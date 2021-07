Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 4

Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

…

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

…

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

…

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

Maria Lourdes bedankt sich herzlich bei der Kommentarschreiberin Bettina, für die Bearbeitung des Textes und beim „Verlag Gerhard Kralik Karlstadt“ für das Recht, das Buch in Artikelform zu veröffentlichen!

…

„Bettina“ schreibt: „…Irgendwie ist in diesem Buch alles abgedeckt, was so als Fragen zu dieser angeblich bösen Zeit, heute immer noch besteht. Es ist zwar total naiv und nicht professionell geschrieben, aber so was von herzlich ehrlich. Später kommen auch noch ganz schlimme Zeilen, als er in ein sogenanntes Rheinwiesenlager gesperrt wurde. Oder die erste Begegnung mit den entlassenen KZ-Insassen. Im Grunde genommen ist in diesem Buch alles enthalten, was endlich mal angesprochen werden muss. Sei es nur die Hunger-Zeit vor Hitler oder auch die Frage, ob wir wirklich an Griechenland eine Wiedergutmachung zahlen müssten. Ich hatte mit dem Verlag Gerhard Kralik Karlstadt telefoniert und die Chefin sagte mir, dass Herr Außenhofer keinerlei Veränderung wollte und deshalb auch die Rechtschreibfehler übernommen wurden….“

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 4

An einem Montag begann für mich wieder die Arbeit. Ob sie mir schmeckte oder nicht, es ging wieder an die Arbeit. Doch nur wenige Tage später begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Ab sofort gab es nur noch Lebensmittel auf Marken. Für unsere Firma eine große Umstellung. Viele Kunden von uns konnten auf einmal nicht genug Lebensmittel bekommen. Doch schnell spielte sich das ein, als wenn es nie anders gewesen wäre. Jeder Kunde von unserer Firma bekam nur noch gegen Bezug-schein Ware. Alle Bezugscheine wurden gesammelt und am Bezirksamt für einen Großbezugschein eingetauscht. Die Versorgung der Bevölkerung klappte wie vorher, doch wichtiger wie Geld war auf einmal ein Bezugschein.

…

Auch alle anderen Güter, angefangen von der Bekleidung, Schuhe, Strümpfe, Holz, Kohle und Baumaterialien gab es ab sofort nur noch auf Bezugsschein. Ich selbst wuchs aus meinen Kleidern und hatte immer Schwierigkeiten, um mir etwas Neues zu kaufen. Ab sofort legte ich mir ein Postsparbuch an, um mein weniges Geld wenigstens aufs Sparbuch zu bringen.

…

Am 26. April 1937 heiratete mein Bruder Bastel seine Hilda geb. Herrmann aus Karbach bei Marktheidenfeld. Bastel lernte seine Frau im Juliusspital in Würzburg kennen. Dort lag er für einige Wochen im Krankenhaus. Am ganzen Körper bekam er jede Menge Furunkel, die zuhause nicht heilen wollten. Mein Bruder tat mir damals richtig leid, denn ich konnte mit eigenen Augen sehen, wie sich diese Geschwüre bei meinem Bruder nur so ausbreiteten.

…

Meine Schwägerin Hilda brachte eine Tochter mit in diese Ehe. Erna, ein bescheidenes Mädchen Jahrgang 1925. Vorher war Erna in einem Heim in Zell bei Würzburg untergebracht. Während mein Bruder Bastel am Westwall dienstverpflichtet wurde, hatte ich mich mit Erna sehr schnell angefreundet. Bereits Mitte 1939 wurde mein Bruder Bastel zu den Gebirgsjägern nach Graz ein-gezogen. Natürlich hielt ich mich jetzt täglich immer öfter in der Nähe von Erna auf. Wir saßen uns abends mit lieben Blicken in den Augen gegenüber. Ich fühlte in diesen Stunden erste männliche Gefühle in mir. Mein Bruder Bastel hatte großes Pech, statt aus der Wehrmacht entlassen zu werden, mußte er mit seiner Einheit am 1. September 1939 in den Krieg gegen Polen ziehen.

…

Wieder einmal befand ich mich alleine mit Erna im Hause. Nach reichlicher Überlegung nahm ich Erna an der Hand und ging mit ihr in ihre Kammer. Noch nie fühlte ich mich so aufgeregt. Ich legte Erna quer aufs Bett und versuchte, mit meinem kleinen aber strammen May bei ihr einzudringen. Erna hielt wohl still wie eine Wanze, doch jammerte sie, weil es ihr scheinbar wehtat. Ich konnte ihren Anblick nicht mehr ertragen und legte ein Kissen auf ihr Gesicht. Trotzdem klappte es nicht mit unserem ersten Geschlechtsverkehr. Die Gefahr, dabei überrascht zu werden, war für mich zu groß. Also gab ich auf und befriedigte mich selbst. Doch hatte ich mir fest vorgenommen, es bald noch einmal zu versuchen.

Diesmal ging ich mit Erna in meine Schlafstube. Hier glückte es endlich beim dritten Anlauf. Wenn ich richtig unterrichtet bin, hatte Erna damals noch nicht einmal ihre Periode. Trotzdem sagte ich mir, Karle pass auf, denn mit 16 Jahren Vater werden, welch ein Unglück.

…

Inzwischen ging der Polenfeldzug zu Ende. Mein Bruder Bastel wurde nach Ostpreußen verlegt. Hilda fuhr sofort für einige Tage zu meinem Bruder. Mit dem Einverständnis meiner Mutter durfte ich täglich bei Erna im Ehebett meines Bruders schlafen. So verlebte ich die schönsten Nächte meines Lebens mit Erna zusammen. Wir konnten uns küssen, streicheln und als Höhepunkt lieben. Als Erna dabei ihren ersten Höhepunkt eines Orgasmuses verspürte, war sie mir mit Haut und Haaren verfallen.

Doch unser Glück dauerte nur kurze Zeit, weil Hilda ihre Mutter, wieder zurückkehrte. Ob meine Mutter je mit ihr gesprochen hat, dass Erna und ich zusammen schlafen durften, hat meine Mutter nie verraten. Ich hatte sie wohl gefragt und ihr gesagt, Erna hätte Angst alleine zu schlafen. Erna blieb in Karlstadt meine erste einzige Liebe. Sie hat heute noch in meinem Herzen einen Ehrenplatz. Erna, so lange ich lebe, werde ich dich in Ehren halten.

…

Der Zweite Weltkrieg hat auch in unserem Städtchen vieles verändert. Viele Männer wurden eingezogen. Auch in meiner Firma wurden bereits zwei gute Handelsvertreter, Herr Gerlach und Herr Hombach, eingezogen. Noch wurde meine Chef Alfons Riedmann UK gestellt. Unsere Firma war auf dem Versorgungssektor ein lebenswichtiger Betrieb.

…

Nach dem Polenfeldzug konnte ich den ersten polnischen Kriegsgefangenen sehen. Unser Bahnspediteur Ernst Schreck, der uns täglich, jetzt nicht mehr wie in Friedenszeiten, belieferte, hatte diesen Soldaten als Hilfskraft bei sich. Es war ein junger, sauberer Mann mit gepflegter Uniform, der auf mich einen sehr guten Eindruck machte.

…

Meine freie Zeit verbrachte ich viel mit Sport. Die erste Kriegsweihnacht stand vor der Tür. Mit ihr kam auch der Winter mit viel Kälte und Schnee. Bereits anfangs Januar 1940 wurde ein Abfahrtslauf vom großen Tannenwald bis unterhalb Geisberg durchgeführt. Ich belegte mit Armin Gehret zusammen den 3. Platz. Bereits acht Tage später in Klein-Laudenbach am Eselshang fand ein Torlauf statt, bei dem ich einen 4. Platz belegen konnte. Bei einem späteren Langlauf, rund um den Saupurzel, hatte ich großes Pech mit meiner Bindung. Da konnte man mich nur finden unter „ferner liefen“. Hier gewann Rudi Schmitt, ein Mittschüler von mir. Er hatte die beste Kondition, da er jeden Tag mit dem Fahrrad ca. 2 km zur Schule fahren musste.

