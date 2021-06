Haben Sie auch tief in Ihrem Inneren das Gefühl, dass große Veränderungen bevorstehen? Sie können es noch nicht sehen, aber Sie spüren es tief in Ihrer Seele. Wie erkenne ich, ob ich ein Sternenkind (Kontaktler) bin?

…

Dieser Frage und was uns möglicherweise noch bevorsteht möchte ich in diesem Artikel nachkommen, in dem ich Ihnen meine Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in den letzten 26 Jahren erfahren und erleben durfte, mitzuteilen.

…

Wenn ich mir derzeit ansehe was auf dem Buchmarkt alles publiziert wird, fällt mir zusehends auf, dass immer mehr Autoren eine sehr düstere Zeit prognostizieren. Dazu möchte ich Ihnen gerne von einem Erlebnis berichten das mir 2003 wiederfahren ist, als ich mit einem Bekannten zu einem Vortrag nach Erfurt unterwegs war.

Sind Sie sich bewusst darüber, dass unsere Ahnen bereits seit einem längeren Zeitraum wieder auf der Erde agieren und viele Menschen kontaktieren? Können Sie sich vorstellen, dass die Alten zum Teil unter uns weilen, uns studieren, analysieren und oft genug auch unsere Dummheiten korrigieren? Die Menschheit steht wieder einmal mehr vor der eigenen Selbstvernichtung, einem irdischen Drama, das nachweislich schon einmal geschah. Wie konnte es geschehen, dass wir uns über Jahrzehnte wie die Lemminge zu menschlichen Abgründen auch nach 1945 führen ließen? Weil es so bequem war, nicht zu denken und sich der Herde anzuschließen? Ist Ihnen in diesem Zusammenhang bewusst, mit welch subtilen Methoden unser Verstand beeinflusst und programmiert wurde? Hier die Antworten, die Sie vielleicht in dieser Form nicht erwartet hätten.

Kommen bald große Veränderungen auf die Menschheit zu?

Ein Beitrag von Reiner Elmar Feistle vom All-Stern-Verlag.

Auch wenn die Geschichte für sie verehrte Leser verrückt klingen mag, so ist sie uns so widerfahren, auch wenn das viele nicht glauben können. Wir lebten damals in Niederbayern, in Pocking und fuhren die A3 Richtung Regensburg, danach auf die A93 Richtung Hof. Wir machten Rast auf dem neuen Autohof in Thüringen. Wir tankten das Auto, holten uns noch ein Frühstück danach ging die Fahrt weiter auf der A9 Richtung Hermsdorfer Kreuz. Es regnete sehr stark und wir fuhren gemütlich hinter einem LKW her. Dann passierte etwas sehr Seltsames, plötzlich sagte mir mein Bekannter das ihm sein Schienbein schmerzte, er zog seine Hose hoch und hatte einen blauen Fleck am Schienbein. Danach schauten wir uns um wann der nächste Rastplatz kam, als wir die Autobahnbeschilderungen sahen glaubten wir unseren Augen nicht, wir waren fast schon in Leipzig. Wir hatten beide einen Black Out über eine Stunde in der wir überhaupt keine Erinnerung hatten was passiert war.

…

Was war geschehen? Wir fuhren kurzerhand von der Autobahn runter und fuhren wieder von der entgegengesetzten Richtung wieder die A9 runter Richtung Hermsdorfer Kreuz. Als wir dort angekommen waren und dann die A4 Richtung Erfurt fuhren, sagte ich zu meinem Bekannten, hier stimmt was nicht. Das Hermsdorfer Kreuz ist ein Knotenpunkt an dem die Autobahn in alle Richtungen abgeht, und wir beide waren uns zu 100 % sicher, dass wir nicht über das Hermsdorfer Kreuz gefahren sind, dieses kann man schlichtweg nicht übersehen. Kurz auf den Punkt gebracht: Als wir wieder zu Hause waren, rief ich Dr. Henning Alberts in Stuttgart an und vereinbarte einen Termin zu einer Rückführung. Mich beschlich das dumpfe Gefühl das es während der Fahrt zu einem Kontakt kam.

…

Mein Erlebtes bei der Rückführung: Dr. Henning Alberts, führte mich genau in die Situation zurück, als wir von der Autobahnraststätte losfuhren und dem LKW hinterher fuhren, bis dahin konnte ich mich an jede Einzelheit erinnern, danach war wie ein Filmriss bis mein Bekannter sich beklagte, das ihm das Schienbein weh tat.

…

Ich spürte plötzlich wie eine starke Energie ins Auto einfloss und bemerkte wie mein Bekannter und ich im gleichen Augenblick das Tagesbewusstsein verloren. Das Auto wurde durch einen Energiestrahl erfasst und hob ab, plötzlich konnte ich durch das Seitenfenster ein großes Raumschiff von der Unterseite erkennen. Eine Luke öffnete sich und das Auto wurde hineingezogen, danach verschloss sich die Luke und eine Leuchte schaltete von Rot auf Grün. Wir beide saßen bewegungslos noch im Auto. Plötzlich tauchten zwei Aldebaraner auf. Ein Mann und eine Frau. Die Frau öffnete die Beifahrerseite und half meinem Bekannten aus dem Auto. Er schien wie in Trance zu sein und folgte ihr.

…

Ich beobachtete das teilnahmslos und sah wie beide vom Auto weggingen, dabei stolperte mein Bekannter über eine Stahlstrebe wo er sich wohl das Schienbein angestoßen hatte. Danach kam der Aldebaraner zur mir, öffnete die Tür und gab mir telepathisch zu verstehen, dass ich heute eine Einweisung bekommen würde die wichtig wäre in naher Zukunft. Wurde mir hier das Jahr 2021 gezeigt, und die Folgen der Coronakrise? Er nahm mich am Arm und führte mich durch einen langen röhrenartigen Gang. Plötzlich blieb er stehen gab mir telepathisch wieder seine Gedanken in mein Bewusstsein, dass ich hier reingehen sollte. Plötzlich wie von Geisterhand öffnete sich eine Tür von unten nach oben wo man niemals eine Tür vermutet hätte. Es sagte mir, gehe bitte hinein, dort wirst du eine Einweisung bekommen.

…

Ich ging in den Raum und sah zu meiner Verwunderung keinen Aldebaraner auch keine Greys, ich sah einen uniformierten Soldaten – einen Menschen. Es muss wohl ein Leutnant oder General gewesen sein, genau bin ich mir da aber nicht mehr sicher da ich nie beim Militärdienst war. Er stellte sich mir nicht namentlich vor. Er gab mir den Befehl mich zu setzen. Der Soldat saß hinter einem großen Mahagoni Schreibtisch auf dem ein großer Globus stand. Danach sagte er wieder in diesem Befehlston zu mir, schau bitte auf die Erdkugel die auf dem Schreibtisch steht. Ich schaute auf den Globus und bemerkte wie sich der Globus immer schneller und schneller drehte, und je länger ich darauf schaute, merkte ich plötzlich, wie ich wieder mein Tagesbewusstsein verlor und ich nach hinten in den Schreibtischstuhl abkippte. Das immer schnellere Drehen der Erde kann man eventuell symbolisch so verstehen, dass wir eine Zeitbeschleunigung erfahren, die es so bis dato noch nicht gegeben hat. Danach drehte sich der Schreibtischstuhl vom Schreibtisch weg und ich sah auf eine dreidimensionale Leinwand und mir wurden Bilder eingespielt.

…

Ich sah wie in deutschen Großstädten der Bürgerkrieg tobte und die Bundeswehr mit Kampfpanzern die Straßen lang fuhren. Während ich die Bilder sah, ertönte wie aus dem nichts eine Stimme in meinem Kopf die mir klar und deutlich sagte, das es im deutschsprachigen Raum 5 Millionen Schläfer gibt, die auch wie ich Unterweisungen in den Raumschiffen bekommen haben. Und diesen Schläfern, am Tag X, noch eine wichtige Funktion zukommen wird (Anmerkung: Das wurde von mir ausführlich in dem Buch „Aldebaran das Vermächtnis unserer Ahnen“ dokumentiert.). Danach war die Szene abgeschlossen, mein Bekannter und ich befanden uns kurz vor Leipzig wieder auf der Autobahn wo wir uns verwundert anschauten und die Welt nicht mehr verstanden was da gerade passiert war…

…

Wenn ich mir bei einem sicher bin, dann ist das folgender Sachverhalt. Die Aldebaraner mit ihren Verbündeten, möglicherweise auch die 3. Macht, sind in der Lage die Zeitlinie zu beeinflussen. Somit haben sie auch Zugang zu möglichen Zeitfenstern wo eine Ereigniskette immer wahrscheinlicher wird. Wenn wir auf die derzeitige weltweite Corona-Pandemie schauen und deren Auswirkungen auf unsere Weltwirtschaft, rückt das Szenario, das mir 2003 gezeigt wurde in den Bereich einer Wahrscheinlichkeit die immer realer werden könnte.

…

Viele Firmen und Zulieferer haben jetzt schon Lieferengpässe und viele spekulieren schon auf den Herbst 2021, dass es da zu großen Veränderungen kommen könnte. An dieser Stelle möchte ich jetzt einen Punkt setzen, um der negativen Energie nicht zu viel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, und darauf eingehen, was wir in dieser Krise für uns tun können um sicher durchzukommen in dem wir an uns arbeiten und wachsen.

…

Kommen wir nochmals zu den Schläfern zurück, was mir während der Szene gezeigt wurde. Wie müssen wir uns dies vorstellen? Es gibt hierzu kein „Geheimrezept“, da jeder dieser Kontaktler seiner eigenen „inneren Uhr“ folgt. Eines jedoch eint sie alle, die permanente Suche nach Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Klarheit der Erkenntnisse. Sie sind alle geistig präsent, klar und nicht manipulierbar, sie haben alle ihr Herz auf dem rechten Fleck, sind tapfer und mutig und lassen sich bestimmt nicht Impfen…

…

Viele von ihnen weinen im Inneren mit ihrer Seele wegen der chaotischen Zustände die durch die Corona Pandemie ausgelöst wurde. Es ist inzwischen nicht mehr zu übersehen, dass immer mehr Menschen einen tiefen inneren Drang verspüren, sich mit sich Selbst und ihrer wahren Herkunft auseinanderzusetzen. Es mag auch kein Zufall sein, dass immer mehr Menschen äußerst intensive Träume und Visionen vom Tag X haben, in den ihnen der erste Kontakt zu unseren Sternenbrüdern offenbart wird und Unterirdische Anlagen gezeigt werden. Die Energie folgt stets unseren Gedanken und Gefühlen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken.

…

Es deutet viel daraufhin das das Thema Ufos, Kontakte freigegebene Geheimdokumente bald Licht ins Dunkle bringen. Siehe hierzu auch die Artikel von Jason Mason auf den verschiedensten Blogs im Netz, da tut sich was im Hintergrund abseits der Corona – Hysterie. Seien Sie sich bewusst, dass wir sehr mächtige Wesen sind, und blenden Sie diese falschen Programme aus, die Ihnen einreden, dass Sie klein und unbedeutend sind um etwas zu verändern. Falsch, vergessen Sie das!

…

Wir Alle sind viel mehr, wir sind mächtige Schöpferwesen und keine Sklaven des Systems. Es sind nur Programme, die in uns ablaufen aus denen wir uns befreien können, um unser wahres Potenzial zum Ausdruck zu bringen. Genau das passiert jetzt, diese Energien und Frequenzen fahren hoch, der Tag hat keine 24 Stunden mehr, rein gefühlsmäßig hängt man seiner Arbeit immer hinterher. Spüren Sie das auch?!

…

Die Transformationswelle läuft bereits und hat volle Fahrt aufgenommen, und sie rollt unaufhörlich wie ein Tsunami durch unser gesamtes Sonnensystem und wird unausweichlich im Hafen von Mutter Erde aufprallen. Es wird eine Licht-Implosion auf allen Ebenen des Seins geben.

…

Die dunklen Mächte, die hier noch ihr dunkles Spiel treiben, wissen bereits, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Es ist nur noch der verzweifelte Versuch die alte Matrix zu halten, in dem sie alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Menschheit weiterhin im Komaschlaf zu halten, und das Erwachen der Menschheit solange wie möglich hinauszuzögern. Es wird ihnen nicht helfen! Der kosmische Plan, der vor Äonen schon beschlossen wurde, wird jetzt in unserer Realität mehr und mehr sichtbar. Ihre Tarnung wird sich wie ein Nebel im Sonnenlicht auflösen. Nicht alle menschenähnlichen Wesen, die hier umherwandeln, sind Menschen. Es haben sich hier unendlich viele Wesenheiten versammelt, um bei diesem großen Ereignis der Transformation der Erde dabei zu sein.

