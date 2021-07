Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 3

Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

…

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

…

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

…

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

Maria Lourdes bedankt sich herzlich bei der Kommentarschreiberin Bettina, für die Bearbeitung des Textes und beim „Verlag Gerhard Kralik Karlstadt“ für das Recht, das Buch in Artikelform zu veröffentlichen!

…

„Bettina“ schreibt: „…Irgendwie ist in diesem Buch alles abgedeckt, was so als Fragen zu dieser angeblich bösen Zeit, heute immer noch besteht. Es ist zwar total naiv und nicht professionell geschrieben, aber so was von herzlich ehrlich. Später kommen auch noch ganz schlimme Zeilen, als er in ein sogenanntes Rheinwiesenlager gesperrt wurde. Oder die erste Begegnung mit den entlassenen KZ-Insassen. Im Grunde genommen ist in diesem Buch alles enthalten, was endlich mal angesprochen werden muss. Sei es nur die Hunger-Zeit vor Hitler oder auch die Frage, ob wir wirklich an Griechenland eine Wiedergutmachung zahlen müssten. Ich hatte mit dem Verlag Gerhard Kralik Karlstadt telefoniert und die Chefin sagte mir, dass Herr Außenhofer keinerlei Veränderung wollte und deshalb auch die Rechtschreibfehler übernommen wurden….“

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 3

Im 8. Schuljahr wurden zum ersten mal unsere beiden Klassen geteilt. Das heißt, wir von der 8. Klasse zogen um in die Mädchenschule ins andere Schulhaus. Dort im 1. Stock wurden wir untergebracht. Beim Lehrer Bald konnten ich auf die Kirchenuhr schauen. Der Unterricht bei unserem neuen Lehrer machte mir und allen Mitschülern viel Spaß. Auch ich fühlte, ich hatte bei diesem Lehrer wieder einmal einen Stein im Brett.

…

Kurz vor den Weihnachtsferien durften wir sogar einmal mit der 8. Klasse der Mädchen zusammen kommen. In dem Alter haben wir alle schon mit den Mädels gerne geliebäugelt. Unser Lehrer hat uns aus Thomas Mann „Erste Liebe“ vorgelesen. Da konnte man nicht eine Stecknadel fallen hören, so aufmerksam haben wir seinen Worten gelauscht.

Jetzt ging es uns allen darum, so langsam eine Lehrstelle zu suchen. Ich bewarb mich unter anderem bei König und Bauer in Zell. An einer Aufnahmeprüfung in Zell nahmen über die doppelte Zahl der Bewerber teil als letztlich eingestellt wurden. Leider wurde ich nicht genommen, obwohl ich mir so große Mühe gab. Eines Tages sagte mir mein Lehrer Stefan Bald: „Karl, ich werde dir eine Lehrstelle besorgen.“ Ich hätte so gerne damals Automechaniker gelernt, doch die Lehrstellen waren rar.

…

Anfang Januar 1938 hatte ich mich für ein Skilager der Fränkischen Hitlerjugend gemeldet. Ich blieb der einzige Teilnehmer aus dem Bann Karlstadt. Voller Stolz packte ich meinen Tornister und fuhr mit dem Zug von Karlstadt nach Nürnberg. Dort mußte ich mich bei der Jugendgauleitung Franken melden. Wir Jungens aus dem ganzen Gau wurden in einer Jugendherberge untergebracht. Um Mitternacht kam ein Omnibus, mit dem wir bis Hindelang im Allgäu fuhren. Die Fahrt hatten wir Jungs alle verschlafen. So gegen Morgen kamen wir im verschneiten Hindelang an. Nach einem Frühstück in einem Gasthof bekam ein jeder von uns seine Skiausrüstung verpaßt. Dann machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach Oberjoch.

…

Oberjoch liegt über 1000 Meter hoch und ist, glaube ich, noch heute das höchstgelegene Deutsche Dorf. In der Hütte 6 der Fränkischen Hitlerjugend wurden wir untergebracht. Unsere Unterkunft war ein Kuhstall, der im Winter leerstand. Unser Schlafraum war der eigentliche Stall. Wir, ca. 50 Jungs von 14 bis 18 Jahren, schliefen auf Stroh. Jeder bekam zwei Schlafdecken, die mir leider nicht ausreichten, um mich nachts warm zu halten. So gesehen habe ich in den ersten Nächten ganz schön gefroren. Neben mir lagen zwei Jungs aus Nürnberg, sie waren beide größer und stärker als ich. Wir beschlossen zu Dritt zusammen zu rücken, um uns besser vor Kälte zu schützen. Jeder von uns nahm eine Decke vom Kopf bis Fuß, die restlichen drei Decken legten wir quer. Auf das gemeinsame Kommando „Beine hoch“ haben wir dabei die Decken nach unten eingeschlagen. So gesehen schliefen wir ohne zu frieren.

…

Unser „Idiotenhügel“ befand sich gleich neben unserer Hütte. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Ich natürlich kam zu den Anfängern, denn noch nie hatte ich Ski unter den Beinen.

Unser Skilehrer, ein älterer erfahrener Skilehrer, brachte uns als Erstes den Schneepflug bei. Langsam aber sicher lernte ich so das Skilaufen. Der Altschnee an unserem Übungshang war von uns schon richtig glatt gefahren. Leider fiel in diesen Tagen kaum Neuschnee. Trotzdem unternahmen wir nach einigen Tagen einige Tagesausflüge. Wir bekamen Marschverpflegung in Form von belegten Broten und unterwegs sind wir auch in bewirtschaftete Skihütten eingekehrt. Abends kamen wir müde und abgekämpft nach Hause. Unser Hüttenwirt hatte unsere Wohnstube kräftig eingeheizt. Unsere nassen Skischuhe konnten wir auf einem Regal zum Trocknen neben den Kachelofen abstellen.

…

Eine schöne Abfahrt hatten wir am Spießer. Dieser Berg erlaubte uns die ersten Abfahrten mit unserem Skilehrer zu machen. Einmal trafen wir auch mit den Mädels zusammen, die wie wir in einer anderen Hütte untergebracht waren. Des öfteren übten wir auch am Iseler. Dieser Berg ist ca. 1800 Meter hoch. Die Straße entlang dieses Berges führte direkt nach Österreich. Die Grenze zog sich an den sogenannten Adolf-Hitler-Pass hin.

…

Zum Abschluß noch ein besonderes Erlebnis. Jeden Abend, bevor wir zum Schlafen kamen, wurde im Bett erzählt und diskutiert. Ein Junge aus Schweinfurt und ich wurden von den anderen Jungs solange mit Worten gegeneinander gehetzt, bis es am nächsten Tag zwischen dem Jungen aus Schweinfurt und mir zu einer Schlägerei kam. Noch vor dem Frühstück kämpften wir gegeneinander. Ich schlug ihm ein blaues Auge und rang ihn nieder.

…

Wenn ich heute nochmals auf meinen Vater zu sprechen komme, so tue ich das, weil ich ihm das schuldig bin. Sein Bild, das bei mir noch heute einen Ehrenplatz einnimmt, hängt und blickt auf mich herab. Es zeigt ihn als Waidmann in den zwanziger Jahren, als er noch rank und schlank war, mit einem Drahthaarjagdhund, dessen Namen mir entfallen ist. An diese Zeit kann ich mich leider nicht mehr erinnern.

…

In Karlstadt gab es drei Jagden, die ihre Grenze je einer Straße verdanken. Da gab es den „Unteren Bogen“, die Grenze war die Eußenheimer Straße, den „Mittleren Bogen“, die Straße war von der Eußenheimer zur Stettener Straße und den „Oberen Bogen“, von der Stettener Straße, Richtung Würzburger Straße. In diesen drei Jagden fanden jedes Jahr große Treibjagden statt. Viele Jäger und noch mehr Treiber nahmen daran teil. Ein Pferdefuhrwerk mit Leiterwagen fuhr mit, um die vielen erlegten Hasen aufzunehmen. Es waren jeweils über Hundert Feldhasen, die dabei erlegt wurden.

…

Ein Jagdunfall, bei dem mein Vater ein Glied seines Mittelfingers der linken Hand verlor, muß sich dabei so zugetragen haben. Die alten Jagdflinten hatten zwei Schrotläufe und die Hähne dieser Flinten waren offen. Mein Vater trug sein Gewehr auf der linken Schulter, den Mittelfinger genau über dem Lauf. Aus mir nicht bekannten Gründen löste sich ein Schuß. Das obere Glied des Fingers wurde dabei abgeschossen und hing nur noch an einem Hautfetzen. Mit den Worten meines Vaters: „Hann, schneid ab“, hielt er seinen Finger einem Jagdfreund hin, der mit seinem Messer dieses Glied abschnitt.

…

Jahre später, als ich ab und zu mit meinem Vater durch die Hauptstraße spazieren ging, hörte ich manches Kind meinem Vater zurufen: „Franz, Hann schneid ab“. Dabei hielt man ihm einen Finger entgegen. Mein Vater konnte darüber lachen und sagte nur zu mir: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“.

…

Ich als der jüngste Sohn unserer Familie kann mich jedoch umso besser an unseren braunen Jagdhund Hertha erinnern. Mit diesem treuen Hund habe ich acht Jahre zusammengelebt. Jedes Jahr wurde unser Hund zum Decken gebracht, dabei durfte ich als kleiner Junge nie dabei sein. Doch wenn Hertha mit ihren Jungen in der Wohnstube war, da bekam ich schon mit, wie das geschah. In der Ecke neben dem Ofen lag eine alte Decke, darauf kamen die Jungen zur Welt. Es waren natürlich immer sieben bis acht Junge. Die kräftigsten vier wurden unserer Hertha gelassen. Wo die übrigen Jungen geblieben sind, habe ich damals nie mitbekommen. Doch später, als diese Jungen kopiert wurden, mußte ich oft den Hilfssanitäter spielen. Es hört sich heute graußlich an, aber so jeweils geschehen. In unserm Höfchen wurde jeweils ein Hündchen mit den Schwanz über den Hackklotz gehalten. Mein Vater schlug mit einem Beil zu, vorher zählte er die Schwanzglieder, die dem Tier bleiben sollten. In Holzasche wurde das Ende des blutenden Schwanzes regelrecht eingetaucht, um das Blut zum Stillstand zu bringen. Die jungen Hunde heulten gar sehr, doch einen Jagdhund, der nicht kopiert war, gab es damals nicht. So traurig es nach jeweils sechs Wochen für mich wurde, die Jagdhunde wurden alle verkauft. Für meinen Vater eine kleine Nebeneinnahme.

…

Im Frühjahr 1938 ging mein letztes Volksschuljahr zu Ende. Unser damaliger Lehrer Stefan Bald hatte Wort gehalten und mir eine Lehrstelle bei der Firma Richard Riedmann, Lebensmittelgroßhandlung, besorgt. Doch bevor ich am 2. Mai 1938 diese Lehrstelle antrat, ereignete sich folgendes.

…

Am letzten Sonntag im März diesen Jahres klagte mein Vater über große Schmerzen im Bauch. Trotzdem kommandierte er aus dem Bett, wie immer an solch einem Tag, meine Mutter und auch uns Kinder. Wie gewöhnlich sagte er zu mir: „Mach, dass du in die Kirche kommst, es hat schon geläutet.“ Ich war an diesem Sonntagmorgen etwas spät aufgestanden und noch nicht fertig. Voller Wut warf mir mein Vater seine Kaffeetasse nach. Obwohl die Tasse auf dem Fußboden aufschlug, ist sie nicht zerbrochen. Doch auch ich war ein unbeherrschter Bursche und tat das meinige, um meinen Vater ebenfalls zu ärgern. Ich hob die Tasse auf, warf sie ebenfalls auf den Boden und sagte zu meinem Vater: „Damit die Tasse endlich kaputt ist.“ Sie zersprang in viele Teile. Und so schnell es ging verschwand ich aus dem Zimmer.

…

Nach dem Gottesdienst kam ich aus der Kirche nach Hause, als wenn nichts gewesen wäre. Auch mein Vater hat mich wegen dieses Vorfalls nicht mehr angesprochen. Am anderen Morgen wurde mein Vater mit dem Krankenwagen nach Würzburg ins Juliusspital gebracht. Am Donnerstag darauf fuhr meine Mutter alleine mit dem Zug nach Würzburg. Am Abend erzählte uns unsere Mutter, dass es dem Vater schon besser ginge. Ich als Kind machte mir als keine besonderen Gedanken und Sorgen über meinen Vater.

…

Da ich schon immer eine Vorliebe zum Fußball hatte, habe ich mich an diesem Samstag, den 2. April, beim Fußballverein 1920 Karlstadt angemeldet. Das Vereinslokal befand sich in der Maingasse im Anker. Der damalige Besitzer hieß Renk. Wir Jungen hatten dort unsere Spielerversammlung. Wir sangen zum Schluß einige Lieder und wurden dann nach Hause entlassen. Gerade als ich die Gaststätte verlassen wollte, traf ich meinen Bruder Hansel. Er fragte mich: „Wo treibst du dich herum. Ich suche dich schon die ganze Zeit.“ Ich sagte ihm, dass ich mich gerade im Verein angemeldet hätte.

…

„Mach, dass du endlich heimkommst, unser Vater ist gestorben.“ Diese Nachricht löste in mir einen Schmerz aus, den mir bis heute nicht erklären kann. Auf jeden Fall war der Tod meines Vaters am 2. April 1938 für mich etwas Unfaßbares. Ich eilte sofort nach Hause, wo schon eine Kerze brannte und meine geliebte Mutter vor sich hin weinte. Sie schloß mich in ihre Arme und wir weinten beide bitterlich. Trotz allem habe ich in der Nacht gut geschlafen. Am anderen Morgen, zog mein Bruder Hansel seine SA-Uniform an, um nach Würzburg zu fahren und für die Freigabe der Leiche meines Vaters zu sorgen.

…

An diesem Wochenende wurde gleichzeitig eine Leiche aus dem Main geborgen. Die Beerdigung meines Vaters wurde festgelegt. Der Leichenwagen sollte meinen Vater nach Karstadt bringen und gleichzeitig die Wasserleiche nach Würzburg mitnehmen. Der Leichenwagen kam, alle Trauergäste standen herum, alle wollten meinen Vater noch einmal sehen. Doch welch ein Schreck, der Leichenwagen war leer. Der Fahrer hatte die Leiche meines Vaters vergessen.

…

Mich schickte man schnellstens zum Pfarrer, um ihm zu sagen, dass die Beerdigung meines Vaters verschoben werden müßte. Ohne Leiche eben keine Beerdigung. Endlich nach gut 1 ½ Stunden, kam der Leichenwagen und brachte meinen toten Vater. Damals war es noch Sitte, sich vor dem offenen Sarg zu verabschieden. Der Sarg wurde also nochmal geöffnet, und auch ich gab Vater mit Weihwasser und Kreuzzeichen die letzte Ehre. Was an diesem Tag weiter geschah, daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern.

…

Nun begann auch für mich der Ernst des Lebens. Meine Lehrstelle trat ich am 2. Mai 1938 an. Mein Lehrer Stefan Bald hatte Wort gehalten und mir diesen Arbeitsplatz besorgt. Die Firma Richard Riedmann war in der Unteren Hauptstraße neben dem Gasthaus Hotel Post gelegen. Nach der Probezeit erhielt ich meinen Lehrvertrag. Die Arbeitszeit damals begann täglich um 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr. Wir Lehrlinge wechselten uns ab und hatten dann öfters an den Samstagen Dienst bis 19.00 Uhr.

…

Lehrjahre, das sagt man heute noch, sind keine Herrenjahre. So gesehen kann ich das nur bestätigen. Über diese Lehrzeit will ich also keine vielen Worte verlieren. Doch zwei Ereignisse in dieser Zeit muß ich besonders ansprechen. Einmal die „Reichskristallnacht“. Wie wir aus dem Radio und der Tageszeitung entnehmen konnten, wurde der Herr von Rath aus der Deutschen Botschaft in Paris, angeblich von einem Juden erschossen. Die Juden, auch in Karlstadt, bekamen das ganz plötzlich zu spüren. Am anderen Nachmittag hörte ich von meiner Arbeitsstelle Gesang. Ein Zug SA-Männer zog vorbei, hielt vor der Synagoge, die sich gleich neben der Firma Riedmann befand, an. Viele eilten wütend in das jüdische Gebetshaus. Plötzlich klirrten die Scheiben und, was ich nie für möglich gehalten hätte, alles flog durch die Scheiben auf die Straße. Aus Angst ging ich lieber wieder in die Firma zurück. So kann ich nur über das berichten, was ich gesehen habe. Natürlich sind mir noch heute einige Namen dieser Männer bekannt. Doch muß ich auch heute noch betonen, dass keiner meiner Brüder (Bastel und Hansel) dabei waren. Damals hatten schon einige Juden Karlstadt verlassen, doch die armen Teufel, die noch da waren, wurden alle verhaftet und ins Karlstadter Gefängnis gebracht. Das besonders traurige für meine Mutter, sie verlor bei zwei dieser Juden ihre gute Putzstelle.

…

Unser Lagerist, Herr Huber, war mein nächster Vorgesetzter. Mit ihm versuchte ich gut auszukommen, doch war er ein sehr hektischer Mann. Die Firma Riedmann bringt mich noch ins Grab, das waren oft seine Worte. Eines Tages wurde Herr Huber krank und ist tatsächlich verstorben. Bei unserer Firma arbeitete auch ein Mädchen im Haushalt, Amon Berta war ihr Name. Ich traf sie einmal bei einem Spaziergang am Main. Wir sprachen über die Firma und auch über Herrn Huber. Doch die Bemerkung: „An dem Tod von Herrn Huber sei auch die Firma Riedmann schuld“, hätte ich lieber bleiben lassen. Am anderen Morgen empfing mich Frau Riedmann mit Vorwürfen, wieso ich so etwas behaupten könnte. Ich verteidigte mich vor ihr. „Die Worte, die Firma bringt mich noch ins Grab hat Herr Huber sehr oft ausgesprochen.“ Nach Tagen hatte sich Frau Riedmann auch wieder beruhigt. Doch ihre Strenge bekam ich täglich zu spüren.

…

Noch ein Ereignis im Jahre 1938 ist mir gut in Erinnerung. Mein Bruder Hansel und sein Freund Jörg Spies kauften sich zusammen ein 200er DKW Motorrad bei der Firma Jochim für 560.—Reichsmark. Damals waren Motorräder bis 250 ccm führerscheinfrei und steuerfrei. Einmal mußte das Motorrad zum Kundendienst. Inzwischen gab es ein neues Gesetz, wonach Motorräder bis 250 ccm nur noch mit Führerschein Klasse IV gefahren werden durften. Ich selbst machte bei der Motor-Hitlerjugend sofort diesen Führerschein. Mein Bruder Hansel hatte damals diesen Führerschein noch nicht. Er erlaubte mir daher, die Maschine von der Werkstatt abzuholen und nach Hause zu bringen. Noch nie hatte ich ein größeres Glücksgefühl, als ich die DKW startete und natürlich um Karlstadt eine Ehrenrunde drehte.

…

Im Sommer 1938 nahm mich mein Bruder Hansel mit auf einer Spritztour in die Pfalz nach Godramstein bei Landau. Dort arbeiteten meine Brüder Fränz und Bastl am Westwall. Die Tour führte uns nach Heidelberg. Von Heidelberg nach Mannheim fuhren wir auch ein Stück auf der neuen Reichsautobahn. So eine schöne Straße hatte ich bis dahin noch nie befahren. Heute ist es selbstverständlich auf Autobahnen zu fahren.

Mein Bruder Hansel besorgte sich damals auch das erste Radio. Es bestand aus einem rechteckigen Kasten und einem Lautsprecher. Dieses Radio wurde mit einer Batterie und einem Akku betrieben, denn bei uns in der Wohnung gab es kein Elektrisch. Alle drei Wochen mußte dieser Akku geladen werden. Je nach Betrieb wurde auch immer wieder eine neue Batterie benötigt. Sehr oft saß mein Bruder Hans mit Kopfhörer vor diesem Gerät, um ja einen Sender gut zu hören. Auch ich setzte mich oft an diesen Kasten, um an den vielen Rädchen zu drehen. Ohne eine lange Antenne gab es in dieser Zeit keinen Empfang.

…

Inzwischen hatten wir von unserem Jagdhund Hertha einen jungen Hund behalten, er hieß Kora und war auch eine Hündin. Unsere Hertha war meinem Vater 1937 zu alt und wurde getötet. Damals kostete die Hundesteuer im Jahr 7.–Reichsmark und das war für unsere Verhältnisse noch zu viel. Wieder einmal ging ich mit unserem Jagdhund Kora zum Elektrogeschäft Adelhard direkt neben dem Katzenturm, den geladenen Akku abzuholen. Dabei passierte das Unglück!

Ein Lastwagen kam von der Brückenstraße und fuhr Richtung Stadt durch den Katzenturm. Unser Hund Kora wurde von den Hinterrädern überfahren. Ich bekam einen Schreck und weinte bitterlich, denn auch Kora heulte fürchterlich. Die Zwillingsreifen hatten unsere Kora genau über dem Rücken erwischt. Der arme Hund kam nicht mehr hoch, das Rückgrad war gebrochen. Mit Mühe und Not konnte ich den schweren Hund heimschleppen. Wir mußten das Tier sofort töten, denn da war sämtliche Tierarzt-Kunst hoffnungslos. Da bewahrheitete sich wieder einmal das Sprichwort: „Selten kommt ein Unglück allein; erst der Herr, dann der Hund.“

…

Auch in der Firma Riedmann veränderte sich so manches. Unser Fahrer des Lieferwagens, Herr Arnold aus Karlburg und das Fahrzeug mit Anhänger wurden zur Wehrmacht eingezogen. Wir hatten viele Monate keinen LKW mehr und mußten daher für die Lieferungen an unsere Kunden jeweils ein Fahrzeug mieten. Damals wurde die Ostmark ins Reich heimgeholt. Hitler befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht.

…

Das Jahr 1938 neigte sich seinem Ende zu. Für uns alle im Haus Färbergasse 325 noch etwas Gutes: wir wurden an die Wasser-leitung angeschlossen. Bis in den Hausflur wurde wenigstens das Wasser verlegt. Meine Mutter hatte es also ab sofort nicht mehr nötig, das täglich benötigte Wasser am Brunnen in der Haupt-straße zu holen. An elektrisches Licht wagten wir aber noch lange nicht zu denken. Es blieb also noch immer bei unserer Petroleumlampe. So gesehen, eine armselige Beleuchtung. Wenn wir für unser Radio eine neue Batterie benötigten, mußte ich mich immer wieder einmal aufs Fahrrad schwingen, um nach Würzburg zu fahren. Diese Batterie gab es in keinem Geschäft in Karlstadt.

…

In der kaufmännischen Berufsschule hatten wir einmal in der Woche einen Tag Unterricht. Studienrat Richter war damals der Leiter unserer Schule. Am Anfang waren wir in der ehemaligen evangelischen Schule, im Theresienheim und später auch in der ehemaligen Synagoge untergebracht. Nach der Berufsschule, sie endete meistens um 17.00 Uhr, verlangte unser Geschäftsführer der Firma Riedmann, dass wir noch bis 19.00 Uhr ins Geschäft mußten. An einem schönen Nachmittag nach der Schule überredete ich Franz Kleespies und Hermann Windheim mit mir zusammen zum Sportplatz zu gehen. Doch welch ein Pech, nach einer guten halben Stunde kam bereits unser Geschäftsführer und holte uns vom Sportplatz direkt zurück in die Firma. Ja so waren damals die Zeiten für Lehrlinge.

…

Die politische Lage in Deutschland ging ihrem Höhepunkt entgegen. Das Sudetenland und später die ganze Tschecho-slowakei wurde von den Deutschen Truppen besetzt. Das Münchner Abkommen sollte den Weltfrieden sichern. Mit meinen ehemaligen Mitschülern, die mit mir 1934 auf Kinderland-verschickung in der Eifel waren, hatte ich vorgeschlagen, eine Radtour zu machen. Doch als es soweit war, durfte oder wollte von denen keiner mit mir fahren. Doch darum erst recht setzte ich mir in den Kopf, diese Fahrt alleine anzutreten. Ich hatte drei Wochen Urlaub und machte mich daher ganz alleine auf diese weite Tour.

…

Mein Bruder Hansel lieh mir sein Fahrrad. Meinen Tornister packte ich auf den Gepäckträger und machte mich auf den Weg. Mein Tagesziel sollte Hochheim am Main sein. Dort wohnte meine Schwester Anna. Über Wiesenfeld, Lohr ging es in den Spessart hinein. So gegen Mittag erreichte ich Aschaffenburg, Unterwegs aß ich meine Brote, die mir meine Mutter mitgegeben hatte. Über Haunau, Offenbach kam ich in Frankfurt an. Nun waren es noch ca. 40 km bis nach Hochheim. Am späten Nachmittag erreichte ich mein Tagesziel Hochheim. Auf der Fahrt hatte ich meine Lederhose an, darunter trug ich eine wollene Badehose. An diesem Tag mußte ich die traurige Feststellung machen, dass ich mir einen Wolf geholt hatte. Ich bin nun mal klein gewachsen und hatte mit dem Fahrrad meines Bruders Schwierigkeit, vom Sattel bis zur Pedale. Mein Hinterteil war ganz schön rot, und da ich alleine war, legte ich erst einmal zwei Tage Pause ein.

…

Weiter ging die Tour Richtung Rüdesheim. Doch welch ein Pech, ein aufkommendes Gewitter zwang mich in Rüdesheim zu bleiben. In der Jugendherberge, nicht weit vom Niederwalddenkmal, blieb ich, um meine Kleider zu trockenen und zu übernachten.

…

Um in einer Jugendherberge übernachten zu dürfen, hatte ich mir zuhause einen Jugendherbergsausweis besorgt. So konnte ich für 30 Pfennig übernachten. Die einzelnen Zimmer hatten mehrere Etagenbetten. Alle Jugendlichen wurden in ein Gästebuch eingetragen, ebenso der Weg meiner weiteren Radtour. Am anderen Morgen, nach dem Frühstück, machte ich mich mit drei weiteren Jungs auf die Reise. Unterwegs erzählten sie mir, dass ihr Geld ausgegangen sei und sie heute noch nach Hause wollten. So gegen Mittag erreichten wir Linz am Rhein. Hier sollte es eine Truppführerschule des Reichsarbeitsdienstes geben. Wir sprachen dort vor und wurden zu einem Mittagessen eingeladen. Der diensthabende Truppführer führt uns in den Speisesaal. An einem sauber gedeckten Tisch nahmen wir Jungs Platz. Gleich darauf brachte uns ein Mann aus der Küche eine dampfende Schüssel mit einem wohlschmeckenden Eintopf. So ausgehungert wir Jungs waren, aß ein jeder von uns mehrere Teller dieses Eintopfs. Der Küchenchef selbst kam zu uns an den Tisch und wollte so manches von uns wissen. Woher wir kommen und wohin es gehen soll. Zum Schluß brachte er uns noch einen Laib Brot und eine Dose Margarine. Wir bedankten uns alle recht herzlich und fuhren mit unseren Rädern rheinabwärts weiter.

…

In Bonn trennten sich unsere Wege. Ich befand mich wieder ganz alleine unterwegs. Mein Ziel dieses Tages wurde Euskirchen. Dort blieb ich wieder in der Jugendherberge. Am anderen Morgen machte ich mich auf den Weg. So gegen Mittag erreichte ich das Ziel meiner Reise. Höfen in der Eifel. Für mich wurden alte Erinnerungen wach. War ich doch genau vor fünf Jahren hier bei Familie Johann Jansen im Heidchen. In Höfen hatte sich seit dieser Zeit kaum etwas verändert. Mit gewünschten Gefühlen fuhr ich mit dem Rad durch Höfen Richtung Heidgen. Frau und Herr Jansen saßen auf einer Bank vor dem Haus. Ich durfte für die Zeit meines Aufenthaltes wieder im selben Bett und Zimmer schlafen. Jeden Morgen bekam ich auch wieder meine süße Milch und Honig mit Butter zum Frühstück.

…

Natürlich traf ich auch wieder meinen Freund Ewald Jansen, der leider inzwischen verstorben ist. Ich machte mich natürlich bei Familie Jansen nützlich. Ich hütete die Kühe, fütterte die Kälbchen und half auch beim Honig schleudern. Bei den Eltern von Ewald waren zu gleichen Zeit Hanny Jakobs und ihr Bruder Heinz in Ferien. Gemeinsam gingen wir sonntags zur Kirche, gemeinsam wurden von uns die Kühe gehütet. Für mich knüpfte sich die erste Liebesbeziehung mit Hanny an. Einmal, daran erinnere ich mich noch ganz genau, hüteten wir zusammen die Kühe. Wir saßen beide im Gras, hielte uns die Händchen und ich sagte zu Hanny: „Hast du aber schönes Haar.“ Dabei streichelte ich ihr über den Kopf. Geküßt haben wir uns nicht, dazu waren wir beide noch viel zu schüchtern. Auf jeden Fall wurde aus dieser Freundschaft meine erste Brieffreundschaft.

…

Nach zwei Wochen machte ich mich wieder auf den Heimweg. Der Abschied von Höfen fiel mir schwer. Ewalds kleine Schwester Hildegard weinte gar sehr. Ich hatte mir für den Tag vorgenommen, bis nach Andernach zu kommen. Am Nürburgring, über Andernau fuhr ich der Ahr entlang. Am späten Nachmittag traf ich in Andernach ein. Die Jugendherberge befand sich auf einem Berg. Eine Seilbahn, die mit Wasser oben voll gepumpt wurde, zog bei der Talfahrt unseren Wagen noch oben.

…

Die Jugendherberge von Andernach, von hier hatte man einen schönen Ausblick auf die Stadt und das Rheintal. Am anderen Morgen beeilte ich mich, um an den Rhein zu kommen. Die weitere Heimreise hatte ich mit einem Dampfschiff bis Mainz geplant. An der Anlegestelle fanden sich viele Menschen ein, um diese Fahrt zu machen. Es war glaube ich, der 24. August 1939. Das Schiff hatte nur wenig Minuten gestoppt und ab ging es bergwärts auf den Rhein Richtung Mainz. Es befanden sich auch viele Ausländer auf dem Schiff. Franzosen und viele junge Engländer. Was mir besonders noch heute in guter Erinnerung ist, dass über eine Meldung in der Tageszeitung besonders gesprochen wurde.

…

Nichtangriffspakt Berlin Moskau. Ein Bild in der Zeitung zeigte den Außenminister von Rippentrop mit Molotow bei der Unterzeichnung dieses Vertrags. Ob dieser Vertrag damals den sehr gefährdeten Weltfrieden erhalten oder aber das III. Reich ermutigte, über Polen herzufallen. Alle auf dem Schiff sprachen nur noch über dieses Thema. Ich mit meinen 15 Jahren machte mir, wenn ich ehrlich bin, keine besonderen Gedanken darüber. Für mich blieb diese Fahrt bis heue ein einmaliges Erlebnis. Unser Dampfer fuhr stromauf sehr schnell. Jedes andere Motorschiff wurde von uns überholt. An den jeweiligen Anlegestellen gingen und kamen andere Menschen an Bord. Am späten Nachmittag erreichten wir Mainz. Ich holte mir mein Fahrrad und schwang mich an Land in den Sattel und ab ging es Richtung Hochheim.

…

Ich fuhr über die Rheinbrücke nach Meinz-Castell. Von hier ging es ständig bergauf. Vor mir sah ich schon Hochheim liegen. Bei meiner Schwester Anna machte ich wieder für zwei Tage eine Pause. Ausgeruht konnte ich dann meine Heimreise nach Karlstadt antreten. Unterwegs hatte ich noch einmal ein besonderes Erlebnis. Direkt über mir flog das Luftschiff Graf Zeppelin 127. Es mußte kurz vorher in Frankfurt gestartet sein. Alle Leute an der Straße bestaunten diesen Riesen, der nicht besonders hoch, genau den Verlauf des Maines flog. Mein gestecktes Tagesziel erreichte ich noch am selben Abend. Stolz wie Oskar fuhr ich durch Karlstadt. Ich hatte eine Radtour auch ohne Begleitung und nur auf mich selbst gestellt, glücklich überstanden.

…

ENDE DES DRITTEN TEILS – DER VIERTE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

…

Weiter Zeitzeugenberichte auf Lupo-Cattivo-Blog:

Vieles in unserer deutschen Geschichte zwischen 1919 und 1939 ist ohne Kenntnis des zeitgleichen Geschehens in anderen Ländern nicht zu verstehen, zu eng greifen oft Wirkung und Wechselwirkung ineinander. Doch es ist nicht allein die zeitgleiche Geschichte unserer Nachbarvölker, die den Kriegsbeginn beeinflusst hat, es ist auch – und das nicht unerheblich – die gemeinsame Vorgeschichte der streitenden Parteien. Der israelische Botschafter in Bonn, Asher ben Nathan, antwortete in einem Interview auf die Frage, wer 1967 den 6-Tage-Krieg begonnen und die ersten Schüsse abgegeben habe: »Das ist gänzlich belanglos. Entscheidend ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist.« So hat fast jede Geschichte ihre Vorgeschichte. Quelle: „1939 – Der Krieg, der viele Väter hatte“ von Gerd Schultze-Rhonhof.

Die allgemeingültige Geschichtsschreibung rund um den Ersten Weltkrieg ist eine vorsätzliche Lüge. Die beiden schottischen Historiker Jim Macgregor und Gerry Docherty haben in jahrelanger unermüdlicher Recherchearbeit auf beiden Seiten des Atlantiks offizielle Dokumente eingesehen; Memoiren, die der Zensur entgangen sind, ausfindig gemacht; Reden vor dem amerikanischen Kongress und dem britischen Parlament herangezogen sowie führende internationale Zeitungen und andere Quellen der damaligen Zeit ausgewertet. Kapitel um Kapitel legen die Autoren stichhaltige Beweise vor, dass das Kriegsende vorsätzlich und unnötigerweise hinausgezögert wurde, um der Geheimen Elite unglaubliche Gewinne zu sichern. Es wird klar, mit welch menschenverachtender und krimineller Energie der Erste Weltkrieg betrieben und verlängert wurde und welche Interessen wirklich hinter diesem Krieg steckten. Es ergibt sich ein ganz anderes Bild, als wir es von der offiziellen Geschichtsschreibung gewohnt sind. Quelle: „Der Krieg, der nicht enden durfte“ von Jim Macgregor & Gerry Docherty.

Die Entscheidung über Krieg oder Frieden habe in Churchills Hand gelegen: Es sei Churchill gewesen, der Polen zu seiner provokativen Politik gegen das Reich ermutigte; es war Churchill, der in den Tagen vor dem 1. September der Diplomatie eine Absage erteilte und Hitlers Angriff auf Polen begünstigte, und es war Churchill, der mit Großbritanniens Kriegserklärung an das Deutsche Reich aus dem Regionalkonflikt Polen-Deutschland einen Weltkrieg machte. Infolge dieses „unnötigen Krieges“, an dessen Ende der Untergang der Vorherrschaft Englands in der Welt stand, verlor Europa seine weltweite Bedeutung, zerbrach das Selbstbewußtsein des Abendlandes, steht die weiße Welt in Europa und den USA vor ihrem drohenden Ende. Quelle: „Churchill, Hitler und der unnötige Krieg“ von Patrick J. Buchanan.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Westalliierten eine in der Weltgeschichte beispiellose Umerziehung des deutschen Volkes. Mit einem Zulassungssystem hatten sie ein wirksames Mittel in der Hand, eine gigantische Gehirnwäsche zu steuern. Die Umerziehung der Deutschen nach 1945 war eines der prägendsten Ereignisse der Nachkriegszeit. Quelle: „Charakterwäsche“ von Caspar von Schrenk Notzing.

Mit der Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich im Jahre 1938 ging ein langer Traum des deutschen Volkes in Erfüllung. Nach dem Auseinanderbrechen Österreich-Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg war der erste Versuch Deutschösterreichs, sich dem reich anzuschließen, von den Alliierten unterbunden worden. Am 13. März 1938 vereinigten sich die beiden Volksteile friedlich, in einer gesamtdeutschen Wahl am 10. April von 99,7 % der österreichischen Wähler bestätigt. Quelle: „Der Österreich-Anschluß“ von Franz Wallner.

Ich habe für die Rothschild’s gearbeitet, sagte Josef Stalin. Der Historiker und Bestsellerautor Simon Sebag Montefiore hat zahllose unbekannte Dokumente zu Tage gefördert und erzählt die packende, bisher ungeschriebene Geschichte des jungen Josef Stalin und wie aus ihm der gefürchtete Diktator und Staatsmann wurde. Quelle: „Der junge Stalin“ von Simon Sebag Montefiore.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram