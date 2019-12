Da gibt es wohl keine Zweifel: Roulette gehört zu den populärsten Glücksspielen und gilt immer noch als die edle Königsdisziplin im Casino.

Der Augenblick, wenn der Croupier die Kugel wirft und die Spieler in fieberhafter Spannung gebannt auf den sich drehenden Roulette-Kessel blicken, ist wohl kaum zu überbieten.

Erst wenn der Croupier den wohl am meisten ausgesprochenen Satz in einem Casino ausspricht: “Rien ne va plus – Nichts geht mehr!” darf nicht mehr gesetzt werden. Genau diese Phase beim Roulette-Spiel, so sagen die Spieler, ist es, was die Faszination beim Roulettespiel ausmacht.



Das Roulette Spiel ist zweifelsohne eines der beliebtesten Casinospiele überhaupt. Wenn Sie aus dem Nichts Millionen erwarten, werden sie enttäuscht. Roulette ist ein Spiel, welches Zeit braucht. Setzen Sie sich also mit den Regeln auseinander, und wenn Sie die Facetten des Roulettes kennen, wenden Sie verschiedene Taktiken und Strategien an.

Roulette – die edle Königsdisziplin beim Glücksspiel

Leider kann nicht jeder der ein Roulette-Spiel wagen oder seine Roulette Fähigkeiten auf dem Laufenden halten möchte, eine örtliche Spielbank aufsuchen. Da liegt es dann nahe sich in einem Online-Casino anzumelden.

Die Möglichkeiten Roulette Online zu spielen sind heutzutage fast unbegrenzt. Die Möglichkeiten seine Roulette Routine nicht zu verlieren oder sogar zu verfeinern, werden meist auch noch gratis bei Probespielen angeboten.

Aber nicht nur Roulette Online wird da angeboten. Der Spieler kann seinen Einsatz bei einer großen Auswahl an anderen Casino-Spielen machen und das rund um die Uhr – 24/7 das ganze Jahr. Interessant für jeden der den Zeitaufwand für An- und Abreise als auch die Fahrtkosten ins Casino sparen will. Außerdem bieten im Gegensatz zu den örtlichen Spielbanken die meisten Online-Casino-Betreiber ihren Kunden großzügige Bonusangebote bei der Anmeldung.

Der Moment wo der Croupier die Kugel beim Roulette Online wirft und die fieberhafte Spannung bis zum “Rien ne va plus – Nichts geht mehr!” sich ins schier unermessliche steigert sorgt auch im Online-Casino für absolute Faszination. Gesteigert wird dies nur noch, wenn dann auch die richtige Zahl getroffen wird. Damit die Kugel auch online richtig rollt, sorgt eine Software mit meist wohlklingenden Namen wie Microgaming, Playtech, NetEnt oder Play´n Go.

Im Online-Casino von überall zu jeder Zeit sein Spielchen wagen

Für Mobilgeräte optimierte Versionen des Online-Casinos ermöglichen ebenso Nutzern mit Smartphone, ihr Glück beim Roulette-Online zu versuchen. Mit allen gängigen Computer-Betriebssystemen ist das Spiel im Online-Casino möglich, gute Internetverbindungen sind natürlich Voraussetzung.

Die umfangreiche Palette der empfohlen Online Casinos enthält mit Sicherheit für jeden Spielertyp eine passende Spielmöglichkeit. Im Angebot findet sich traditionelles europäisches, amerikanisches als auch französisches Roulette. Fakt ist: Im Online-Casino kommen wirklich sämtliche Roulette Freunde mit den unterschiedlichsten Vorlieben auf ihre Kosten.

Nicht vergessen: Roulette ist ein Glücksspiel!

Freilich sind es gute Spielkenntnisse sowie Routine die eine Gewinnchance beim Roulette erheblich erhöhen. Man darf jedoch nie vergessen, dass Roulette ein Glücksspiel ist. Ohne dem berühmten “Quäntchen Glück” als auch der “richtigen Intuition” lässt sich die Bank kaum sprengen.

Die meist auf Ebay gegen hohe Bezahlung angebotenen “Erfolgsrezepte beim Roulettespiel” sind in Wirklichkeit nichts wert. Schon gar nicht in einer öffentlichen Spielbank, die im Gegensatz zu einem Online-Casino, viel niedrigere Auszahlquoten haben. Der Vorteil liegt hier de facto im Online-Casino.

Die günstigeren Fixkosten eines Online-Casinos im Gegensatz zum edlen Ambiente einer Spielbank, sind hier ausschlaggebend. Gerne beanspruchen Betreiber von Online-Casinos das Privileg, dass diese niedrigeren Fixkosten in Form profitabler Gewinnausschüttungen an die Spieler weitergegeben werden.

Kostenlose Demo Versionen im Online-Casino

Zu beachten ist auch der Vorteil, dass in den Online Casinos meistens kostenlose Demo Versionen zur Verfügung stehen, bei denen der meist noch unerfahrene Roulette-Spieler ganz einfach die Spielregeln lernen als auch den Ablauf des Spiels in der Praxis aneignen kann.

Somit kann sich jeder, ohne finanzielle Verluste, mit vom Online-Casino zur Verfügung gestellten Spielgeld, die nötige Routine aneignen, um später beim Spiel um echtes Geld nicht unnötig Verluste in Kauf nehmen zu müssen.

Glück im Spiel, Glück in der Liebe

Sehr viele Menschen in der heutigen Zeit sind der Überzeugung, ihren inneren Frieden und ihr Glück nur zu finden, indem sie viel Geld besitzen. Sie glauben, damit auch ihre anderen Probleme lösen zu können. Dieses Denken entsteht schon in der Kindheit und prägt unsere heutige, westliche Gesellschaft. Doch hat sich dieses Denken als erfolgreich erwiesen?

Wenige kennen die wirkliche Bedeutung von Geld. Geld ist eine Form von geistiger Energie. Wohlstand ist das Ergebnis unserer geistigen Einstellung. Das Besitzen von Geld bzw. materieller Energie reicht jedoch nicht aus, um inneren Frieden zu finden. Der Mensch benötigt dazu noch andere Formen der Energie – die Sie hier nachlesen können.

Viele Menschen in allen Altersgruppen lieben es, ab und zu Zeit bei einem Ratespiel oder Quiz zu verbringen. Diese Entwicklung wurde einzig durch das Internet möglich, welches durch seine gestiegenen Bandbreiten Spiele im Webbrowser ermöglicht. Dank Internet ist es jetzt auch im “hintersten Dorf” möglich, eine Sportwette auf seinen Lieblingverein live zu platzieren oder sogar in einem Live-Casino “sein Spielchen zu wagen“. Hier zum Artikel bei MariaLourdesBlog.

Es ist Dein Leben – mache das Beste daraus! Alles ist möglich – Du musst es nur aus tiefstem Herzen wollen!

Hier weiter.

