Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 8

Wenn man die biblische Lebensspanne, 70 bis 80 Jahre, schon lange überschritten hat, dann ist es höchste Zeit, das Erlebte für die Nachwelt zu sichern und abwägende Rückschau zu halten. Und ganz besonders dann, wenn die Lebenserfahrungen so außergewöhnlich, so einmalig und unglaublich waren, dass es scheint, das sind keine Tatsachen, keine Be­richte aus dem Leben, sondern eine fromme Dichtung.

…

In unserem Falle, hat sich der Autor und Zeitzeuge, Karl Außenhofer, schon zu seinem siebzigsten Geburtstag einen Traum erfüllt. Er verfasste ein Buch über seine Erlebnisse vor und während des zweiten Weltkrieges, das man besonders auch jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, um Ihnen aufzuzeigen, dass nicht alles so war, wie es uns heute präsentiert wird.

…

Besonders die Frage: „Was hat die Generation unserer Großväter dazu bewogen, nur zwanzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu folgen?„, wird oft gestellt. Sicher kommt die Frage auch in einer- oder anderen Form daher, aber doch immer mit einer leicht unterschwelligen Note. Weil wir Menschen von heute gar nicht verstehen wollen, was eine ganze Generation dazu bewegte, das als Pflicht anzusehen, was uns heute in abscheulichster Form, genannt „Siegergeschichtsschreibung“, in den Medien präsentiert wird.

…

Zumindest bei den heutigen Gutmenschen und Unwissenden über diese Zeit, gilt schon jeder der eine Uniform im Dritten Reich trug, als Schwerverbrecher. Dass dies bei weitem nicht der Wahrheit entspricht, beweist uns Karl Außenhofer in herzlicher Form. Auch er war einer von Ihnen, dem oft die Frage: „WARUM?“ gestellt wurde.

…

„Bettina“ schreibt: „…Irgendwie ist in diesem Buch alles abgedeckt, was so als Fragen zu dieser angeblich bösen Zeit, heute immer noch besteht. Es ist zwar total naiv und nicht professionell geschrieben, aber so was von herzlich ehrlich. Später kommen auch noch ganz schlimme Zeilen, als er in ein sogenanntes Rheinwiesenlager gesperrt wurde. Oder die erste Begegnung mit den entlassenen KZ-Insassen. Im Grunde genommen ist in diesem Buch alles enthalten, was endlich mal angesprochen werden muss. Sei es nur die Hunger-Zeit vor Hitler oder auch die Frage, ob wir wirklich an Griechenland eine Wiedergutmachung zahlen müssten. Ich hatte mit dem Verlag Gerhard Kralik Karlstadt telefoniert und die Chefin sagte mir, dass Herr Außenhofer keinerlei Veränderung wollte und deshalb auch die Rechtschreibfehler übernommen wurden….“

Zeitzeuge Karl Außenhofer: Karlstadt, Berlin und zurück – Teil 8

Auf unserem großen Parkplatz hinter der Türkenkaserne befand sich mitten auf dem Platz eine riesige Zisterne. Obwohl es damals in Chania schon eine Wasserleitung gab, war das Trinkwasser doch immer sehr knapp. Die Zisterne war bei Wassermangel für uns eine gewisse Reserve. Neben diesem Wasserbehälter befand sich ein Brunnen. Er war rund gemauert und mit einem Eisendeckel abgedeckt. Der Brunnen hatte über einen Meter Durchmesser und eine Eisenleiter führte von innen nach unten. Bei unseren Fahrzeugappellen wurden unsere Fahrzeuge mit Benzin gereinigt. Mit Pinsel und Waschbenzin reinigten wir auch von unten die Fahrzeuge. Dabei hatten wir die dumme Angewohnheit, das schmutzige Restbenzin in diesen Brunnen zu kippen. Mit der Zeit landeten so viele Eimer Waschbenzin in diesem Brunnen.

…

Im Sommer, wenn die Sonne so kräftig auf diesen Brunnen schien, sah man so richtig, wie eine Benzinschwade über dem Brunnen stand. Eines Tages kam ein Kamerad auf die Idee, diese Benzindämpfe zu entzünden. Zum Glück nahm er einen langen Bambusstab, tauchte ihn in Benzin und zündete ihn an. Anschließend hielt er seinen brennenden Stab über den Brunnen. Es gab eine richtige Explosion. Der umgeklappte Eisendeckel flog hoch in die Luft. Uns selbst hat der Luftdruck regelrecht umgehauen. Meine Kopfbedeckung flog auch noch davon und wir alle sind mit einem großen Schrecken davongekommen. Der Brunnen brannte noch viele Stunden, bis das ganze Benzin verbrannt war. Wieder einmal erhielten wir einen gehörigen Anschiß.