…

Rudi Fenn, unser Trainer in der Boxstaffel, bereitete uns auf die Bannmeisterschaft vor. Durch große Vorbilder wie Max Schmehling, Walter Neusel und viele mehr, hatte ich ein großes Interesse am Boxen. In meiner Gewichtsklasse Bantam A konnte ich bei den Vorkämpfen bis ins Finale vordringen. Doch im Endkampf verlor ich knapp nach Punkten gegen Karl aus Langenprozelten. Heute, im nachhinein, würde ich sagen, ich hab gegen Karl verloren, weil der größer war und daher eine größere Reichweite hatte.

…

Auch im Fußball war ich sehr aktiv. Auch hier ging es in diesem Frühjahr um die Bannmeisterschaft. Wir hatten es wieder einmal geschafft und wurden Meister. Jedoch um Bannmeister zu werden, mußten wir noch gegen Gemünden antreten. Leider hat es in unsere Mannschaft einen größeren Streit gegeben. Einige der besten Spieler machten nicht mit, so dass wir mit einer sehr schwachen Mannschaft in Karlstadt gegen Gemünden antreten mußten. Mit Mühe und Not schafften wir noch eine Unentschieden 5 : 5. Erst im Wiederholungsspiel in Gemünden konnten wir 3 : 0 gewinnen, dank der besseren Mannschaft und zwei Jugendspielern, Busche und Mann vom FC Pirmasens.

…

Inzwischen wurden viele Einwohner von Pirmasens in den Raum Karlstadt evakuiert. So lernte ich auch ein älteres Fräulein Berta kennen. Sie war eine Fabrikantentochter einer Pirmasenser Schuhfabrik. Diese sehr gut gekleidete Dame wurde bei unserem, nach hinten wohnenden Nachbarn Bauer Leo Beck, einquartiert. Diese Dame konnte aus den Karten lesen. Inzwischen hatte der Bauer Beck auch eine junge, stramme Haushaltshilfe aus dem Spessart. Zu diesem Mädchen zog es viele Nachbarjungen, denn sie war zu liebenswert. Auch ich hatte auf Lina Lang, so hieß die Begehrte, ein Auge geworfen.

…

Inzwischen hatte ich mich mit Lina Lang angefreundet. Sie hatte so schöne Schillerlocken und einen kräftigen Busen. Natürlich trafen wir uns sehr oft. Ich hatte mich wieder einmal verliebt. Eines Tages erzählte sie mir, dass ihr der Bauer Leo Beck nachstellte. Er versuchte sogar, in ihre Kammer zu kommen. Ich warnte Lina und meinte, sie solle ihre Kammer in der Nacht verriegeln. Ins Haus von Beck wagte ich mich selten. So konnten wir uns nur auf der Straße treffen. Leider aber nur sehr selten, denn beim einem Bauern gab es immer wieder viel zu tun. An einem Sonntag ging ich wieder einmal mit Lina spazieren. An diesem Tag hatte ich mir sehr viel vorgenommen. Doch leider spielte das Wetter nicht mit. In der Anlage oberhalb des Stadtgrabens, setzten wir uns auf eine Bank. Wir herzten und küßten uns und sie erlaubte mir, an ihrem vollen Busen zu spielen. Wie gerne hätte ich sie an diesem Tag geliebt, doch das Wetter war zu schäbig. So gesehen war es mein großes Glück, dass ich nie mit ihr geschlechtlich verkehrt bin, wie sich später herausstellen sollte. Einen Ring mit den Buchstaben „LL“ (Lina Lang), den sie mir geschenkt hatte, trug ich mit Stolz.

…

Meine Schwester Olga, die als Hausmädchen in einem Kurhotel in Bad Nauheim arbeitete, kam nach Hause. Wie ich feststellen konnte, war sie schwanger. Sie hatte daher ihre Arbeitsstelle aufgegeben. Natürlich liebte ich meine Schwester, und konnte nur froh sein, dass sie meine alte Mutter im Haushalt unterstützen konnte.

…

Das Kriegsjahr 1940 brachte noch viele Überraschungen. Mein Bruder Fränz mußte zum Arbeitsdienst einrücken. Am 10. Mai traten die deutschen Truppen gegen Frankreich an. Bereits im Juni marschierten sie in Paris ein. In knapp sechs Wochen wurde Frankreich besiegt. Auch ich wollte so bald wie möglich Soldat werden, denn so wie es damals aussah, mußte ich mich beeilen, um noch etwas vom Krieg mitzubekommen.

…

Mein Bruder Hansel hatte Glück. Er war UK gestellt, noch war seine Arbeit bei der Firma Simon Hegewald als Brunnenbohrer wichtiger. Mein Bruder Bastel hat, wie er uns mitteilte, den Feldzug gegen Frankreich gesund überstanden. Doch immer mehr Todesanzeigen „Den Heldentod für Führer, Volk und Vaterland gefallen“ konnte man in der Tageszeitung lesen.

…

Trotz Krieg beschlossen mein Bruder Hansel, Schürger Schorsch mit dem Spitznamen „Cherie“ und ich, eine gemeinsame Radtour an den Bodensee zu machen. Wir hatten alle drei Urlaub bekommen, und so konnte unsere Fahrt losgehen. Unser erstes Tagesziel von Karlstadt über Ochsenfurt, Uffenheim, Rothenburg, führte uns nach Crailsheim. Übernachtet wurde bei einem Bauern in der Scheune.

…

Am nächsten Tag ging es weiter Richtung Ulm. Kurz nach Ellwangen, neben der SS-Kaserne, machten wir Rast, um mit dem Spirituskocher eine Maggi-Suppe zu kochen. Doch welch ein Pech, der Spiritus ist uns beim Kochen ausgegangen. Ich schlug daher vor, in die Kaserne zu gehen, um dort etwas zum Essen zu bekommen. Mein Bruder Hansel machte da nicht mit, und so gingen Cherie und ich alleine dahin. Wir wurden von der Wache zur Küche gebracht. Es gab reichlich zu essen und einen Laib Brot bekamen wir als Marschverpflegung mit.

…

Das Tagesziel für den zweiten Tag war Ulm an der Donau. Wir fuhren mit unseren Rädern bis zum Münster und bestiegen natürlich den höchsten Kirchturm der Welt. Damals habe ich die Stufen nach oben gezählt, doch leider habe ich die Zahl vergessen. Doch mit einem Foto wurde dieses Erlebnis festgehalten. Wieder einmal konnten wir bei einem Bauern auf dem Lande übernachten und weiter ging unsere Fahrt. Über Memmingen nach Kempten im Allgäu. Auch hier machten wir ein Foto an dem sogenannten Märchenbrunnen. Von Kempten fuhren wir in Richtung Lindau. Unterwegs mußten wir die Wasserscheide Donau, Rhein überqueren. In Wengen blieben wir und übernachteten bei einem Bauern. Am Gipfelkreuz trugen wir uns ins Gipfelbuch ein. Unter anderem schrieben wir dort nieder: „Drei Frankenvögel jung und schön, die wollten einmal das Backerhorn von oben sehn!“

…

Mit meinem Fahrrad hatte ich großes Pech. Jeden Morgen war mein Hinterrad platt. Immer wurde ich frech ausgelacht, weil mein Frühsport nur noch pumpen, pumpen hieß. So gelangten wir nach Lindau am Bodensee. Wirklich, Lindau ist eine wunderbare Stadt. Am Hafen machten wir wieder einige Fotos. In Friedrichhafen versuchte ich bei einem Fahrradhändler einen neuen Schlauch zu bekommen. Doch ohne einen Bezugschein war wieder einmal nichts zu machen. Jedoch versprach mir der Fahrradhändler, meinen Schlauch so zu flicken, dass ich nicht mehr morgens pumpen müsse. Für ganze 50 Pfennig setzte er mir einen großen Fleck auf den Schlauch. Von nun an hatte ich meine Ruhe mit dem täglichen Pumpen.

…

Einmal übernachteten wir in einem Jugendheim. In einem riesigen Schlafsaal mit so vielen Kindern mußten wir da schlafen. In Immenstadt, hoch über dem Bodensee, befand sich ein Missionar-Kloster. Da gab es für uns drei so viel zu lachen, so dass wir nicht einmal beim Essen zur Ruhe kamen. Wie uns der Pförtner versicherte, sind viele der Mönche durch den Krieg eingezogen worden. Im riesigen Speisesaal gab es einen Speiseaufzug zur Küche. Der Mönch schrie nach unten: „Bruder, hast du etwas zu essen für drei hungrige Seelen?“ Und alles im Dialekt, so dass es sehr schwer fiel, das Lachen zu unterdrücken. Natürlich setzte sich der Mönch neben uns und fragte nach unserem Woher und Wohin. Wir bekamen für uns drei einen ganzen Schlafsaal und auch einen Waschraum. Wir konnten auch morgens zur HL. Messe gehen. So gesehen waren wir trotz der vielen Gebete vor und nach dem Essen wieder einmalig untergekommen.

