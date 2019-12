Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -155

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Polnische Expansionsträume

Die Greueltaten gegen die deutsche Minderheit wurden von einem Pressefeldzug begleitet, der auf die Annexion deutscher Gebiete zielte.

-Die Polska Zbrojna (Die polnische Armee) schrieb am 6. Mai 1939 in höchsten Tönen von der Wiedergeburt des polnischen Geistes westlicher Expansion im 11. und 12. Jahrhundert.

-Der Ilustrowany Kurjer behauptete, in Westoberschlesien müssten 900.000 Polen angeblich unter deutscher Bedrückung leiden. Der bevölkerungspolitische Sachverständige Joseph Kisielewski stellte fest, in Deutschland lebten fast zwei Millionen Polen, vier Millionen in den USA, 600.000 in Frankreich und 870.000 in der Sowjetunion.

-Am 10. Mai 1939 gab die Gazeta Polska an, Ostpreußen bekäme langsam polnischen Charakter, weil die Deutschen aus diesem Gebiet nach Westen abwanderten, während die dort verbleibende polnische Bevölkerung sich vermehre. Man betrachtete es als ein Unglück für Ostpreußen, dass es immer noch zum Deutschen Reich gehörte.

-Der Kurjer Warszawski brachte am 17. Mai 1939 eine Landkarte, auf der weite Strecken deutschen Gebietes mit nennenswerten polnischen Minderheiten gezeigt wurden.

-Die Polska Zbrojna deutete am 27. Mai 1939 an, das Ergebnis der Volksabstimmung von 1920 in Süd-Ostpreußen wäre ohne den russisch- polnischen Krieg damals und ohne die angeblichen deutschen Terrorakte ganz anders ausgefallen.

-Der Kurjer Poznanski verstieg sich am 11. Juni 1939 zu der Feststellung, Jan Sobieski hätte sich, wenn ihn der polnische Adel und außenpolitische Schwierigkeiten nicht daran gehindert hätten, bereits 1688 Ostpreußens bemächtigt.

-In seiner Ausgabe vom 29. Juni 1939 übte der Ilustrowany Kurjer Kritik an Lloyd George wegen der Grenzen von 1919, sie seien angeblich unfair gegenüber Polen gewesen, und es wurde angeregt, bei nächster Gelegenheit eine Verbesserung der polnischen Westgrenze herbeizuführen. Ganz offensichtlich hatten die polnischen Führer viel verlockendere Gründe für einen Krieg mit Deutschland als nur den, die deutschen Bestrebungen in Danzig zu vereiteln.

In den Hauptverkehrsstraßen polnischer Städte wurden annexionistische Landkarten in Form von Plakaten angebracht. Diese Karten zeigten polnische Flaggen auf deutschen Städten bis nach Stettin hin. Oft war darauf auch bekundet: „Wir suchen keinen Krieg! Doch wenn er uns aufgezwungen wird, werden wir uns altes polnisches, von Polen bewohntes Gebiet zurückholen.” Um diese großen Kartenplakate versammelte sich dann die Menge und sprach von „den neuen Ausblicken, die sich damit für Polen eröffnen”.

Der Expansionsgedanke war vielen Bürgern eines Staates nicht unwillkommen, der weithin ungenutzte nationale Hilfsquellen und darüber hinaus Millionen unzufriedener Ukrainer und Weißrussen enthielt.

