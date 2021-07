Hinter der Plandemie, hinter Corona, hinter der Zwangsimpfung steckt weit mehr als sich 99,9% auch nur annähernd vorstellen können. Es sind aus meiner Sicht die Vorläuferarbeiten der biologischen Digitalisierung der – dann noch vorhandenen – Menschheit.

…

Das mag auf den ersten Blick vollkommen irre und abgehoben klingen, aber blickt man auf die aktuellen Geschehnisse und auf die immer mehr verfügbaren Informationen, stellt diese zudem in den Kontext der technologischen, medizinischen und wissenschaftlichen Entwicklungen und Forschung, dann wird der Umstand des eigentlichen Ziels der biologischen Digitalisierung für mich überdeutlich.

Mitte des 21. Jahrhunderts steht die Menschheit vor dem Scheideweg. Wie geht es mit Homo Sapiens weiter? Wird es nur noch durchoptimierte Designermenschen geben oder vollzieht die Menschheit den letzten Schritt der Digitalisierung und virtualisiert sich dank der perfekten Gehirn-Computer-Schnittstelle selbst? Hier weiterlesen.

Endziel: Die biologische Digitalisierung der Menschheit

Wer sich offen und unvoreingenommen mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen möchte, ein gewisses Durchhaltevermögen besitzt und nicht solche Gedanken von vorne herein in Bausch und Bogen redet, sollte sich unbedingt die Interviewreihe mit Alexander Laurent (Pseudonym) anschauen. Auch wenn gerade die ersten Stunden der Reihe äußerst schwere Kost sind und selbst die Interviewerin (wie auch mich) immer wieder mit Unglauben zurück lässt, empfehle ich die komplette Reihe, um zu verstehen, warum und wie die Plandemie hier “hineinpasst” und um was es am langen Ende geht.

…

Obwohl es wichtig ist alle Teile anzuschauen, um die Begrifflichkeiten verstehen und einordnen zu können, sei den “Eiligen” das Interview 2 Teil 4 ab ca. Minute 40 ans Herz gelegt. Dort geht Alexander Laurent auf den Ablaufplan dieser Digitalisierung ein. Zudem wird der eine oder andere mit Erschrecken Parallelen und Erklärungsansätze zu bestimmten aktuellen Ereignissen (bis hin zu den aktuellen massiven Wetterkapriolen) finden.

…

Eine Bitte sei mir noch an mögliche Kommentatoren gestattet: ich weiß, dass diese Interviews a) aus der sonstigen Reihe meiner Videoempfehlungen fällt und dass sie b) das heutige Vorstellungsvermögen vollkommen sprengen. Aber sie sind für mich in ihrem Inhalt der bislang fehlende Teil, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen bringen zu können. Seien Sie bitte offen dafür, aber auch gleichzeitig kritisch…

…

…

…

…

…

…

…

…

Quelle: Videokanal Eurasia Couple – Beitrag gefunden bei konjunktion.info