…

Kurze Zeit später war in der Sudabucht ein kleiner Geleitzug mit vier Schiffen eingetroffen. Ein ganzes Schiff hatte Frischkartoffel in Säcken geladen. Im Sudahafen gab es keine stationären Kräne zum Entladen. Die Schiffe hatten aber alle ihre eigenen Kräne, entweder mit Dampf oder elektrisch betrieben. Ich selbst mußte diesmal nur Kartoffeln transportieren. Bei dieser Entladung gingen viele Säcke kaputt. Im Armeeverpflegungslager versuchte ich, wenigstens die auf meinem Lkw befindlichen offenen Kartoffeln nicht abzuladen. So konnte ich bei mehreren Fuhren bald einen großen Sack Kartoffeln für mich sicherstellen. Am Abend verkaufte ich diese Kartoffeln an eine Taverne in der Stadt Chania.

…

Am gleichen Tag wurde ich, wie so oft, zur Nachtwache auf unserem Gelände eingeteilt. Wir gingen als Doppelposten Streife. Uns stieg bei unserem Rundgang ein wunderbarer Geruch durch die Nase. Wie wir sehr schnell feststellen konnten, hatte einer unserer Kameraden in seinem Lkw vier geräucherte Hinter-schinken von zwei Schweinen versteckt. Wir nahmen ohne zu zögern zwei der Schinken an uns. Dazu muß gesagt werden, dass zur Wachablösung immer einer von uns schon in die Unterkunft eilte, um die nächsten zwei Posten zu wecken. Erst wenn diese zwei Mann ihren Posten angetreten hatten, konnte auch der letzte von uns zur Unterkunft. Auf der Stube weckte ich alle meine Kameraden. Bei Kerzenlicht haben wir gemeinsam in der Nacht einen Schinken total verzehrt. Den zweiten Schinken hatten wir unter einer Matratze versteckt.

…

Der Kumpel, dem wir die Schinken geklaut hatten, hat natürlich den Diebstahl bemerkt. Während der Mittagspause suchte er auf unserer Stube seinen Schinken. Er wurde fündig und trug stolz seinen Schinken auf der Schulter über die Straße, von einer Seite auf die andere. Doch bei dieser Gelegenheit wurde er von der Feldgendarmerie (genannt Kettenhunde) vom Nebenhaus beobachtet. Diese griff sofort ein und stellte das Diebesgut, den Schinken, sicher. Auf diese Art und Weise kam der gesamte Diebstahl raus und unser Kamerad mußte für mehrere Tage in den Bau. Und die Moral von der Geschichte: „Zwei Schinken waren ihm nicht genug; einen hatten wir in der Nacht verspeist, er war seine drei Schinken los.“

…

Wieder einmal zog ich auf Wache. Normal ging jeder Posten alleine seinen Rundgang. Doch zu zweit, bei einem Schwätzchen, verging in der Nacht die Zeit viel schneller. So lernte ich in dieser Nacht einen Kameraden kennen, der mir bisher ganz fremd war. Er erzählte mir, dass er im Urlaub gewesen sei und zuhause eine ganz große Dummheit begangen habe. Was er angestellt habe, könne er mir nicht sagen. Auf jeden Fall würde er es wohl mit dem Kriegsgericht zu tun bekommen. Mehr konnte ich seinen Aus-führungen nicht entlocken. Wieder einmal hatte ich Stubendienst und mußte um 22. Uhr die Stube abmelden. Plötzlich fiel ein Schuß im Haus. Alle, so auch ich eilten nach unten, wo es geknallt hatte. Es bot sich für uns ein fürchterliches Bild. In seinem Blute lag nackt ein Soldat. Es war der Kamerad, der mir einige Tage vorher auf Posten von seinen Befürchtungen erzählt hatte.

…

Wie die Untersuchung ergab, hat er vorher mit einem Kameraden gestritten und diesem zwei blaue Augen geschlagen. Anschließend hat er sich noch einen Rausch angetrunken. Sich dann ganz nackt ausgezogen, den Karabiner mit dem Lauf unters Kinn gesetzt und mit einer Zehe abgedrückt. Der Schuß ging ihm also durch den ganzen Kopf. Das Blut mit Teilen vom Hirn hingen an der Decke. Alle vier Wände waren ebenfalls mit viel Blut bespritzt. Ob dieser Selbstmörder und wie dieser zu Grabe gebracht wurde, ist mir nie bekannt geworden. Man erzählte sich bei der Kompanie, dass er nicht auf einem Soldatenfriedhof begraben wurde.

…

Wir jungen Krieger hatten bald auch diesen Vorfall vergessen. Meine täglichen Einsätze führten mich weiterhin in den Sudahafen. Morgens fast immer der Erste und am Abend fast immer der Letzte. So einsatzfreudig vergingen für mich einige Wochen. In einem Schreiben von Wust (Wehrmachtsumschlag-stab) an die Kompanie bekam ich eine Belobigung ausgesprochen. Doch als es um die Verleihung von Kriegsdienstkreuzen ging, wurde ich geflissentlich übersehen. Mein freches Mundwerk paßte eben nicht meinen Vorgesetzten.

