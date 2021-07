Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 2

Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

Maria Lourdes bedankt sich herzlich bei der Kommentarschreiberin Bettina, für die Bearbeitung des Textes und beim „Verlag Gerhard Kralik Karlstadt“ für das Recht, das Buch in Artikelform zu veröffentlichen!

„Bettina“ schreibt: „…Irgendwie ist in diesem Buch alles abgedeckt, was so als Fragen zu dieser angeblich bösen Zeit, heute immer noch besteht. Es ist zwar total naiv und nicht professionell geschrieben, aber so was von herzlich ehrlich. Später kommen auch noch ganz schlimme Zeilen, als er in ein sogenanntes Rheinwiesenlager gesperrt wurde. Oder die erste Begegnung mit den entlassenen KZ-Insassen. Im Grunde genommen ist in diesem Buch alles enthalten, was endlich mal angesprochen werden muss. Sei es nur die Hunger-Zeit vor Hitler oder auch die Frage, ob wir wirklich an Griechenland eine Wiedergutmachung zahlen müssten. Ich hatte mit dem Verlag Gerhard Kralik Karlstadt telefoniert und die Chefin sagte mir, dass Herr Außenhofer keinerlei Veränderung wollte und deshalb auch die Rechtschreibfehler übernommen wurden….“

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 2

Das Jahr 1934 wurde für mich ein ereignisreiches Jahr. Genau am 8. April ging ich zur Hl. Kommunion. Schwester Richardis hat uns im Kommunionunterricht sehr gut an den „Heiland“ heran geführt. Die Nonnen der Mädchenschule wurden damals aus dem Schuldienst entfernt. So geschah es auch mit Schwester Richardis. Doch in innerkirchlichen Angelegenheiten durfte sie weiter unterrichten. Noch heute besitze ich mein Kommunionbild mit der Unterschrift von unserem damaligen Stadtpfarrer Engelmann. Ebenso besitze ich noch die Zeitschrift „Kommunionglöcklein“.

Ich möchte es nicht behaupten, doch glaube ich es ist richtig. Am 1. Mai 1934 geschah in Karlstadt etwas Ungeheuerliches. Die Karlstadter Zementfabrik hatte damals drei hohe Backsteinkamine. Der höchste dieser Kamine war immerhin 85 m hoch. Auf diesem wehte zum Tag der Arbeit die rote Fahne mit Hammer und Sichel. Als sich diese Nachricht in der Stadt herumgesprochen hatte, eilten viele Einwohner dorthin, um das zu sehen. Wer diese Fahne dort oben angebracht hat, wurde zum Glück nie festgestellt. Diesem Mann hätte man zu gerne den Prozess gemacht. Für 50,– RM Belohnung wurde die Fahne von einem mir nicht mehr bekannten Bürger wieder heruntergeholt.

Das zweite Ereignis in diesem Jahr war der Verlust der Arbeitsstelle meines Vaters als Nachtwächter und der Putzstelle meiner Mutter bei der Stadt Karlstadt. Auch hier ist mir bis heute nicht klar, warum dies geschah. Wie es auch gewesen ist, für meine Eltern ein bitterer Schlag. Meinem Vater war von diesem Tag an die Obrigkeit ein Dorn im Auge. Nie in seinem weiteren Leben konnte mein Vater diesen Arbeitsverlust überwinden.

Wie bereits berichtet, durfte ich als „Pimpf“ zum ersten mal mit in ein Zeltlager. Mit Tornister auf dem Rücken und mit allem Nötigsten versorgt, fuhren meine Kameraden und ich mit der Eisenbahn über Gemünden nach Oberbach in den Rhön. Vor Ort rechts am Hang der Straße war aus Holzstämmen ein riesiges Tor aufgebaut. Davor stand immer eine Lagerwache mit einem Speer als Waffe. Das Lager selbst ein großes Rechteck, in der Mitte der Fahnenmast. Wir schliefen mit einer Gruppe von ca. 10 Mann in einem Zelt. Jeden Morgen um 6.00 Uhr wurde mit einer Trompete geweckt. Dann hieß es raustreten zum Frühsport. Mit Turnhose und Leibchen ging es los zum Waldlauf und Frühsport. Erst danach konnten wir uns im Freien bei einer Waschanlage waschen und Zähne putzen. Dann wurde das Frühstück verteilt. Wir hatten, wie die Soldaten, ein Kochgeschirr, der Deckel diente als Kaffeetasse, das Unterteil wurde für den täglichen Eintopf benutzt.

Die Lagerführung, das waren alle aus Österreich vertriebene Nationalsozialisten, die man damals in Österreich verfolgte. So hatten diese Männer eine schöne Aufgabe, uns Jungen in Sport und Spiel in der Geländeausbildung schon im Kindesalter zu perfekten Soldaten zu machen. Für mich und viele andere Jungs war dieses Lagerleben mit gleichaltrigen Jungs die erste Bewährungsprobe, in einer großen Gemeinschaft zu leben. Nach dem Wahlspruch von Adolf Hitler: „! Die Deutsche Jugend, Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie die Windhunde.“

Zu bemerken wäre noch, dass dieses Zeltlager mit Anreise uns Pimpfe keinen Pfennig kostete.

Noch ein Ereignis im selben Jahr, die Kinderlandverschickung. Es mußte der 1. August 1934 gewesen sein. Ein Sonderzug brachte uns Kinder bis nach Köln am Rhein. Die Fahrt ging über Frankfurt rechtsrheinisch den Fluß entlang. Einige Mitschüler meiner Klasse waren auch dabei. Wir Kinder drückten uns im Zug an den Fensterscheiben die Nase platt, so viel Neues gab es für uns zu sehen. In Köln endete fürs erste unsere Fahrt. In einer großen Jugendherberge, ganz unter dem Dachstuhl, befand sich ein Schlafsaal. Wir schliefen da mit vielen Jungs zusammen. Doch an einen richtigen Schlaf war überhaupt nicht zu denken. Dem Begleitpersonal fiel es stundenlang schwer, uns zur Ruhe zu mahnen. Ich glaube, erst lange nach Mitternacht gab es endlich Ruhe.

Doch bereits früh am Morgen wurden wir durch die Glocken des Kölner Doms geweckt. Das ganze Gebäude vibrierte. Wir mußten da ganz in der Nähe des Doms übernachtet haben. Endlich war es wieder so weit. Nach dem gemeinsamen Frühstück, ging es zu Fuß wieder zum Bahnhof. Unser Sonderzug stand bereits zur Abfahrt bereit. An diesem 2. August 1934 verstarb Paul von Hindenburg unser Reichspräsident. Auf Befehl von Adolf Hitler mußte um 12.00 Uhr Mittag aller Verkehr wegen Staatstrauer ruhen. Unser Sonderzug befand sich jedoch auf der Fahrt nach Monschau. In der Eifel, auf neu belgischem Gebiet. Er blieb daher nicht wie im ganzen Deutschen Reich auf freier Fahrt stehen. Durch eine Ansprache wurden wir im Zug auf dieses Ereignis hingewiesen.

Unterwegs hatten schon viele Kinder den Zug verlassen. Wir waren die letzten im Zug und fuhren bis Monschau. Hier mußten wir restlichen Kinder aussteigen. Im Wartesaal der dritten Klasse verbrachten wir eine längere Zeit. Endlich kam ein LKW mit Plane, der uns Jungs nach Höfen brachte. In einer Gasstätte an der Straße wurden wir abgesetzt. Noch immer wußten wir Kinder nicht, zu welchen Pflegeeltern wir kommen sollten. Warum dies so war, ich kann mich nicht mehr erinnern.

Der Fahrer dieses LKW war ein gewisser Clemens Clasen; er fragte ausgerechnet mich, ob ich mit ihm kommen wollte. Auf diese Weise fand ich meine Pflegeeltern. So kam ich noch am selben Tag zu Johann Jansen, Heidgen, die Schwiegereltern von Clasen.

Die Jansen waren kleine Bauern. Zu Frau Jansen durfte ich „Mam“ sagen. Ich mußte mein Bett mit dem erwachsenen Sohn Franz teilen. In demselben Zimmer schlief auch noch der Sohn Karl. Sieben Kühe, ein Pferd und einige Kälber und Schweine hatte diese Familie. Herr Jansen hatte auch noch einige Bienenvölker. Jeden Mittag kam Ewald Jansen, ein Neffe meiner Pflegefamilie, um die Kühe zu hüten. Das waren Wiesen, die nicht eingezäunt waren. Die nicht beaufsichtigten Rinder hätten sich sonst auch an den anderen Äckern mit Klee, Rüben und Kartoffeln satt gefressen. Ich leistete Ewald bei dieser Arbeit des öfteren Gesellschaft. Auf dieser Weise blieben wir später noch viele Jahre Freunde.

Das Essen auf dem Bauernhof tat mir gut. Ich habe nach diesen vier Wochen richtige dicke Backen bekommen. Mit der Familie Jansen habe ich auch noch später Kontakt gepflegt.

Nach Ostern 1934 kam ich in die fünfte Klasse zu Oberlehrer Ottmar in die Schule. Es hatte alles nichts genützt, doch welch ein Wunder. Ich hatte vorher nie einen Lehrer kennengelernt, der mich besser behandelt hätte. Oberlehrer Ottmar sprach mich sogar mit meinem Vornamen an, das kein Klassenlehrer vor ihm gemacht hatte.

Wie ich später einmal von meinem Bruder Hans erfuhr, haben dazu mein Vater und meine Brüder beigetragen.

Eines Tages haben mein Vater und meine beiden Brüder Bastel und Hans dem Oberlehrer Ottmar beim Nachhauseweg aufgelauert. Mit Androhung von Schlägen haben sie dem Lehrer klargemacht, was mit ihm geschehen würde, wenn er mich unberechtigt schlagen würde. Ich selbst hatte sehr große Angst und unheimlichen Respekt vor diesem Lehrer. Und ich muß sagen, dass ich in den zwei Jahren in dessen Klasse keine Schläge bekam. Im Gegenteil, wenn etwas zu besorgen gewesen ist, durfte ich das erledigen. Oft schickte er mich auch nach Hause zu seiner Frau, um etwas zu holen. Ein strebsamer Schüler bin ich nie in den acht Jahren in der Volksschule gewesen. Doch bilde ich mir heute ein, dass ich damals ein normaler Durchschnittsschüler gewesen bin.

Ein Ereignis 1935 wurde das hundertjährige Fest der Deutschen Reichsbahn. Alle Schulklassen fuhren mit einem Sonderzug nach Nürnberg. Dort gab es eine Ausstellung über dieses Thema. Für uns Kinder ein schöner Ausflug mit viel Abwechslung. Auch die Stadt Nürnberg mit ihrer Stadtmauer und den vielen Türmen machte auf mich einen überwältigenden Eindruck. Später mußten wir auch noch einen Aufsatz über unseren Ausflug schreiben.

Im Sommer 1935 ging ich mit einigen Mitschülern wieder in ein Zeltlager, diesmal nach Amorbach. Wir fuhren über Aschaffenburg mit der Reichsbahn nach dem schönen Odenwaldstädtchen Amorbach. Das Zeltlager befand sich auf einer Anhöhe auf einer grünen Wiese. An einem Wochenende veranstalteten wir auf dem Marktplatz am Abend einen Elternabend. Ich erinnere mich noch ganz genau. Der Platz wurde von einem Scheinwerfer hell erleuchtet. Boxen, Stockdegenfechten, durch einen Blaubeerkuchen sich durchfressen. Mit viel Gesang und Gedichten haben wir die vielen Menschen gut unterhalten können. Das Zeltlager stand für uns Jungs unter einem guten Stern. Die Verpflegung schmeckte mir besser als zuhause. Der Frühsport, die Geländeübungen, der Nahkampf; da wurden manche Ringkämpfe ausgetragen. Die Ordnung, die Appelle, alles das trug dazu bei, schon als Kind ein ordentlicher Mensch zu sein und auch zu bleiben.

Unser Jungbannführer mit Namen Wolf Hiller wohnte bei einer Familie Schmidt, oben in der Metzgerei Fey. Später wurde dieser abgelöst von Adolf Wolf, der mir und meinen anderen Kameraden viel lieber gewesen ist. Damals sangen wir bei unseren Heimabenden sehr viel Canon. Wir texteten ein Lied um und sangen: „bis ein Wölfchen, bis ein Wolf den anderen frißt.“ Dem einen Jungbannführer zur Freude und dem anderen zum Ärgernis.

Der Samstag als Staatsjugendtag wurde zum schönsten Tag in der Woche. Beim Geländespiel mit Spähtrupp und Beobachtungen von Bewegungen, Kartenlesen, Kompass einordnen, nach dem Kompass ein unbekanntes Ziel anlaufen. So gesehen, wurden wir zu kleinen Spezialisten gemacht.

Wie ich bereits berichtete, hatte mein Vater eine Leidenschaft, die Jagt. Nach den neuen Gesetzen bekam er wegen einer Vorstrafe, die noch vor dem ersten Weltkrieg geschehen, keine Jagdkarte. Früher konnte jeder Jäger beim Bezirksamt bei der jeweiligen Behörde seine Jagdkarte kaufen. Das wollte, wie jedes Jahr, auch mein Vater tun. Mein sehr jähzorniger Vater legte sich daher mal wieder einmal mit den Beamten an. Dabei soll mein Vater so fest mit der Faust auf das Pult des Beamten geschlagen haben, dass die Tinte aus dem Tintenfass diesem Herrn ins Gesicht und auf die Kleidung spritzte.

Die Jagdleidenschaft meines Vaters, auch ohne einen Jagdschein, ging trotzdem weiter. Der Inhaber des Kaufhauses Koch hatte damals die Jagd in Schönarts gepachtet. Mein Vater konnte mit dessen Erlaubnis weiter seiner Leidenschaft frönen. Er sollte und durfte sich jedoch nicht erwischen lassen.

So gesehen, nahm mich mein Vater einmal mit zur Jagd. Mit dem Rucksack auf dem Rücken, dem Spazierstock in der Hand und unserem Jagdhund Hertha ging es ab nach Schönarts. Wir gingen die Stettener Straße hoch. An der höchsten Stelle bog ein kleiner Feldweg ab in Richtung Schönarts. Dieser Weg führte leicht bergab. Vor uns lag das Werntal mit der eingleisigen Bahnlinie, die von Gemünden nach Schweinfurt führte.

Unterwegs blieb unser Jagdhund Hertha plötzlich stehen und wedelte mit dem Schwanz. Dabei hob er noch seine eine Pfote in die Höhe. So steht ein Jagdhund vor, das hat mir mein Vater schon lange beigebracht. Auf das Kommando: „Fass!“ stürzte Hertha los und ein Feldhase suchte das Weite. Unsere Hertha immer dicht hinterher. Obwohl der Hase so manchen Haken schlug, vor der Hecke hat ihn Hertha dann erwischt. Unser Jagdhund Hertha war ein gut erzogener Hund. Er hielt den Hasen am Fell fest, bis ich da war. Mein Vater schrie mir zu: „Halt den Hasen fest!“ Mir war klar, dass alle Tiere beißen und so nahm ich vorsichtig den Hasen an den Hinterbeinen und hob ihn dabei hoch. Unser Hund stand daneben und paßte auf, dass uns der Hase nicht noch im letzten Moment entwischte. Mein Vater mit seiner Körperfülle kam angeschnauft, nahm mir das Tier ab, hob es hoch und mit dem Spazierstock hinter den Löffel und mit dem Taschenmesser abgestochen, hatten wir bereits den Braten im Rucksack.

Am Weg nach Schönarts an der Bahnlinie stand früher ein Bahnwärterhaus mit einer Schranke. Dort tat ein gewisser Färber seinen Dienst. Auch dieser Mann hatte eine Jagdleidenschaft. Ich habe über meine Erzählungen bis heute noch nicht recherchiert, daher möchte ich mein Wissen über diesen Mann heute noch verschweigen. Unser Weg zur Jagdhütte führte uns durch das Dorf. Gleich links an einem Bauernhof vorbei, lag rechts der Friedhof. Vor der Mauer standen schöne, alte Kirschbäume, mit den süßen kleinen Steinkirschen. Von hier aus ging es ganz schön bergan bis zum Waldrand, zur Jagdhütte.

…

…

Je nach Jahreszeit mußte ich auf einem Acker Kartoffeln ausgraben für Pellkartoffeln. Ebenso schickte mich mein Vater los um Holz fürs Feuer zu sammeln. Pellkartoffeln und ein Schnippelchen Wurst, das wurde meine Abendmahlzeit. Ich mußte mich früh hinlegen, um etwas vorzuschlafen. Doch das war nicht so leicht möglich. Eingeschlafen muß ich trotzdem sein. Mein Vater weckte mich und sagte: „es geht los, komm!“ er nahm seine Büchse auf die Schulter und den Hund an die Leine. So ging es ab zum Hochsitz. Unser Hund mußte unterhalb des Hochsitzes Platz nehmen, während ich und mein Vater nach oben kletterten. Von hier oben hatten wir einen guten Überblick auf die große Waldlichtung.

Inzwischen war der Mond aufgegangen. Mir wurde es auf dem Hochsitz vor Kälte immer ungemütlicher. Auch mußte ich mich immer mehr zusammenreißen, um nicht einzuschlafen. Dagegen blieb mein Vater hell wach. Er beobachtete die Rehe, die auf der Wiese ästen. Später muß ich wohl eingeschlafen sein, denn mein Vater gab mir einen Stoß und meinte, komm, wir gehen zur Hütte.

Ich erinnere mich noch ganz genau, Einmal mußten Alo Außenhofer, der Sohn meines Onkels und ich wieder einmal zur Jagdhütte nach Schönarts. Vorher mußten wir noch beim Metzger Fey einen Ringel Fleischwurst und beim Peter Zübert einen Zylinder für die Petroleumlampe besorgen. Vorher füllten wir im Hause meines Onkels zwei Flaschen Most ab. Diese Sachen verstauten wir im Rucksack. Alo nahm den Rucksack auf den Rücken und wir machten uns gemeinsam auf den Weg. Es war ein sehr heißer Tag. Wir waren noch nicht ganz den Stettener Berg hoch, da knackte es im Rucksack und der Most floß davon. Wir konnten uns nicht erklären, warum die Flasche zersprungen war, so geschah dasselbe Mißgeschick mit der zweiten Flasche. Heute ist mir schon klar, warum die Flaschen mit Most zersprungen sind. Alo hatte die Flaschen zu voll gemacht. Durch das Rütteln im Rucksack gärte der Most und durch diese Spannung zerbrachen die Flaschen.

Wie bringen wir dieses Mißgeschick unseren Vätern bei. Nun, mit schlechtem Gewissen kamen wir in der Jagdhütte an. Als erstes wollten unsere Väter ihren Durst löschen. Doch welch eine Strafpredigt ging über uns zwei hernieder. Euch kann man doch nichts machen lassen, ihr seid zu dumm um Milch zu holen. Zur Strafe mußten wir beide schnellstens nach Schönarts laufen um bei Schneiders zwei Flaschen Bier zu holen.

Alo und ich machten uns an diesem Tag wieder gemeinsam auf den Heimweg. Wir hatten die Sache mit dem Most bereits wieder vergessen. Trotzdem ist mir diese Geschichte nie aus dem Kopf gegangen. Als Kinder war uns jeder Baum bekannt, der süße Früchte trug. So geschehen auch in der Schönartser Flur. Da gab es einen Kirschbaum mit süßen Herzkirschen. Mein Bruder Fränz, Sepp Henneberger, Adolf und Eugen Brust und ich waren dabei, uns auf diesem Baum einmal richtig satt zu essen. Der Kirschbaum stand in einem Kornfeld, doch wir hatten nicht mit dem Bauer gerechnet, der uns beim Klauen überraschte. Plötzlich stand der Mann unter dem Baum und schrie: „Ihr Spitzbuben, macht dass ihr fort kommt.“ So schnell wir konnten, sprangen wir alle vom Baum und machten uns davon. Der Bauer hinter uns her. Wir eilten durch ein Kartoffelfeld davon. Welch ein Schreck, Eugen Brust wurde geschnappt und bekam einen gehörigen den Arsch voll. Wir anderen kamen mit dem Schrecken davon.

Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich als Kind immer hungrig gewesen bin. In den jeweiligen Schulferien mußte ich mit meinem Bruder betteln gehen. Jeder von uns, Fränz und ich bekamen von unserem Vater einen Rucksack. Am Anfang gingen wir beide zusammen los. Von den Bauern bekamen wir meistens ein großes Stück Brot. Beim Bäcker oder Müller erhielten wir eine Schaufel Mehl. Dafür hatte jeder von uns ein kleines Säckchen im Rucksack. Gab es einmal ein Ei, so wurde dieses ins Mehl verstaut. Auf diese Weise, sollte einmal ein Ei zerbrechen, würde es durch das trockene Mehl am Auslaufen gehindert. Ab und zu schenkte man uns auch einmal, je nach Laune des Spenders, 2 oder auch einmal 5 Pfennig.

Mit der Zeit hatte ich mich an dieses Bettelhandwerk gewöhnt. Mein jeweiliger Spruch an der Haustür: „Ein armer Junge bittet um ein Almosen“. Auf diese Art mußten meine Eltern kein Brot beim Bäcker kaufen und konnten wenigstens dieses Geld sparen. Um das geschnittene Brot frisch zu halten, hatten wir zuhause zwei Blechbrotkästen. Auch nach der täglichen Schule, jeweils am Mittwoch und Samstag, mußte ich noch betteln gehen. Da ging ich meistens nach Laudenbach oder nach Karlburg. Wir bettelten alles, was es so an Lebensmitteln gab. Für Fett, jeweils einen Esslöffel voll, hatten wir ein kleines Marmeladeneimerchen.

…

Einmal in den Schulferien fuhren der Rosenberger Erwin und ich zusammen mit seinem Fahrrad nach Billingshausen und Birkenfeld. Ich als der ein Jahr Ältere strampelte mich für diese Tour ganz schön ab. Doch dafür wurden wir ganz schön von den Bauern beider Dörfer mit Essbarem versorgt. So gesehen konnten unsere Eltern mit den heimgebrachten Lebensmitteln mit uns zufrieden sein. Einmal fuhren Eugen Brust und ich mit den Fahrrädern nach Stetten zum Betteln. In der scharfen Kurve am Stettener Wald stürzte ich wegen zu schnellen Fahrens vom Fahrrad. Ich hatte mir dabei die Hände und die Knie verletzt. Doch welch ein zusätzlicher Schreck, mein Fahrrad blieb mit der Pedale an der Hinterradgabel hängen. Ich konnte also nicht mehr treten. Zum Glück ging Richtung Stetten weiterhin bergab, so dass ich mit diesem Schwung fast bis zur Unterführung der Werntalbahn kam. Beim Schmied wurde der Schaden für ein „Dankeschön“ behoben.

Einmal schickte mich mein Vater im Herbst nach der Kartoffelernte mit dem Handwagen und zwei Säcken nach Aschfeld, um Kartoffeln zu betteln. Viele Bauern waren auf dem Feld, doch die ich zuhause antraf, gaben mir je einen Korb voll Kartoffeln. Ich war richtig stolz, als ich tatsächlich beide Säcke voll hatte. Mit guter Laune machte ich mich auf den Heimweg. Es war ein heißer Herbsttag, und ich kam beim Ziehen des Handwagens so richtig ins Schwitzen. So mußte ich öfters eine Pause einlegen, um zu verschnaufen. Doch am Berg nach der Ortschaft Eußenheim gingen mir bergauf die Kräfte aus. Ich mußte jedesmal beim Halten meinen Handwagen etwas quer stellen, damit er nicht rückwärts davon rollte. Ich fing schon an zu weinen, weil mir mein Vater versprochen hatte, meinen Bruder Hansel mir entgegenzuschicken. Mit Mühe und Not schaffte ich mit letzter Anstrengung die Steigung. Ich fühlte mich überglücklich, als ich endlich oben war. Nun ging es erst einmal eben dahin. Kurz vor dem Eußener Berg kam mein Bruder Hans mit dem Fahrrad. Jetzt hätte ich es auch alleine geschafft. Trotzdem zog ich das Fahrrad vor, Hansel fuhr mit den Kartoffeln hoch auf dem Wagen hinterher.

Einmal bei einer Betteltour war ich in Thüngen. Dort gab es viele Juden, und bei diesen bekam ich meistens Geld. So gesehen, ergeben viele Pfennige auch ein Mark. Doch nie brachte ich es je auf 50 Pfennig. Im Schloß zu Thüngen, beim Herrn Baron, schickte mich die Dame des Hauses in die Küche. Noch nie hatte ich so eine schöne, große geräumige Küche bewundern können. Der große Herd stand in der Mitte des Raums Darüber eine große Abzugshaube. Der Boden und die Wände mit schönen blau-weißen Kacheln belegt. Die Küchenmamsell setzte mir einen Teller mit Suppe und danach ein kräftiges Mittagessen vor. „Armer Junge“, sagte sie zu mir, „iss dich einmal richtig satt.“ Ich ließ mir das nicht zweimal sagen. Mit Bewunderung sah ich einige Kinder auf dem sauberen Fußboden mit einer aufziehbaren Straßenbahn spielen. Meine Augen hingen an diesem Spielzeug. Die Baronin sah meine sehnsüchtigen Kinderaugen und schenkte mir diese Straßenbahn. Viele Jahre war das zuhause mein einziges fahrbares Spielzeug.

Jeden Tag gingen wir Kinder nach der Schule am Nachmittag ins Kloster. Dort mußten wir einige Gebete sprechen und dann bekam ein jeder von uns einen Kanten Brot. Dieses Brot schmeckte uns eben besonders. Wir sagten dazu das Klosterbrot, obwohl es kurz vorher beim Bäcker Außenhofer mit dem Handwagen ins Kloster gefahren wurde. Meine Eltern hatten eine besondere Beziehung zum Kloster. Ein Onkel von mir, er hieß Sebastian, ging nämlich als Laienbruder ins Karstadter Kloster. Jeden Tag, und das auch zu jedem Sonntag und Feiertag, schickte unser Vater uns dorthin, um ein kostenloses Mittagessen abzuholen. Ein junger rothaariger Mönch mit einem langen Vollbart war dort der Pförtner. Anfangs erledigte diesen täglichen Gang mein Bruder Fränz, später wurde es meine tägliche Aufgabe. Einen Henkelkorb mit zwei Töpfen und ein Decken darüber, in der anderen Hand einen Tonkrug mit Henkel, so ging ich täglich ins Kloster.

Im Vorraum zur Klosterpforte befand sich an der Rückwand ein großer Tisch mit einer Sitzecke. Über der Bank an der Wand hing ein rießiges Kruzifix. Jeden Mittag trafen die von uns als Dippelbrüder bezeichneten Personen ein. Für ein Gebet erhielten diese Männer ein kostenloses Mittagessen serviert. Später wurde dieser Raum durch eine Mauer abgeteilt. Im Winter brannte dort ein Petroleumofen. Der Pförtnermönch, eine für mich damals nicht verstandene Art, hatte eine Schwäche für mich. In diesem Raum nahm mich der Mönch immer auf seinen Schoß und begann mit mir zu schmusen. Diese Zärtlichkeit gab mir schon damals zu denken, denn nicht einmal meine leiblichen Eltern haben sich meines Wissens je so zu mir verhalten. Ich hab über dieses Verhalten des Kapuziners bis heute mit niemandem gesprochen. Unzüchtig ist der Mönch mir gegenüber nie geworden, doch unheimlich kam es mir jedoch immer wieder vor.

Mein Vater rauchte gerne einmal eine Zigarre zu 10 Pfennig das Stück. Sonst rauchte er seine lange Jägerpfeife. Jede Woche verbrauchte er so ein Päckchen Feinschnitt Brinkmann Stolz 50 Gramm gleich 50 Pfennig. Das mußte ich ihm immer holen in dem Tabakladen Carl Neubauer, direkt oben an der Ecke zur Färbergasse. Jeds Jahr einmal, am 28. Januar, hatte dieser Mann Carl Neubauer Namenstag. Für diese Gratulation bekam ich immer ein Packung Katzenzungen geschenkt. Für mich eine Ehrensache, diesen Tag nie zu vergessen.

Wir schreiben das Schuljahr 1936/37. Wir wurden wieder einmal in die 7. Klasse versetzt. In der 5. Und 6. Klasse, beim Herrn Oberlehrer Ottmar, verbrachte ich zwei Schuljahre ohne Schläge, ohne geschimpft zu werden. Bei diesem Lehrer hatte ich, wie schon gesagt, einen Stein im Brett. Ich mußte bei besonderem Anlässen, Schulabschluß oder wie geschehen, bei der Namensänderung der Langgasse in Hans-Schemm-Straße des öfteren ein Gedicht aufsagen. Auch vor dem Maibaum am 1.05. durfte ich mit Karl Schneider ein Mundartgedicht aufsagen.

Inzwischen hatten wir in der 7. Klasse einen neuen Lehrer bekommen. Es war der Hauptlehrer Glück, sein Sohn Hans Glück ging ebenfalls ein Jahr in unsere Klasse. Dieser Lehrer, ein sangesfreudiger Mann, begann jeden Morgen seinen Unterricht mit einem Lied. Gleichzeitig wurde er unser neuer Fähnleinführer beim Jungvolk. Ein besonderes Erlebnis mit diesem Lehrer wurde eine 3-tägige Radtour. Diese Radtour führte uns bis nach Erbrach. Übernachtet wurde jeweils in einer Jugendherberge. Doch welch ein Schreck, unser Lehrer Glück wurde nach kurzer Zeit schwer krank. Er starb ganz überraschend im Würzburger Krankenhaus an Gesichtsneurose. Ich hatte diesen Lehrer sehr in mein Herz geschlossen. Wir Kinder konnten es einfach nicht glauben, einen so netten Lehrer nach so kurzer Zeit zu verlieren.

Ich überredete meinen Bruder Hansel mit mir mit dem Fahrrad nach Würzburg zu fahren, um noch einmal meinen toten Lehrer zu sehen. Im Leichenschauhaus zu Würzburg gab es viele Boxen. Eine dieser Boxen öffnete uns der zuständige Mann. Ich erinnere mich noch ganz genau. Zum ersten mal in meinem Leben sah ich einen toten, der seinen besten Anzug trug. Die bisherigen Leichen sah ich nur im Totenhemd. Wir Kinder seiner Klasse nahmen alle in Würzburg an der Beerdigung teil. Wir sangen ihm zum Abschied das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“. Doch nur die Strophe: „Sitzt einmal ein Gerippe, hoch bei dem Schwager vorn…“

Im selben Jahr war ich wieder einmal für eine Kinderland-verschickung vorgesehen. Doch vorher wurden wir zur Untersuchung zu dem damaligen Dr. Haas geschickt. Dieser Arzt hatte seine Praxis in der Hauptstraße neben der Spitalkirche. Ich wog mit 12 Jahren genau 66 Pfund. Die Reise führte uns wieder mit einem Sonderzug, diesmal nach Warendorf in Westfalen. Meine Pflegeeltern waren bereits auf einer Karte, die wir um den Hals trugen, eingetragen. Sie hießen Möbes und vom Bahnhof in Warendorf waren es nur wenige Minuten zu laufen. Ich hatte wie immer, als Koffer einen Persil-Karton, verschnürt mit einer Kordel und daran einen Tragegriff.

Frau Möbes hat mich am Bahnhof in Empfang genommen. Sie machte auf mich einen guten und vornehmen Eindruck. Sie trug mein Gepäck und führte mich an der Hand bis zu ihrem Anwesen. Es war ein schönes Einfamilienhaus mit einem großen Garten dahinter. Ich bekam zum ersten mal in meinem bisherigen Leben ein eigenes Zimmer mit Bett uns Sofa. So schön und friedlich habe ich noch nie gewohnt. Jeden Mittag wurde ich sogar angehalten ein Mittagschläfchen zu machen. Beim schönen warmen Sommerwetter durfte ich sogar im Garten im Liegestuhl schlafen. Was ich nicht für möglich hielt, ich bin tatsächlich jeden Mittag eingeschlafen.

Wir waren viele Kinder, die aus Karlstadt auf Kinderland-verschickung nach Westfalen kamen. Doch nur noch Strobl Heinz, ein Mitschüler meiner Klasse, war mit mir direkt in Warendorf untergebracht. Heinz` Pflegeeltern hatten eine Gaststätte mit Conditorei mitten in der Stadt. Ich erinnere mich noch genau, der Besitzer, ein Herr August Bletzer und sein Conditorgeselle hieß mit dem Vornamen Jupp. In der Backstube, bei dessen Tätigkeit, gab es viel auszuschlecken. Die Creme zum Bienenstich und die Randstücke, wenn die Kuchenteile geschnitten wurden. Der Geselle hatte richtig Spaß, wenn wir die verschiedenen Kupferkessel ausschleckten.

Des öfteren schickte er uns mit dem Handwagen und zwei großen Milchkannen in die nahe gelegene Molkerei, um Sahne fürs Gebäck zu holen. Unterwegs hielten Heinz und ich öfters an, um uns an der Sahne zu laben. Das machten wir mit der Hand, die wir hinterher sauber ableckten. Für uns eine wunderbare Köstlichkeit. In der Gaststätte befand sich auch ein Spielgerät. Es war eine Kunststoffhülle mit einer Luftpistole mit Zielscheibe. Mit der Zeit hatten wir den Dreh raus, ohne ein 10-Pfennig Stück einzuwerfen, laufen zu schießen.

Die Kinder aus meiner nächsten Nachbarschaft hatten Freude an meiner Sprache. In wenigen Tagen drehte sich bei unseren Spielen alles nur noch um meine Person. So gesehen, wurde ich der Hahn im Korb. Herr Möbes war als Beamter am Landratsamt in Warendorf beschäftigt. Die einzige Tochter des Hauses, ich glaube sie hieß Elsbeth, war bei der Gauleitung in Münster beschäftigt. Wenn sie einmal nach Hause kam, hatte sie eine BDM-Uniform an. Ihr Alter so um die 30; sie war für mich eine schöne junge Frau, so wie sie in der damaligen Weltanschauung sein sollte.

…

In diesen 4 Wochen Ferien habe ich 14 Pfund zugenommen. Man sagte mir, ich hätte richtig dicke Backen bekommen. So gesehen war meine Verschickung ein voller Erfolg. Noch heute erinnere ich mich gerne an diese schöne und sorglose Zeit meiner Jugend.

Das größte Erlebnis hatte ich bei der Herbstparade in Giebelstadt. Wir vom Karlstadter Jungvolk nahmen geschlossen daran teil. Wir fuhren mit der Bahn nach Ochsenfurt. In der Jugendherberge, das war in einem Stadtturm, wurde übernachtet. Am anderen Morgen in der Frühe um 4.00 Uhr standen wir auf und marschierten in Richtung Giebelstadt. Wir waren natürlich alle in Uniform. Es war ganz schön frisch, doch unser Eifer, den Führer Adolf Hitler zu sehen, beflügelte unseren Schritt. Wir hatten den Feldstehplatz Ost zugeteilt bekommen. Ein riesiges freies Feld war mit Pflöcken und einem dicken Stahlseil abgegrenzt. Davor standen noch SA- und SS-Männer, um das Ganze noch zusätzlich abzusichern. Bis 10.00 Uhr Vormittag standen wir uns die Füße in den Bauch, bis diese Herbstparade 1937 losging. Inzwischen standen hinter uns die Menschen bereits in vielen Reihen.

Plötzlich ertönte aus der Ferne ein „Heil, Heil, Heil“. Dieser Schrei wurde immer lauter. Und dann sahen wir das Auto, in dem Adolf Hitler stehend mit erhobener Hand die vielen Menschen grüßte. Der offene Mercedes fuhr ganz langsam an uns vorbei.

Hinten im Auto, das konnten wir gut erkennen, saß Herman Göring und der Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Generalfeldmarschall von Blomberg. Pünktlich nach 10.00 Uhr begann die eigentliche Parade. Zuerst kam die Infanterie, die Königin aller Waffen. Natürlich immer voraus eine Musikkapelle. Im Stechschritt schwenkte jede Musikkapelle vor dem Führer genau gegenüber ein. Dann kamen die einzelnen Einheiten und zogen am Führer im Stechschritt vorbei. Die ganze Parade dauerte über 4 Stunden. Am Schluß der Veranstaltung kamen die Panzer und Kettenfahrzeuge. Eine Kapelle zu Pferd spielte die passenden Reitermärsche. Besonders beeindruckend der Kesselpauker. Auch die Pferde trabten einen Paradeschritt.

…

Später, als sich die Menschen etwas verlaufen hatten, konnten wir endlich unsere Notdurft verrichten. Durch Zufall erfuhren wir Jungs, dass ganz in der Nähe an einem kleinen Bahnhof im Ochsenfurter Gau der Sonderzug von Adolf Hitler stehen soll.

Wir machten uns sofort im Eilmarsch auf den Weg zu diesem Bahnhof. Es könnte Acholdshausen gewesen sein. Tatsächlich kamen wir noch rechtzeitig dort an. Der Sonderzug stand ca. 2 m von uns weg. Es waren nur zwei Salonwagen mit einer Dampflok davor. Wir standen an der Perronsperre und schrien im Chor: „Wir wollen unseren Führer sehen.“ Diesen Spruch wiederholten wir solange, bis tatsächlich Adolf Hitler am Fenster erschien. Er machte sogar das Fenster ganz herunter und lehnte sich heraus und lächelte uns mit erhobener Hand zu. Inzwischen setzte sich der Zug in Bewegung und wir Jungs liefen so lange wie nur möglich neben dem Zug her. Dieses Erlebnis hat sich so stark in mein Gedächtnis eingegraben, dass mir noch heute eine Gänsehaut über den Körper läuft, wenn ich an diesen Tag denke.

Im Sommer dieses gleichen Jahres waren wir als Pimpfe auch nochmals für 14 Tag auf Zeltlager. In Dorfprozelten, direkt am Main auf einer Wiese gelegen, befand sich das Lager. In der Früh nach dem Wecken dampfte der Main. Wir durften nach dem Frühsport uns im Fluß waschen und auch schwimmen. Im Wasser war es angenehm warm, doch an der Luft ganz schön frisch. Um nicht zu frieren, mußten wir uns ständig in Bewegung halten. Nach dem Frühstück hatten wir Morgenappell. Wir standen alle zusammen in Zügen eingeteilt, im Rechteck um den Fahnenmast. Nach einem Tagesspruch kam der Befehl: „Augen rechts, hißt die Flagge“. So geschah es jeden Tag. Unser täglicher Dienst ließ bei uns keine Langeweile aufkommen. Märsche, nach Karte marschieren, am Abend Lagerfeuer mit Erzählungen, Gedichten und Erlebnissen. So gesehen, vergingen die 14 Tage viel zu schnell und schon ging es wieder mit der Bahn nach Hause.

Zuhause angekommen, hatte ich in meiner Familie wieder meine Verpflichtungen nachzukommen. Holz im Sägewerk Behrmann oder im Wald holen, auf Betteltour gegen, so gesehen gab es das nicht im Zeltlager. Der Brückenzoll früher an der Karlstadter Mainbrücke kostete für eine Person in einer Richtung 3 Pfennig. Um einmal dieses Geld zu sparen, wurde einfach der schwächere auf die Schulter genommen und über die Brücke getragen. So täglich geschehen, konnte man auf jeden Fall wenigstens 3 Pfennige sparen.

Nach dem Tod meines geliebten Lehrers Glück hatten wir längere Zeit überhaupt keinen Lehrer mehr. Hauptlehrer Waldmann kam täglich zu uns nach oben und gab uns Aufgaben auf. So blieben wir täglich viele Stunden uns alleine überlassen. Es herrschte eine Unruhe in unserer Klasse. Gelernt haben wir in dieser Zeit sehr wenig.

Endlich erhielten wir einen Aushilfslehrer mit Namen Eckert. Mit diesem Lehrer machten wir „ungezogene“ Jungs was wir wollten. Heute im Nachhinein tut mit dieser Lehrer noch leid. Das Ende vom Lied, Lehrer Eckert bekam einen Nervenzusammenbruch. Er saß an seinem Pult und weinte bitterlich. Vieles, was in diesen Wochen in unserer Klasse geschah, möchte ich lieber nicht zu Papier bringen, denn auch ich habe mich mehrmals diesem Lehrer gegenüber als Flegel benommen.

In den großen Ferien dieses Jahres habe ich mir mein erstes Geld verdient. Ein Mitschüler, der Müller Georg und ich haben beim Bauer „Waste Michel“ gemeinsam seine ganze Getreideernte eingefahren. Es gab damals einen sehr heißen Sommer. Daher haben wir uns bereits morgens in der Frühe um 5.00 Uhr mit zwei Kühen und einem Leiterwagen aufs Feld gemacht. Für einen Tageslohn von einer Reichsmark. Georg, ein großer kräftiger Junge, gabelte und ich setzte die Garben auf den Leiterwagen. Zum Abschluß einer jeden Fuhre Getreide wurde in der Mitte ein Rundballen gelegt. Der wurde hinten mit einem Hanfseil am Leiterwagen festgezurrt, damit die Fuhre beim Nachhausefahren nicht in sich zusammenfiel.

Jörg führte die Kühe an der Deichsel und ich lief neben her. Oberhalb der Straße am Eußemer Berg mußten wir an einem Hinterrad den Hemmschuh einlegen. Das war ein U-Eisen an einer Kette. Das U-Eisen wurde unter das Hinterrad geschoben und die Kette am Leiterwagen festgezurrt. Auf diese Weise konnte sich das Rad nicht mehr drehen. Auf dem untergeschobenen U-Eisen rutschte das Hinterrad und bremste zugleich die ganze Fuhre. Selten ließ sich bei diesen Arbeiten der Bauer sehen. In vielen Tagen haben wir so die ganze Getreideernte vom Bauer Gunterdorf eingefahren. Wir haben auch nie eine Fuhre umgeworfen, was auch anderen Bauern passieren konnte.

Jede Woche, meistens am Sonntag oder Samstag holten wir unseren Lohn ab. Mein Lohn wurde sehr oft für unsere Miete im Haus Färbergasse 325 verrechnet. So gesehen, hatte ich kaum etwas für meine geleistete Arbeit.

Aber was solls, mein Vater war in dieser Zeit sehr oft arbeitslos und brachte für uns zusammen sechs Personen nur 9 Reichsmark Arbeitslosengeld nachhause. Ich meine, damals zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.

Mit Müller Jörg ging ich auch einmal in den Karschter Wald. Wir suchten junge Eichhörnchen. Am Waldrand, wo heute der Lehrpfad beginnt, befand sich damals ein Jungwald mit Fichten. Wir hatten so ein Glück, am ersten Nest, das wir entdeckten, sprangen drei junge Eichhörnchen heraus. Leider konnten wir nur eines davon fangen. Ich war überglücklich und nahm es mit nachhause. Zuhause bekam das Tier ein Nestchen gemacht in einem Käfig. Ich fütterte das Tierchen mit einer kleinen Flasche mit einem Sauger. Es trank seine Milch wie ein Baby aus der Flasche. Dieses Eichhörnchen war ein Männchen. Es wurde so zahm, dass ich viele Monate einen lieben Spielkameraden hatte.

…

…

In Zimmern passierte es, Emil Röder blieb nicht in der Kolonne und überholte uns bergab. In einer Linkskurve stürzte er und rutschte mitsamt seinem Fahrrad unter einem Eisengeländer hindurch in einen Bach. Dabei hat er sich seine beiden Knie aufgeschlagen. Sonst ist ihm Gott sei Dank nichts weiter passiert. Unser Sanitäter hat ihn sofort verarztet. Wir setzten nach einer erneuten Belehrung unsere Fahrt ins Zeltlager fort. Es ging über Haßloch durch den Spessart nach Dorfprozelten.

Die 14 Tage im Lager vergingen wieder wie im Fluge. Ich selbst hatte am rechten Mittelfinger einen Umlauf und wurde beim Arzt in Stadtprozelten verarztet. Mein Mittelfinger der rechten Hand wurde vereist und mir der Nagel abgenommen. Nun wurde ich krank geschrieben und verbrachte die meisten Tage unseres Zeltlagers im Krankenzelt unter anderem mit Emil Röder, der noch nicht so richtig wieder laufen konnte. Bei der Heimfahrt mit den Fahrrädern regnete es sehr, so dass wir unsere Zeltplanen als Regenschutz anlegen mußten. Trotzdem sind wir auf demselben Weg, diesmal ohne Unfall gut nach Hause gekommen.

ENDE DES ZWEITEN TEILS – DER DRITTE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

