Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 7

Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

…

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

…

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

…

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

Maria Lourdes bedankt sich herzlich bei der Kommentarschreiberin Bettina, für die Bearbeitung des Textes und beim „Verlag Gerhard Kralik Karlstadt“ für das Recht, das Buch in Artikelform zu veröffentlichen!

…

„Bettina“ schreibt: „…Irgendwie ist in diesem Buch alles abgedeckt, was so als Fragen zu dieser angeblich bösen Zeit, heute immer noch besteht. Es ist zwar total naiv und nicht professionell geschrieben, aber so was von herzlich ehrlich. Später kommen auch noch ganz schlimme Zeilen, als er in ein sogenanntes Rheinwiesenlager gesperrt wurde. Oder die erste Begegnung mit den entlassenen KZ-Insassen. Im Grunde genommen ist in diesem Buch alles enthalten, was endlich mal angesprochen werden muss. Sei es nur die Hunger-Zeit vor Hitler oder auch die Frage, ob wir wirklich an Griechenland eine Wiedergutmachung zahlen müssten. Ich hatte mit dem Verlag Gerhard Kralik Karlstadt telefoniert und die Chefin sagte mir, dass Herr Außenhofer keinerlei Veränderung wollte und deshalb auch die Rechtschreibfehler übernommen wurden….“

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 7

Wir herzten und küßten uns, so dass ich schon längst männliche Gefühle verspürte. Das merkte sie natürlich und zog mich auf ihr Bett. Sie trug nur einen Morgenrock, den sie auszog. Auch ich machte mich frei von der Uniform. Sie streifte mir einen Pariser über mein Glied und zog mich auf sich. Ihren Schlüpfer hatte sie längst ausgezogen, und ich beeilte mich, mit meinem kleinen strammen Pimmel bei ihr einzudringen. In sehr kurzer Zeit hatte ich einen Organsmus. Nach vielen Monaten hatte ich mich wieder einmal bei und mit einer Frau befriedigen können.

…

Unten gab es ein Zimmer, wo sich jeder Soldat sanieren lassen mußte. Vorher mußte man sein Glied in einer Lösung, die rötlich gefärbt war, waschen, abtrocknen. Dann bekam man von einem Sanitätssoldaten eine Flüssigkeit in die Harnröhre gespritzt. In ein dickes Buch wurde mein Name eingetragen und der Name der Hure. Zum Schluß bekam man einen Sanierschein, den jeder Soldat im Soldbuch aufbewahren mußte. So verließ ich auf die Schnelle das Gebäude und hörte nicht auf die vielen Bemerkungen der noch anwesenden Soldaten.

…

Den restlichen Nachmittag verbrachte ich damit, mir ein Schnellfoto in einem Park neben dem Soldatenheim machen zu lassen. In Iraklion konnte ich viele neue Eindrücke gewinnen. Die Stunden vergingen im Fluge und schon mußte ich mich zur Kommandantur begeben. Dort stand unser Kurierfahrzeug bereit, um nach Kastelli zurückzufahren. Meine Kameraden wollten natürlich alle Einzelheiten wissen, besonders, wie es mir im Puff ergangen ist. So habe ich, ohne Hemmungen zu haben, darüber ausführlich erzählt.

…

Inzwischen ging der tägliche Dienst wieder seinen Gang. Eines Tages kam mein griechischer Freund zu mir und fragte mich, ob ich nicht einen Kanister Benzin für einen Fahrzeughalter besorgen könnte. Natürlich machte ich mir große Sorgen, bei so einer Sache erwischt und eingesperrt zu werden. Doch in diesem Fall siegte meine freche Unbekümmertheit und die 200.- Kreditmark, die ich erhalten sollte. Ich beschaffte mir einen Kanister mit 20 Liter Benzin und bei Nacht und Nebel übergab ich diesen an Antonio, an einer abgelegenen Stelle in Kastelli. Später brachte mir Antonio das Geld und ich war 200.- Kreditmark reicher.

…

Eines Tages erhielt ich einen Fahrbefehl, der mich nach Iraklion führte. Wir waren mehrere Fahrzeuge meiner Einheit, die Material in den Hafen brachten. Während der Mittagspause machte ich einen Stadtbummel. Dabei traf ich in der Hauptstraße einen Gebirgsjäger aus meiner Heimatstadt Karlstadt. Es war der Alo Kreuzer, ein Schulfreund meines Bruders Franz. Leider hatte er, genau wie ich, wenig Zeit, um so ein Wiedersehen zu feiern. Und so begnügten wir uns nach einem längeren Gespräch, uns auf Soldatenart zu verabschieden.

