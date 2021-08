Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 5

Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

…

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

…

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

…

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

Maria Lourdes bedankt sich herzlich bei der Kommentarschreiberin Bettina, für die Bearbeitung des Textes und beim „Verlag Gerhard Kralik Karlstadt" für das Recht, das Buch in Artikelform zu veröffentlichen!

…

„Bettina“ schreibt: „…Irgendwie ist in diesem Buch alles abgedeckt, was so als Fragen zu dieser angeblich bösen Zeit, heute immer noch besteht. Es ist zwar total naiv und nicht professionell geschrieben, aber so was von herzlich ehrlich. Später kommen auch noch ganz schlimme Zeilen, als er in ein sogenanntes Rheinwiesenlager gesperrt wurde. Oder die erste Begegnung mit den entlassenen KZ-Insassen. Im Grunde genommen ist in diesem Buch alles enthalten, was endlich mal angesprochen werden muss. Sei es nur die Hunger-Zeit vor Hitler oder auch die Frage, ob wir wirklich an Griechenland eine Wiedergutmachung zahlen müssten. Ich hatte mit dem Verlag Gerhard Kralik Karlstadt telefoniert und die Chefin sagte mir, dass Herr Außenhofer keinerlei Veränderung wollte und deshalb auch die Rechtschreibfehler übernommen wurden….“

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 5

Sofort nach diesem Lehrgang mußte ich nach Würzburg zum Bezirkskommando zur Musterung. Leider durften wir mit 17 Jahren immer noch nicht ins Kino. Ein besonderer Aufpasser war der Lehrer Schäfer, von uns Schülern wegen seines Bürstenhaarschnitts „Stachus“ genannt. Dieser Lehrer hat einige von uns auf die Idee gebracht, sich als Freiwillige auf die NSKK-Motorsportschule zu melden. Zu diesen gehörte auch ich. Eines Tages kam endlich der Einberufungsbescheid. Noch blieb dies ganz kurz mein Geheimnis. Diesmal ging ich ganz frech ins Kino an die Kasse. Lehrer Schäfer kannte genau mein Alter. Er wollte mich wieder einmal mit seinem dummen Grinsen an dem Betreten des Kinos hindern. Doch diesmal lächelte ich ihn frech an und zeigte meinen Einberufungsbescheid. Mit der Bemerkung: „Diesmal darf ich dir den Zutritt nicht verwehren.“ Im Nachhinein gesehen, für das Kino zu jung, um den Heldentod zu sterben alt genug.

…

Ein besonderes für mich unangenehmes Erlebnis wurde eine Vorladung ans Amtsgericht Karlstadt, und zwar an das Vormundschaftsgericht. Dazu nachfolgende Vorgeschichte.

…

Unserem Nachbarn nach hinten, dem Bauer Leo Beck war die Ehefrau gestorben. Seine älteste Tochter Elsa, ein damals sehr schmächtiges Mädchen, hatte mein Alter und mußte schon hausfrauliche Pflichten übernehmen. Eines Tages kam mit Lina Lang ein strammes, dralles Mädchen aus dem tiefen Spessart als Haushaltshilfe zum Bauer Beck. Wie so viele Jungs aus unserem Viertel verliebte auch ich mich in Lina. Das blieb auch dem Bauer Beck nicht verborgen.

Eines Tages kommt meine Tante mit einem erbrochenen Brief zu mir in die Firma. Mit der Bemerkung: „Ich glaube, dieser Brief ist für dich“, gab sie mir dieses Schreiben. Auf dem Umschlag las ich als Absender, das Amtsgericht Karlstadt, adressiert: Herrn Karl Außenhofer, Karlstadt. Keine Angabe einer Straße. Nun muß ich dazu sagen, dass es zwei Karl Außenhofer gab. Auch die Straßen hatten einen ähnlichen Namen. Gerbergasse und Färbergasse. So gesehen hatte der Postbote die Qual der Wahl und brachte den Brief zu meinem Cousin, dem Älteren von uns beiden. Doch so gesehen hatte meine Tante recht, dieser Brief betraf mich ganz allein. Der Termin am Amtsgericht Karlstadt war an einem Nachmittag um 14.00 Uhr. Als Begründung meiner Ladung: Mit der Kindsmutter sollen noch mehr Männer geschlechtlich verkehrt sein.

…

Mir schlug das Herz bis zum Hals, so erregt war ich, als ich zum Saal meiner mündlichen Anhörung eilte. Kurz darauf traf auch der Bauer Leo Beck ein. Wir beide sprachen kein Wort , obwohl mir sofort klar wurde, wer wohl als Vater in Frage komme. Ein Angestellter rief uns beide ins Zimmer. Ich wurde im Beisein von Leo Beck gefragt: „Herr Karl Außenhofer, haben sie mit der Kindsmutter Lina Lang geschlechtlich verkehrt?“ Wie aus der Pistole geschossen sagte ich: „Nein!“ „Können sie das beschwören?“ „Ja!“ „Genügt ihnen das Herr Beck?“ Als er nickte konnte ich gehen. In diesem Augenblick fiel mir ein Stein vom Herzen.

…

Vor dieser Zeit war meine Busenfreundin Lina Lang schon längere Zeit aus Karlstadt verschwunden. Doch den Ring LL, trug ich als Andenken immer noch mit Wehmut und trotzdem mit Stolz. Ich hatte die tägliche Angewohnheit, diesen Ring zum Schlafenlegen abzulegen. Wie immer legte ich ihn auf den Kerzenleuchter meiner Mutter. Ich muß dazu noch sagen, dass wir bis dato kein Gas und kein elektrisches Licht im Hause hatten. Am anderen Morgen suchte ich auf dem Leuchter meinen Ring vergeblich. Ich fragte natürlich meine Mutter, ob sie meinen Ring gesehen hätte. „Nein“, sagte sie, aber ich habe heute Morgen mit dem Wachs auf dem Leuchter mit Papier Feuer gemacht. Welch ein Schreck für mich, mein Ring war im Feuer gelandet. Tatsächlich habe ich den abgebrannten vergoldeten Ring in der Asche gefunden. Ob auch ein echter goldener Ring so verbrannt wäre, ich habe es bis heute noch nicht ausprobiert. Dieses Erlebnis war es wert, aufgezeichnet zu werden. Was aus Lina Lang geworden ist, ich habe bis heute keine Ahnung. Doch eines ist sie geblieben, eine Jugenderinnerung.

…

Nach dem Frankreichfeldzug konnten die evakuierten Einwohner von Pirmasens wieder in ihre Stadt zurückkehren. Auch drei gute Fußballer vom 1. FC Pirmasens, Schwab, Mann und Busche, die unserer Jugendmannschaft vom FV 1920 Karlstadt bei der Bannmeisterschaft zu einem 3:0 Sieg über Gemünden verhalfen, kehrten wieder heim. Zum Dank für die gute Gastfreundschaft bei uns in Karlstadt wurde unsere Fußballjugend zu einem Gegenbesuch nach Pirmasens eingeladen. Mit ca. 15 Mann traten wir die Reise mit dem Zug nach Pirmasens an. Dort gab es als erstes einen Empfang im Rathaus durch den Bürgermeister. Ein jeder von uns wurde in ein Privatquartier untergebracht. An zwei Tagen fand ein Fußballpokalturnier statt. Gegen den 1. FC Pirmasens hatten wir keine Chance, jedoch gegen den SV Fischbach konnten wir gewinnen. So gesehen belegten wir bei drei Mannschaften den 2. Platz. Was uns allen in Pirmasens besonders auffiel, ist die Tatsache, dass es eine bucklige Stadt ist. An ein Lokal kann ich mich noch heute gut erinnern. Es hatte den Namen „Zur blonden Kathrein“. Da ging es ganz schön rund. Viele von uns, und so ging es auch mir, waren gut angetrunken. Aus dem Lokal nahmen wir heimlich einen Stuhl mit, den wir auf der Straße in Einzelteile zerlegten. Auch einige Blumentöpfe wurden von uns entwendet. So haben wir uns in unserem jugendlichen Leichtsinn nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

…

Die ältere Dame, Fräulein Berta, ebenfalls aus Pirmasens, blieb noch längere Zeit in Karlstadt. Meine Schwester Olga ließ sich sehr oft die Karten legen. Sie war von diesen Karten so begeistert, dass sie sich in ihrem ganzen Leben später zu jeder passenden Gelegenheit die Karten legte. Auch ich wollte es genau wissen und bat Fräulein Berta, mir einmal die Karten zu legen. Viel wichtiger für mich werte ich noch heute die Tatsache, dass sie mir für die bevorstehende Einberufung aus der Hand las und mir immer wieder versicherte: „Karl, du wirst großes Glück haben und diesen Krieg gut und gesund überleben.“ Damals dachte ich mir, diese Worte in Gottes Ohr. Doch heute im Nachhinein gesehen, hat diese Dame mir damals sehr viel Mut gemacht. Ich hatte großes Glück. In meinen schwersten Tagen dieses Krieges habe ich im Nachhinein immer an diese Worte denken müssen. Tatsächlich konnte ich diesen Krieg ohne jede Verwundung oder sonstiger Schramme überleben. Dafür danke ich heute noch Ihnen, Fräulein Berta.

…

Anfang Juni 1941 erhielt ich meine Einberufung. Mit mir wurden noch folgende Kameraden eingezogen: Arnold Hilpert, Gemünden, Robert Pfister, Zellingen, Armin Gehret, Karlstadt. Wir vier hatten beschlossen, drei Tage früher zu reisen, um uns noch Berlin etwas ansehen zu können. Für mich war damals ganz klar, dass in Berlin die Straße noch einmal so breit und die Häuser noch einmal so hoch sein müßten, was sich im Nachhinein auch für mich bestätigte.

…

Mit dem D-Zug ging es von Würzburg über Halle, vorbei an den großen Leunawerken, Richtung Berlin. Angekommen sind wir am Anhalter Bahnhof. In der Nähe des S-Bahnhofs Friedrichstraße haben wir uns gemeinsam ein Zimmer in einer Pension gemietet. So verlebten wir noch drei schöne Tage in Berlin, bevor wir uns am 26.06.1941 bei unserer Dienststelle einfanden.

…

Dienstantritt war der 26.06.1941. Meine genaue Anschrift lautete: „Ersatz-Abteilung Speer, Berlin Spandau West, An der Kappe.“ Wir hatten Gelegenheit, alleine nach Spandau zu fahren. Ansonsten wurden alle Rekruten von der Einheit jeweils schon am Bahnhof in Empfang genommen. Diese Vereinnahmung blieb uns erspart, weil wir ja einige Tage früher anreisten. Der Empfang war nicht gerade freundlich zu nennen. Die Ausbilder wollten uns gleich zu Anfang gehörigen Respekt einflößen. Fast ist ihnen, wie ich am eigenen Leib erfahren mußte, auch gelungen. Sobald wir eingekleidet waren, mußten wir unsere eigenen Kleider in unseren mitgebrachten Koffer verpacken und nach Hause schicken. Mit dem Waffenempfang, dem Karabiner, waren wir soweit, um mit der Ausbildung zu beginnen. Wir vier aus Unterfranken blieben so lange wie möglich in einem Zug, bzw. in einer Kompanie zusammen. Noch kannten wir keinen anderen Kameraden näher als wir vier uns.

…

Nach einigen Tagen wurden wir in einen Personenzug verladen und über Frankfurt an der Oder nach Meserlitz transportiert. Dort vom Bahnhof mußten wir einige Kilometer marschieren, um die Kasernen im Regenwurmlager zu erreichen. An diesem Tag war eine unheimliche Hitze. Mit unserem Rucksack auf dem Rücken und unserem Karabiner auf der Schulter kamen wir ganz schön ins Schwitzen. Damals mußten wir mitten im Sommer lange Unterhosen tragen. Bei diesem besagten Marsch hatte ich durch das Schwitzen meine Unterhose regelrecht verloren. Warum ist das geschehen? Weil ich meine Hosenträger nicht in die Halterung der Unterhose eingeknöpft hatte, so gesehen, habe ich in der Uniformhose meine Unterhose verloren.

…

Im Regenwurmlager wurde ich zur 5. Kompanie eingeteilt. Mit meinem Schulkameraden Armin Gehret kam ich in einer Gruppe auch gemeinsam auf ein Zimmer. Hier begann jeden Morgen um 6.00 Uhr der Dienst mit dem Wecken und Frühsport. Nach einigen Tagen wurden aus allen Kompanien je 20 Freiwillige für Afrika gesucht. Auch ich meldete mich und in meiner Kompanie hatte ich das Glück, als der 20. genommen zu werden. Wir, die wir uns für den Afrika Einsatz gemeldet hatten, wurden auf dem gleichen Wege wieder zurück nach Berlin gebracht. Diesmal kamen wir auf die NSKK Motorsportschule nach Müggelheim, direkt in der Nähe des Müggelsee gelegen. Wieder wurden wir in einem Barackenlager untergebracht. In sechs Wochen wurden wir von Zivilfahrlehrern in Theorie und Praxis mit sämtlichen Kraftfahrzeugen und Motoren vertraut gemacht. Täglich fuhren wir mit unseren Fahrschulwagen über Köpenik nach Berlin Mitte. Da ich bereits den Führerschein Klasse III Zivil hatte, fuhr ich entweder als Erster in Richtung Stadt oder auf dem Nachhauseweg Richtung Lager. Meinen Wehrmachtsführerschein Klasse II erhielt ich bereits am 5. August 1941.

…

Nach diesem Lehrgang wurden wir wieder in Baracken an den Funkturm verlegt. Wir erhielten Beutefahrzeuge und bekamen täglich Einsätze in Großberlin. So konnten wir in kurzer Zeit gute Fahrpraxis erwerben. In Berlin-Charlottenburg befand sich unsere Tankstelle. Bei diesen täglichen Einsätzen lernte ich Berlin ganz gut kennen. Mit einem Stadtplan auf dem Lenkrad fand ich mich ganz gut in Berlin zurecht.

…

Inzwischen wurden wir mit Tropenuniformen ausgestattet und durften damit zum ersten mal ausgehen. Stolz ging ich mit einigen neuen Kameraden zum Rummel im Treptoer Park. Dort lernte ich ein Mädchen kennen, das mir sehr gut gefiel und mit dem ich den ganzen Nachmittag verbrachte. Ich erfuhr von ihr, dass sie Traudel Hoffmann heißt und bei einem Zahnarzt in Neukölln arbeitet. Das alles war an einem Samstag. Für den Sonntag hatten wir uns wieder treffen wollen. Aus welchen Umständen auch immer, am Sonntag wurde für alle im Lager der Ausgang gesperrt. Schon am frühen Morgen wurden wir zum Kartoffelschälen eingeteilt.

…

Inzwischen hatte ich mich bereits mit einem Kameraden näher befreundet. Es war der Toni Bauer aus St. Martin im Innkreis. Ich erzählte ihm von dem Mädchen und wir beratschlagten, wie wir sie wieder finden könnten. Wir meldeten uns beide zahnkrank und machten uns auf den Weg nach Neukölln. Wir suchten getrennt einige Zahnärzte auf, doch leider ohne Erfolg. Durch Zufall standen wir wieder vor einer Praxis unten an der Haustüre eines Zahnarztes. Plötzlich ging die Haustür auf und wer herauskam, war meine lange gesuchte Traudel Hoffmann. Meine Freude war groß, wir hatten uns wieder gefunden.