…

Von Meersburg fuhren wir mit der Schiffsfähre nach Konstanz. Hier direkt an der Schweizer Grenze gab es damals noch keine Verdunkelung. Unsere Feinde hätten es sich auch nicht gewagt, hier so nahe an der Grenze einen Angriff zu fliegen.

…

Weiter ging unsere Fahrt am Hohenwiel Richtung Tuttlingen, Donaueschingen. Hier machten wir eine längere Rast, direkt an der Quelle der Donau. Über Tübingen fuhren wir Richtung Stuttgart. In Ludwigsburg gab es für uns den ersten Flieger-alarm in der Nacht. Wir hörten ein einzelnes Flugzeug und schliefen wieder ganz ruhig ein. So kamen wir nach Heilbronn und über Würzburg nach 14 schönen Tagen wieder zuhause bei Muttern an. Heute noch, wenn ich Cherie treffe, reden wir über diese einmalige Radtour mitten im Krieg.

…

Mit dem Mai 1940 begann für mich das 3. Lehrjahr. Auch in meiner Firma kündigten sich wieder einige Veränderungen an. Mein Chef Alfons Riedmann wurde eingezogen. Die Altgehilfen, Joachim Rützel aus Burgsinn und Richard Kübert aus Rieneck wurden ebenfalls kurzfristig zur Wehrmacht einberufen. Arnold Reuchlein aus Zellingen blieb noch als einziger Gehilfe übrig. Im ersten Jahr meiner Lehre wurde ich im Lager eingesetzt. Die Lagerkartei für Wareneingänge, Aufträge auflegen und verpacken, alles das hatte ich schon lange hinter mir. Nach mir kamen bereits drei neue Lehrlinge.

…

Eines Tages rief mich unser Geschäftsführer Herr Krampert, zu sich. Ich solle ab sofort Fahrschule machen, um den Führerschein Klasse III zu erwerben. Damals gab es in Karlstadt die Fahrschule Ludwig Adelhardt. Dieser Mann hat mich ganz schön ran genommen. Auf dem Opel Kadett oder Olympia mit Dreigangschaltung brauchte ich über 10 Stunden, um den begehrten Führerschein zu bekommen. Sehr oft führte uns die Fahrschule nach Aschfeld. Dort hatte Herr Adelhardt seine Jagd. Er ging jagen und ich verbrachte die Zeit in der Gaststätte Hopf, bis es in später Stunde wieder nach Hause ging. Bereits im August hatte ich meinen Führerschein Klasse III, obwohl ich noch nicht einmal 17 Lenze zählte.

…

Nun begann für mich in der Firma die schönste Zeit meiner Lehre. Zweimal in der Woche fuhr ich am Anfang mit unserem Geschäftsführer, Herr Krampert, die einzelnen Kundentouren ab. Dabei hatte ich Inkassovollmacht. Nach mehreren Tagen der Einführung fuhr ich diese Strecke dann immer alleine. Unsere damaliger Pkw, ein Stöver Greif Junior, mit der Farbe schwarz, machte mich richtig stolz. In meiner Aktentasche brachte ich immer einige Tausend Mark mit. Meine Chefin zählte dieses viele Geld und was mich besonders stolz machte, nie fehlte je ein Pfennig in meiner Abrechnung. Für diese zwei Fahrten in der Woche bekam ich auch meine Spesen, uns so konnte ich mein kleines Lehrlingsgehalt etwas aufbessern.

