, eine Chance hat, müssen wir bereit sein, den Weg der Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung zu gehen. Wir müssen im psychologischen Sinne erwachsen werden und Verantwortung für uns selbst und für einander übernehmen. Dazu ist es nötig, unseren „Schatten“, die seelischen Verletzungen aus Kindertagen, aufzuspüren und aufzulösen. Denn er trübt unser Bewusstsein und hindert uns an der vollen Menschwerdung. Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Zeit dafür, mit unserem Leben ernst zu machen, die Wiedergeburt unsere Menschlichkeit einzuleiten und so der Menschheit eine neue Chance zu geben?

…

Die Träume von einer friedlicheren und gerechteren Welt, in der sich alle Menschen frei und selbstbestimmt entfalten können, sind in weite Ferne gerückt. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen unserer Zivilisation. Demokratie und Rechtsstaat, die Bollwerke gegen Totalitarismus und Diktatur, zerbröckeln vor unseren Augen. Wie konnte das alles passieren? Wie sind wir da reingerutscht?

…

Die Demokratieillusion: Lange haben wir geglaubt, Demokratie und Kapitalismus wären miteinander vereinbar. Für eine kurze Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik sah es ja auch so aus, als könnte das ungleiche Machtverhältnis zwischen Kapitalbesitzern und lohnabhängig Beschäftigen in eine bessere Balance gebracht werden. Denn in der Zeit des Nachkriegsbooms konnten starke Gewerkschaften höhere Löhne, mehr Mitbestimmung und mehr sozialstaatliche Leistungen durchsetzen. Auch die Demokratie schien Ende der 1960er-Jahre aufzublühen und der neugewählte Bundeskanzler Willy Brand traute sich den legendären Satz sagen: „Wir wollen mehr Demokratie wagen!“. Doch die Zeit der Sozialen Marktwirtschaft währte nicht lange.

…

Großkonzerne übernehmen die Herrschaft: Mitte der 1970er-Jahre begann der Umbau der Gesellschaft nach neoliberalem Muster durch Privatisierung, Deregulierung des Finanzmarktes und den Abbau des Sozialstaates. Durch ihre nahezu uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf dem globalen Markt häuften die Großkonzerne eine immense ökonomische Macht an. Jeder demokratischen Kontrolle und Rechenschaftspflicht enthoben sind, wurden sie zu den wirkmächtigsten ökonomischen, aber auch politischen Akteuren. Denn es gelang ihnen, ihre ökonomische Macht in politische Macht zu transformieren.

…

Wie das aussieht, konnten wir in der Finanzkrise von 2008 bis 2009 alle erleben. Als die Spekulationsgeschäfte der Großbanken das Weltfinanzsystem ins Wanken brachten, bezahlte der Steuerzahler die Rechnung. Dank Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Peer Steinbrück konnten die Finanzkonzerne mit einer Unterstützung von rund 60 Milliarden Euro aus der deutschen Staatskasse rechnen. Was passiert, wenn die Digital- und Pharmakonzerne die Herrschaft im Staat übernehmen, erleben wir gerade jetzt.

…

Der Angriff auf unser Menschsein: Im Neoliberalismus, so der Kognitionsforscher Rainer Mausfeld, ging es nicht nur um die Instrumentalisierung des Menschen für wirtschaftliche Zwecke. Es ging, wie Margaret Thatcher es formulierte, um den „Kampf um Herz und Hirn“, um die Beherrschung unseres Selbst und damit um die Ausschaltung unseres Freiheits- und Widerstandswillens. Wie sich dieser Kampf um unser Selbst anfühlt, erleben wir gerade am eigenen Leibe. All das, was uns als Mensch ausmacht: ein selbstbestimmtes Leben, körperliche Nähe, Geselligkeit, Kultur, Reisen wird uns entzogen.

…

Mit der Weiterentwicklung des Neoliberalismus zum Überwachungskapitalismus stehen mit Künstlicher Intelligenz, Gen- und Nanotechnologie nun ganz neue Möglichkeiten der Kontrolle und Herrschaft zur Verfügung. Auch hier zeigt sich die Regierung als treue Dienerin der Konzerne. Als Agentin der Pharmakonzerne will sie uns in ein gentechnisches Experiment hineinpressen, das „Impfung“ genannt wird. Wer nicht teilnehmen will, wird mit dem Entzug der Grundrechte bestraft. Warum gibt es keinen Aufschrei in der Bevölkerung? Warum lassen wir uns lieber wie Schafe zur Schlachtbank führen, als mutig für unser eigenes Leben und unsere Freiheit einzustehen?

…

Rainer Mausfeld, Autor des Bestsellers: „Warum schweigen die Lämmer?„, nennt dafür Gründe wie die Aushöhlung der Demokratie, die Verengung des öffentlichen Debattenraums, die Manipulation der öffentlichen Meinung durch Ideologien, Angststrategien und Soft Power, einer Form „psychologischer Kriegsführung gegen die Bevölkerung“, die die Schwachstellen unseres Geistes ausnutzt, ohne dass wir es bemerken.

…

“ … Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger. Kein Wunder, dass viele Mächtige in der Geschichte das Angstniveau der Bevölkerung nicht dem Zufall überließen. Neben Furcht vor Repressionen durch das System selbst, werden fleißig auch andere Angstgegner aufgebaut“, schreibt Professor Mausfeld in „Angst und Macht.“

…

Doch es gibt noch eine weitere Ursache für unsere Duldungs- und Hinnahmebereitschaft. Sie liegt in unserer Biographie begründet: Wir haben es mehrheitlich noch nicht geschafft, im psychologischen Sinne erwachsen zu werden. Wie Kinder projizieren wir unsere eigene Macht immer noch auf Autoritäten wie den Vater Staat, die Alma Mater und ihre wissenschaftlichen Experten oder Mutter Kirche. Wir verlassen uns auf sie in einer Weise, wie wir uns damals auf unseren Eltern verlassen haben.

…

Jeder Mensch trägt sein inneres Kind in sich. Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden. Es ist mit allen seinen Kindheitserlebnissen, seinen Erfahrungen, Nöten und Schmerzen, aber auch seinen bunten Träumen, Sehnsüchten sowie Hoffnungen und vor allem seiner unverfälschten Liebe ein wichtiger Teil unseres Selbst. Eva-Maria Thal, 1959, war lange Jahre Beamtin im öffentlichen Verwaltungsdienst und lebt heute auf La Gomera, sie schreibt: „…Gerade die Enttäuschungen, Entbehrungen und die mangelnde Zuwendung im Kindesalter sind häufig verdrängt und gut weggepackt, ohne wirklich verarbeitet zu sein. Sie beeinflussen daher unbewusst in vielschichtiger Art und Weise unser Leben.“ Quelle: Zitat aus „Das Innere Kind in Dir“ von Eva Maria Thal.

…

Die Psychologin für Bindungsphobie und Erfolgsautorin, Stefanie Stahl, hat einen neuen, wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem „inneren Kind“ entwickelt: „ … Wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, bieten sich erstaunliche Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher zu gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden.“ Stefanie Stahl macht einem bewusst, was bei vielen Menschen unterbewusst stattfindet und zeigt auf, was für Schutzstrategien wir aufgrund unserer Kindheitsprägungen verwenden und wie wir davon los kommen. Unsere Menschlichkeit kann eine starke Waffe sein. Damit diese Waffe eine Chance hat, müssen wir das Opfer bringen, uns selbst zu erkennen. Das sollte man nicht falsch verstehen…

…

Wir opfern dabei weder unser Leben oder unsere Freiheit für eine Staatsideologie, noch opfern wir unsere Gesundheit für die Profite der Pharmaindustrie. Wir opfern die schmerzhaften Erfahrungen aus Kindheitstagen, die uns am vollen Menschsein hindern. Im Grunde machen Sie sich beim „Selbst erkennen„, selbst ein wunderbares Geschenk und die Gesellschaft wird dabei auch profitieren. Denn es gilt: Je menschlicher und autonomer der Einzelne, umso menschlicher und autonomer das gesellschaftliche Ganze.