…

Der letzte Trumpf der Schattenregierung, die nicht humanoid ist, ist die KI die (Künstliche Intelligenz), die den Menschen ersetzen soll. Es ist ihr Plan, die uns bekannte Welt, zu entseelen durch die großangelegte weltweite Impfung gegen das Coronavirus. Das wird ihnen in letzter Instanz aber nicht mehr gelingen, denn ihr System wird zuvor durch ein kosmisches Ereignis in sich zusammenfallen.

…

Was uns zunächst wie das Armageddon erscheinen mag, wird sich dann als Befreiung des Bewusstseins aus der Reptomatrix offenbaren. Alles ist vorbereitet und wird sich erfüllen, in dem Moment, wenn keiner damit rechnet. Wenn Sie mehr über sich in Erfahrung bringen möchten, und Sie das Gefühl haben auch ein möglicher Schläfer / Kontakler zu sein, dann lade ich Sie ein Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich biete Rückführungen, Schamanische Trancereisen und Seelenreisen an. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf meiner Verlagsseite unter Private Einzelsitzungen – hier weiter.

Die Zeichen der Zeit sind klar zu erkennen! Der Weckruf unserer Ahnen erreicht immer mehr Menschen. Alle mir zugetragenen Informationen sind nicht ohne Grund jetzt in dieser Intensität eingeflossen, es sind Hinweise darauf, dass sich die Welt, wie wir sie bis jetzt kennen, verändern wird. Wir sehen es tagtäglich: in den weltweiten Umwälzungen, Katastrophen und Kriegen, Aufruhr im Bewusstsein der Menschen – hier weiter.

Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS – ihm droht die ewige Höllenstrafe! Die Rede ist von der Zahl des Tieres – 666 – hier weiter

Wenn Forschung zum Tabu wird…und welchen Preis wir dafür zahlen – hier weiter!

Die sogenannten Menschenrechte sind der komplette Gegenentwurf zu Gottes Zehn Geboten. Hervorgegangen aus den geheimen Versammlungen der Logen – der Synagoge Satans’! – konnten sie ihren diabolischen Charakter noch nie verleugnen. hier weiter

Bei der BioMat handelt es sich um ein von der amerikanischen Gesundheitsbehörde zugelassenes medizinisches High-Tech-Produkt. Sie wird von Hand in 17 Schichten hergestellt und ist weltweit in unzähligen Praxen von Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten und Privathaushalten erfolgreich im Einsatz. Die BioMat erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers… >>>Hier mehr erfahren>>>

Das Wort »Quant« bezeichnet ein Objekt, das durch einen Zustandswechsel Energie erzeugt. Die Wirkungsweise der Quantum Energy entstammt der Forschung von Dr. Albert Szent-Györgyi, der im Jahr 1937 den Nobelpreis für das Extrahieren von Vitamin C gewann und dabei feststellte, dass eine lebende Zelle mit seinem elektrischen Feld Einfluss auf das elektrische Feld einer anderen lebenden Zelle nimmt. Die führt nach Dr. Albert Szent-Györgyi zu einer Erhöhung der menschlichen Immunität, lindert Schmerzen und stärkt die Gehirnfunktion… >>> Hier weiter >>>.

Die Corona-Pandemie hält im Jahr 2020 die Welt in Atem. Doch was steckt wirklich dahinter? In dieser Spezial-Ausgabe werden Hintergründe und Fakten benannt, die aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet wurden und warum – hier weiter.

Ein Szenario aus Mord und Gewalt hinter grauen Großstadtfassaden beinhaltet den Schlüssel, der die Jahrtausende zurückliegende Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verbindet. Dabei tritt erschreckendes für die Menschheit zutage. Revolution Baby Band 1 – hier – The Secret Codes Band 2 – hier.

Die Corona-Pandemie hält seit 2020 die Welt in Atem. Doch was steckt wirklich dahinter? In dieser Spezial-Ausgabe werden Hintergründe und Fakten benannt, die aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet wurden und warum. In den USA wurden lange vor Donald Trump überall im Land Massengräber ausgehoben und Konzentrationslager gebaut, Lager der Vergangenheit restauriert. Was steckt dahinter? Hier die Antwort.

Warum eine ideologisch manipulierte Sprache unser Denken blockiert – und was wir dagegen tun können – hier >>>.

Aufgrund neuester Beweise werden die Autoren Ihnen offenbaren, dass die Kontaktierungen seit jener Zeit nicht stagniert sind, sondern im Gegenteil, in weitaus größerem Umfang fortgesetzt werden – hier weiter.

Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung – mehr hier.

Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – hier weiter.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram