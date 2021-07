Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück

Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

…

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

…

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

…

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

…

„Bettina“ schreibt: „…Irgendwie ist in diesem Buch alles abgedeckt, was so als Fragen zu dieser angeblich bösen Zeit, heute immer noch besteht. Es ist zwar total naiv und nicht professionell geschrieben, aber so was von herzlich ehrlich. Später kommen auch noch ganz schlimme Zeilen, als er in ein sogenanntes Rheinwiesenlager gesperrt wurde. Oder die erste Begegnung mit den entlassenen KZ-Insassen. Im Grunde genommen ist in diesem Buch alles enthalten, was endlich mal angesprochen werden muss. Sei es nur die Hunger-Zeit vor Hitler oder auch die Frage, ob wir wirklich an Griechenland eine Wiedergutmachung zahlen müssten. Ich hatte mit dem Verlag Gerhard Kralik Karlstadt telefoniert und die Chefin sagte mir, dass Herr Außenhofer keinerlei Veränderung wollte und deshalb auch die Rechtschreibfehler übernommen wurden….“

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Erster Teil.

Der Stichtag meines geplanten Buches war für mich mein 70. Geburtstag, der 29.08.1993. Es ist nicht leicht für mich, den richtigen Anfang zu finden. Packen wir es trotzdem an.

…

Wenn ich mich heute nach so langer Zeit an meine Kindheit erinnere, fällt es verdammt schwer. Meine Erinnerung geht zurück, ich glaube, ich bin damals drei Jahre alt gewesen. Meine unvergessene Mutter sagte mir, ich sei als 7. Kind geboren. Heute ist mir durch meine älteste Schwester Anna bekannt, dass ich das 8. Kind meiner Eltern gewesen bin. Wilhelm ist der Name des Bruders, der sehr früh im Kindesalter, an was auch immer, im Ersten Weltkrieg einige Monate nach seiner Geburt verstorben ist.

…

Ich bin also der jüngste Sprössling meiner Eltern. Wir wohnten damals zur Miete in Karlstadt am Main, Färbergasse 325, heute Haus Nummer 7. Dieses Anwesen muß schon weit über hundert Jahre alt sein. Eigentümer damals war Michael (Michel) Guntersdorf, ein Junggeselle. Wir wohnten im ersten Stock nach hinten hinaus. Unser Nachbar dort war der Bauer Leo Beck mit Familie. Der andere Nachbar Richtung Hauptstraße war der Bauer Alois Brust und Richtung Main ein Lohnkutscher namens Knapp Tönel mit seiner Frau. Wir hatten damals weder Leitungswasser noch elektrisches Licht im Haus. Unsere Mutter, und auch wenn nötig wir Kinder, mußten je nach Bedarf, das täglich benötigte Wasser am Brunnen an der Hauptstraße holen.

…

Unsere Wohnung war nach den heutigen Verhältnissen als sehr klein zu bezeichnen. Wir hatten drei bewohnte Räume. Ein großes Zimmer, das gleichzeitig Wohn- und Schlafraum meiner Eltern gewesen ist. Aus räumlichen Gründen standen die Betten meiner Eltern hintereinander. Auf der anderen Seite stand an der Wand eine Holzbank. Davor ein Tisch mit drei Stühlen. Auf dem Tisch stand als Beleuchtung die Petroleumlampe. Alle zwei bis drei Tage mußte ich beim Eisengeschäft Peter Zübert für 10 Pfennig Petroleum kaufen.

…

Ich lebte damals mit meinen Brüdern Sebastian, Hans und Fränz zusammen. Währen sich meine Schwestern Anna, Gretel und Olga bereits in Stellung befanden, waren wir Buben noch zuhause. Für uns vier gab es nur zwei Betten in einem kleinen Nebenraum. Die Betten standen übers Eck, weil eben nicht mehr Platz vorhanden war. Aus diesem Grund schlief ich gerne bei meiner Mutter. Denn, wenn ich beim Bruder Fränz schlafen mußte, wurde lange im Bett getobt. Er, der dreieinhalb Jahre älter war als ich, inzwischen ist er verstorben, gewann immer diese Spielchen. Wenn meine Mutter zu Bett ging, habe ich meistens schon geschlafen. Doch wenn ich einmal aufwachte, hängte ich mich sofort an ihre Brust. Einen Schnuller haben wir als Kinder nicht gekannt.

…

Im vorderen Teil des ersten Stockes wohnten die Hildenbeutels in ebenfalls drei Räumen. Auch das war eine große Familie und heute muß ich mich noch fragen, wo die alle damals geschlafen haben. Parterre wohnte zu dieser Zeit noch die Familie Klein in einem größeren Raum mit drei Kindern.

…

Wir hatten eine schmale Küche. Dieser Raum wurde nur zum Kochen oder als Raum für gewisse Kleintiere benutzt. Ich kann mich noch so gut daran erinnern. Ein schwarz verräucherter Raum. Wenn man hinein ging, befand sich rechts neben der Tür ein Tellerregal. Dort hingen auch unsere Tassen. Vorne rechts in der Ecke befand sich ein aus roten Backsteinen gemauerter Herd. Daneben ein angemauerter Kamin. Die Herdplatte hatte Ofenringe und die Kochtöpfe konnten regelrecht eingehängt werden. Dazu hatten die Töpfe einen Ring.

Auf der anderen Seite befand sich nach der Tür ein Holzbock auf dem meine Mutter ihre Butte mit Wasser absetzen konnte, bevor sie die Gurte von der Schulter nahm. Daneben stand ein größerer Tisch, auf dem standen weitere zwei Eimer mit Wasser. Vorne links stand ein kleines altes Schränkchen. Zur Stirnseite befand sich ein aus rotem Sandstein gehauener Ausguss.

…

Wenn man heute ins Haus Färbergasse Nr. 7 kommt, geht die Treppe von vorne nach oben. Früher hatten wir eine ganz steile Holztreppe, die von hinten nach oben ging. Vor der Treppe gab es einen Holzverschlag, wo sich unser Plumpsklo für alle Bewohner des Hauses befand. Die Fußbodenbretter oben im Flur und in dem ganzen Haus waren sehr breite Dielen. Beim Gehen hingen und bogen sie sich durch. Unsere Haustür wurde nie verschlossen. Heute glaube ich zu wissen, dass dafür gar kein Schlüssel vorhanden gewesen ist. Was hätte man uns auch stehlen sollen.

…

Mein Vater hatte ein sehr gepflegtes Fahrrad. Wenn er, wie an vielen Sonntagen, damit unterwegs bei Freunden und Verwandten gewesen ist, mußte ich es jeden Montag putzen. Dazu wurde das Rad in die Wohnstube gebracht. Mein Vater hat mir gewissenhaft beigebracht, wie ein Fahrrad geputzt wird. Wenn ich Glück hatte, bekam ich nach getaner Arbeit von ihm fünf Pfennig geschenkt. Doch vorher hat er sich das Rad genau angesehen, ob es auch sauber gewesen ist. Für dieses Geld kaufte ich mir meistens einen Weck oder eine Rippe Blockschokolade. Mein Vater war in meiner frühen Kindheit bei der Stadt Karlstadt als Nachtwächter beschäftigt. Seine Leidenschaft, das war für ihn die Jägerei. Darauf werde ich später zu sprechen kommen.

…

Meine Mutter hatte sehr wenig Zeit für uns Kinder: Entweder wurde sie bei besser gestellten Nachbarn als Waschfrau oder aber bei Bauern auf dem Feld gebraucht. Damit blieb bei uns alles liegen. Wenn also Mutter unterwegs war, kochte unser Vater. Auf die Schnelle wurden Kartoffelschnitz gekocht und darauf einige Rindswürste warm gemacht. Abends gab es fast täglich Pellkartoffeln mit Salz. Am Freitag gab es Hering oder Limburger Käse. Morgens Malzkaffee mit Süßstoff, etwas Margarine aufs Brot. Die Milch mußte ich noch in der Frühe beim Bauer Gehret, in der unteren Spitalgasse holen. Einen halben Liter für zehn Pfennig.

…

Dem Haus Färbergasse 325 gegenüber befand sich auch ein kleines Höfchen. Ungefähr so groß wie eine normale Garage. Das gehörte zum Haus und wurde von uns genutzt. Wir hatten darin einen Hasenstall mit sechs Fächern und einen Hühnerstall. Auch stand eine Hundehütte für unseren Jagdhund Hertha dort. Als kleiner Bub liebte ich alle Tiere. Zu gegebener Zeit holte ich mir im Forst, das war das Gebiet hinter dem Saupurzel, eine junge Krähe. Ich konnte kaum erwarten, bis der Krack so groß geworden war, dass ich ihn mit nach Hause nehmen konnte. Meistens wurde meine Krähe von den Hühnern getötet. An einer dieser Krähen erinnere ich mich besonders. Dieses Tier überlebte einige Jahre im Höfchen. Als Kind habe ich es versäumt dieses Tier regelmäßig zu füttern.

…

Eines Tages kam mein Vater voller Aufregung in unsere Wohnstube. Er sagte zu mir: „Dein Krack habe ich erwischt, wie er in der Hundehütte die Eier ausgesuckelt hat.“ Mein Vater wollte – wie jeden Tag – die Eier aus der Hundehütte holen. Meine Krähe befand sich ebenfalls in der Hundehütte, um sich an den

Eiern zu laben. Mit einer Schaufel versuchte mein Vater das Tier aus der Hundehütte zu vertreiben. Dabei wurde das Tier an den Beinen verletzt. Es konnte nicht mehr stehen, weil seine beiden Beine gebrochen waren. Ohne mit der Wimper zu zucken sagte mein Vater zu mir: „Hier nimm den Zimmer-stutzen und erschieße deine Krähe.“ Ich weinte fürchterlich, ging in das Höfchen und holte aus der Hundehütte meine Krähe. Das Tier biss mich ganz schön in den Finger, obwohl es sonst zu mir sehr zutraulich gewesen ist. Ich hilt ihm daher fest den Schnabel zu und ging mit dem Tier auf den Dachboden. Dort setzte ich es ins Heu, nahm den Stutzen meines Vaters und erschoß die Krähe mit weinenden Augen. Dann hat ich die Krähe im Misthaufen auf dem Höfchen verscharrt.

…

Heute im Nachhinein, kann ich feststellen, meine Eltern und meine Geschwister waren in Karlstadt die ärmsten der Armen. Trotzdem finde ich heute noch meine Jugend sehr aufregend. Unsere häuslichen Pflichten waren sehr viele. Holz holen im Wald mit dem Handwagen oder im Sägewerk Bergmann hinter der Zementfabrik. Wenn man heute durch die Wälder spaziert, gibt es Bruchholz und Abfälle jede Menge. Dagegen war der Wald früher wie leergefegt. Doch gab es einmal keine Pflichten, sagte mein Vater: „Hau ab, geh non Mee!“ Das habe ich mir nie zweimal sagen lassen. So wurden auch wir von anderen Kinder als die „Meeras“ bezeichnet.

…

Ein früher Freund von mir war der Kitze Theo. Seine Eltern wohnten neben den Hennebergers unten an der Stadtmauer. Dem Theo seine Eltern hatten Enten und auch einige Ziegen. Die mußten, um Futter zu sparen, jeden Tag auf der Mainwiese gehütet werden. Theo war daher immer froher Dinge, wenn ich mit ihm ging. Dabei maßen wir immer unsere Kräfte in Ringkämpfen. Ich war leider immer der Unterlegene. Erstens hatte ich nichts auf den Rippen, zweitens war Theo zwei Schuljahre älter als ich. Trotzdem denke ich noch heute gerne an die Zeit zurück.

…

Direkter Nachbar und ein Schulfreund gleichen Alters war Brust Eugen. Der ist am 27. August geboren und zwei Tage älter als ich. Allein darum haben wir uns oft gestritten und auch gerauft. „Ätsch, ich bin zwei Tage älter als du“, und schon hatten wir uns wieder in der Wolle. Trotzdem waren wir sehr gute Freunde. Als jüngster Bauerssohn hatte Eugen viel mehr Verpflichtungen als ich. Er mußte beim Füttern aller Tiere mithelfen. Auch aufs Feld mußte er täglich mit. Da gab es auch für immer etwas zu tun. Damals war Eugen immer froh, wenn ich ihm etwas half. Viel Zeit blieb ihm nie, mit mir oder mit anderen Kindern zu spielen.

…

Ein Schlüsselerlebnis wurde für mich der Tag, als es bei Brusts lichterloh brannte. Es war ein Tag im Mai, ich glaube, es war 1930. Ich befand mich gerade bei Eugen im Haus in der der Küche. Es war Abend und alle Leute waren zur Maiandacht in die Klosterkirche gegangen. Plötzlich hörten wir die Leute auf der Straße schreien: „Es brennt, es brennt!“ Eugen und ich liefen aus dem Haus. In der Färbergasse standen viele Menschen und alle blickten nach oben. Tatsächlich, da oben aus dem Dachgauben vom schönen, mit Schiefer gedeckten Fachwerkhaus, schlugen riesige Flammen. Nach kurzer Zeit rückte die Feuerwehr an. Direkt seitlich gegenüber befand sich ein Hydrant mit zwei Anschlüssen. Trotzdem brannte der ganze Dachstuhl nieder. Adolf, der Bruder von Eugen, hatte auch Brieftauben. Die flogen wie wild umher und kamen in den Flammen zum Teil um.

…

Die Feuerwehr konnte wenigstens verhindern, dass das Feuer auf beide Nachbarhäuser übergriff. So blieb auch unser Haus von dem Feuer verschont. In dieser Nacht besonders, und den darauf folgenden Tagen, hatte ich große Angst. An einen richtigen Schlaf war da nicht zu denken. Es vergingen einige Wochen, bis ich diesen Brand aus meinen Träumen bannen konnte.

Meine Eltern hatten auch drei weiße Gänse. Der Gänserich und auch die beiden Gänse waren sehr schlau. Alle alten Häuser in Karlstadt hatten einen Winkel. Unsere Gänse wurden abends durch diesen Winkel ins Hinterhaus in ihren Stall getrieben. An jedem Morgen ging es auf diesem Wege zur Straße und an den Main. In den Ferien war das meine Aufgabe, unseren Jagdhund Hertha und die Gänse an den Main zu treiben. Kaum waren wir aus dem Maintörle draußen, schnatterten die Gänse und flogen ins Wasser. Unsere Hertha kannte aus hunderten von Gänsen unsere drei heraus. Auch unser Gänserich kannte genau unseren Hund. Beide begrüßten sich, der Hund wedelte mit dem Schwanz und unser Ganser schnatterte freudig erregt.

…

Einmal hatte unsere Gans Junge. Da passierte es: der Gänserich biß mich ins Bein. Das tat sehr weh, und seitdem lebten wir beide auf Kriegsfuß. Die Gänse wurden auch zweimal im Jahr gerupft. Das gab Federn für neue Oberbetten. Wir hatten in unserer Wohnung neben der Küche noch einen kleinen Raum. Wir nannten diesen Raum unseren Holzremies. Dort wurden von meiner Mutter die Gänse gerupft und die Federn in ein Inlett zum Trocknen auf dem Dachboden aufgehängt. Ich erinnere mich genau, meine Mutter trug bei dieser Arbeit immer ein Kopftuch. Den Kopf der jeweiligen Gans klemmte sie sich immer fest zwischen die Beine. Denn auch sie mußte des Öfteren die Erfahrung machen, wie Gänse zubeißen konnten.

…

Ein strenger Winter im Jahre 1929 ist mir noch gut in Erinnerung. Damals herrschte für längere Zeit eine fürchterliche Kälte. So ist auch nach kurzer Zeit der Main wieder einmal ganz zugefroren. Das Eis wurde immer dicker und so tragfähiger, dass die Bauern statt über die Brücke, einfach den kürzeren Weg direkt mit dem Fuhrwerk über das gefrorene Eis fuhren. Auch die Bierkutscher von der Löwen- und Frankenbräu fuhren ihre schweren Bierwagen über das Eis, wenn sie nach Laudenbach oder Karlburg ihr Bier brachten. Mit der Schneeschmelze kam gleichzeitig das Hochwasser. Diesmal wollte sich das bis zu einem Meter dicke Eis nicht von alleine lösen. Als letzte Retung kamen aus Würzburg die Pioniere, um vor der Mainbrücke das Eis zu sprengen. Über Nacht hatten sich vor unserer Stadtmauer riesige Eisberge aufgestapelt. Für uns Kinder eine einmalige Gelegenheit, darinnen herumzuklettern. Erst im Mai war das Eis weggeschmolzen.

…

Im Winter verdienten sich auch die vielen Arbeitslosen ein Zubrot. Sie machten Eis für die zwei Brauereien. Oberhalb der zweiten Drahtseilbahn befanden sich auf Karlstadter Seite vom Main sieben Baue. Dort wurde von Männern, die sich zu einer Gruppe zusammenschlossen, Eis gemacht. Das Eis wurde mit einem Beil in große Platten zertrennt, mit Eishacken ans Ufer geholt. Dort wurde es aus dem Wasser gezogen und in handliche Stücke zerlegt und auf Leiterwagen geladen. Eine Fuhre brachte den Männern eine Reichsmark und dem Kutscher für die Fahrt zum Brauereikeller ebenfalls eine Mark.

…

Eines Winters kam wieder einmal das Oberländer Eis als Treibeis zu Tal. Ich befand micht mit dem Hartungs Karle am Schiffshafen, auf einer noch zugefrorenen Eisfläche. Wir hatten beide die Idee, auf eine daherschwimmende Eisfläche zu springen. Es klappte ganz gut, die Eisscholle trug uns. Natürlich durch unser Gewicht lag die Eisscholle tiefer im Wasser, so dass auch wir mit den Füßen im Wasser standen. Der Main hatte damals schon ganz schön Hochwasser. So trieben wir Richtung Mainbrücke. Von weitem konnten wir feststellen, dass wir so ziemlich genau auf den Brückenpfeiler, der sich in der Mitte des Flusses befand, zutrieben. Zum Glück hatte jeder von uns einen Holzprügel. Damit versuchten wir so nah wie nur möglich am Rand unserer Eisscholle im Wasser zu rudern, damit wir von diesem Pfeiler wegkamen. Unsere Eisscholle drehte sich dabei im Kreis und wir hatten großes Glück, so zwei Meter am Pfeiler vorbei zu kommen. Oben auf der Brücke standen inzwischen einige Neugierige, die die Hände über den Kopf zusammenschlugen. Da half uns auch kein Schimpfen dieser Leute, wir waren nun mal dem Wasser auf Gnade und Verderb ausgeliefert.

…

Erst weit außerhalb der Stadt, wo der Mein eine Linkskurve macht, trieb es uns von ganz alleine ans Ufer. Diese verrückte Fahrt machte ich einige Tage später noch einmal mit Eugen Brust. Um nicht noch einmal gegen den Pfeiler zu kommen, nahmen wir uns diesmal lange Bohnenstangen mit. Doch welch ein Schreck, wir hatten nicht mit der Tiefe des Wassers gerechnet. Auch diesmal gelang es uns, mit Rudern am Mittelpfeiler unbeschädigt vorbei zu kommen. Doch hatten wir viel mehr Angst, weil wir wußten, dass der Main ganz schön tief ist.

…

Früher befand sich der Sportplatz da, wo heute das Schwimmbad liegt. Wo der heutige Sportplatz ist, befand sich in meiner Kindheit eine Sandgrube. Wir hatten auch ein Freibad, das so gegen Pfingsten eines jeden Jahres direkt am Main unterhalb der Romandrahtseilbahn von dem Meerfischer Henneberger im Auftrage der Stadt aufgebaut wurde. Damals waren noch Männlein und Weiblein schön getrennt. Beide Becken für die Nichtschwimmer waren mit Laufbretter umgrenzt. Außerhalb durften sich nur die Schwimmer bewegen. Auch ich habe sehr schnell die sogenannten „Hundstrapper“ gelernt. Auch einen Kopfsprung machte mir Spaß. Doch einen Sprung unterhalb der Drahtseilbahn direkt in den Main hatte ich noch nicht gemacht. Immerhin ging es von der Kaimauer zwei Meter tief ins Wasser. Auch ich brauchte viel Mut, um diesen Sprung das erste mal zu wagen. Doch einmal getan, wurde es bald zu einem Kinderspiel.

…

Auf dem Main fuhr damals noch regelmäßig die „Meekuh“. Dieses Schiff zog an einer Kette von Aschaffenburg bis Würzburg meistens sieben Schleppkähne. Das Dampfschiff war wie eine Fähre gebaut. Die schwere Eisenkette lag mitten im Fluß auf Grund. Das Dampfschiff zog sich so an dieser Kette flußaufwärts. Hinter dem Dampfschiff glitt die Kette wieder zu Wasser. Die einzelnen Schleppschiffe hingen mit Stahlseilen sehr weit auseinander. Als Kinder machten wir uns den Spaß an diesem Stahlseil, das bis ins Wasser manchmal durchhing uns festzuhalten und mitziehen zu lassen. Oder in einer der Kähne der Schleppschiffe mit zu Berg zu fahren. Die Schiffer kannten zur Genüge auch unsere Spielchen. Oft hatten sie ihre Beiboote frisch mit einem Teeröl gestrichen. Da nützte alle Kernseife nicht, um diese teerige Masse wieder vom Körper zu entfernen.

…

Meistens fuhren wir mit zu Berg bis nach Laudenbach. Mit einem Kopfsprung sprangen wir in den Main. Mit etwas Glück konnten wir auch schon Grund bekommen. Wir machten uns den Spaß und suchten die Dampferkette. Wir tauchten nach unten, hielten uns an der Kette fest. Manchmal schwammen wir zum Spitzbau, machten uns aus Binsen einen Binsenbüschel. Der trug uns, und so konnten wir uns wenigstens ausruhen, ohne schwimmen zu müssen. Am Main befanden sich auch einige Waschschiffe. Unsere Mütter gingen mit Waschkörben und mit der darinnen liegende Wäsche in diese Boote. Mit Kernseife und einer Wurzelbürste wurden dann die Hosen und Hemden geschrubbt. Dort, wo heute der Campingplatz ist, befanden sich auch genügend Wäschepfähle, um die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen.

…

Als ich gut genug schwimmen konnte, badete ich nur noch im Main. Da konnte ich mir die fünf Pfennig Eintritt sparen. Gerne legte ich mich auf den Betonklotz vor den mittleren Brückenpfeiler. Unseren Jagdhund Hertha hatte ich oft dabei. Es war sehr schwierig, den Hund da hoch zu hieven. Zum Glück konnte ich dort Grund bekommen und mit meiner Schulter den Hund hochschieben. Dort sonnten wir beide uns, bis wir keine Lust mehr hatten. Wenn ich mit einem Kopfsprung ins Wasser sprang, sprang unsere Hertha sofort hinterher. Hertha konnte auch einen Trick. Bei den Worten: „Hertha, mir ist zu warm“ sprang er hoch und nahm mir mit seiner Schnauze die Mütze vom Kopf.

…

Als Kind im Vorschulalter durfte ich mit meinen Eltern, jedoch meistens alleine mit meinem Vater, mit nach Würzburg fahren. Mein Vater war ein sehr jähzorniger hektischer Mensch. Wenn der einmal verreiste, und wenn es nur nach Würzburg war, gab es bei uns zuhause viel Unruhe. Von der Färbergasse bis zum Bahnhof sind es ca. 15 Minuten zu Fuß. Trotzdem fanden wir uns schon lange vor Abfahrt des Zuges dort ein. Eine Fahrkarte nach Würzburg, hin und zurück kostete zwei Reichsmark. Als kleiner schmächtiger Junge wurde ich jünger gemacht als ich war, und fuhr daher immer kostenlos.

…

Würzburg machte für mich einen überwältigenden Eindruck. Am Ausgang vom alten Hauptbahnhof war ein schöner, großer Platz. Dort stand bereits die Straßenbahn. Doch diese Kosten mußten gespart werden. Wir gingen immer zu Fuß in die Stadt. Mein Vater war ein flotter Fußgänger; ich mußte mich ganz schön beeilen, um ihm zu folgen. Der Kiliansbrunnen sprudelt auch heute noch sein Wasser wie ein Wasserfall.

…

Durch die Kaiserstraße mit vielen schönen Geschäften ging es dann. Die Juliuspromenade, immer der Straßenbahnlinie folgend, ging es dann weiter in die Schönbornstraße. Dort, neben der Marienkapelle, wohnte mein Onkel Valtin mit Frau. Dort wurde immer der erste Halt eingelegt. Mein Onkel Valtin sah meinem Vater sehr ähnlich. Noch Anfang des Krieges besuchte ich dort meinen Onkel, als mein Vater schon viele Jahre tot war. Eben, weil die Ähnlichkeit und sein Temperament mich sehr an den meinen Vater erinnerte. Am 16. März 1945 verlor auch mein Onkel bei einem schweren Bombenangriff auf Würzburg sein ganzen Hab und Gut. Zum Glück überlebten alle diesen Terrorangriff. Wie ich später erfuhr, zogen Onkel und Tante mit ihrer Tochter aufs Land nach Unterdürrbach.

…

Vom Onkel spazierten wir in die Domstaße Richtung Alte Mainbrücke. Dort gab es die Geschäfte, die mein Vater bei jedem Besuch in Würzburg aufsuchte. Da war einmal der Vogelpeter, der Trödler und der Roßmetzger. Entweder hatte mein Vater eigene Waldvögel, die wir jedes Jahr aufzogen dabei. Die wurden dem Vogelpeter verkauft. Nebenan beim Trödler kaufte sich mein Vater irgend etwas, das ihm gefiel. Am Schluß ging es zum Roßmetzger. Für eine Reichsmark gab es da einen ganzen Ringel Fleischwurst, natürlich Pferdefleisch. Dort bewunderte ich immer das ausgestopfte Pferd mit Reitsattel im Schaufenster.

…

Wenn mein Vater mit mir einmal einkehrte, dann bei einem Wirt, der sich Holzapfel nannte. Ich glaube, das ist in der Semmelgasse gewesen. So genau kann ich mich da nimmer erinnern. Dort in dieser Gasse gab es auch eine Bäckerei. Als Kinder sagten wir folgendes Sprüchlein auf: „In Würzburg, in der Semmelgass, da wohnt ein alter Bäck; der hängt sein Arsch zum Fenster raus und sagt das wär ein Weck. Da kamen die Leute gelaufen und wollten das Weckchen kaufen; da tat er seinen Arsch wieder nei und sagte, das Weckchen das ist mei!“ Für alles andere hatte mein Vater kaum Zeit. Trotzdem zählt so ein kleiner Ausflug nach Würzburg heute noch im Nachhinein zu meinen schönsten Jugenderinnerungen.

…

Ein Erlebnis besonderer Art für mich wurde eine Bahnreise nach Hanau. Dort arbeitete meine Schwester Gretel bei einem Industriellen. Die Fahrt mit dem Personenzug von Karlstadt ging über Gemünden, Lohr, Aschaffenburg, nach Hanau. Unterwegs gab es da für mich sehr viel zu sehen. Direkt neben der Bahnlinie befanden sich früher Telefon und Telegraphenleitungen. Bei der Fahrt hatte man das Gefühl, dass sich diese Masten heben und senken. Dabei konnte es einem fast schwindelig werden. Damals sagten viele Bekannte zu mir, das Karlchen ist die zweite Gretel. Danach muß ich ihr sehr ähnlich gesehen haben. Vom Bahnhof in Hanau ging es wieder einmal, so wie immer, zu Fuß in die Stadt. Das Anwesen, in dem meine Schwester Gretel arbeitete, stand in einem großen Garten. Meine Schwester Gretel herzte und küßte mich bei der Begrüßung. Damals ohne etwas zu ahnen, habe ich meine Schwester das erste und letzte mal gesehen.

…

Meine Mutter, der Vater und ich bekamen ein schönes Fremdenzimmer, wo wir gemeinsam die Nacht verbrachten. Am anderen Morgen wurde ich durch eine Kuckucksuhr geweckt. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich befand mich ganz alleine in einem Ehebett in einem ganz fremden Zimmer. Da fing ich laut an zu weinen und nach meiner Mame zu rufen. Meine Schwester Gretel hörte mein Weinen, kam und beruhigte mich.

…

In einem sehr schönen Eßzimmer gab es für mich ein fürstliches Frühstück. So ein schönes Zimmer hatte ich noch nicht gesehen. Überall standen schöne Blumen herum. In einer Ecke stand auch ein Klavier. Meine Schwester Gretel setzte sich an dieses Instrument und fing an zu spielen. Sie war schon immer sehr musikalisch und spielte für mich so wunderschön ohne Noten. Heute besitze ich noch ein Bild von ihr mit einer Geige als ewiges Andenken.

…

So durfte ich mit meinen Eltern noch einmal eine noch größere Reise erleben. Diesmal ging es noch viel weiter und zwar nach Hochheim. Die Fahrt führte mich erstmalig bis Frankfurt am Main. Alleine dieser Hauptbahnhof machte auf mich einen überwältigenden Eindruck. Die rießige Glaskuppel, die vielen Geleise. So einen Sackbahnhof habe ich noch nie gesehen. Als Kind konnte ich mir nicht erklären, warum alle Züge hier enden. Ich dachte mir, die fahren alle wieder in der gleichen Richtung zurück. Wir stiegen also hier um und fuhren später weiter Richtung Wiesbaden. Erstaunt war ich, als wir unter einer Brücke durchfuhren, wo ebenfalls über uns eine andere Eisenbahn fuhr. Hochheim am Main liegt auf einem Hügel. Der Bahnhof ist weit unten. Es ist ein ganz schöner weiter Weg, um in den Ort zu kommen. Mein Vater wie immer vorneweg. Auch meine Mutter und ich waren gut zu Fuß, und so schritten wir tapfer hinter unserem Vater her. Meine Schwester Anna, die war schon verheiratet. Ihr ältester Sohn heißt Alex und ist nur wenige Jahre jünger als ich. So jung wurde ich bereits Onkel. Auch meine Schwester Anna befand sich damals noch in Stellung, sozusagen als Mädchen für alles. Ihr Arbeitgeber, eine Familie Istel. Herr Istel war ein hoher Angestellter einer Papierfabrik in Kostheim am Main.

…

Eines Tages nahm meine Schwester Anna mich mit nach Mainz. Wir gingen zu Fuß von Hochheim Richtung Main. Dort befand sich ein Fußpfad, der immer am Main entlang führte. So kamen wir auch in Kostheim an dieser Papierfabrik vorbei. Von Kostheim fuhr uns ein kleines Motorschiff vom Main in den Rhein direkt an die Anlegestelle Mainz. Hier führte eine Freitreppe an die Uferstraße, und nur wenige Meter waren es bis zum Dom. Mainz machte damals, wie alle Großstädte, die ich bis dahin kennenlernte, einen mächtigen Eindruck auf mich.

…

Wir besuchten dort auch ein großes Kaufhaus. Uns Kinder interessierten dort immer die Spielsachen am meisten. Geld, um uns etwas zu kaufen, hatten wir Kinder nicht. Doch meine Schwester kaufte mir damals ein kleines Holzschiffchen. Ich fühlte mich unheimlich glücklich darüber. Dieses Schiffchen hatte ich noch viele Jahre in meinem Besitz. Ich erinnere mich noch heute gut daran, weil es so schön bunt bemalt gewesen ist.

…

Das Haus, wo meine Schwester mit ihrer Familie wohnte, lag in einem großen ‚Garten. Dort standen viele Obstbäume. Frau Istel war eine zierliche, zerbrechliche und vornehme Frau. Ihr Mann hieß Alexander, und der älteste Sohn meiner Schwester heißt Alex, weil Herr Istel Taufpate wurde. Die Istels hatten keine Kinder. Hans Brehm hieß der Mann meiner Schwester Anna. Bei einem Besuch seiner Eltern habe ich mir genau gemerkt, wo diese wohnten. Eines Morgens machte ich mich alleine auf den Weg, um diese zu besuchen. Ich hatte niemandem etwas davon gesagt. Dort wurde ich gut bewirtet, und so vergingen viele Stunden, bis ich mich wieder auf den Nachhauseweg machte. Daheim machte mir meiner Schwester Vorwürfe. Man hatte mich nämlich zum Mittagessen vermißt. Heute hätte ich man einfach da und dort angerufen, aber wer hatte denn damals Telefon.

…

In Hochheim gab es auch einen Weiler. Dort haben Kinder und auch Erwachsene früher gebadet. Auch gab es viele Frösche in diesem Weiher. Heute ist dieser Teich zugeschüttet; ist eigentlich schade darum. Doch glaube ich, heißt die Straße heute noch Weiherstraße. Nach wenigen Tagen ging es mit der Bahn wieder nach Hause. Auf der Rückfahrt machte in Rüsselsheim das Opelwerk einen großen Eindruck auf mich. Die Bahn führt dort direkt an dieser Fabrik vorbei. So eine große Fabrik mit so vielen Beschäftigten. In Frankfurt am Hauptbahnhof hatten wir wieder längeren Aufenthalt. Dort befand sich auch ein Kino direkt im Bahnhof. Dann ging es wieder mit dem Bummelzug, so nannten wir diesen, der an jeder Station halten mußte. Ob meine Eltern für mich je eine Fahrkarte lösten, glaube ich nicht. Im Nachhinein glaube ich, drückte der Schaffner bei mir jeweils ein Auge zu, denn nur Kinder unter sechs Jahren fuhren umsonst.

…

In der Färbergasse gab es noch etliche Bewohner, an die ich mich besonders gerne erinnere. Da gab es schräg uns gegenüber eine Familie Gerhard. Das waren Bauern, doch übten Vater und Sohn Kilian das Büttnerhandwerk aus. Auch hatten sie, wie in jedem Herbst, eine Mostkellerei in Betrieb. Für uns Kinder ein Vergnügen, die neu angefertigten Faßdauben wie einen Kamin hoch zu stapeln, damit sie trocknen konnten. Herr Gerhard konnte mich als schwächlichen Jungen manchmal gut gebrauchen, um in die größeren Fässer zu kriechen, um sie von innen zu putzen. In so einem großen Faß konnte ich als Knirps gut stehen. Ich bekam einen Eimer mit warmem Wasser und eine Wurzelbürste hineingereicht. Das war für mich als Kind ganz schön anstrengend. Herr Gerhard brachte mir unter seiner Kittelschürze versteckt, immer eine gute Vesper. Zwei Brote, belegt mit Butter und Schinken. Das war der Lohn für meine Arbeit.

Im Herbst kamen die Bauern mit ihren Fuhrwerken und brachten Äpfel und Birnen zum Mosten. Wir Kinder bekamen vom Süßmost auch immer etwas ab. Davon bekamen wir auch ganz schön Durchfall. Mit Pferd- und Kuhgespannen, auch mit Handwagen, standen die Bauern manchmal bis zur Hauptstraße Schlange.

…

Auf unserer Straßenseite unterhalb des Gartens von Familie Schneider wohnte im ersten Stock die Familie Rosenberger. Mit dem ältesten Sohn Erwin war ich sehr befreundet. Auch die Eltern unserer beiden Familien besuchten sich täglich. Der Vater von Erwin arbeitete als Fahrradmechaniker. Eines Tages erhielt Erwin ein schönes kleines Fahrrad zusammengebastelt. Damit durfte ich auch öfter einmal fahren. Von so einem schönen Rad konnte ich nur träumen. Eines Tages passierte etwas schreckliches. Kurt, der zweite Sohn von Rosenbergers, hatte mit der Geldbörse, in dem sich der ganze Wochenlohn befand, gespielt. Wie er nach eingehenden Fragen zugab, hat er den Geldbeutel ins Plumpsklo geworfen. Die Eltern und das ganze Haus waren in Aufregung. Wie sollte man das Geld dort nur finden. Ein Weidekorb wurde unten am Tonrohr des Aborts, einen Meter über der Abortgrube angebracht. Mit einem Eimer Wasser wurde von oben gespült. Welch ein Glück, der Kot und das Wasser plumpsten genau in den Korb und darinnen fand sich tatsächlich die Geldbörse.

…

Im selben Haus wohnten auch noch die Henneberger. Erna war genau so alt wie ich. Die Küche der Familie Henneberger befand sich Parterre zur Straße. Im Sommer standen alle Fenster offen. Ich erinner mich noch ganz genau. Erna setzte sich gerne auf das Fenstersims. Was uns Buben jedoch dabei immer störte, sie hatte immer einen Schnuller im Mund. Natürlich wurde sie von uns immer ausgelacht. Doch ihren Schnuller hat sie trotzdem nicht weggelegt.

…

Karlstadt hatte in diesen Jahren keine Kanalisation. Das Regenwasser und alle anderen Abwässer flossen auf die Staße, in den Flußkannel natürlich Richtung Mein. Unsere Färbergasse bekam natürlich jede Menge Abwasser ab. Im Winter die natürliche Folge, das Wasser wurde zu Eis und wir Kinder konnten rutschen. So nach und nach wurde unsere Gasse eine Eisfläche. Natürlich wurde mit Asche gestreut, doch jeden Tag kam neues Wasser und wir Kinder konnten wieder rutschen.

…

Im Herbst und in den Wintermonaten, wenn es draußen immer ungemütlicher wurde, war es zuhause in unserer Wohnstube sehr gemütlich. Der kleine Kanonenofen brannte, ebenso bereits die Petroleumlampe. Mit meinem Bruder Fränz spielte ich meistens am Tisch Mühle oder Dame. Bei diesen beiden Spielen gab es gewisse Tricks, um zu gewinnen. Waren wir drei oder gar vier Personen, spielten wir Mensch ärgere dich nicht. Narürlich wollte jeder von uns gewinnen. Wenn ich Glück hatte und gewann, freute ich mich riesig. Doch um so mehr konnte ich mich auch ärgern, wenn ich verlor.

…

So nach acht Uhr kamen Freunde meines Vaters zum Schafkopfspielen. Ich muß dazu sagen, dass bei uns nie um Geld gespielt wurde. An zwei Gäste, die sehr oft zum Kartenspeielen zu uns kamen, erinnere ich mich gerne zurück. Ein alter Haudegen war der Amon Paul, der im Alter meines Vaters gewesen ist. Ein drahtiger, verwegener Man, fand ich als Kind. Seien Leidenschaft war das Schnupfen. Diese Dose, sie war oval und aus Spanholz gefertigt. Am Anfang des Spiels sagte er immer: „Wer von euch bescheißt, bekommt meine Schnupftabaksdose aufs Auge.“ Ein anderer Gast, viele Jahre jünger, war der Gehret Adolf, genannt „Schnatter“. Diese beiden wohnten in der Unteren Spitalgasse. Der dritte Mann im Bunde war der Schürgers Michel, der Jüngste von den Dreien. Natürlich wie immer, mein Vater als der vierte Spieler. Seine Redensart, täglich die gleiche Äußerung: „Wer bescheißt, bekommt von mir den Zylinder von der Petroleumlampe aufs Auge.

…

Und dann ging die Spielerei los. Mein Bruder Fränz und ich, sowie meine Mutter, schauten diesem Spiel zu. Auf diese Art lernten wir dieses Spiel sehr genau. Wenn einmal ein Mann fehlte, sprang meine Mutter ein. Einmal, ich erinnere mich heute noch ganz genau, spielte meine Mutter einen „Solodu“. Da darf keiner der Gegenspieler einen Stich machen. Meine Mutter gewann ihr Spiel und schmunzelte besonders. Das tat sie immer, wenn sie ein Spiel gewann. Die drei Verlierer schauten ganz schön dumm aus der Wäsche.

…

So gegen 22,00 Uhr mußte ich meistens zu Bett. In diesem Falle legt ich mich in Mutters Bett. Trotz lauter Kartenspielerei schlief ich immer gleich ein. War ich doch täglich viele Stunden an der frischen Luft und daher immer sehr müde. So vergingen für mich als Kind sehr schnell die Tage und trotzdem viel zu langsam, bis es wieder einmal auf Weihnachten zuging. Geld, um einen Christbaum zu kaufen, hatten wir nie übrig. Also mußte ein Bäumchen im Wald geklaut werden. Für dieses Geschäft war ich natürlich noch zu klein, also mußte einer meiner älteren Brüder in den Wald.

…

Schon bald durfte ich mithelfen, den Baum zu schmücken. Wir hatten nie einen Baum, der vom Boden bis zur Decke reichte. Im Gegenteil, es war ein Bäumchen, so um die 1 1/2 Meter Höhe. Es wurde mit der Baumsäge zurechtgeschnitten und in einem großen braunen Tonkrug, der mit Sand gefüllt war, eingesetzt. In Erinnerung bleib mir, dass ich einmal einen neuen Holzbaukasten mit bemalten Bildern erhielt. Die Weihnachtskugel von meiner Mutter habe ich noch lange besessen und an meinen Sohn Holger weitergegeben.

…

In meiner Kindheit gab es in Karlstadt ein richtiges Gaswerk. Viele Straßen und auch Haushalte brannten und kochten mit diesem Gas. Neben unserem Haus bei Brusts brannte eine Gaslaterne genau über der Eingangstür. Ende September, anfangs Oktober, wurden beim Bauer Brust die Rüben geerntet. Wir Kinder waren immer willkommen, um beim Abladen zu helfen. Vom Kastenwagen mit noch zusätzlichen Aufstellbrettern, wurden diese Rüben über eine Rutsche durchs Kellerloch in den Keller befördert. Mit der Zeit verstopfte sich das Loch. Wir Kinder wußten sofort, woran das lag. Wir eilten in den Keller, um die Rüben vom Kellerloch noch weiter nach hinten zu befördern.

…

Nach getaner Arbeit gab es keinen Lohn, doch konnten wir uns eine schöne, dicke Rübe wurde mit einem Messer herausgenommen. Zuerst wurde ein Deckel abgeschnitten, dann wurde die Rübe ausgehöhlt. Zwei Augen, eine Nase und einen Mund herausgeschnitten. Eine brennende Kerze hineingestellt, den Deckel drauf und fertig war unser Totenkopf. Der Eingang von Bauer Brusts Keller befand sich im Flur neben der Wand. Der Keller war mit einer Falltür verschlossen. Die schwere Tür konnten wir Kinder trotzdem leicht öffnen. Ein starkes Hanfseil führte zur Decke; über einer Laufrolle hing in einer gewissen Höhe ein Kontergewicht. Das war so ausgelegt, dass bei einem leichten Anheben der Kellertür automatisch anhob. Mit einem gewissen Druck nach unten wurde diese Kellertür auch wieder geschlossen.

…

Im Winter, wenn es endlich anfing zu schneien, waren wir Kinder besonders froh und glücklich. Es war herrlich anzusehn, wenn die Schneeflocken bei brennender Laterne durch die Luft flogen. Mit der Zeit bekam die Gaslaterne eine weiße Haube. Das sah immer so niedlich aus. Hatte es für uns Kinder genug geschneit, ging es mit den Schlitten zum Greifs Bergle, um zu rodeln. In der Unteren Spitalgasse stand ein kleines Fachwerkhaus. Das sogenannte Götzhäusle; darinnen wohnten die Greifs. Direkt neben diesem Haus stand und brannte am Abend ebenfalls eine Gaslaterne. Mit etwas Schwung konnten wir Kinder über diesen kleinen Hügel bis hinunter zur Stadtmauer, durch das Meetörle, rodeln. Ich besaß einen ganz alten Bockschlitten. Der war doppelt so hoch wie die heutigen Schlitten. Er hatte auch eine ganz andere Form.

…

Ein gewisser Herr Schler war der Laternenmann. Jeden Tag am Abend, zündete dieser jede einzelne Laterne in der Stadt an. Dazu trug er eine lange Stange. Oben am Ende brannte ein Licht. Dort oben befand sich auch ein Haken. Damit zog er an der Laterne einen Hebel nach unten. Dann entzündete sich das Gaslicht. Auf diese Art löschte er am Morgen auch wieder die Gaslaternen. Von diesem Arbeiter wurden mit einer Holzleiter die Glasfenster einer jeden einzelnen Laterne auch geputzt.

…

Autos in Karlstadt waren in den zwanziger Jahren noch eine Seltenheit Doch in der Färbergasse gab es damals schon zwei davon. Ein Namensvetter schrieb sich auch Außenhofer, der hatte ein Mietauto. Leute, die Geld hatten und sehr eilig irgendwohin wollten, benutzten dieses Auto mit Fahrer. So auch einmal mein Vater. Darüber werde ich noch später zu berichten wissen. Das andere Auto, ein schöner, offener Jagdwagen, gehörte Jean Dietz Nachfolger. Oswald Dix, Buchhandel, Buchdruckerei und Kinobesitzer. Herr Dix hatte auch die Stettener Jagt und außerdem einen Fahrer, Herr Bayer, der gleichzeitig sein Jagdgehilfe gewesen ist. Dieses Fahrzeug wurde von uns Kindern besonders bewundert, wenn es aus der Garage gefahren wurde. Es hatte damals noch Holzsprossen wie ein Wagenrad von einem Fuhrwerk. Der Fahrer, Herr Bayer glaube ich, fühlte sich noch stolzer als wir Kinder, die wir dieses Gefährt immer wieder bestaunten.

…

Auch das Kino befand sich bei uns in der Färbergasse. Jeden Freitag bis Sonntag wurde ein Film gezeigt. War es einmal ein besonders schöner Film, lief er bis Montag. Es gab auch Filme, die spielten kaum ihre Kosten ein. Da konnte es schon passieren, dass am Freitag die Leute ihr Geld zurück bekamen und keine Vorstellung gegeben wurde. Der 3. Platz kostete 60, der 2. Platz 80, der 1. Platz 1,–RM. Für Loge mußte man 1,20 RM hinlegen. Bei Kindervorstellungen mußten wir die Hälfte der Erwachsenen bezahlen.

…

Kino in der damaligen Zeit war für die kleinen Leute das einzige Vergnügen. Leider waren fast alle Filme für Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Ebenso begann eine jede Veranstaltung erst abends um 20.00 Uhr. Mein Schulfreund Eugen Brust und ich versuchten trotzdem unser Glück. Doch damals herrschten noch ganz strenge Sitten und sehr oft stand auch Polizei oder irgendein Aufpasser da, der sich vom Alter auf dem Personalausweis überzeugt. Später werde ich noch mehr darüber zu berichten wissen.

…

Die Buchdruckerei Dix druckte auch die Karlstadter Zeitung. Sie hatte meistens zwei und an Samstagen manchmal auch drei Seiten. Der Preis einer Ausgabe kostete damals 6 Pfennig. Was ich nicht für möglich hielt, mein Vater hatte dafür Geld. Jeden Mittag schickte er mich mit 6 Pfennig los, die Zeitung zu kaufen. Wehe, er las etwas, das ihn sehr ärgerte. So konnte es passieren, dass er die Zeitung vor Wut zerriss und sie dann anschließend im Ofen verbrannte.

…

So geschehen, als Ende der zwanziger Jahre meine Schwester Gretel auf mysteriöse Weise gestorben ist. Über diesen Mord oder Selbstmord bin ich bis heute noch nicht im klaren. Was mir meine Schwester Anna dazu zu sagen hatte, ist schnell erzählt. Meine Schwester Gretel arbeitete damals bei einem Industriellen im Haushalt in Hanau. Sie verliebte sich leidenschaftlich in einen Uhrmacher, der jedoch verheiratet war. Diese Liebe führte dazu, dass beide aus dem Leben scheiden wollten. Meine Schwester Gretel nahm angeblich das Gift (Zyankali), während ihr Liebhaber so tat als ob. Eines Tages stand auch ein Artikel in der Karlstadter Zeitung über diesen Selbstmord. Natürlich keine Namen, doch jeder in der Stadt wußte, dass es um meine Schwester Gretel ging. Damals, als mein Vater diesen Artikel las, zerriss er die Zeitung und verbrannte sie vor Wut.

…

Meine Mutter und mein Vater litten lange Jahre darunter. Meine Schwester Gretel wurde in Hanau begraben. Ich selbst mußte nicht mit zur Beerdigung. Die Beerdigungskosten übernahmen die Leute, bei der meine Schwester in Stellung gewesen ist.

…

Mein Vater hatte viele Freunde und Bekannte auf dem Land. In Steinfeld bei Lohr wohnten Karl und Albert Eck. Von diesen beiden Männern habe ich meine Vornamen. Man sagte mir, Albert Eck ist dein Taufpate. Doch kann ich mich bis auf den heutigen Tag nicht erinnern, je ein Geschenk von meinem Paten bekommen zu haben. Geschenke hin, Geschenke her, früher spielte so ein heutiger Luxus überhaupt keine Rolle. Hauptsache, man hatte einen Paten, zu dem man aufblicken konnte.

…

Mein Pate Albert war wie mein Vater ein Jäger. Beide verband also mehr als nur Freundschaft. Der Bruder meines Taufpaten, Karl Eck, arbeitete als Straßenmeister. In dem Dorf Steinfeld gab es noch eine Familie August Stamm. Das war nach den damaligen Verhältnissen ein reicher Bauer. Wenn ich mich richtig erinnere, ging dieser auch auf die Jagt. So konnte es schon mal passieren, dass mich mein Vater zu diesen Leuten mitnahm. Natürlich gab es in der damaligen Zeit auch schon ein Postauto. Doch mit diesem zu fahren, dafür hatten wir nie Geld.

…

So fuhr mein Vater wie immer mit dem Fahrrad. Ich wurde von ihm auf die Rahmenstange gesetzt. Mein Vater bestieg sein Fahrrad von hinten. Es befand sich am Hinterrad seitlich eine Stütze. Darauf setzte mein Vater den linken Fuß und mit etwas Schwung wurde aufgestiegen. Wir fuhren also die Färbergasse hoch, durch die Hauptstraße, durch den Katzenturm, Richtung Brücke. Dort wurde abgestiegen, weil wir Brückenzoll entrichten mußten. Das waren 3 Pfennige für hinüber. Weil mich mein Vater auf dem Fahrrad beförderte, mußte ich keinen Brückenzoll bezahlen.

…

So ging es also hinüber durch Mühlbach, Richtung Stadelhofen. Die Straße stieg nach der Ortschaft bergan, so dass mein Vater absteigen und schieben mußte. Diese Landstraße war in meinen Kinderjahren nicht geteert. Kam einmal ein Auto, so hat es immer fürchterlich gestaubt. Links von dieser Straße befand sich Mischwald, rechts der Straße standen in regelmäßigen Abständen Obstbäume. Auch führte früher eine Telegraphenleitung entlang. Diese Straße hatte damals auch sehr viele Kurven. Das obere Wegstück führte durch den Wald. Nah dem Wald hatten wir freien Blick über Stadelhofen hinaus. So ging es zügig bergab Richtung Stadelhofen. Vor dem ersten Haus führte die Straße mit einer Abzweigung nach Steinfeld. Auch auf dieser Straße ging es auf und ab.

…

Natürlich waren wir an einem Sonntag unterwegs. Bei dem Bauer Stamm wurde bereits um 11.00 Uhr zu Mittag gegessen. Meistens kamen wir früher an. Ich als Kind durfte mich auf dem Hof und im Stall umsehen. Mein Vater führte mit der Familie immer hitzige Gespräche. Für mich hungrigen Jungen ging es mehr um das gute Essen. Da konnte ich mich endlich wieder einmal auch mit Fleisch satt essen. Am frühen Nachmittag ging es wieder nach Hause. Immer bekam mein Vater ein Geschenk in Form eines großen Stücks Geräuchertem, einen Laib Brot oder einigen Pfund Mehl mit. Dafür hatte mein Vater immer seinen Rucksack zur Hand. Natürlich schauten wir jedesmal auch bei den Ecks vorbei. Da fand manchmal das Jägerlatein kein Ende. Nach so einem Tag schlief ich immer besonders fest. Zugegeben, mit einem vollen satten Magen fühlte ich mich als Kind besonders froh.

…

Die andere Tour mit meinem Vater führte uns nach Münster. Der sogenannte Bachgrund führte über Eußenheim, Aschfeld nach Münster. Dort gab es ebenfalls einen „reichen Bauern“ mit Namen Michel Weissenberger. Auch dorthin fuhr ich sehr gerne mit meinem Vater. Frau Weissenberger war eine liebe und gütige Frau. Sie hatte immer ein Herz für mich schwächlichen Jungen. So bekam ich bei Tisch immer einen übervollen Teller vorgesetzt. Dort gab es meistens selbstgemachte Nudeln. Mein Vater wußte immer viel zu erzählen. Vor- bei- und nach dem Essen.

…

Als ehemaliger Nachtwächter hatte mein Vater am Tage viel Zeit. Ich wage zu behaupten, dass mein Vater keine Verhandlung vor dem Amtsgericht in Karlstadt je versäumte. Auch damals waren die Kosten für einen Rechtsanwalt schon viel Geld. So war die Meinung meines Vaters auf dem Land bei seinen Freunden und Bekannten schon sehr gefragt. Viele, viele dieser Leute holten sich so bei meinem Vater einen guten Rat. Denn auch auf dem Land wurde früher auch schon mal gestritten.

…

In Aschfeld hatten wir Außenhofers unsere größte Verwandtschaft. Dazu muß ich folgendes sagen: Meine Mutter ist eine geb. Weidner. Sie war ein lediges Kind. Ihre Mutter, also meine Großmutter heiratete einen Witwer, der aus erster Ehe bereits 5 Söhne hatte. Aus dieser Ehe gingen noch einmal 6 Söhne hervor, so dass meine Mutter 11 Brüder besaß. Im ersten Weltkrieg ist da einer gefallen. Einer der Stiefbrüder wohnte in Frankfurt am Main. Viele blieben natürlich in Aschfeld hängen. Die Namen Onkel Schorsch, August, Johann und Bernhard sind mir heute noch ein Begriff. Alle diese Kleins hatten mehr oder weniger Landwirtschaft, einer davon ging auf die Jagd, zwei waren Schneidermeister. Sie arbeiteten für Kleiderfabriken in Heimarbeit.

…

Für mich als Kind war es immer ein besonderes Erlebnis von Onkel zu Onkel herumgereicht zu werden. Bei dem Schneidermeister Johann und besonders beim Bernhard blieb ich gerne. Da sah ich zu, wie Hosen genäht wurden. Alle 14 Tage kam ein Wagen dieser Firmen, um die fertigen Sachen abzuholen. Des öfteren wurdne wir auch zum Schlachttag eingeladen. Die Leberwürstchen schmeckten mir immer besonders gut.

…

Meiner Mutter Elternhaus befand sich in Heßlar. Auch dorthin wurde ich von meinen Eltern des öfteren mitgenommen. Wie gesagt, alles zu Fuß. Über den Stettener Berg ging es ins Werntal, über die ‚Bahnlinie der Werntalbahn, nach Schönarts, links ab nach Heßlar. Wenn in diesen Dörfern einmal im Jahr Kirchweih gewesen ist, mußte meine Mutter heim. Da wurde am Sonntag morgen der Sonntagsstaat aus dem Schrank genommen, sich fein gemacht und ab ging es. In ihrer Sonntagstracht sah meine Mutter besonders hübsch aus. Mit einem bunten Kopftuch ging sie immer ganz alleine los. Mein Vater blieb immer zuhause, um für uns Kinder zu kochen.

…

Spät am Abend kam meine Mutter zurück. Sie hatte nie Angst in der Nacht so alleine unterwegs zu sein. Mein Vater kannte so ungefähr die Zeit, wenn meine Mutter heimkam. Er schickte mich mit unserem Jagdhund Hertha ihr meistens entgegen. Unserem schlauen Hund brauchte ich nur zu sagen: „Hertha, such Frauchen“ und schon eilte er davon. Mit wedelndem Schwanz kam er zurück, wenn er meine Mutter in der Nacht gefunden hatte. Ich freute mich schon auf den leckeren Kuchen, den meine Mutter im Kopftuch trug.

…

Nach Ostern 1930 kam ich in die Schule. Das Schulhaus für Buben befand sich in der Langgasse, gegenüber befand sich die Mädchenschule. Meine Mutter brachte mich zum ersten Schultag dahin. Unser damaliger Lehrer, Hauptlehrer Waldmann, war ein stattlicher, großer, schlacksiger Lehrer. Unser Schulhaus ist heute noch ein schönes Gebäude. Parterre unten rechts, da befand sich unser Klassenzimmer. Jeder Lehrer hatte zwei Schulklassen zu unterrichten. Auf der einen Seite die Erstklässler, ABC-Schützen genannt, auf der anderen Seite die Zweitklässler. Die Sitzordnung der Viersitzer Bänke richtete sich nach dem Alphabet. So saß ich regelmäßig in der ersten Bank und neben mir mein Nachbar aus der Färbergasse, Eugen Brust. Die richtige deutsche Sprache fiel mir schon verdammt schwer, sprachen wir Kinder doch nur Dialekt miteinander.

…

Unser Lehrer Waldmann war ein starker Raucher. Seine Virginia rauchte er auch während des Unterrichts. Manchmal mußte auch einer seiner Lieblingsschüler zu der Tabakhandlung Amlung, ebenfalls in der Langgasse, um für Nachschub zu sorgen. Dort wurden seine Zigarren angeschrieben und nach dem Ersten beglichen. Es gab damals ein kleines Gedicht: Der Waldmann ist ein böser Wicht, er raucht Zigarren und bezahlt sie nicht. Zum Glück fiel mir das Lernen in der Schule nicht besonders schwer. So konnte ich in unserer Klasse ganz gut mithalten. Den ersten Buchstaben, den wir schreiben und lesen lernten, das war da „i“. Damals lernten wir noch Deutsch nach Sütterlin. Heute können die Leute diese Schrift nicht einmal mehr lesen, weil sie diese Schrift nicht mehr gelernt haben.

…

Auch das Lesen und Rechnen machte mir kaum Schwierigkeiten. So verging unser erstes Schuljahr wie im Fluge und schon wurden wir die Zweitklässler. Aus dieser Zeit habe ich mehr Erinnerungen gespeichert. Ich erinnere mich an einen Mitschüler meiner Klasse, der mußte einmal sehr nötig auf die Toilette. Er hob, wie es bei uns in der Klasse Sitte war, seinen rechten Finger in die Höhe. „Was willst du, Schweizer Anton“, fragte ihn unser Lehrer. „Herr Lehrer, ich muß einmal gack.“ Heute noch hat Anton Schweizer diesen Spitznamen „Gack“ weg.

…

Eine andere Begebenheit fällt mir ein. Unser Lehrer Waldmann hatte eine Glatze. Es störte ihn sehr, wenn unsere Haare ins Gesicht hingen. Einmal schickte er den Sohn von Schneidermeister Mehling, der ebenfalls in der Langgasse wohnte, nach Hause, um eine Schere zu holen. Damit schnitt er so manchem von uns die Haare kürzer. So auch meinem Nebenmann Brust Eugen. Zum Trost sagte er, dafür bekommst du einmal keine Schläge. Damals gab es noch die Prügelstrafe mit dem Rohrstock auf die Hände und auch auf den Hintern. Das tat ganz schön weh und es verging kein Tag, dass irgend ein Mitschüler, so auch ich und Eugen, davon betroffen wurden.

…

Eugen neben mir konnte nicht so gut lesen. Er versprach mir ein Stück seines Pausenbrotes, wenn ich ihm einsagen würde. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, denn Hunger tut bekanntlich sehr weh. So half ich Eugen und gleichzeitig half er mir. Eines Tages war es so weit, Eugen sollte für irgend etwas bestraft werden. Doch als Hauptlehrer Waldmann bei Eugen Brust mit dem Rohrstock ausholen wollte, sagte dieser: „Herr Lehrer, ich hab einmal Stockschläge gut“. „Da hast wieder einmal Glück gehabt.“ So kam Eugen diesmal ohne Stockschläge davon.

…

Inzwischen ging auch das zweite Schuljahr zu Ende und wir wurden gegenüber in die dritte Klasse versetzt. Dort unterrichtete ein viel älterer Lehrer, Hauptlehrer Krieg. Wieder waren zwei Klassen in einem Zimmer. Gleich neben der Tür die dritte und gegenüber die vierte Klasse. Wieder saßen Eugen Brust und ich nebeneinander. Wie immer schon bekamen wir nach dem ABC unsere ‚Sitzplätze zugewiesen. Herr Krieg war ein sehr nervöser Lehrer. In den Sommermonaten störte ihn jede Mücke an der Wand und so versuchte er, jede erreichbare Fliege mit der Hand zu fangen.

…

Mit der Zeit änderte sich unsere Sitzordnung. Geschwätzige Schüler kamen nach vorne und ich nach hinten in die dritte Bank. Einmal, während des Unterrichtes, kam ich auf die dumme Idee, Eugen Brust mit einer Stecknadel in das Bein zu stechen. Eugen schrie sehr laut auf. „Brust raus!“, und Eugen bekam zwei mit dem Stock auf die Hände. Natürlich sagte er dem Lehrer: „Der Außenhofer hat mir ins Bein gestochen.“ Auch mich zerrte Lehrer Krieg vor Wut aus der Bank, weil ich nicht freiwillig seiner Aufforderung Folge leistete. Dem Hombach Michel befahl er, den Stuhl von seinem Pult zu holen, um mich darauf überzulegen. Das schaffte er jedoch nicht, weil ich mit den Füßen diesen Stuhl umtrat. Jetzt versuchte er, mit dem Rohrstock mich im Stehen auf den Hintern zu schlagen. Das gelang ihm leider auch nicht, denn ich setzte mich mit meinem Hintern auf den Boden. Ich schrie fürchterlich und tat so, als wenn er mich tüchtig auf den Hintern getroffen hätte. Endlich ließ er von mir ab und ich durfte mich wieder setzen. Am nächsten Tag sagte man uns, Lehrer Krieg sei krank. So mußten wir einige Tage ohne Lehrer auskommen. Da war bei uns erst recht der Teufel los.

…

Es geschah in den Wintermonaten. In jedem Klassenzimmer befand sich ein Kachelofen in der Ecke. Jeden Montag von 8.00 bis 9.00 Uhr hatten wir Religionsunterricht. Unser damaliger Stadtpfarrer, Herr Engelmann, hatte immer Verspätung. In dieser Zeit spielten wir Schinkenklopfen. Neben dem Ofen befand sich eine Holzkiste. Darauf setzte sich einer von uns, der hielt dem, der dran gewesen ist, die Augen zu. Irgend einer von uns schlug diesem mit der Hand auf den Hintern. Der Geschlagene mußte den Schläger erraten. So lange es ihm nicht gelang, mußte er weiter seinen Hintern hinhalten. Erst wenn er den Schläger erraten hatte, mußte dieser seinen Platz einnehmen. Wir waren so laut bei der Sache, dass wir den vom oberen Stockwerk genau über unserem Schulsaal gekommenen Oberlehrer Ottmar nicht bemerkten, der bereits in unserem Klassenzimmer stand. Fünf der eben beim Schinkenklopfen spielenden Jungs, darunter auch mich, schickte er nach oben, sich einstweilen zur Bestrafung über die Bänke in seiner fünften und sechsten Klasse zu legen. Ängstlich gingen wir fünf nach oben, jedoch vor der Tür blieben wir stehen. Inzwischen hielt Oberlehrer Ottmar unserer Klasse eine Strafpredigt. As er nach oben kam, schimpfte er mit uns, warum wir uns noch nicht über die Bank gelegt hätten.

…

Unter dem Gelächter seiner fünften und sechsten Klasse mußten wir uns über die ersten drei Bänke legen. Lehrer Ottmar tat, als wenn nichts geschehen wäre, und unterrichtete weiter. Ab und zu kam er mit seinem Rohrstock, spannte einem von uns den Hosenboden stramm, schlug aber nie fest zu. Auf diese Weise sank unser Herz in den Hosenboden. Sein Unterricht ging weiter. So lagen wir für uns unheimlich lange. Endlich, es erschien uns wir eine Ewigkeit, durften wir aufstehen. Nach einer saftigen Strafpredigt entließ er uns in unsere Klasse. Seitdem hatte ich vor Oberlehrer Ottmar nicht nur einen unheimlichen Respekt, sondern auch sehr viel Angst. Das führte so weit, dass ich keinesfalls gewillt war, nach meiner vierten Klasse zu ihm in die Schule zu gehen. Zuhause bat ich meinen Vater, wenn es soweit ist, in Mühlbach in die Schule zu gehen. Bis dahin war aber noch eine lange Zeit.

…

Unser Lehrer Krieg fiel durch seine Krankheit viele Wochen aus. Inzwischen bekamen wir ein Fräulein Berta als Lehrerin. Das war in meinen damaligen Augen eine stramme und sehr energische Person im besten Mittelalter. Sie wurde besser mit uns fertig wie unser Lehrer Krieg. Doch einmal hat auch sie mich bei einer Tat erwischt. Was ich damals getan habe, ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Aber ihre vier Stockschläge auf meine Hände glaube ich noch heute zu verspüren. Dabei traf sie nicht einmal, wie sonst, meine Fingerspitzen sondern schlug mir regelrecht auf die Gelenke. Das tat sehr weh und darum habe ich diese Züchtigung bis heute nicht vergessen.

…

Im Nachhinein muß ich noch heute unseren Herrn Stadtpfarrer Engelmann bedauern. Jede Woche zerschlug er einen neuen Rohrstock, um sich gegen uns durchzusetzen. Er konnte einem schon leid tun. Die gesamte Klasse machte mit ihm was sie wollte. Unserem Klassenlehrer wurde dieser Rohrstockverschleiß so langsam zu viel. Er schloß sein Pult ab und unser Herr Pfarrer hatte nun auch keinen Rohrstock mehr. Doch welch ein Gelächter; am Montag darauf zog er aus seiner schwarzen Kutte einen langen Haselnuß-Stock, mit dem er uns nun züchtigen wollte. Knallerbsen und Juckpulver flogen durch die Gegend. Armer Pfarrer Engelmann, was haben wir dir alles angetan. Im Nachhinein tut mir alles noch heute furchtbar leid.

…

Bereits in der dritten Klasse lernten wir auch die lateinische Schrift. Aller Anfang ist schwer, und ich muß heute noch sagen, dass ich eine Saupfote hatte. In Deutsch, die sogenannte Rechtsschreibung, war ich eine große Niete. Während Rechnen, Lesen meine Lieblingsfächer waren, hatte ich in den anderen Fächern schon etwas mehr Schwierigkeiten. Ich machte wohl täglich meine Hausaufgaben. Bis in die vierte Klasse hatten wir noch eine Schiefertafel. Diese Tafel benutzten wir in der Schule und täglich eben für die Hausaufgaben. Wer hatte als Kind schon zuhause große Lust, um zu lernen. Mich auf jeden Fall zog es in Gottes freie Natur. Die Jahre 1930, 31, 32, das waren für viele Menschen sehr schwere Jahre. 1923 zu meiner Geburt die Inflation, 1929 die sogenannte Weltwirtschaftskrise. Die damaligen Arbeitslosen, 6 bis 7 Millionen, eine unheimliche Zahl.

Mein Vater arbeitete damals, wie ich bereits einmal angesprochen hatte, als Nachtwächter bei der Stadt Karlstadt. Meine Mutter putzte mit einer Frau Eberlein täglich das Rathaus. Politik war damals für meine Eltern kein Thema. Doch was das Geschehen in Karlstadt anbetraf, hatte mein Vater ein waches Auge. In diesen Jahren wurde sehr oft gewählt. Bei uns in Karlstadt ist mir das sogar als Kind damals sehr aufgefallen. Die vielen Plakate, wählt Liste 1 oder 2 und 3. Die Kommunisten zogen vor der Wahl sogar mit einer Blaskapelle durch die Stadt.

…

In Erinnerung blieb mir bis heute ein Junge, der hieß Hans Neubauer und wohnte in der Maingasse. Dieser Junge hatte in jedem Herbst einen schwanzlosen Drachen, der mit Hammer und Sichel hoch über dem Main in der Luft hing. Er band seinen Drachen an einer Stange neben der Stadtmauer an. Der starke Wind hielt den Drachen stundenlang in der Luft. Eine wahre Pracht für alle Kommunisten in der Stadt.

…

Einen Mann habe ich noch besonders in Erinnerung; der hieß Vassak und hatte da, wo heute die Berufsschule steht, eine Gärtnerei. Wir Kinder wußten genau, das Vassak ein überzeugter Kommunist gewesen ist. Mit der geballten Faust und dem Spruch auf den Lippen: „Heil Moskau!“ gab es immer für uns 10 Pfennig als Trinkgeld. Man munkelte damals in der Stadt, dass Vassak schon öfters in Moskau gewesen sei.

…

Mir ist leider nicht bekannt, ob mein Vater und meine Mutter ihre Wahlpflicht immer nachgekommen sind. Meines Vaters wahrer Spruch hat auch noch mich Geltung: „Politik, welch ein Schwindel.“ So gesehen, gebe ich meinem Vater noch heute recht. Auf der anderen Seite hatte ich damals den Eindruck, dass die Kommunisten in Karlstadt am zahlreichsten gewesen sind. Die kleinen Leute, das war doch immer die Masse, wählten diese Partei.

…

Doch welch große Überraschung, am 30. Januar 1933 kam Hitler an die Macht. Mein Bruder Bastel, ohne es zu wissen, trieb es schon lange mit dieser Partei. Später wurde auch mein Bruder Hans SA-Mann. Für mich war der Fackelzug am Abend des 30. Januar 1933 ein besonderes Erlebnis. Alle Häuser hatten auf einmal Hakenkreuzfahnen. Auf jeden Fall in der Hauptstraße fast jedes Haus. Auch mein Bruder Bastel hatte eine ganz neue SA-Uniform und trug bei diesem Fackelzug eine Fackel. Am heutigen Kaufhaus Koch standen gewisse Leute, die nichts mit Hitler am Hut hatten. Damals hatten einige Tage vorher Notstandsarbeiter das Eis neben dem Gehsteig aufgehackt. Diese Kommunisten warfen mit diesen Eisbrocken wahllos in diese marschierende Kolonne hinein. Viele schrien, darunter einige Frauen: „Schaft uns Brot.“

…

Über Nacht, wie zur heutigen Wende in der ehemaligen DDR, wurden Kommunisten SA-Männer oder Parteigenossen. Ein gewisser Scherer Edmund aus der Färbergasse, der vor einigen Wochen in der Kommunisten-Kapelle trommelte, trommelte später in der SA-Kapelle. Damals wurden viele zu „Wendehälsen“, so wie es auch heute noch geschieht. Bis heue hat sich also kaum was geändert. In der Schule hat sich nichts über Nacht geändert. Das Kruzifix hing noch an seinem Platz. Zum Lehrer wurde immer „Guten Morgen, Herr Lehrer“ gesagt.

…

Doch das sollte sich bald ändern. Neben dem Bild unseres damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg hing in gleicher Größe das Bild vom Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Das Kruzifix verschwand aus den Klassenzimmern. Der „Deutsche Gruß“ Heil Hitler wurde zur Tagesordnung. Doch unseren Pfarrer grüßten wir Kinder immer noch mit „Grüß Gott“. Was mir als Kind angenehm auffiel, war die Schulspeisung. Täglich in der Schulpause eilten wir Kinder mit einer eigenen Tasse ins Rathaus. Im unteren Saal standen jede Menge Milchkannen. Jeder Bub bekam einen Weck und eine Tasse heiße Milch. Das schmeckte mir besonders.

…

Unsere Schulzeit, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag begann morgens von 8 bis um 11 Uhr. Nachmittags von 1 bis 3, manchmal auch bis 4 Uhr. Mittwoch und Samstag begann die Schule um 8 bis um 12 Uhr. Jeden Montag zum Religionsunterricht, fragte unser Herr Stadtpfarrer jeden Schüler, ob er am Sonntag in der Kirche gewesen sei. Für mich ein Problem. Das Hochamt in der Stadtpfarrkirche begann um ½ 10.00 Uhr und endete so gegen 11.00 Uhr. Darum ging ich lieber in die Klosterkirche. Diese Messe begann um 10.00 Uhr und endete bereits ¼ vor 11.00 Uhr. Auf jeden Fall konnte ich dem Pfarrer sagen, dass ich im Sonntagsgottesdienst gewesen bin. Doch eine Rüge, nicht im Hochamt gewesen zu sein, mußte ich immer in Kauf nehmen.

…

Mit Kleidern und Schuhen mangelte es bei mir täglich. Daher mußte ich und viele anderen Kinder von Mai bis September barfuß laufen. Neue Kleider gab es für mich nie. Einmal im Jahr kaufte mir meine Mutter ein Paar neue Schuhe beim Juden Rosenbaum auf dem Kübelmarkt. Heute ist das der Platz hinter dem alten Rathaus. Meine Mutter putzte jeden Freitag so gegen Abend dort bei dieser jüdischen Familie. Der Lohn ihrer Arbeit wurde mit dem Preis für die Schuhe verrechnet. Mein Vater konnte nur schimpfen und meckern, schon wieder neue Schuhe.

…

Im ersten Winter nach Hitlers Machtergreifung bekam ich über die Winterhilfe die erste neue Bekleidung in meinem bisherigen Leben. Auch wieder im unteren Rathaussaal wurden diese Kleider an Bedürftige verteilt. Sehr stolz bin ich gewesen, weil ich als Spielzeug einen Tank mit Gummiketten bekam. Den konnte man aufziehen und der bewältigte alle Hindernisse. Aus seiner Kanone flogen Funken, als ob er richtig schieße. Für mich das erste richtige Spielzeug, mit dem ich mich stundenlang beschäftigen konnte.

…

In diesem Jahr wurden im Kaufhaus J.M. Koch, in der Alten Bahnhofstraße auch kostenlos Kleider verteilt. Wie sich doch herausstellte, handelte es sich um Uniformen für uns Jungs. Auch ich eilte dort hin und bekam Braunhemd, ein schwarzes Dreieckstuch mit einem Lederknoten zum Binden; eine Bluse zum überziehen, einen Schulterriemen und ein Koppel. Auf diese Weise wurden wir uniformiert und zum „Jungvolk“ gemacht. Sind wir doch alle nur zur kostenlosen Verteilung von Kleidung dorthin geeilt. Es dauerte nicht mehr lange und der Samstag wurde zum Staatsjugendtag erhoben. Die Kinder, die von ihren Eltern keine Erlaubnis erhielten, dieser neuen Bewegung beizutreten, mußten in der ersten Klasse nachsitzen. Wir als Jungvolk marschierten ins Gelände und machten Geländespiele.

…

Nachtrag:

Als kleiner Junge ging ich ab und zu auch in den Kindergarten. Manchmal brachte mich mein Vater dahin, doch meistens ging ich alleine. Am Katzenturm an der Stadtmauer entlang ca. 100 Meter befand sich in meiner Jugend der Kindergarten. Dieser befindet sich auch heute noch dort. Eine katholische Schwester mit Namen „Schwester Susanne“ führte dort ein strenges Regiment. Wir Kinder hatten vor dieser Nonne heilsamen Respekt. Bei schönem Wetter durften wir Kinder auch in den großen Garten. Dort konnten wir größere Jungs uns richtig austoben. Doch meistens wurde es mir zu langweilig und ich haute ab.

…

Nachmittags im Kindergarten mußten wir Kinder auch etwas schlafen. Wir saßen in unseren Bänken, mußten die Arme verschränken und den Kopf darauf legen. Tatsächlich sind einige von uns auch eingeschlafen. Doch nicht nur wir Kinder, auch unsere Hände schliefen dabei ein. So gesehen kein schönes Vergnügen. Ich erinnere mich noch gut über ein Mädchen. Sie hieß Juliane, die in der Oberen Spitalgasse ganz in der Nähe dieses Kindergartens wohnte. Dieses Mädchen war sehr geschwätzig. Schwester Susanne klebte ihr daher den Mund mit einem Heftpflaster zu. So streng waren damals die Sitten.

…

Wie ich bereits berichtete, ging ich nach Ostern 1934 zur Kommunion. Meine Schwester Olga kam damals aus diesem Anlaß zu Besuch nachhause. Meine Schwester schrubbt mich eines Morgens recht ordentlich. Heute bekommst du deinen Kommunionanzug. Dann gingen wir zusammen Hand in Hand Richtung Langgasse. Dort gab es ein Geschäft mit Namen Öhrlein. Hier wurde ich von Kopf bis Fuß in einen Bleyle-Anzug gesteckt. Neue lange Strümpfe, ein Paar neue Schnürstiefel ohne Nägel für den Sonntag und auch eine Kommunionsmütze. Das war für mich die erste neue Kleidung, die ich bis dahin bekam. Ich fühlte mich so stolz. Zum ersten mal in meinem Leben drehte sich alles um mich kleinen Fratz. Vorher kannte ich keinen Namenstag, keinen Geburtstag, eben nichts.

…

In der Kirche hatten wir wochenlang vorher geübt, wie alles ablaufen sollte. Schwester Richardis brachte uns das gut bei, so daß am Weißen Sonntag tatsächlich alles prima klappte. Neben mir in der Kirche saß der Helmut Wendel. Nur dieser Junge trug einen Matrosenanzug mit langer Hose. Seine Mutter, für mich als Kind wie ich damals empfand, eine sehr hübsche Frau. Sie war eben etwas Besseres und daher mußte auch der Helmut in der Kirche besonders auffallen.

…

Im selben Jahr zu Pfingsten wurden wir auch gefirmt. Zu diesem Anlaß kam unser hochwürdiger Bischof schon damals mit einem dunklen BMW angereist. Vor der Stadt auf der Betonstraße vor dem Oberen Tor stieg der Bischof Ehrenfried aus seinem Wagen und wurde von der Bevölkerung zur Kirche begleitet. Wir Kommunionkinder gingen vor ihm her. Am Firmungstag wurden alle Kinder aus dem ganzen Landkreis in der Stadtpfarrei gefirmt. Mein Firmpate Sepp Außenhofer, ein Sohn meines Onkels, ging nicht mit mir zur Kirche. Dafür begleitete mich meine Tante und vertrat dabei meinen Paten.

…

ENDE DES ERSTEN TEILS – DER ZWEITE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

…

