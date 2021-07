Impf-Regime lässt Maske endgültig fallen: Auch „Genesene“ werden zur Impfung genötigt

Wurden bis jetzt die Corona-Maßnahmen damit begründet, dass dadurch die Infektionen eingedämmt werden, findet jetzt ein Quantensprung in Richtung Diktatur und Einschränkung der Persönlichen Freiheit statt: Erstmals werden Nichtgeimpfte schikaniert, ohne eine medizinische Notwendigkeit überhaupt nur vorzutäuschen.

…

In Österreich sollen ab 22. Juli in der Nachtgastronomie nur noch 2 der 3 Gs gelten: Geimpft und getestet (mit PCR-Test). Der Genesen-Status reicht für den Zutritt in entsprechenden Gastronomiebetriebe nicht mehr. Alarmierend auch für Deutschland, denn dieses Diktat wurde von einem grünen Gesundheitsminister auf den Weg gebracht, der im Stile eines Despoten diesen einzigartigen Willkürakt kaltschnäuzig im TV verkündete. Und das ohne Angabe von Gründen.



Sollten in Deutschland ebenfalls Grüne in die Regierung kommen, hat man dann ebenfalls vollkommen hemmungslose Erfüllungsgehilfen der Pharmaindustrie an den Schalthebeln der Entscheidungsträger, die dann ohne Skrupel auf elementarste Grundrechte pfeifen.

Ein Genesener ist Alptraum für Pharmalobby und Corona-Profiteure

Dass der Corona-Terror wohl weiter perpetuiert werden wird, ist wohl kein Geheimnis mehr. Das Märchen von einem Ende der „Pandemie“ und einer „Rückkehr zu einem Leben wie vor Corona“ wird uns lediglich vorgegaukelt, wenn es gilt die Impfbereitschaft zu erhöhen. Einziger „Störfall“ für die Impfprofiteure stellt wohl der Genesene dar, also jemand der eine Corona-Infektion oder ‑Krankheit bereits hinter sich hat. Denn der ist in der Tat immun gegen weitere Infektionen und das ohne sich dem Risiko auszusetzen, Impfschäden davontragen zu müssen.

…

Das Corona-Regime ist allerdings nicht geneigt, diesen Personenkreis dem Disziplinierungs-Terror zu entziehen. Mit Sanktionen sollen diese Leute ebenfalls genötigt werden, sich dem Risiko experimenteller Impfungen auszusetzen.

…

Frecher Vorwand für indirekten Impfzwang für Genesene: „Anreiz schaffen“: In Ermangelung eines Vorwandes sich wegen medizinische Notwendigkeiten impfen zu lassen, gibt man unvorsichtiger Weise sogar zu, dass dieser (mit Sicherheit) verfassungswidrige Akt, lediglich dazu dient, die Leute unter Druck zu setzen. Während der Gesundheitsminister schweigt, heißt es in seinem Ministerium, man wolle einen „Anreiz schaffen“, sich impfen und testen zu lassen. Wozu bitte? Die Frage ist unschwer zu beantworten: Niemand darf dem Impfregime entkommen – Milliarden sollen weiter fließen und Disziplinierungen für alle gelten. Ausnahmslos.

…

Was „Verschwörungstheoretiker“ prophezeiten, bestätigte Angela Merkel schon Anfang Februar 2021 drohend in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“. Aalglatt, brutal und eiskalt kündigte sie damals Repressalien für Impfverweigerer an. Die Kanzlerin wörtlich: „Wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot zum Impfen gemacht haben und dann sagen manche Menschen, ich möchte nicht geimpft werden, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht bestimmte Dinge nicht machen.“

…

Sie können das nicht fassen? Im folgenden Video kann sich der Leser davon überzeugen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit die Kanzlerin ankündigte, dass elementarste Grundrechte ausgehebelt werden. Ein erschütterndes Zeitdokument – Video-Titel: Merkel zu Impf-Desaster und Corona-Maßnahmen | „Farbe bekennen“.

…

Im Video spricht Merkel beispielsweise von einem „höchsten Risiko“ für die Hersteller, da die Zulassung von Komponenten noch gar nicht da seien, wenn der Impfstoff schon produziert wird (ab Min.: 2) oder es „hat gedauert bei den Verhandlungen“ da man sich nicht einig war wer „die Haftung“ wenn „etwas passiert mit den Impfstoffen“ übernimmt. Man wollte „die Entscheidung so nicht treffen, dass dann die Politik die gesamte Haftung übernimmt“ – Auch die EU sei dazu nicht bereit (ab Min.: 8). Aufschlussreich auch die Bestätigung der „Verschwörungstheorie“, dass auch Geimpfte weiter die Maßnahmen mittragen müssen, da „im Augenblick ist es so, dass selbst wenn jemand geimpft ist, nicht klar ist ob nicht eine Ansteckung anderer Personen erfolgen kann“ (ab Min.: 13). Auch von der „Mutation, die einen Impfstoff unwirksam machen könne, würde sich die Sache natürlich anders darstellen“ war die Rede (ab Min.: 14:40). Quelle: Unser Mitteleuropa.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass praktisch alle erdenklichen Szenarien die zu befürchten sind von Merkel in den Raum gestellt wurden, dass die Agenda, uns weiterhin im Lockdown-Modus zu halten auf Monate (oder Jahre) weiter durchgezogen wird und dass Impfungen keineswegs die erhoffte „Erlösung“ bringen werden. Zu befürchten ist vielmehr, dass nach „Bedarf“ weitere Mutationen aus den Hut gezaubert werden, die analog zum wachsenden Unmut in der Bevölkerung sich an Gefährlichkeit steigern werden. Denn mit einer sogannnen „Pandemie“ die praktisch keine Übersterblichkeit produziert, wir man die Panikmache samt Aushebelung demokratischer Grundrechte nicht auf Dauer aufrecht erhalten können.