…

Wieder einmal ging ein weiteres Kriegsjahr zu Ende. Meine Schwester Olga befand sich im 9.Monat. Inzwischen stand Weihnachten 1940 vor der Tür. Mit meinem Schulkameraden Armin Gehret und Heinz Bopp von Mühlbach machten wir uns auf den Weg in die Rhön. Über Gemünden, Bad Brückenau fuhren wir mit dem Zug nach Wildflecken. Dort wurden die Ski angeschnallt und die 5 km nach Bischofsheim in der Rhön im Eiltempo zurückgelegt. In der Gaststätte Seuferling am Marktplatz hatten wir ein gemeinsames Zimmer. Jeden Morgen machten wir uns auf den Weg zum Gipfel vom Kreuzberg. Oben gab es einen Idiotenhügel, wo wir uns das Skilaufen selbst beibrachten. Jeden Abend ging es dann in rasanter Abfahrt durch die berüchtigte Fischzucht Richtung Bischofsheim. Auf dem Kreuzberg tummelte sich über Weihnachten und Neujahr trotz Krieg sehr viel Volk. Die vielen Stürze bei der täglichen Abfahrt ins Tal habe ich natürlich nicht gezählt. So gesehen verbrachten wir schöne, erlebnisreiche Tage in der Rhön.

…

Während meiner Abwesenheit brachte meine Schwester Olga am 25. Dezember ihre Tochter Ruth zur Welt. Für mich ist und bleibt meine Nichte heute noch „unser“ oder besser gesagt „mein“ Christkindchen.

…

Der Winter 1940/41 bescherte uns wieder einmal einen zugefrorenen Main. Wie immer ging ich um 12.00 Uhr schnells-tens zum Mittagessen nachhause. Vor der Haustüre zur Färber-gasse 325 schnallte ich mir danach meine Schlittschuhe an. Das Eis in der sogenannten Flußkannel erlaubte mir, bis zum Main ans Ufer zu fahren. Ich hatte täglich bis ½ 2 Uhr Mittagspause und ich mußte mich beeilen, um bis Karlburg und wieder zurück Schlitt-schuh zu laufen. Der Main war bis kurz vor Karlburg zugefroren. Ich wagte mich also auf die andere Seite. In der Mitte vom Fluß bin ich an diesem Tag eingebrochen. Welch ein Schreck für mich und Glück im Unglück, dass ich mich so schnell es passierte, auch wieder aus dem nassen Element befreien konnte. Weit und breit gab es keinen Menschen, der mir hätte helfen können. Inzwischen waren meine nassen Kleider ganz zu Eis gefroren. So schnell bin ich noch nie auf Schlittschuhen nach Hause geeilt. Meine Mutter hat mich sofort ins warme Bett gesteckt. Und so bin ich mit einem Schnupfen davongekommen.

…

Im Februar und März stand meine Gehilfenprüfung an. Groß vorbereitet hatte ich mich überhaupt nicht. In der Berufschule tat ich keinen Handstreich mehr als nötig. So gesehen habe ich dann auch meine Kaufmannsgehilfenprüfung mit der schlechtesten Note 4 bestanden. Für mich gab es jetzt kein Halten mehr. Ich meldete mich freiwillig zum Kriegsdienst. Doch ehe ich einberufen wurde, hatte ich mit mehreren anderen Mitschülern an einem 1.K.-Lehrgang der Hitlerjugend in Coburg teilzunehmen.

…

In der Hindenburgkaserne in Coburg fand dieser Lehrgang statt. Wir wurden wie richtige Soldaten eingekleidet. Jeder Mann bekam einen Karabiner. Jede Gruppe hatte einen Unteroffizier als Ausbilder. Unser täglicher Dienst begann um 6.00 Uhr in der Frühe. Unsere Gruppe bestand aus 8 Mann und lag auch auf einer Stube. An den Wochenenden, wurde der Flur und die Toiletten geschrubbt. Der tägliche Dienst kannte keinen Leerlauf. Todmüde fielen wir jeden Tag um 22.00 Uhr in die Betten. Mein schönstes Erlebnis bei diesem Lehrgang wurde ein Theaterbesuch. Im schönen Coburger Stadttheater durften wir in Uniform die Operette „Monika“ sehen. Dies blieb bis heute die einzige Operette, die ich je auf einer Bühne gesehen habe. Was mich damals noch besonders stolz machte, ist die Tatsache, dass ich diesen Lehrgang mit der Note „sehr gut“ bestanden hatte. Darauf war ich besonders stolz.

…

ENDE DES VIERTEN TEILS – DER FÜNFTE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

…

Weiter Zeitzeugenberichte auf Lupo-Cattivo-Blog:

