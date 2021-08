Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

…

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

…

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

…

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

…

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 6

Mir wurde es nach einigen Stunden im Magen schon so richtig mulmig. Ich begab mich also unter Deck in den Laderaum. Meine Korkschwimmweste nahm ich ab und benutzte sie als Unterlage um etwas zu schlafen. Doch an Schlaf war für mich nicht zu denken. Bei geschlossenen Augen drehte sich für mich der ganze Raum um die eigene Achse. Mir wurde so speiübel, das ich mich bereits auf der Sprossentreppe nach oben übergeben mußte. Ich beeilte mich, an die Reeling zu kommen. Doch dabei hatte ich nicht die Windrichtung beachtet. Alles was ich herauskotzte, fegte der Wind wieder in meine Uniform. Endlich beruhigte sich mein Magen wieder und ich konnte mich von der Kotze säubern. Auch die verschmutzte Sprossentreppe mußte ich säubern. An diesem Tag war mir so elendig, dass ich es nicht wagte, noch einen Bissen zu essen.

…

Trotzdem bin ich später eingeschlafen. Denn ich habe nicht mitbekommen, dass wir in der Nacht den Hafen von Milos angelaufen hatten. Am anderen Morgen, es war der 31. Oktober 1941, die See war spiegelglatt und kein Wölkchen am Himmel. Ich fühlte mich viel besser und ging an Deck. Weit voraus vor uns lag die Insel Kreta. Die Sonne erwärmte unsere steifen Glieder und auch mir schmeckte wieder das Frühstück. Doch brauchten wir noch viele, viele Stunden, um in Iraklion auf Kreta in den Hafen einzulaufen. In diesem damals noch sehr kleinen Hafen herrschte eine Betriebsamkeit. Es war ein Kommen und Gehen von Fahrzeugen. Unser Schiff hatte nur Bretter geladen, die von einem Kran auf die Fahrzeuge geladen wurden.

…

Wir Soldaten hatten inzwischen alle das Schiff verlassen. Wieder einmal machten wir uns auf den Fußmarsch auf zum Flugplatz. Dort wurden wir 80 Mann in einen Raum der Ehemaligen griechischen Kaserne untergebracht. Jeder von uns bekam eine Seegrasmatratze, die zum Schlafen auf dem Fußboden ausgebreitet wurde. Tagsüber wurden diese Matratzen aufgerollt. Nun begann wieder der tägliche Trott unserer Ausbildung. Ich muß dazu sagen, dass unsere Einheit sich alle aus dem Jahrgang 1923 zusammensetzte. Nur unsere Führung bestand aus älteren Männern.

…

Iraklion ist für mich heute noch keine schöne Stadt. Damals machte sie auf mich keinen besonderen Eindruck. Trotzdem sind die Betriebsamkeit und der Handel einmalig. Bald hatte ich herausgefunden, dass mit Schwarzhandel auch für uns kleine Soldaten etwas zu verdienen war. An allen Ecken und Enden wurde man angesprochen: „Kamerad, hast du etwas zu verkaufen?“ Noch hatte ich nichts, was ich hätte verkaufen können. Unsere Löhnung bestand aus einer Reichsmark täglich, zuzüglich einer Mark Frontzulage. Dieses Geld wurde uns in griechischer Währung alle 10 Tage ausgezahlt.

…

Nach wenigen Tagen fühlten wir jungen Soldaten uns auf dem Flugplatz in Iraklion wie zuhause. Wir entdeckten sehr bald, dass es im Beutelager allerhand Munition gab, mit der man viel anstellen konnte. Leuchtpatronen wurden von uns geöffnet und abgebrannt. Stangenpulver in Form von Makkaroninudeln brannten so schön, dass man Konserven in der Pfanne warm machen konnte. Eines abends brannten einige meiner Kameraden wieder einmal so ein Feuerwerk ab. Inzwischen wurde mit einer Handsirene Fliegeralarm gegeben. Doch welch ein Schreck, unser mutwillig angezetteltes Feuerwerk wollte nicht erlöschen. Man brüllte: „Licht aus, Fliegeralarm.“ Doch dauerte es seine Zeit, bis unser kleines Feuerwerk abgebrannt war. Zum Glück war nur ein einzelner Aufklärer in der Luft.

…

Natürlich gingen wir am Abend auch in die Stadt. Entweder wir fuhren per Anhalter oder wir gingen gleich zu Fuß. Das Soldatenheim befand sich direkt über dem Hafen, doch für uns weniger interessant wie die vielen neuen Kneipen, alle mit deutschen Namen. Die Griechen verstanden es meisterhaft, in jeder Beziehung mit uns deutschen Landsern Geschäfte zu machen. Wir Jungens hatten sehr schnell unseren Kanal voll und der Uso tat sein übriges. Jeden Abend trollten wir uns rechtzeitig nach Hause, denn um 22.00 Uhr war für uns Zapfenstreich.

…

Eines Tages wurde die Parole ausgegeben, dass wir Beutefahrzeuge übernehmen sollten. Ein Zug von ca. 30 Mann, dazu wurde auch ich eingeteilt, übernahm 10 englische Ford V8 rechtsgesteuert. Ich wurde als Beifahrer zu dem Rheinländer Willi Löwenich eingeteilt. Ausgerechnet zu dem, der einige Tage vorher meine Gasmaske geklaut hatte. Dazu muß ich folgendes sagen: Eines morgens vermißte ich meine Gasmaske. Zum Glück hatte ich in den Boden derselben meinen Namen mit einem Messer eingeritzt. Ich ging also von Lager zu Lager und schaute bei jeder Gasmaske. Mein Name war ausgestrichen, doch noch gut zu lesen. Inzwischen wurden die Fahrzeuge von uns aufgetankt und nach dem Motoröl überprüft. Endlich setzte sich unsere Kolonne in Bewegung.

…

Vom Flugplatz Richtung Stadt am Soldatenheim vorbei und in die Straße nach Knossos. Mit Willi Löwenich hatte ich mich trotz des Diebstals meiner Gasmaske schnell angefreundet. Warum sollte ich auch einen so gerissenen Rheinländer, mit dem ich noch viele Wochen als Beifahrer zusammen war, böse sein. Unter Führung von Truppführer Piel und Oberscharführer Rieß ging es einer sehr kurvenreichen Straße nach Kastelli/Pediados zu. Am späten Nachmittag kamen wir dort an. Gleich nach dem letzten Haus links neben der Straße nach Xida stellten wir unsere Fahrzeuge unter, direkt in einen Olivenhain. Später bauten wir uns noch Gräben, um regelrecht mit dem Motor voraus in diese hineinzufahren. So hofften wir, die Motoren unserer Fahrzeuge vor Bombensplittern zu schützen.

…

Die ersten Tage waren wir noch auf mehrere kleine Steinhäuser verteilt, doch bekamen wir dann alle zusammen eine Unterkunft. Die Hälfte der Mannschafft schlief Parterre, ich kam zu denen im ersten Stock. Nebenan im gleichen Bereich wohnte unsere Führung.

…

Kastelli/Pdiados im November 1941 ist ein größeres zentral gelegenes Dorf. Damals hatte es weder elektrisches Licht noch eine Wasserleitung. Jedoch besaß die Gemeinde ein Gymnasium, ein Kino und für uns Deutsche einen Flugplatz. Unsere kleine Einheit wurde versorgungsmäßig der Horstkompanie unterstellt. Welch ein Wunder, seit wir der Luftwaffe auf Kreta unterstellt waren, gab es viel mehr an Verpflegung. Ja, als Soldaten unter 21 Jahren bekamen wir sogar noch Zusatzverpflegung. Schnell hatten wir uns in der neuen Umgebung eingelebt. Auf dem Dorfplatz, neben dem griechischen Rathaus, gab es ein Soldatenheim.

…

Unser täglicher Dienst begann, je nach Jahreszeit, pünktlich um 7.00 Uhr. Gewaschen wurde sich an einem Brunnen mitten in der Straße. Dort holten viele Griechen zum Teil auch ihr tägliches Trinkwasser. Unsere Transportkolonne hatte die Aufgabe, aus Xida und Trapsano die am Flugplatz benötigten Arbeitskräfte abzuholen. Am nahegelegenen Steinbruch, an der Straße nach Iraklion, wurden Steine für den Ausbau des Flugplatzes gekarrt. Nach Ende der Arbeit wurden diese Arbeitskräfte auch von uns wieder in ihre Dörfer gebracht.

…

Eines Tages hatte ich erstmalig die Gelegenheit, selbst einen Lkw fahren zu dürfen. Wie ich bereits bemerkt habe, hatten wir nur englische Ford V 8 Beutefahrzeuge mit Rechtssteuerung. Natürlich mußte dabei mit der linken Hand geschaltet werden. Auch für mich war das eine große Umstellung. Inzwischen hatte ich mich mit einem Jungen, er hieß Antonio, angefreundet. Die Beleuchtung an meinem Fahrzeug war defekt. Ich mußte daher immer vor Dunkelheit zuhause sein. Wieder einmal hatte ich den Befehl, nach Tapsano zu fahren, um die Arbeiter abzuholen. Damals mußte man noch die Straße nach Iraklion benutzen und dann links abbiegen. Welch eine Überraschung für mich, als ich am Dorfplatz nur junge Mädchen mit Kopftüchern antraf. Das Gute dabei war jedoch, dass ich mir die schönsten dieser Mädchen vorne ins Führerhaus holte. Aufgefallen ist mir dabei, dass sich diese, fast noch Kinder, bei jeder Kirche oder Kapelle dreimal bekreuzigten. Wie ich im Flugplatz feststellte, mussten diese Kinder Steine kleinklopfen, die wir laufend aus dem Steinbruch ankarrten.

…

Mitten in Kastelli gab es eine Lichtzentrale. Ein Dieselmotor mit einem Generator versorgte alle deutschen Dienststellen und Unterkünfte mit Strom. Im Wohnhaus Emmanuel Papadaki stand dieser Stromerzeuger. Hier lernte ich auch einen Jungen kennen, der Michael Papadaki hieß. Damals hatten wir beide uns kaum beachtet. Inzwischen hatte ich mich mit Antonio Fragouli bereits richtig angefreundet. Obwohl es verboten war, Zivilpersonen ohne Auftrag mitzunehmen, fuhren wir oft zusammen. Wieder einmal waren wir mit drei Fahrzeugen mit den Mädchen unterwegs nach Trapsano. Mitten im Dorf haben wir die Arbeitskräfte abgeladen. Ein Mädchen, das mit mir und Antonio im Führerhaus saß, lud uns zu einem Besuch bei ihren Eltern ein. Mit meinen Kameraden hatte ich ausgemacht, wenn sie abfahren, kräftig zu hupen. Der Umtrunk mit Uso, Raki und Wein zog sich bei mir in die Länge. Ohne zu wissen, waren meine beiden Kameraden bereits auf dem Rückweg nach Kastelli. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen. Zum Glück gab es etwas Mondschein und mit Antonios Hilfe kamen wir gut in Kastelli an.

…

Von unserem Truppführer Piel wurde ich zum Rapport bestellt. Er machte mir klar, dass er wegen dieses Vorfalls Meldung an die Kompanie machen werde und ich mit einer Bestrafung wegen Befehlsverweigerung rechnen müßte. Ich nahm diese Mitteilung mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Trotzdem konnte ich es nicht lassen, weiterhin meinen Dienst so zu verrichten, wie ich es für gut hielt. Inzwischen hatte auf Kreta die Regenzeit eingesetzt. Am Flughafen war es für die Piloten kaum möglich, eine Maschine zu starten, noch schwieriger ein Flugzeug zu landen. Der Boden ohne festen Untergrund war viel zu weich, so dass es schon passieren konnte, dass sich eine Maschine bei der Landung auf den Kopf stellte. Daher waren die Pioniere emsig dabei, eine neue verlängerte Startbahn zu rollieren.

…

Eines Tages brachte ich wieder einmal Bruchsteine zur Rollbahn. Ich bemerkte schon, dass sich während der Fahrt die Hinterräder durchdrehten. Ein Unteroffizier befahl mir, noch weiter zu fahren. Ich sagte ihm, es geht nicht mehr, sonst hänge ich fest. Ich gab Gas, um mit viel Schwung weiter zu kommen. Plötzlich ging es nicht mehr und meine beiden Hinterräder drehten durch. Inzwischen war es 12.00 Uhr Mittag und ich hing fest. Alle Kameraden verschwanden, um Mittagspause zu machen und nur ich stand da mit meinem Talent. Mit Zweigen, Sand und Steinen versuchte ich einen festen Untergrund für die Hinterräder zu schaffen mit der Schaukeltaktik vor und zurück, dabei immer mehr an Schwung zu gewinnen. Endlich hatte ich Erfolg und konnte meine Fuhre Steine bis zur Rollbahn bringen. In aller Eile wurde abgeladen und auch ich konnte endlich Mittagspause machen.

…

Es war im Dezember 1941. Wieder einmal saßen wir während des Essens auf unserer Terrasse. Wir aßen bei schönem Wetter unseren Eintopf. Plötzlich kam einem Kamerad folgende Idee: „Schau, dort sitzen jede Menge Tauben. Wollen wir nicht einmal mit den Karabinern unser Scheißglück versuchen?“ Gesagt, getan. Alle Mann holten ihren Karabiner und auf das Kommando 1, 2, 3 schoß ein Jeder von uns auf eine Taube dort drüben auf dem Hausgiebel. Gleich gegenüber unserer Gase befand sich die Ortskommandantur. Im übrigen wurde diese Feuersalve im ganzen Ort gehört. Für diese jungendliche Straftat bekamen wir alle eine Strafwache zum Heiligen Abend auferlegt. Während alle Soldaten am 24. Dezember im Soldatenheim eine fröhliche Weihnachtsfeier erlebten, mußten wir die ganze Nacht Wache schieben. Ich selbst mußte mit einem Obergefreiten der Luftwaffe im „Stukalager“ auf Doppelposten ziehen. Es war ein älterer Knabe, der mir allerhand zu erzählen wußte. Kurz vor Mitternacht sagte er zu mir, er müsse einmal groß austreten. Ich konnte ihn beim Mondschein sitzen sehen. Plötzlich hörte ich ihn singen: „Stille Nacht, Heilige Nacht.“ Dieser Vorfall blieb mir bis heute noch so gut in Erinnerung. Inzwischen kam auch der O.v.H. mit einem Beiwagenkrad vorbei. Wir beide machten eine stramme Meldung. Der Diensthabende wünschte uns beiden frohe Weihnachten und überreichte uns eine Tüte mit Süßigkeiten.

…

Genau zu Silvester mußte ich wieder auf Wache ziehen. In dieser Nacht bei unseren Fahrzeugen hatte ich besondere Freude. Es fing an zu schneien und der Schnee blieb liegen. In sehr kurzer Zeit konnte ich einen Pfad im Schnee um unsere Fahrzeuge herum trampeln. Schnee in Kastelli hatte es schon viele Jahre nicht mehr gegeben.

…

Am 1. Januar 1942 hatte es genügend Schnee und die vielen Landser in Kastelli lieferten sich so manche Schneeballschlacht. Doch nach zwei Tagen war der viele Schnee schon Vergangenheit.

…

Unsere Einheit und die Soldaten der Horstkompanie empfingen ihre Mittags- und Abendverpflegung aus dem letzten Gebäude rechts der Straße nach Xida.

Wir bekamen jeden Tag, je Soldat, 50 g Schokolade und zwei Apfelsinen zur Abendverpflegung. Bei den weiten Fahrten nach Chania und Malemes, dort ist die Gegend, wo es sehr viele Apfelsinen gibt. Wir Fahrer hatten kleine Pioniersäckchen die wir mit Apfelsinen vollstopften. So gab es für uns noch zusätzlich geklaute Apfelsinen.

…

Wieder einmal, es war beim Abendbrot, aß ich von den geklauten Apfelsinen. Eine dieser Früchte war leider verfault. Ich nahm diese Frucht und warf sie von unserer Dachterrasse, soweit ich eben konnte, fort. Doch welch ein Schreck für mich. Plötzlich hörte ich ein Klirren, eine Fensterscheibe ging bei diesem Wurf zu Bruch. Noch keine fünf Minuten waren vergangen und schon stand ein Unteroffizier bei uns im Zimmer. „Wer war der Kerl, der diese Apfelsine geworfen hat?“ Ich meldete mich sofort, da alle meine Kameraden es wußten und schadenfroh meinen Anschiss miterlebten. „Kommen sie mit!“ Ich folgte dem Unteroffizier auf dem Fuße. Welch ein Anblick für mich, ich hatte meine faule Apfelsine direkt durch die Scheibe auf den Schreibtisch dieses Unteroffiziers geworfen. Es war das Geschäftszimmer der Standortkommandatur. Mit Handfeger und Schaufel beseitigte ich die Glasscherben. Mit dem zerbrochenen Fensterflügel eilte ich zum nächsten Glaser, der auf meine Rechnung eine neue Glasscheibe einsetzte.

…

Der tägliche Dienst und jeden dritten Tag 3 Stunden Nachtwache ließen uns junge Soldaten wenig Zeit um noch auf dumme Gedanken zu kommen. Trotzdem nutzten wir jede freie Stunde, um irgendwelche Dummheiten anzustellen. So konnten es meine Kameraden nicht lassen, die Kirchenglocken spät in der Nacht zu läuten. Des Öfteren gab es für den Standort Kastelle bei schönem Wetter Freilichtkino. Das fand ebenfalls auf einem langgezogenen Platz vor dem Gebäude der Verpflegungsausgabe statt. Auch viele Einwohner, besonders Kinder, schauten sich diese Vorstellung an. Sie kletterten auf die mächtigen Bäume direkt neben der Straße.

…

Eines Tages erhielt auch ich, wie bereits viele meiner Kameraden, einen freien Tag. Da durfte ich morgens mit dem Kurierfahrzeug nach Iraklion fahren. Auf der Ladefläche, auf jeder Menge Kisten, saßen alle Soldaten, die nach Iraklion unterwegs waren. So gegen 9 Uhr kamen wir dort an. Vor dem Soldatenheim konnte ich absitzen und meiner Wege gehen.

Welch eine Überraschung, hier traf ich den Gustel Röder, einen aus meiner Heimatstadt Karlstadt. Wir begrüßten uns sehr herzlich, das war´s schon.

Ich machte mich auf den Weg durch die Hauptstraße der Innenstadt. Ich schaute mir die vielen Geschäfte an. Doch ein Ziel führte mich in eine bestimmte Richtung. Ich suchte den Wehrmachtspuff, um das erste mal in meinem jungen Leben mit einer Hure zu schlafen. Nach viel Fragen, wo das sei, hatte ich nicht gerade den richtigen Mut. Doch wie sollte ich sonst den Weg dorthin finden. Ich nahm sämtlichen Mut zusammen und fragte mich bis dahin durch. Nun stand ich vor der Tür dieses Hauses, und wieder kostete es für mich Überwindung, um hineinzugehen.

…

Ich hatte mir gedacht, während der Mittagspause dort wenig Betrieb vorzufinden. Also nahm ich sämtlichen Mut zusammen und ging in das Wehrmachtsbordell. Schon im weiten Flur saßen auf allen Bänken jede Mengen Landser herum. „Was will denn ein Pimpf hier, der noch nicht hinter den Ohren trocken ist?“ Noch viele andere Bemerkungen trieben mir die Röte ins Gesicht. Trotzdem ging ich meiner Wege und tat so, als ob mir dieses dumme Gerede überhaupt nichts anginge. Von meiner Verlegenheit kam ich sehr schnell los, als eine der Freuden-Damen die Treppe herunterkam. Diese Wasserstoffblondine hatte es sofort auf mich abgesehen. Sie nahm mich bei der Hand, küßte mich und fragte mich auf deutsch, ob ich mit ihr nach oben wolle. Ich sagte ja. So gingen wir in den oberen Stock. In ihrem Zimmer stand ein breites Bett. Ebenfalls in diesem Raum befand sich ein Eisengestell, auf der ein Holzkohlefeuer glühte. Mit einem Fächer brachte sie die Glut noch besser zum Glühen. Durch Röckchen heben wärmte sie sich ihren Körper unter dem Rock.

ENDE DES SECHSTEN TEILS – DER SIEBTE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

…