…

Unsere Dienstzeit bei dem NSKK – Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps ging seinem Ende entgegen. Ich glaube es war im August 1942. Unsere Kompanie, alle vom Jahrgang 1923, wurde formlos entlassen und am gleichen Tag zur Luftwaffe eingezogen. Unsere Soldbücher wurden abgegeben. Statt Dienstgrad Kraftfahrer nannten wir uns ab sofort Flieger. Unsere NSKK- Uniformen mußten wir abgeben und dafür erhielten wir Fliegeruniformen. Urlaub, der für uns so wichtig gewesen wäre, entfiel. Unsere ehemalige Kompanie, die so viel für den Nachschub getan hatte, sollte so weit wie möglich ihren bisherigen Dienst weiter tun. Auf der anderen Seite sollte unsere militärische Ausbildung aufgefrischt werden. So geschah es auch. Ein Drittel der Kompanie wurde für die erste Ausbildung abgestellt. Wie immer, habe ich mich für den ersten Ausbildungslehrgang gemeldet.

…

Ab sofort wurden wir im oberen Stock der Türkenkaserne untergebracht. Unser Lehrgangsleiter wurde Hauptmann Brecht und sein Vertreter Leutnant Rehaber. Unser Zugführer, ein Schirrmeister von der Flak, Feldwebel Nordmann. Unser täglicher Dienst begann um 5.00 Uhr in der Frühe. Frühsport, anschließend Waschen und Frühstück. In unseren blauen Arbeitsanzügen hatten wir von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr exerzieren. Unsere Gruppe hatte einen Obergefreiten als Ausbilder. Nach jeder Stunde gab es eine Zigarettenpause. Wie einst in der Grundausbildung mußten wir alten Kraftfahrer noch einmal mit Allem von vorne beginnen. Grundstellung üben, grüßen, marschieren und Gewehrgriffe klopfen. Und das jeden Tag, vier lange Stunden. Auch hier bei dieser Ausbildung mußte ich feststellen, dass es gute und auch schlechte Vorgesetzte gibt.

…

Schirrmeister Nordmann war so ein schlechter Vorgesetzter. Es war für mich ein Schleifer. Beim Zugexerzieren hatte er das Kommando. Seine Stimme war scharf wie ein Rasiermesser, aber nicht sehr laut. Wie so oft sagte er zu uns: „Achten sie auf meinen Daumen. Daumen hoch, aufstehen; Daumen zweimal auf, auf die Stühle und umgekehrt.“ In der letzten Stunde beim Exerzierdienst mußten wir mit Leutnant Rehaber mit dem Karabiner Freiübungen machen. Gewehr in Vorhalte, Knie beugen, Gewehr nach oben führen. Bei Karabiner in Vorhalte meinte er, haltet euch am Karabiner fest. Doch eines mußte ihm der Neid lassen, er machte alle diese Übungen mit dem Karabiner vor und so gesehen waren wir alle gezwungen, das gleiche zu tun.

…

Nach einer Woche Ausbildung durften wir in der letzten halben Stunde unseres täglichen Dienstes uns in Ausgehuniform werfen. Tropenhose kurz, Hemd mit kurzem Arm und Schnürschuhe und Käppi. So durften wir zu unserem ersten Ausmarsch aus den Kasernenbereich antreten. Wir marschierten mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen durch Chania. Ganz in der Nähe vom Hauptquartier vom Kommandant der Festung Kreta vorbei. Leutnant Rehaber machte es besonders Spaß, vorneweg zu marschieren. Am Wehrmachtspuff, zwischen dem Stadion, befahl er uns: „Im Gleichschritt, Achtung Augen rechts, links ist der Puff.“ Dieses einmalige Zeremoniell führten wir vier Wochen jeden Tag zur selben Zeit durch. Von den Huren wurden wir mit viel Beifall bedacht. So gesehen freuten sich alle Jungs, trotz strengem Dienst, auf diese kleine tägliche Abwechslung. Leutnant Rehaber werde ich darum immer in guter Erinnerung behalten.

…

Während meiner Ausbildung hatten wir auch einmal in der Woche Schießausbildung. Dazu marschierten wir zu Fuß nach Suda zum Schießen. Von der Türkenkaserne bis Suda sind es gut 5 km. Eine gute Stunde waren wir bis dahin unterwegs. Das Schöne dabei war für uns die Ruhe, die dabei herrschte. Das war auch die Voraussetzung, um zu einem guten Schießergebnis zu kommen. Wir wurden an Ort und Stelle für die sogenannten Schießrennen eingeteilt. Alle Soldaten wurden vorher vereidigt und gewisse Strafen bei einem Vergehen angedroht. Jeder Soldat bekam 3 Schuß. Es wurde auf Ringscheiben, Entfernung hundert Meter geschossen.

…

In meiner Gruppe befand sich auch ein guter Kamerad von mir. Es war der Toni Bauer aus St. Martin im Innkreis. Toni war also gerade beim Schießen. Erster Schuß eine neun, abgekommen gut gemeldet. Zweiter Schuß ergab eine Zehn, wieder das Abkommen richtig angesagt. Hauptmann Brecht sagte plötzlich zu Toni: „Flieger Bauer, wenn sie jetzt noch eine zwölf schießen, sind sie ein guter Schütze.“ Toni Bauer, da Schlitzohr, legte an und schoß mit Absicht daneben. Er meldete prompt: „Abgekommen Fahrkarte.“ Tatsächlich wurde in der Deckung eine Fahrkarte angezeigt. Das hatte auch sofort Hauptmann Brecht bemerkt und dementsprechend scharf reagiert. Toni mußte zur Strafe bei jedem von uns stramme Haltung einnehmen und wörtlich sagen: „Kamerad, ich bin eine Schießflasche.“ Jedoch das war unserem Hauptmann noch nicht genug. „Flieger Bauer, kehrt marsch, hinlegen, auf, marsch, marsch. Achtung!“ Wieder mußte er sein Sprüchlein aufsagen: „Kameraden, ich bin eine Schießflasche.“ „Lauter“, brüllte der Hauptmann. So ging dieses Spielchen noch einige Zeit, bis auch unser Hauptmann sich wieder beruhigt hatte. Nach dem Schießen wurde auch wieder zu Fuß nach Hause marschiert. In der Kaserne hatten wir anschließend Waffenreinigen und Waffenappell.

…

In der Türkenkaserne gab es ein Ungeziefer, die Wanzen. Jeden Morgen, wenn der U.v.D. Licht machte und mit der Trillerpfeife weckte, verschwanden die Tierchen sofort, weil sie das Tageslicht scheuten. Doch in der Nacht, wenn sie an uns herankamen, wurde ganz schön Blut gesaugt. Wir schliefen wohl unter unseren Moskitonetzen. Doch diese schlauen Tiere fanden uns doch. An den Nachmittagen hatten wir meistens Unterricht und Flickstunde und jeden Tag Waffen reinigen. Jeden Tag gab es einen anderen Appell. Einmal bekam ich von Hauptmann Brecht den Auftrag, bei einer griechischen Familie etwas auszurichten. Ich tat das sofort nach Dienst und bekam noch ein Schnapsgläschen eingeschenkt. Doch welch ein Schreck für mich, der Schnaps schmeckte für mich wie nach Spiritus. Ich dankte trotzdem dafür, doch einen zweiten Schluck lehnte ich dankend ab. Nach ein paar Tagen fragt mich beim Unterricht Hauptmann Brecht, wie mir der Schnaps gemundet hätte. Ich sagte ihm, gar nicht, der hat ja wie Spiritus geschmeckt. „Ja Flieger Außenhofer, da haben sie recht, ihr Getränk war tatsächlich Spiritus. Man hat ihnen irrtümlich aus der falschen Flasche eingeschenkt.“ Alle Kameraden lachten sich dabei ins Fäustchen, und ich sagte mir, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

…

In diesen vier Wochen Ausbildung gab es keinen Ausgang. Wir alle waren mit unserem Dienst so eingespannt, dass wir froh waren, wenn um 22.00 Uhr der Zapfenstreich angesagt wurde.

…

Zwei Begebenheiten möchte ich bei dieser Gelegenheit noch festhalten. Einmal ein Dialog zwischen Schirrmeister Nordmann und meiner Person in einer Ausbildungspause kurz vor Beendigung unseres Lehrganges. Er sprach mich persönlich an: „Na, Flieger Außenhofer, jetzt haben sie diesen Lehrgang bald überstanden. Ich denke doch, dass sie mich auch weiterhin mitnehmen, wenn ich an der Straße stehe, um nach Chania zu kommen.“ Meine Antwort: „Ja, Herr Schirrmeister, ich werde natürlich anhalten. Doch bevor sie aufsitzen, werde ich Gas geben und weiter fahren. Eigentlich sollten sie in Zukunft zu Fuß nach Chania laufen.“ „Das Flieger Außenhofer, werden sie tun.“ „Ja, das ist meine Absicht.“ Dazu muß ich sagen, dass wir Kraftfahrer verpflichtet waren, jeden Soldaten, der uns auf der Straße anhielt, mitzunehmen. Für uns Kraftfahrer jeden Tag das gleiche Spielchen. Von Malemes bis Chania zum Beispiel standen viele Flak-Soldaten die ins Soldatenkino nach Chania wollten. Wir Kraftfahrer setzte diese Landser mitten in der Stadt vor dem Kino ab. Wir selbst fuhren dann erst selbst zur Unterkunft, mußten noch auftanken, unser Fahrzeug für den nächsten Tag einsatzbereit melden. Dann noch waschen und uns umziehen, und selbst noch gut einen km laufen, um ins Soldatenheim zu kommen. Und was uns dann regelmäßig passierte, das Kino war voll und ohne Sitzplatz gab es keinen Zutritt. Dafür sorgten schon die Kettenhunde. Auf diese Weise hat ein jeder von uns viele Soldaten angekarrt, doch für uns Kraftfahrer gab es keinen Platz mehr.

…

Eines Tages, mitten im Lehrgang, bekam ich einen ganz eigenartigen Brief. Er war mit Schreibmaschine geschrieben und mit einem roten Stempel, „streng vertraulich“ gekennzeichnet. Ich öffnete nervös, wie ich nunmal war, diesen Brief. Ebenfalls am Briefkopf wieder so ein Stempel „streng vertraulich“. Dieser Brief kam von einer mir ganz unbekannten Person. Wenn ich mich heute noch an den Inhalt des Briefes erinnere, so ist da ein Satz, den ich nicht vergessen habe. „Wenn ich sie hier hätte, würde ich sie auf der Dolchspitze Karussell fahren lassen.“ Es ging um eine Vaterschaft. Meine in Wien, damals auf der Fahrt nach Griechenland kennengelernte Freundin Relly Füsiök, mußte wohl ein Kind bekommen haben. Ich habe diesen Brief mehrere Male gelesen und gedacht, was da wohl zu machen ist. Ich bin mir in dieser Sache bis heute keiner Schuld bewußt. Ich tat wie ich meine das Richtige, ich meldete mich zum Rapport bei meinem Ausbildungsleiter Hauptmann Brecht. Ich teilte ihm mit, dass ich heute diesen Brief erhalten habe und was da zu machen sei. Hauptmann Brecht las diesen Brief und verzog keine Miene. Er gab dann Leutnant Rehaber diesen Brief, der ihn ebenfalls aufmerksam las. Beide unterhielten sich kurze Zeit miteinander. Plötzlich stellte Hauptmann Brecht mir folgende Frage: „Flieger Außenhofer, haben sie dieses Mädchen gefickt?“ Ich antwortete wie aus der Pistole geschossen: „Nein Herr Hauptmann!“ „Lassen sie mir diesen Brief hier. Dieser Herr kann was erleben, einen solchen Brief einem Soldaten an die Front zu schreiben.“

…

So gesehen habe ich nie mehr etwas von dieser Beschuldigung gehört. Meine Wiener Freundin war ich jedenfalls los. Sie hatte mir immer so nette Briefe geschrieben. Trotzdem kann ich bis heute Relly Füsiök aus Wien nicht vergessen. Sie hat mir bei unseren 1 ½ tägigen Aufenthalt in Wien viel gegeben. Ob sie heute noch lebt und ab und zu auch einmal an mich zurückdenkt?

…

Mein Grundausbildungslehrgang bei der Luftwaffe ging zu Ende. Wir alle waren sehr froh und glücklich darüber, endlich am Montag wieder mit unseren Fahrzeugen Einsätze fahren zu können. Je nach Bedarf, täglich nach Suda zur Schiffsentladung oder nach Malemes, Benzintransporte für Afrika. So gesehen waren wir wieder als alte Kraftfahrer, wenn es sein mußte auf der ganzen Insel unterwegs.

…

Inzwischen blühte der Schwarzhandel und auch wir Soldaten versuchten, auf diese Art zu Geld zu kommen. In dieser Zeit machten die Italiener, wie ich jeden Tag feststellen konnte, die besten Geschäfte. Als Matrosen brachten sie mit ihren Pötten von Piräus jede Menge Zigaretten auf die Insel.

Auf der anderen Seite schmuggelten sie jede Menge Olivenöl auf ihre Schiffe, um dieses wieder auf dem Festland in Athen gegen Zigaretten zu tauschen. Auch ich wollte davon etwas haben. Ab sofort nahm ich nur noch italienische Matrosen mit nach Suda, wenn sie für alles, was sie in den Hafen schleppten, mir bezahlten. So kamen auch für mich täglich viele Drachmen zusammen. Dafür konnten meine Stubenkameraden und ich wieder einmal gut bei unseren Griechen zu Abend essen.

…

So ging auch der zweite Ausbildungslehrgang zu Ende. Und wie sich herausstellte, fand kein Dritter statt. So gesehen waren wir Freiwillige wieder einmal die Dummen. Inzwischen mußten wir aus unseren Privathäusern in die Türkenkaserne ganz umziehen. Ich bekam mit einigen alten Kameraden eine Stube Parterre. An der Wanzenplage hat sich nichts geändert, obwohl wir mit allen Mitteln versuchten, dieses Ungeziefer zu bekämpfen. Ich glaube, bereits im September 1942 wurden die ersten Soldaten von uns zu Gefreiten befördert. Ich war wieder einmal nicht dabei. Doch kurz darauf las ich auch meinen Namen am schwarzen Brett. Ich bekam von unserem Schneider auf den linken Oberarm der Uniform den Gefreitenwinkel aufgenäht und an den Spiegeln statt einer jetzt zwei Schwingen. Bei der Löhnung machte sich diese Beförderung nicht bemerkbar. Es blieb bei 10.– Reichsmark alle zehn Tage.

…

Im Oktober, und zwar am 31.10.1942 konnten wir unser Einjähriges auf Kreta feiern. Inzwischen hatten wir alle 16 Monate Dienstzeit auf dem Buckel und immer noch kein Urlaub in Sicht. Endlich, im Dezember sollte es Weihnachtsurlaub geben. Ich selbst bekam am 6.12.1942 meinen Urlaubschein in die Hand. Natürlich ging es mit vollem Gepäck sofort zum Flugplatz nach Malemes. Jedoch der Tag verging und keiner von uns konnte nach Athen fliegen. So ging es mehrere Tage und wir Urlauber waren schon am Verzweifeln. Bei der Kompanie hieß es täglich: „Urlauber raustreten, Kartoffeln schälen.“ Eine ganz langweilige Sache für uns alle. Die wenigen Flugzeuge, die von Malemes nach Athen starteten, nahmen bevorzugt versetzte und kommandierende Soldaten mit. Urlauber wurden nur mitgenommen, wenn noch Plätze im Flugzeug frei blieben.

Plötzlich erhielten wir Urlauber den Befehl, mit dem Kurierfahrzeug nach Iraklion zu fahren. Dort angekommen, wurden wir erst einmal in dem Gebäude Urlauberkompanie Heimat, mitten in der Stadt einquartiert. Am anderen Morgen ging es wieder per Anhalter zum Flugplatz. Hier flogen wohl mehrere Ju 52 ab, doch auch hier gab es in diesen Tagen kein Fortkommen.

…

Inzwischen schrieben wir den 14. Dezember 1942. Bis heute hatte es nicht geklappt, einen Flug nach Athen zu bekommen. An diesem späten Nachmittag machten wir uns mit unserem gesamten Gepäck auf den Weg in unsere Unterkunft. Ich selbst suchte an diesem Abend eine Kneipe in der Stadt auf, die nur für deutsche Wehrmachtsangehörige zugänglich war. Das Lokal war voll mit Landsern und die Stimmung kam langsam auf den Höhepunkt. Inzwischen setzte sich ein Matrose zu mir an den Tisch. In einem Gespräch erzählte er mir, dass er auf einem Schnellboot Dienst macht. So nebenbei fragte ich ihn, ob es nicht möglich wäre, mit seinem Schiff nach Piräus zu fahren. Wir tranken zusammen eine Flasche Ouzo, die wir, wie die Griechen es machten, mit etwas Wasser verdünnten. In dieser guten Stimmung meinte der Matrose, morgen Abend laufen wir aus und ich verspreche dir, ich nehme dich mit. Diese Abmachung wurde von uns mit weiterem Zuprosten besiegelt. Wir beide hatten um 22.00 Uhr Zapfenstreich und verabschiedeten uns mit Handschlag vor dem Lokal.

…

Die frische Luft tat mir gut und trotzdem schwankte ich mit einem schweren Kopf nach Hause. In der Unterkunft schliefen wir mit einigen Kameraden im ersten Stock in einer Stube auf dem Fußboden. Ich schlief sofort ein, doch nach kurzer Zeit wachte ich auf. Es war mir so schlecht. Immer noch meine Unterkunft in Chania in der Türkenkaserne im Kopf, suchte ich die Tür aus der Stube da, wo sich leider nur eine Wand befand. Inzwischen musste ich mich übergeben. Dabei kotzte ich zum Teil unsere Rucksäcke voll und auch einige Knobelbecher. Endlich wurde einer meiner Kameraden wach und brachte mich aus der Stube vor die Tür. Auch hier hatte ich noch immer meine Unterkunft im Kopf und, statt in diesem Falle nach links zu gehen, ging ich im Flur rechts. Unterwegs kotzte ich auch den ganzen Flur voll. Doch, wo ich eine Tür ins Freie suchte, stand ich vor einer Wand. So lief ich in Socken durch meine Kotze und als ich endlich die Treppe nach unten gefunden hatte und ins Freie kam, hatte ich mich ausgekotzt.

…

Ich schöpfte trotzdem viel frische Luft und begab mich wieder nach oben. Doch welch ein Schreck, meine Kameraden hatten von innen die Stubentüre verriegelt. Ich konnte nicht mehr in die Stube. Verzweifelt suchte ich zum Schlafen nach einem anderen Raum. Endlich im Badezimmer versuchte ich mich in die Badewanne zu legen. Doch auch hier bekam ich keinen Schlaf, denn der Wasserhahn der Dusche tropfte und machte mich naß. Wieder ging ich nach unten und fand endlich einen offenen Lkw vor der Haustür. Hier legte ich mich, vor Kälte schlotternd, in das Führerhaus. Ich war nach kurzer Zeit tatsächlich eingeschlafen. Doch plötzlich kam der Fahrer und schmiß mich wieder raus, weil er wegfahren mußte. Wieder ging ich nach oben, doch meine Stubentür war immer noch verriegelt. Also ging es wieder ins Bad und dort setzte ich mich auf das Klo.

…

Inzwischen kam der U.v.D. zum Wecken. Der Spieß brüllte im Haus herum: „Welches Schwein hat den Flur verkotzt?“ Mit Eimer und Putzlappen versuchte ich in aller Eile, meine nächtliche Schandtat zu beseitigen. Dazu kam noch, dass ich einige Rucksäcke und Stiefel meiner Kameraden von der Kotze säubern mußte. Ich hatte diesen Morgen genug zu tun, um nicht nur den Spieß, sondern auch meine Kameraden zu befriedigen und diesmal ohne Gepäck machte ich mich wieder auf den Weg zum Flugplatz. Ich kaufte mir ein Okka Mandarinen und aß sie unterwegs.

…

Auf dem Iraklioner Flugplatz herrschte wenig Flugtätigkeit. Ich mit meinem Brummschädel hatte wenig Hoffnung, heute doch noch mitfliegen zu können. Doch plötzlich wurden alle Soldaten hellhörig. Aus der Flugleitung kam ein Unteroffizier und machte nachfolgende Mitteilung: „In Kürze erwarten wir aus Ankara eine Ju 90 der Lufthansa. Folgende Soldaten können mitfliegen.“ Ich glaubte zu träumen, auch mein Name wurde vorgelesen. Doch welch ein Schreck, hatte ich doch mein gesamtes Gepäck in der Unterkunft gelassen. Die Ju 90 der Lufthansa hatte Platz für 28 Soldaten und sollte in einer Stunde eintreffen.

…

In aller Eile machte ich mich per Anhalter auf den Weg in meine Unterkunft. Alles ging mir nicht schnell genug. Doch welch ein Schreck, als ich auf dem Rückweg gerade den Flugplatz erreichte, startete die Maschine bereits in Richtung Brindisi, Italien. Wie furchtbar habe ich mich damals geärgert und zu guter Letzt erhielt ich auch noch von der Flugleitung einen gehörigen Anschiß. Doch ich hatte Glück im Unglück. Gegen 16.00 Uhr wurde noch eine Ju 52 von X. Fliegerkorps angesagt, die mich auch noch heute nach Athen bringen sollte.

…

Eine Ju 52 nahm 18 Mann mit Gepäck an Bord. Jeder Soldat durfte also so viel Gepäck mitnehmen, wie er tragen konnte.

In meinem Falle hatte ich meinen Rucksack mit sämtlichen Ausrüstungsgegenständen. Meine Gasmaske und Brotbeutel am Koppel, den Karabiner um den Hals hängen. In der einen Hand einen Kanister mit Olivenöl mit einem Holzverschlag und in der anderen Hand eine Kiste mit Rosinen. So bepackt eilte ich zum Flugplatz. In der Maschine wurde das gesamte Gepäck weit nach vorne verstaut. Nochmals Durchzählen befohlen.

…

Welch ein Schreck, in der Maschine befanden sich nicht 18 sondern 19 Mann. Auch nicht nach Zureden, wer wohl der blinde Passagier sei. Der Pilot, der froh war, seine Maschine mit 18 Mann in die Luft zu bringen, befahl uns, alle wieder auszusteigen. Jetzt wurde namentlich jeder aufgerufen, der reell mitfliegen durfte. Am Schluß blieb der Feldwebel vom Heer übrig, der wie ein kleines Kind plötzlich anfing zu weinen. So gesehen tat mir dieser Landser sehr leid. Doch jeder war sich in diesem Falle der Nächste. Es blieb ihm nichts übrig, er mußte zurückbleiben.

…

Dies wurde überhaupt mein erster Flug. Beim Start mußte wir alle so weit wie möglich nach vorne. Die Ju 52 startete Richtung Wasser. Wir hatten alle unsere Schwimmwesten vorher anlegen müssen. Sehr langsam hoben wir ab und gewannen an Höhe. Trotzdem flog unser Flugzeug sehr niedrig über das Wasser. Ich hoffte nur, dass es mir nicht an Bord auch noch schlecht wird. Der Pilot hat uns noch vor dem Abflug belehrt, wer kotzt muß nicht nur 5,– RM bezahlen sondern auch die Maschine reinigen. Im Übrigen soll er gefälligst in seinen Gasmaskenbehälter kotzen. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen und nach 1 ½ Stunden Flug sind wir alle wohlbehalten in Eläusis gelandet.

Mit einem Sankawagen konnten wir am selben Abend noch die Urlauberkompanie Heimat in Athen erreichen und in einer ehemaligen Schule Unterkunft finden.

…

Um Schlafdecken zu empfangen, mußten wir täglich unsere Soldbücher abgeben. Der Nachteil dabei war, dass wir nach unseren Soldbüchern zum Arbeitsdienst in den Hafen von Piräus abgestellt wurden. Das machte ich zwei Tage mit und schon hatte ich eine andere Lösung.

…

Die Urlauberkompanie Heimat bestand aus sehr vielen (über 100) Soldaten aller Waffengattungen. Wie uns mitgeteilt wurde, gab es nur einmal in jeder Woche einen Fronturlauberzug, der jeden Montag um 20.00 Uhr ab Larissa-Bahnhof in Richtung Belgrad abfuhr. Ich selbst bemühte mich sofort um eine private Unterkunft, um nicht täglich zum Arbeitsdienst in den Hafen abgestellt zu werden. Zufällig traf ich einen Kameraden meiner Einheit, der mir bei einer ihm gut bekannten Familie diese Möglichkeit bot. Zusammen gingen wir in diese Wohnung, die sich ganz in der Nähe des Olympia-Stadions befand. Ich lernte dort die Mutter Despina und Tochter Joh kennen, die sofort mit allem einverstanden waren. Joh war die Busenfreundin meines Kameraden und lebte allein mit ihrer Mutter zusammen. Sie sprach ganz gut deutsch, doch sah ich sie in den nächsten Tagen sehr selten.

…

Wir Soldaten hatten ja um 22.00 Uhr Zapfenstreich. Mit meinen Kameraden hatte ich mich abgesprochen, wenn einmal bei der Urlauberkompanie Heimat etwas Besonderes los sein sollte. Also verbrachte ich meine erste Nacht außerhalb der Kompanie. Ich schlief in einem schönen Zimmer mit zwei getrennten Betten. Am anderen Morgen stellte ich fest, dass Joh, eine wunderschöne Griechin, im anderen Bett noch fest schlief. Natürlich blieb auch ich noch in meinem Bett liegen. Was sollte ich auch schon so früh in Athen unternehmen.

Inzwischen war Joh erwacht und wir hatten uns vieles zu erzählen. Natürlich alles von getrennten Betten aus. Jeden Tag gingen wir beide so gegen 11.00 Uhr aus dem Haus. Joh ging in ein Cafe und ich ging ins Soldatenheim 2 mitten in der Stadt. Für eine Reichsmark aß ich dort einen Eintopf.

…

Natürlich nahm ich auch jeden Tag Verbindung auf mit meinen Kameraden. Ich gab meine Verpflegungsmarken ab und holte mir alle drei Tage meine Marschverpflegung ab. In der Kompanie herrschte ein tägliches Kommen und Gehen. Nur wenige kannten sich, und so ist mein Übernacht-Fernbleiben auch nie aufgefallen.

In meiner eigentlichen Unterkunft lernte ich wieder einmal durch Zufall ein Mädchen kennen. Eine Verwandte von ihr reinigte unser Quartier. Die Griechin hieß Popi Gatzi und wohnte mitten in der Stadt. Die Straße hieß Hypokratis Hausnummer 33. Wir wurden nach wenigen Tagen gute Freunde. Popi erzählte mir, sie gehe ins Gymnasium und lerne als Fremdsprache deutsch. So gesehen trafen wir uns täglich. Sie lernte von mir, noch besser deutsch zu sprechen und ich lernte von ihr griechisch. Sie hatte auch einen Ausweis, der sie berechtigte ins deutsche Soldatenkino zu gehen.

…

Popi und ich waren wie Bruder und Schwester. Sie wurde in diesen Tagen mein bester Fremdenführer. Sie eine typische Griechin und größer wie ich. Darum wurde ich auch von ihr liebevoll mein kleiner Piccolo genannt. Eines Abends schlenderten wir bei herrlichem Mondschein durch die Athener Straßen. Plötzlich hörte ich auf einem Balkon einen jungen Griechen mit der Mundharmonika spielen und ein Mädchen sang eine wunderbare Melodie, die ich bis dahin noch nie gehört hatte. Wir hörten beide sehr andächtig zu, bis dieses wunderbare Lied zu Ende gesungen wurde. Dieses Lied begegnete mir viele Jahre später erst wieder und inzwischen gibt es dafür auch einen deutschen Text. Es ist die Mexico-Serenade. Mit meiner Freundin Popi war es mir auch egal, nicht vor Weihnachten nach Hause zu kommen. So verbrachte ich im Soldatenheim 2 den Heiligen Abend 1942.

ENDE DES ACHTEN TEILS – DER NEUNTE TEIL FOLGT DEMNÄCHST.

…

