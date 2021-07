Eine schockierende neue Studie, die im medizinischen Welt-Magazin Nummer 1, im New England Journal of Medicine, unter dem Titel „Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons“ am 17. Juni 2021 veröffentlicht wurde, enthüllt:

…

Wenn schwangere Frauen Covid-Impfungen während der ersten drei Monate, oder im 4. bis 6. Monat ihrer Schwangerschaft erhalten, erleiden sie zu 82 % einen spontanen Schwangerschaftsabbruch. Es werden also 4 von 5 ungeborenen Kindern getötet.

…

Dieses verblüffende Ergebnis wurde auch in den USA regierungsamtlich von PubMed am 21. April 2021 veröffentlicht. Aber genauso beunruhigend wie die Daten selbst, ist auch die Tatsache, dass die Autoren der Studie offenbar absichtlich versuchen, die Wahrheit bezüglich der Konsequenzen einer Covid-Impfungen während der Schwangerschaften durch eine Zahlen-Akrobatik mit falschem Nenner zu verschleiern.

Die Autorin Jana Strahler gibt eine Einführung zu den physiologischen Grundlagen der Stress- und Impfreaktion sowie einen Überblick über die bisherige Befundlage zur Bedeutung pränataler Risiko- und Einflussfaktoren – hier weiter.

Die Covid-Impfung als neue Welt-Abtreibungswaffe?

Diese Studie war mit ziemlicher Sicherheit dazu gedacht, die Impfung schwangerer Frauen mit den mRNA-Impfstoffen als vollkommen sicher propagieren zu können, weil man sich erfhoffte, dass die Impf-Abtreibungen erst im letzten Trimester der Schwangerschaft eintreten würden. Und Schwangerschafts-Unterbrechungen im letzten Schwangerschafts-Trimester gelten in den USA als „Totgeburten“. Aber dann wurden sie mit den Schockzahlen auch der ersten beiden Schwangerschafts-Trimester konfrontiert und mussten die Fakten verdrehen, weil die Studie bereits im Laufen war.

…

An der Studie nahmen 827 schwangere Frauen teil. 700 davon wurden in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft, also im dritten Trimester, geimpft (s. Tabelle 4). Das bedeutet, dass 127 Frauen (also 827 minus 700) im ersten oder zweiten Trimester der Schwangerschaft geimpft wurden.

Quelle:

Bei den 127 Frauen, die im ersten oder zweiten Trimester geimpft wurden, traten 104 spontane Schwangerschafts-Unterbrechungen auf. Diese sind in der Tabelle 4 (oben) als „spontaneous abortions“ angegeben. Ja, und das sind 82 %. Doch die Studie weist „nur“ einen Durchschnitts-Prozentsatz von 12.6 % Impf-Abtreibungen aus. Wie kommt dieser Prozentsatz zustande? Weil, wie schon erwähnt, Schwangerschaftsunterbrechungen in den letzten 3 Monaten der Schwangerschaft in den USA als „Totgeburten“, nicht aber als Spontan-Abbrüche, gelten. Spontane Schwangerschaftsabbrüche können also statistisch bei Frauen, die im dritten Trimester geimpft wurden, per Definition nicht aufgetreten sein.

…

Die Autoren dieser Studie haben offenbar versucht, mit einem Taschenspielertrick den Anschein zu erwecken, dass die mRNA-Impfstoffe auch für schwangere Frauen sicher seien, obwohl sie mehr als 4 von 5 ungeborenen Kindern in den ersten 20 Wochen der Schwangerschaft töten, zumindest nach dem Datensatz dieser Studie: 104 Schwangerschafts-Abbrüche von 127 Schwangerschaften.

…

Die Vorgehensweise dieser Systemwissenschaftler lässt sich mit folgender Metapher verdeutlichen: In einem Korb befinden sich 50 Zitronen und 50 Limetten, wobei eine wissenschaftliche Studie die Frage stellt: „Wie viel Prozent der Zitronen sind gelb?“ Die Wissenschaftler zählen alle gelben Früchte und kommen auf die Zahl 50, weil sie der Aufgabe entsprechend die Zitronen zählen. Aber dann erklären sie plötzlich: „Nur 50% der Zitronen, also 25, sind gelb.“ Denn sie haben einfach 50 durch 100 dividiert – sie haben insgesamt 100 Zitronen und Limetten als gesamten Nenner genommen – um zu diesem reduzierten Ergebnis zu kommen.

…

So wie die 50 Limetten das Zitronen-Ergebnis unzulässig verwässerten, so verwässerten die mitgezählten Frauen, die im dritten Schwangerschafts-Trimester geimpft wurden, das Ergebnis der Schwangerschaftsabbrüche unzulässig. Die korrekte Rechenart lautet: 50 dividiert durch 50, und das sind 100 % gelbe Zitronen. Oder 104 von 127 spontanen Schwangerschaftsabbrüchen sind 82 %.

…

Übrigens, selbst eine Schwangerschafts-Abbruchrate nach der Verabreichung der mRNA-Impfstoffe von 12,6 Prozent kann man bereits als wahre Katastrophe bezeichnen.

…

Der Hauptautor der Studie, Tom T. Shimabukuro arbeitet als bekannter Auftragswissenschaftler der Pharma-Industrie. Er ist auch als Autor zahlreicher anderer Studien bekannt geworden, wie z.B. Studien bezüglich der Impfstoffe gegen H1N1 (Schweinegrippe), in denen die Nebenwirkungen ebenfalls absichtlich verniedlicht wurden.

