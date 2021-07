Lupo Cattivo – Sein Erbe bewegt die moderne Geschichte

…

Ich danke allen Besuchern des Lupo Cattivo-Blog für die Treue mir gegenüber,

…

sagt Maria Lourdes die heute in einer sehr melancholischen Stimmung ist!

.Venceremos: „…Unseren Lupo vermisse ich unendlich! Für mich war er einer der wenigen Wahrheitssucher im Internet, dem ich aufgrund seiner Inhalte, seiner Integrität, seiner Art zu kommunizieren und auch aus meiner Intuition heraus wirklich vertrauen konnte. Bei ihm holte ich mir Wissensgrundlagen oder konnte das, was ich wusste, entscheidend vertiefen, auch mithilfe der guten Kommentatoren. Die Sache mit dem Vertrauen auf dem Gebiet der Wahrheitssuche im Internet wird immer schwieriger, da Erosion durch Unterwanderung oder Desinformation anscheinend immer mehr zunimmt und somit Misstrauen und Skepsis fördert, ganz im Sinne der ’teile und herrsche’ Strategen…Bleibt zu hoffen, dass trotz allem diese Kommunikationswege noch möglichst lange erhalten bleiben und uns dann, wenn’s nur noch ums Handeln geht, der Mut nicht verlässt! Möge Lupo dort, wo er jetzt ist, glücklich und geborgen sein und Frieden haben! Es wäre wundervoll, wenn er, der für Wahrheit brannte, uns in geistiger Weise schützend, helfend und inspirierend zur Seite stehen dürfte – denn in der geistigen Welt gehen die Aufgaben nie aus – sie sind schier unendlich wie das geistige Wachstum und der Schöpfungsprozess.“

…

Frank H: „…Er war ein guter Historiker und Analytiker. Ein Mann mit Ecken und Kanten in Geist und Schrifttum. Es gelang ihm die Lage ohne zu Verurteilen zu sezieren und die Schachzüge des Fürsten der Finsternis zu kommentieren. Ob wir den großen Krieg für unsere Feigheit bekommen? Oder die Vernunft das Böse überrennt? Wer weis das schon als Mensch. Bis in den Tod hinein sollte der Wille zur Gerechtigkeit andauern. Sein Erbe bewegt die moderne Geschichte.“

Warum Detlef Apel den Lupo-Cattivo-Blog online stellte? Zur Erinnerung für neue Leser: Informationen über das System Rothschild zu verbreiten – soweit nur möglich. Dies war der Grund, warum Detlef Apel den Lupo-Cattivo-Blog online stellte. Der Name Rothschild steht seit 200 Jahren für Ruhm und Geld, Prunk und Macht, Gold, Staatsfinanzierung, Notenbanken und natürlich für Krieg und Frieden. Denn die Rothschilds haben immer bei Auseinandersetzungen beide Kriegsparteien finanziert. hier weiter.

John Coleman – das Komitee der 300 – In Coleman’s Werk wird sehr deutlich dargestellt, welche Methoden sie benutzten und wie sie uns alle gehirngewaschen haben. hier weiter.

Die unsichtbare Hand – Weder die Französische Revolution, der Erste und Zweite Weltkrieg noch der Kalte Krieg und der Untergang des Sowjetimperiums waren Unfälle der Geschichte. Es war alles genau so geplant! Geheime Mächte im Hintergrund lenken die Geschicke der Menschheit. hier weiter.