…

Wir hatten inzwischen in Erfahrung gebracht, dass unser Regiment mit einigen Verlusten in Afrika eingetroffen sei. Wir, eine Kompanie, als z.b.V. in zwei Gruppen nach Kreta in Marsch gesetzt. Die erste Gruppe war zu dieser Zeit schon unterwegs und wir sollten in wenigen Tagen folgen. Endlich kam auch für uns die Zeit, um die Bahnreise nach Kreta anzutreten. Am Anhalter Bahnhof wurden wir von unserer Führung in Berlin verabschiedet. Wir kamen nach einem Tag bis Wien. Dort hatten wir einen Tag Urlaub auf Ehrenwort und alle, außer der Wache, machte uns auf in die Stadt an der schönen blauen Donau.

…

Mein erster Weg führte mich mit einigen Kameraden in den Prater. Dort versuchte ich alleine ein Mädchen kennenzulernen. Auf diese Weise lernte ich die Relly Füsiök, aus dem zweiten Wiener Bezirk kennen. Sie hatte ihren kleinen Bruder bei sich. Wir fuhren zusammen Geisterbahn, mit elektrischen Booten durch Wasserkanäle. Sie brachte ihr Brüderchen nachhause und wir bestiegen den Stephansdom von Wien. Früh am Abend mußte sie jedoch bereits nach Hause. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag am Güterbahnhof, dort, wo unser Transportzug stand. Ich selbst machte mich noch einmal auf den Weg in den Prater. Ich aß dort zu Abend und lernte eine ältere Frau kennen. Sie bediente in dem Lokal, wo ich meine Schlachtschüssel verdrückte. So gegen 1.00 Uhr nahm sie mich mit zu sich nach Hause und gab mir das Zimmer ihres Sohnes. Mit der Bemerkung „Schlafen sie sich einmal richtig aus, bevor sie Wien verlassen“ verbrachte ich eine angenehme Nachtruhe.

…

Morgens nach dem guten Frühstück bedankte ich mich bei dieser guten Frau und machte mich auf den Weg zum Güterbahnhof. Inzwischen war Relly, meine kleine hübsche Wiener Freundin, eingetroffen. Wir beide hatten uns auf die Schnelle schon ganz schön angefreundet. Ich holte bei diesem schönen Wetter eine Decke aus unserem Waggon. So konnten wir uns schön sonnen und uns nach Herzenslust küssen und schön schmusen. Unter den Augen meiner Kameraden blieb alles ganz harmlos.

…

Unser neu zusammengestellter Güterzug setzte sich mit unseren wenigen Personenwagen in Bewegung. In wenigen Stunden hatten wir das Reichsgebiet verlassen und befanden uns in Jugoslawien. Noch war die ganze Landschaft, wie auch bei uns, gebirgig. In Kroatien wurde die Landschaft immer flacher. Agram oder wie es heute heißt, Zagreb, ließen wir hinter uns. Und so kamen wir am nächsten Tag in Belgrad an. Durch Lokwechsel hatten wir längeren Aufenthalt. Am Zug fand sich viel Volk ein, das mit uns Geschäfte machen wollte. Was ich mir nicht entgehen ließ, war ein Brathähnchen, heiß und knusprig, für eine Reichs-mark, aber in Kreditgeld. Unsere tägliche Marschverpflegung war für uns junge Männer viel zu wenig.