Sie mögen sich selbst nicht so richtig, verspüren viele Unsicherheiten und haben oft Beziehungsschwierigkeiten? Sie können kein Urvertrauen entwickeln und empfinden deswegen wenig inneren Halt. Stattdessen wünschen sie sich, dass die anderen ihnen ein Gefühl von Sicherheit, Schutz, Geborgenheit und Heimat vermitteln. Sie suchen nach einer Heimat bei ihrem Partner, ihren Kollegen, auf dem Fußballplatz oder im Kaufhaus. Und sie sind stets aufs Neue enttäuscht, wenn die anderen Menschen ihnen bestenfalls sporadisch ein Heimatgefühl vermitteln können. Sie merken nicht, dass sie in der Falle stecken: Wer keine innere Heimat hat, wird sie auch im Außen nicht finden – hier weiter.

Eva-Maria Thal beschreibt in ihrem Buch „Das Innere Kind in Dir“ detailliert und praxisnah den zum Teil unter die Haut gehenden Prozess, der sie zu ihrem inneren Kind geführt hat. Mit ihrem ehrlichen und sehr offene Erzählstil verseht sie es, dem Leser schwierige Vorgänge nicht nur sehr verständlich sondern auch mit Humor sehr lebensnah zu schildern – hier weiter.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Demokratie in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt. Demokratie wurde durch die Illusion von Demokratie ersetzt. Die wichtigen politischen Entscheidungen werden von politisch-ökonomischen Gruppierungen getroffen, die weder demokratisch legitimiert noch demokratisch rechenschaftspflichtig sind – hier weiter.

Die Herrscher der Welt bedienen sich zu Indoktrination, Unterdrückung und Stabilisierung ihrer Macht der Angst, denn Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger – hier weiter.

Hier geht es um Leben, um Aufbruch und Scheitern, um kleine und große Entscheidungen, um Ende und Neuanfang. Und es geht um Liebe. Viel Liebe – hier weiter.

Ein Normopath ist stets normal und angepasst, sein Verhalten überkorrekt und überkonform. Die Zwanghaftigkeit, mit der er den Erwartungen entspricht, verrät indes, dass er ein falsches, ein unechtes Leben führt. Krank ist nicht nur er, sondern vor allem die Gesellschaft, in der er lebt und deren Anpassungsdruck er sich unterwirft – bis er die Gelegenheit gekommen sieht, seine aufgestaute Wut an noch Schwächeren oder am „System“ abzureagieren – hier weiter.

„…Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen…“, sagt Kurt Tepperwein – Mehr dazu hier.

Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Durchbruch in der Krebstherapie

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie…. Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Das Grundübel aller Krankheiten

“Die Übersäuerung des Körpers ist das Grundübel aller Krankheiten!”

Paracelsus

…

Und in der Tat liegt bei sämtlichen Erkrankungen parallel eine Übersäuerung des Organismus vor!

Je schneller man eine Übersäuerung beseitigt, desto schneller wird man gesund – hier weiter.

„Du kannst mich mal!“ Lasse nie wieder zu, dass du dir vermeintliche Weisheiten einredest, die die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Macht bereithält. Löse dich von fremden Einflüssen und finde die Weisheiten, die für deine Entwicklung hilfreich sind – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.

Abwehrstock – Mit dem Abwehrschlagstock können Sie sich im Notfall gut verteidigen. Abgabe nur an Personen ab 18 Jahren. Der Erwerb und Besitz ist erlaubt… hier weiter

Was tun, wenn man bedroht wird und wie kann man sich wirksam zur Wehr setzen? Das Pfefferspray ist dabei ein gutes Hilfsmittel: Es ist klein, handlich und ist auch vom Laien unter Stresssituationen leicht anzuwenden. hier weiter

Langzeitlebensmittel zur Krisenvorsorge – Was essen Sie, wenn die Geschäfte geschlossen oder leer sind? Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. hier weiter

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram