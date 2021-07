DIE SCHÖNE DIGITALE ZUKUNFT Lockdown, leere Straßen, Homeoffice, Heimkino und Lieferservice: In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Prozess der Digitalisierung abgeschlossen und diese „Maßnahmen“ zum Alltag geworden sein. Mit „Gorillas“ und „Flink“ schossen in den vergangenen fünfzehn Monaten zwei Quick-Commerce-Unternehmen aus dem Boden, die das soziale Übel der Coronapolitik illustrieren.

Wer kennt sie nicht? Die jungen Fahrradfahrer mit dem gehetzten Blick, die mit vollgepackten Taschen auf dem Rücken durch die Straßen der Stadt rasen. Ebenso wie die Testcenter an jeder Ecke, die maskierten Menschen in jedem Laden und Bus, die Abstandsmarkierungen auf dem Boden, die Plakate mit der Aufforderung, sich doch unbedingt impfen zu lassen, gehören sie zum Bild der Neuen Normalität, wie sie von unseren Medien und Politikern beschworen wird. Über die Schattenseiten solch „flinker“ Lieferungen macht sich kaum jemand Gedanken.

Flink – Egal, was Du gerade brauchst: Wir liefern Dir Deine Lebensmittel inklusive frisches Obst und Gemüse in Bio-Qualität direkt nach Hause… Gorillas – liefert Lebensmittel nicht nur schneller – sondern auch günstiger als Rewe, Amazon und Edeka. Vital-Produkte direkt geliefert, gibt es hier.

Lieferservice Gorillas und Flink: Ein moderner Sklavenhandel?

Sowohl Gorillas als auch Flink versprechen, innerhalb von zehn Minuten bestellte Lebensmittel an die Wohnungstür zu liefern. Solche On-demand-Lieferungen werden seit einigen Jahren in den Städten als Geschäftsmodell getestet, doch erst in den vergangenen Monaten explodierte der Umsatz — eifrig geschürt durch die allgemeine Panik.

Die wohlsituierten Bürger in den Städten — darunter gewiss zahlreiche Journalisten der Hauptstadtmedien — trauten sich nicht mehr vor die Tür und in die Supermärkte. Was ist da praktischer, als sich die ganzen Dinge einfach blitzschnell liefern zu lassen? Und obendrein sehr günstig!

Mittels einer App klickt man auf die gewünschte Ware. Unsichtbare Hände greifen diese dann in dunklen Lagerhallen aus den Regalen, stopfen sie hastig in Taschen, überreichen sie den ungeduldig wartenden Fahrern, die alsdann sofort losjagen, um den Wunsch der im Homeoffice weilenden Oberschicht zu erfüllen.

Hin und wieder hörte man von protestierenden Mitarbeitern und Fahrern, die über die sklavenähnlichen Zustände klagten, aber das tat dem Erfolg der beiden Unternehmen bislang keinen Abbruch.

Kein Wunder, dass das Geschäftsmodell in den größeren Städten boomt. Hier finden sich einerseits billige Arbeitskräfte, die für einen Hungerlohn den Dauerstress erdulden, andererseits die wohlhabende Zielkundschaft, die ja „Leben retten möchte“, indem sie so wenig Kontakte wie möglich eingeht. So schön, dass man sich da von einem jungen Mann mit Migrationshintergrund das Essen an die Tür bringen lassen kann.

Da bleibt doch gleich mehr Zeit, um all jene, die an den Ungerechtigkeiten dieser Politik und Umstände zweifeln und verzweifeln, in den sozialen Medien, in Kommentarspalten und anderen Beiträgen moralisch zu belehren und „aufzuklären“.

Für die auf dem Land lebende ältere und gebrechliche Bevölkerung ist ein solcher Lieferservice bislang wohl nicht angedacht.

Kağan Sümer, CEO of Gorillas: „Gorillas existiert, um dir sofortigen Zugang zu deinen Bedürfnissen zu ermöglichen. Wir sind keine Geschäftsleute, die einen Lieferservice aufbauen – wir sind Lieferleute, die ein Geschäft aufbauen.“

Auf der Webseite von Gorillas zu lesen: „Lokale Landwirte helfen uns, die frischesten Produkte zu liefern und kurze Lieferketten zu gewährleisten, während wir gleichzeitig lokale Gemeinden unterstützen. Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen – deshalb würden wir niemals Kompromisse bei der Qualität unserer Produkte eingehen. Partnerschaften mit Marken aus jeder Stadt, in der wir tätig sind, helfen uns, den Geschmack der lokalen Gemeinschaften zu treffen und beliebten Marken die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen. Plastik ist kein Lebensmittel – deshalb vermeiden wir es, wo immer wir können, und achten darauf, dass unsere Lieferanten dasselbe tun, wenn sie uns beliefern.“

Was ist Flink? Flink ist dein mobiler Supermarkt. Wir liefern dir deinen Einkauf in 10min an die Haustür – Täglich frisch zu Supermarktpreisen. Aktuell beliefern wir dich nicht nur in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Nürnberg und München, sondern weiten unser Angebot derzeit auf viele weitere Städte aus! Derzeit sind wir schon in über 25 Städten in Deutschland am Start. Eine genaue Übersicht über unser Liefergebiete findest du in der Kartenansicht bei Auswahl deiner Lieferadresse. Mehr Städte soon! Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über die App. Dort kannst du bequem zwischen verschiedenen Zahlungsarten wählen.