…

Natürlich fuhren wir Tag und Nacht, doch standen wir manchmal auch stundenlang auf Überholung. Später wurde die Strecke auch noch eingleisig. Mit dem Schlafen in den Waggons war es auch so eine Sache. Jeder von uns hatte nur einen Sitzplatz. Der Gang befand sich in der Mitte. Mit Brettern konnten wir den Gang überbrücken, und so konnte sich je eine Person auf der Bank ganz ausstrecken. Andere schliefen oben im Gepäcknetz oder auf dem Fußboden. Nach wenigen Tagen konnten wir bereits Griechenland erreichen. Unsere Marschverpflegung wurde gekürzt und gestreckt, sie sollte bis nach Athen reichen.

…

An einem Güterbahnhof in Griechenland mußten wir wieder einmal auf einen Gegenzug warten. An uns fuhr ein Truppentransporter mit einer Einheit vorbei. Auf einem offenen Güterwagen mit der Gulaschkanone stand einer mit einer weißen Schürze. Es war für mich ein Karlstadter, der Meukel Schorsch. Als deren Zug zum Stehen kam, sprang ich aus dem Wagen und eilte mit Riesenschritten zu meinem Landsmann. Wir begrüßten uns sehr herzlich. Noch ein Jahre vorher hatten wir beide in einer Mannschaft Fußball gespielt. Bei der Bannmeisterschaft in Gemünden beim Endspiel war Meukel Schorsch unser damaliger Betreuer. Die Welt ist groß und doch so klein, so verabschiedeten wir uns voneinander. In Griechenland mußten wir die Zugfahrt einmal unterbrechen wegen einer gesprengten Eisenbahnbrücke. Ich glaube, es war in der Nähe von Lamia. Mit Lkw und unserem gesamten Gepäck ging es über schmale Paßstraßen über die Berge zum nächsten Bahnhof, wo wir wieder verladen wurden.

…

Inzwischen gab es auch kein Konservenbrot mehr sondern nur noch Knäckebrot. Heute noch, wenn ich mal Knäckebrot essen muß, weil das Brot knapp oder alle ist, habe ich gewisse Hemmungen. Endlich erreichen wir Athen, die Hauptstadt von Griechenland. Die Bahnstation heißt Larissabahnhof. Dort hatte sich auch schon junge und, wie ich feststellen konnte hübsche Mädchen eingefunden. Was ich nicht für möglich gehalten hätte, für Brot boten sie ihren Körper an. Ich selbst konnte es nicht lassen und habe als erster von uns für einige Scheiben Knäckebrot hinter einer Hecke auf die Schnelle ein Nümmerchen gemacht. Mein erstes griechisches Wort, das ich sprechen lernte, war das Wort „Fräulein“. Ich hatte mir noch am Bahnhof ein kleines Lexikon gekauft, obwohl wie ich feststellte, diese Mädchen schon viele deutsche Worte sprechen konnten.

…

Vom Larissabahnhof marschierten wir mit vollem Gepäck durch die Metropole Athen in unser neues Quartier. Es war eine Gymnastikschule ganz in der Nähe des Olympiastadions. Dort schliefen wir alle 80 Mann in einem Raum auf dem Boden.

…

Athen wurde für die nächsten sechs Wochen unser zuhause. Doch vor das Vergnügen kam der tägliche Dienst, der manchmal sehr langweilig und stur getan wurde. Jetzt zählte nur noch der Dienstplan, und da gab es viel für unsere Disziplin zu tun. Apelle am laufenden Band vom Gewehr zur Bekleidung bis zu den Schuhen. Exerzieren, Griffe klopfen und auch Strafdienst, alles wurde geboten. Unsere umzäunte Anlage mußte von uns auch Tag und Nacht bewacht werden. Zum Mittagessen aus der Gulaschkanone fanden sich viele Griechen am Zaun ein. Sie hielten ihre Konservendosen in der Hand und bettelten um Essen oder ein Stück Brot. Obwohl wir junge Soldaten selbst immer hungrig waren, versuchten wir diesen armen Menschen etwas abzugeben.

…

Doch wenn wir endlich Ausgang bekamen, machten wir uns sofort auf in die Stadt. Damals hielt unten an der Straße die Straßenbahn Linie 12. Mit ihr konnten wir natürlich kostenlos bis zur Stadtmitte fahren. Natürlich hatten sich unter uns kleine Freundschaften gebildet. So waren Kuhn Josef und Ernst Kult aus Traudenau, Sudetenland, meine täglichen Begleiter geworden.

In Athen gab es für uns Soldaten zwei Soldatenheime und zwei Soldatenkinos. Im Soldatenheim konnten wir für eine Mark einen billigen Eintopf essen oder auch gemütlich beisammensitzen. Im Soldatenkino gab es jede Menge Filme zu sehen. Doch beim schönen Wetter machten wir täglich die Stadt unsicher. Sehr oft gingen wir auf die Akropolis. Die griechische Antike hatte ihre besonderen Reize. Von hier oben konnte man ganz Athen überblicken. Oben wehten die Reichskriegsflagge und die griechische Flagge im Wind. Natürlich durften da die Schnellfotografen nicht fehlen, die uns für wenig Geld fotografierten.

…

Wieder einmal war ich im Kino. Als in der Pause das Licht anging, saß vor mir ein Soldat, der mir sehr bekannt vorkam. Es war der Krenzer Heinrich der Ältere. Wieder einmal mußten wir zugeben, dass die Welt so groß und doch wieder so klein ist, um uns hier zu begegnen. In Athen war vom Krieg nicht viel zu spüren, obwohl in der damaligen Zeit unsere Armeen in Rußland große Schlachten schlugen. Leider mußten wir jeden Tag um 22.00 Uhr in der Unterkunft sein. Natürlich wurde auch hier streng auf Verdunkelung geachtet. Doch erinnere ich mich kaum daran, dass es einmal Fliegeralarm gegeben hätte. Noch gab es die Front in Afrika, und die war weit weg von uns. Inzwischen verging der September, und der Oktober zog ins Land. Endlich machte sich das Gerücht breit, dass wir in den nächsten Tagen mit dem Schiff nach Kreta verlegt werden sollten.

…

Am 30.10.1941 wurden von uns alle Klamotten in unserem Rucksack verstaut. Mit einem schönen Marschlied auf den Lippen marschierten wir von unserer Unterkunft quer durch die Stadt nach Piräus zum Hafen. Auf einem kleinen Schiff, das „Drachen“ hieß, gingen wir an Bord.

Wir verstauten unseren Rucksack in einem ehemaligen Laderaum und empfingen Korkschwimmwesten. Nach einer Belehrung, bei Fliegeralarm unter Deck und bei U-Boot-Alarm sich über Deck aufzuhalten, legte so gegen 11.00 Uhr unser Kahn ab. Für mich wurde es meine erste Fahrt auf einem Schiff. An Bord gab es am Heck und am Bug je eine Kanone. Auf der Komandobrücke befand sich eine 2 cm Fla-Kanone. Unser Schiff dampfte durch den Hafen Richtung offene See. Je weiter das Land sich von uns entfernte, desto stürmischer wurde das Meer.

…

Außer unserer Einheit mit ca. 80 Mann und wenigen Soldaten aus anderen Truppenteilen, sowie einigen Zivilisten, stampfte unser Schiff schwerfällig gegen die stürmische See. An Deck wurde es durch den Sturm immer ungemütlicher. Die Wellen brachen sich am Bug und bespritzten das ganze Deck. Unser Schiff, die Drachen, vielleicht 3000 Bruttoregistertonnen groß, fuhr unbeirrt vom Wetter seinen Zick-Zack-Kurs. Bei diesem Sauwetter war mit einem feindlichen Angriff aus der Luft oder von einem U-Boot nicht zu rechnen. Glück für uns alle an Bord, denn in Athen hatte man uns keine gute Überfahrt vorausgesagt.

…

ENDE DES FÜNFTEN TEILS – DER SECHSTE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

…