…

Auf der Heimfahrt machten meine Kameraden und ich noch einen Abstecher nach Knossos. Ich habe heute noch ein Foto, das mich mit meinem Kameraden Horst Hartkopf aus Solingen an einem Tempel vom Palast des Minos zeigt. Natürlich habe ich später noch öfter diese Ausgrabungsstätte besichtigt. Für uns junge Soldaten unbegreiflich, wie vor zweitausend Jahren vor Christus die Menschen gelebt haben, und was sie so alles geschaffen haben.

…

In Kastelli gab es sehr hübsche Mädchen. Doch die strengen griechischen Sitten erlaubten uns keine Freundschaften zu schließen. Trotzdem versuchten wir es immer wieder. So hatte jeder von uns ein Mädchen, das er besonders verehrte. An den Sonntagen, wenn wir wieder einmal keine Wache zu schieben hatten, machten wir ab und zu einen Abstecher, natürlich zu Fuß, nach Xida. Das Dorf lag regelrecht oberhalb Kastelli. Die kurvenreiche Straße gab einen guten Ausblick nach Kastelli frei. Bei trockenem Wetter benutzten wir dabei den Eselspfad, bei dem man ganz schön abkürzen konnte. In dieser Jahreszeit führte ein kleines Bächlein genügend Wasser, um sich unterwegs zu erfrischen. Was mir bei diesen Wanderungen besonders auffiel, waren die großen Kakteen, Agaven genannt. Direkt am Ortseingang befindet sich eine schöne Kirche mit einer runden Kuppel. In der nächsten Taverne tranken wir zusammen eine Flasche Wein und machten uns wieder auf den Heimweg.

…

Inzwischen wurde es Februar und das Gerücht ging um, dass wir alle nach Chania versetzt werden sollten. Diese, wie wir damals im Landserdeutsch sagten, Scheißhausparolen, hatten nicht immer etwas Wahres zu bedeuten. Doch nach einigen Tagen wurde es für uns doch amtlich. Wir mußten unsere Beutefahrzeuge, es waren alle Ford V 8, an Kraftfahrer von der Luftwaffe übergeben. Einen ganzen Tag lang wurden diese Männer von uns eingewiesen.

Wir fuhren als Beifahrer für einen Tag zusammen. Dem Fahrer, der mein Fahrzeug übernehmen sollte, sagt ich so beiläufig, er solle mehr rechts fahren. Wir waren wieder einmal unterwegs vom nahen Steinbruch Steine zum Flugplatz zu bringen. Bei der Rückfahrt passierte es. Unser Fahrzeug stieß mit der Ecke der Ladefläche mit einem Mercedes Lkw mit einer Holzpritsche zusammen. Während an unserem Fahrzeug nur eine Beule zu sehen war, riß beim Mercedes die ganze Pritsche auf und lag auf dem Boden. Der alte Krieger, mein Fahrer, schaute ganz schön blöd aus der Wäsche. Ich konnte nur sagen: „Ich habe dir doch gesagt, fahr mehr rechts, du fährst ein rechtsgesteuertes Fahrzeug.“

…

Nach genau vier Monaten Einsatz in Kastelli fuhren wir alle am anderen Morgen Richtung Chania, dort, wo unsere restliche Kompanie lag. Nach dem liebgewonnenen Kastelli kam ich während meines Einsatzes auf Kreta nie mehr dorthin zurück.

…

Unser ganzer Zug wurde mit allen unseren Habseligkeiten auf einen Lkw verstaut, und wir alle obendrauf. So ging es Richtung Iraklion. An Knossos vorbei, durch die Stadt. Nach Iraklion stieg die Straße steil an. Es ging in die Berge. Die Straße führte uns in das Dorf Marathon. Von hier aus konnte man noch nach Iraklion zurückschauen. Die Stadt lag im starken Dunst hinter uns. Gegen Mittag erreichten wir wieder die Küste und wir kamen in Rethymnon an. Hier machten wir eine längere Mittagspause. Leider bekamen wir keine Gelegenheit, um uns die Stadt anzusehen. Weiter ging die Fahrt durch die Berge und endlich erreichten wir wieder die Küste. Vor uns lag die Sudabucht. Auch hier immer noch kurvenreich, ging es auf Chania zu.

…

In Chania angekommen, fuhren wir auf einen großen Parkplatz, der von einer Mauer umgeben war. In der Türkenkaserne wurden wir von der Kompanieführung empfangen. Unser Zug wurde auf zwei Häuser links und rechts der Straße nach Suda einquartiert. Mit sieben weiteren Kameraden wurde ich auf ein Hinterzimmer im ersten Stock untergebracht. Da wir nun mal die Neuen waren und vorläufig auch keine Fahrzeuge hatten, mußten wir viele Tage lang nur Arbeitsdienst leisten. In dem großen Hof der Türkenkaserne mußte viel Erdreich planiert werden. Neue Gemeinschaftstoiletten wurden gebaut. Wieder einmal war es 12 Uhr Mittag und ausgerechnet da kommt noch ein Auto mit Erdreich an. Einer unserer Hilfsausbilder wollt unbedingt, dass noch abgeladen würde. Jedoch, das paßte mir nicht und ich brachte es fertig, nicht mehr abzuladen. Meine Kameraden waren alle meiner Meinung und so kam es, dass ich wieder einmal bei meinem Vorgesetzten aneckte. Nach wenigen Tagen bekam ich das bereits zu spüren.

…

Unsere Kompanie, mit vielen Beutefahrzeugen, wurde täglich nach Suda zu Schiffsentladungen eingeteilt. Morgens wurden von uns aus einem Gefängnis Arbeiter geholt, die von Soldaten bewacht wurden. Diese Zivilgefangene hatten alle Sträflings-kleidung an. Eines Tages fuhr ein Kamerad von mir auf der Rückfahrt von Suda nach Chania wegen Übermüdung gegen einen dicken Baum. Auf der Ladefläche des Fahrzeuges befanden sich über 50 Gefangene. Zum Glück wurde kaum einer verletzt, doch beim Durcheinander sind einige Gefangene abgehauen. Um zu verhindern, dass das kaputte Fahrzeug über Nacht durch die Griechen ausgeschlachtet wird, mußte es von uns in der Nacht bewacht werden. Für diese Wache wurde ich eingeteilt. Mit noch zwei Kameraden ging es zum Unfallfahrzeug. Die Nacht wurde sehr frisch. Wir zapften uns aus dem Tank des verunglückten Lkw einige Liter Diesel ab. Damit machten wir uns ein Feuer, um uns etwas wärmen zu können.

…

Inzwischen hatten wir uns bei der Kompanie schon ganz gut eingelebt. Täglich nach dem Morgenappell wurden wir wieder zum Arbeitsdienst auf dem großen Parkplatz eingeteilt. Wir hatten dort in einem Gebäude ohne Dach, wo nur noch die Mauern standen, eine Kfz-Werkstatt eingerichtet. Dort arbeiteten zwei griechische Jungs, die bei uns zu Mechanikern ausgebildet wurden. Der eine der beiden hieß Janny. Mit ihm habe ich mich mit der Zeit angefreundet. Jeden Abend, wenn wir mal nicht auch noch zur Nachtwache eingeteilt wurden, ging unsere ganze Stubenbelegschaft gemeinsam in die Stadt. Mit der Zeit hatten wir unten am alten Hafen eine Stammkneipe. Leider mußten wir jeden Tag zum Zapfenstreich um 22.00 Uhr in der Unterkunft sein. Die Türkenkaserne liegt in Chania direkt an der Straße nach Suda. Auf dem großen Parkplatz dahinter, der mit seiner untersten Seite an das Fußballstadion von Chania grenzt, waren die ganzen Fahrzeuge unserer Kompanie abgestellt. Die Kaserne hatte einen Mitteleingang von der Straße und unten eine Toreinfahrt am Uhrenturm neben dem Freilichtkino zum damaligen Parkhotel. Im linken Flügel des Gebäudes war noch zur damaligen Zeit eine griechische Mädchenschule untergebracht. Auf der rechten Seite im Parterre befand sich ein Übernachtungsheim für durchreisende Soldaten. Das Obergeschoß konnte nur von einer hochführenden Freitreppe auf dem Hof betreten werden. Über dem Übernachtungsheim war eine Kompanie Panzerjäger untergebracht, und das obere Geschoß auf der linken Seite war noch nicht bewohnt.

…

Unsere Kompanieführung hatte ihren Stab in einem kleinen Nes, das sich Perivollia nannte. Eines Morgens hatten wir wieder einmal einen Kompanieappell. Ich selbst machte mir keine besonderen Gedanken über diesen Appell. Doch plötzlich sagte unser Spieß mit lauter Stimme: „Kraftfahrer Außenhofer, vortreten!“ Ich eilte in schnellen Schritten zu ihm mit Blick zu meinen Kameraden. „Kompanie stillgestanden! Ich bestrafe den Kraftfahrer Karl Außenhofer wegen Befehlsverweigerung zu drei Tagen gelinden Arrest. Kompanie rührt euch.“ In den nachfolgenden Tagen wurde ich mit einem Kurierfahrzeug nach Perivollia gebracht, um meinen Arrest zu verbüßen. Der Ort bestand nur aus wenigen Häusern. Mein Knast wurde ein im Parterre gelegener ehemaliger Weinkeller. Ich bekam meine normale Verpflegung und wurde nur in der Nacht eingeschlossen. Diese drei Tage dort wurden für mich mehr als eine Erholungspause als eine Strafe empfunden. Trotzdem hat es mich gewurmt, denn andere Kameraden meiner Kompanie taten Schlimmeres und wurden nicht bestraft.

…

Inzwischen ging der tägliche Dienst auch mit mir wieder seinen gewohnten Gang. Unser Schirrmeister nahm mich eines Tages mit in den HKP (Heereskraftfahrpark). Dort zeigte er mir einen Lkw, der mein Fahrzeug werden sollte. Es war ein rechtsgesteuerter Ford V 8 mit einer Holzpritsche und einem Planenverdeck am Führerhaus. Nach kurzer Zeit hatte man das Fahrzeug fahrbereit gemacht und ich durfte es abholen. Noch nie habe ich mich so stolz gefühlt, als ich damit auf unseren Parkplatz fuhr. Jeden Tag bekam ich meinen Fahrbefehl, der mich meistens zum Hafen nach Suda führte. Dort mußte man sich beim Wust (Wehrmachtsumschlagstab) melden. Ein schlaksiger Unteroffizier von der Luftwaffe, im Zivilberuf Professor, teilte uns zur Schiffsentladung ein.

…

Am liebsten fuhren wir Verpflegung für das Armeeverpflegungs-lager, das sich direkt in Chania befand. Der griechische Vorarbeiter mit Namen Arnesto, teilte seine Arbeiter ein. Nach wenigen Tagen wurde ich mit ihm gut Freund. Auf diese Weise konnten wir manche Ladung so auf meinem Fahrzeug verstauen, dass auch für uns etwas abzustauben war. Bei diesen Fahrten nahm ich mir immer einen Beifahrer mit. Obwohl die „Kettenhunde“ (Feldgendarmerie) nicht nur auf den Schiffen tätig waren, fuhren sie auch Streife, um uns Landser am Organisieren zu hindern. Trotzdem klauten die Soldaten wie die Raben. Während mein Beifahrer nach hinten sicherte und dabei klaute, sicherte ich nach vorne und gab Signal, wenn Gefahr drohte. An der Unterkunft fuhr ich langsam und er konnte mit dem Beutegut abhauen.

…

Mein Fahrzeug hatte das Nummernschild 3582, KR für Kreta. Ein Foto, das mich mit diesem Fahrzeug zeigt, ist eine bleibende Erinnerung aus dieser Zeit. Sehr schnell kannte ich alle Einzelheiten meines Fahrzeugs. Der Anlasser wurde mit einem Knopf, wie bei einer Haustürklingel, betätigt. Der Wagen sprang sehr gut an. Doch stand er über Nacht, wollte er am Morgen nicht anspringen. Wie ich feststellen mußte, lag es an der verbrauchten Batterie. Um ein tägliches Anschleppen zu verhindern, stellte ich nach Dienst mein Fahrzeug so ab, dass ich es am Morgen durch etwas Drücken in Fahrt brachte. Zum Glück ging es etwas bergab. Ich löste jeden Morgen die Handbremse, drückte etwas und wenn der Wagen anfing zu rollen, sprang ich schnell hinein, den dritten Gang eingelegt und schon startete das Fahrzeug. Kaum einige Kilometer gefahren, konnte ich ohne weiteres mein abgestelltes Fahrzeug problemlos wieder starten.

…

Inzwischen sind die griechischen Mädchen mit ihrer Schule aus der Türkengasse ausgezogen. Der linke Flügel dieses Gebäudes wurde für unsere zukünftige Unterkunft instandgesetzt. Ich bekam eines Tages einen Fahrbefehl, weit in den Bergen an einem kleinen Fluß Bambus zu holen. Dieser Bambus war vorgesehen, um in der Kaserne Zimmerdecken einzuziehen. Doch vorher mußte der Bambus von den grünen Blättern befreit werden. Für diese Arbeiten wurden wieder einmal junge Griechinnen eingesetzt. Mehrere Tage hintereinander holte ich täglich je eine Fuhre und brachte sie zur Kaserne. Dort fiel mir eine kleine stramme Griechin besonders auf. Jeden Tag wechselte ich mit ihr einige Worte, doch einmal mit mir auszugehen lehnte sie stets ab. Ihre Eltern hätten ihr das strengstens verboten. Ihren Namen konnte ich jedoch erfahren. Sie hieß Popi. Warum ich über dieses Mädchen berichtete, hat seinen guten Grund. Nämlich nach einem Jahr spielte dieses Fräulein für mich eine besondere Rolle.

…

Meine täglichen Einsätze führten mich auch sehr oft nach Malemes. Dorthin brachten wir Flugbenzin, wenn wieder einmal ein Tanker in Suda entladen wurde. Eines Tages fuhr ich Richtung Malemes. In dem Ort Platania, direkt unten am Mittelmeer, mußte ich Sand laden.

Meine Arbeiter waren gerade dabei, aufzuladen, während ich, nackt wie ich nun mal war, ein Bad im Meer nahm. Plötzlich sah ich eine Me 110, das war ein Flugzeug mit zwei Motoren. Doch welch ein Schreck, ein Motor dieser Maschine war ausgefallen. Sie flog niedrig über uns hinweg und nach ca. hundert Meter machte sie eine Notlandung. Sie berührte dabei mit der linken Tragfläche das Wasser. Dabei drehte sie sich um 90 Grad. Nur wenige Sekunden und die Maschine versank im Meer. Nur das Doppelleitwerk schaute noch aus dem Wasser.

…

Inzwischen hatten sich jede Menge Zuschauer eingefunden, die alle, wie ich, diese Notlandung beobachtet hatten. Da ich nackt war, lief ich im Meer so schnell ich konnte, um zu helfen. Ich sah zwei Männer im Wasser schwimmen. Der eine Soldat blutete am Kopf. Ich fragte ihn, ob noch jemand an Bord sei. Er sagte mir, wir sind nur zwei Mann an Bord gewesen. Inzwischen kam noch eine DO 24, das war ein Seenotflugzeug, das auf dem Meer landen konnte. Es kreiste weit draußen auf dem Meer. Inzwischen landete auch noch direkt am Strand ein Fieseler Storch. Mit einem Signal, abgeschossen mit einer Leuchtpistole, wurde die DO 24 nach Hause geschickt. Ich selbst wagte mich nicht aus dem Wasser und ging daher so auch wieder zurück zu meinem Fahrzeug.

…

Am nächsten Tag fuhr ich wieder mit meinem Lkw nach Platania. An der selben Stelle, wie am Tag zuvor, haben meine griechischen Arbeiter eine Fuhre Sand geladen. Die Me 110 lag noch immer im Wasser, dort, wo sie gestern notgelandet war. Heute war weit und breit kein Mensch zu sehen. Trotzdem schwamm ich um das herausragende Leitwerk und machte mir so meine Gedanken. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, waren die zwei Mann der Maschine bereits wieder nach Malemes zum Flughafen zurückgekehrt. Wie ich weiter zu hören bekam, sollte am nächsten Tag das Flugzeug geborgen werden. Tatsächlich, am nächsten Tag kam ich gerade zu recht, wie man mit einer Hanomag-Zugmaschine das Flugzeug herausziehen wollte. Ich machte mir meine eigenen Gedanken, weil gerade mir als Kraftfahrer klar war, dass das nicht gut gehen konnte.

Inzwischen hatten sich jede Menge Soldaten und Zivilisten eingefunden, um diese Bergung zu verfolgen. Wie ich geahnt hatte, so geschah es auch.

…

Ein Soldat hatte am Leitwerk der Me 110 ein Stahlseil befestigt. Die Zugmaschine zog an und schon fuhr sie sich im Sand fest. Zum Glück hatte diese Zugmaschine vorne vor dem Kühler auch noch eine Seilwinde. Diese band der Fahrer an einen in der Nähe stehenden Baum, in der Hoffnung, mit Seilwinde und mit eigener Kraft das Flugzeug aus dem Wasser zu ziehen. Jedoch saß die Zugmaschine so fest, dass sie sich keinen cm bewegte. Im Gegenteil, die Seilwinde, zog nur den Baum um. Im Stillen lachte ich mir ins Fäustchen. Stundenlang tat sich nichts. Erst als man eine Henschel Zugmaschine mit Kettenantrieb herbeigeholt hatte, ging alles wie am Schnürchen. Ohne Schwierigkeiten zog dieser Kraftprotz die Hanomag-Zugmaschine und das Flugzeug in einem Zug an den Strand.

…

Inzwischen gab es für unsere Einheit viel zu tun. Tag und nachts waren wir unterwegs. Die Straßen auf Kreta waren zum größten Teil nicht geteert. In den einzelnen Ortschaften hatten die dort lebenden Landser Schilder aufgestellt. „Kamerad fahr langsam, es staubt!“, konnte man überall lesen. Und so erging es auch uns bei Kolonnenfahrten. Unsere Gesichter waren total verstaubt. Auf den Augenbrauen lag milimeterdick der Staub. Um nicht vor Übermüdung einzuschlafen, bekamen wir Tabletten zu schlucken. Das vertrieb den Schlaf, doch hatten wir dann wirklich Zeit zu ruhen, konnten wir keinen Schlaf finden.

…

Wieder einmal kam ein Tanker an. Alle verfügbaren Fahrzeuge unserer Kompanie transportierten in Fässern von dort den Kraftstoff nach Malemes. Dort in der Nähe des Flugplatzes, wurden die Fässer in Olivenhainen gelagert. So kam es, dass ich für Tage nach Malemes kommandiert wurde. Auf dem Flugplatz waren bei der Landung im Mai 1941 viele Ju 52 zu Bruch gegangen. Die Werftsoldaten schlachteten alle brauchbaren Teile dieser Maschinen aus. Nur der Schrott wurde auf einen Haufen aufgetürmt. Die Ju-Kutscher, so nannten wir das fliegende Personal der Ju 52, flogen täglich ihre Einsätze nach Afrika. Es war ein Kommen und Gehen. So eine Ju konnte gerade 10 Faß á 200 l Benzin laden. Noch während der Dunkelheit wurden diese Maschinen beladen. In Afrika hatten die Engländer wieder einmal eine Offensive gestartet. Rommel, der Wüstenfuchs, war auf jeden Liter Benzin für seine Truppen angewiesen. Wenn alle Maschinen gestartet waren, kamen die, die am Vortag geflogen sind, bereits aus Afrika zurück. Für alle diese Ju´s war der Flugplatz in Malemes viel zu klein.

…

Wenn man mit dem Auto von Chania nach Malemes fährt, kommt zuerst die Ortschaft. Danach rechts von der Straße der Flugplatz. Er zieht sich von Osten nach Westen, zwischen Straße und Meer, an der Küste entlang. Eine Baracke stand gleich neben der Straße, in der sich die Flugleitung befand. Ein aus Balken errichteter Turm mit einer Plattform ermöglichte die Flugleitung, das Starten und Landen der Flugzeuge zu überwachen. Wenn nun ein Pulk der Ju´s ca. 50 Stück gestartet waren, fielen die ersten Maschinen, die aus Afrika zurückkehrten, ein. Es kam schon einmal vor, dass die einzelnen Maschinen zu dicht hintereinander einfielen. So wurde vom Kontrollturm der zu dicht fliegenden Maschine eine rote Leuchtkugel entgegen geschossen. Diese Maschine mußte wieder durchstarten. Trotzdem klappte alles wie am Schnürchen. In wenigen Minuten war so eine Aktion wieder beendet.

Wieder einmal wurde ich für einige Tage zur Flugleitung nach Malemes kommandiert. Ich bekam den Befehl, in der Nacht die Teermaschine zu ziehen. Das Problem, bei jedem Start oder Landung staubte es fürchterlich. Darum wurde nur in der Nacht versucht, durch Teeren den Staub zu binden. Für mich als Fahrer keine aufregende Sache. Trotzdem kein schöner Dienst. Kaum stand mein Fahrzeug, hieß es 10 m vor. Als junger Soldat von Berufs wegen immer müde, bin ich schon mal eingeschlafen. Auf diese Art kann eine Nacht schon verdammt lang werden. Der Erfolg dieser Art war jedoch immer gleich Null. Trotzdem wurde diese Teeraktion nächtelang durchgezogen.

…

Am Tag hatte ich natürlich dienstfrei. Im Zeltlager des fliegenden Personals war an Schlaf nicht zu denken. Die einzig gute Entschädigung war die Verpflegung. Sie war reichhaltig und gut. Einmal morgens und einmal am Nachmittag starteten und landeten die Ju´s. Ich hatte an diesem Tag einige Arbeiter auf der Ladefläche. Dabei fuhr ich mit meinem Lkw direkt da, wo die Maschinen zur Landung einsetzten, über den Flugplatz. Während der Fahrt schaute ich einer Landung zu und bemerkte nicht, dass bereits die nächste Ju zur Landung ansetzte. Vom Überwachungsturm wurde mir eine rote Leuchtkugel entgegengeschossen. Doch wäre die Ju, die gerade über uns hinwegbrauste, einen Meter tiefer geflogen, hätte sie uns mit ihrem Fahrgestell am Führerhaus erwischt. Meine Arbeiter hatten sich schon vor Angst geduckt, so dicht strich das Flugzeug über unser Fahrzeug. Noch einmal Glück gehabt, sagte ich mir. Doch der Anschiß folgte auf dem Fuße.

…

Natürlich war auch unser Feind, der Tommy, in diesen Tagen nicht untätig. Damals wagte er noch nicht, am Tage mit seinen Flugzeugen anzugreifen. Rund um den Flugplatz waren unsere Flakgeschütze in Stellung. Doch bei diesem Flugbetrieb blieb es den Engländern nicht verborgen. So kam es, wie es kommen mußte. In jener Nacht flog er seine Bombenangriffe auf den Flugplatz in Malemes. Die Engländer hatten dazu ihre eigene Taktik. Sie kamen in Wellen über die Berge, drosselten ihre Motoren und flogen, je nach Windrichtung, von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten den Flugplatz an. Dabei warfen sie nicht nur Sprengbomben sondern auch noch mehr Brandbomben. So geschah es bei jedem Nachtangriff, dass einige Ju´s getroffen wurden und ausbrannten. Nach so einem Angriff konnten die feindlichen Flugzeuge übers Meer unbeschossen abziehen. Wenn wir mit unseren Fahrzeugen von Suda nach Malemes unterwegs waren, konnten wir in der Nacht wunderbar die Leuchtspur der Flak beobachten.

…

Ich blieb dann in gehöriger Entfernung stehen, bis so ein Angriff vorbei war. Von weitem war das wie ein Feuerwerk, ja wenn da nicht scharf geschossen würde. Wieder einmal hatte ich mein Fahrzeug abgestellt und beobachtete dieses nächtliche Feuerwerk. Dabei konnte ich sehen, wie eine englische Maschine, es war eine viermotorige Wellington, die in dem Ort Platania brennend versuchte, noch zu landen. Ich fuhr sofort mit meinem Fahrzeug ohne Licht weiter, um zu sehen, was da geschehen war. Die Maschine raste in die Häuser und brannte aus. Nur der Heckenschütze konnte von uns tot geborgen werden. Er hatte eine Ledermütze, wie man sie früher als Motorradfahrer trug. Wie ich einige Tage später erfahren konnte, wurde dieser Tommy mit militärischen Ehren zu Grabe getragen.

ENDE DES SIEBTEN TEILS – DER ACHTE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

…

