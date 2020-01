General Qassem Soleimani wurde am 3. Januar 2020 (Ortszeit) auf Befehl des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump unter Einsatz einer Drohne vom US-amerikanischen Militär im Irak getötet, da Trump ihn indirekt für mehrere Anschläge, darunter der zuvor erfolgte Angriff pro-iranischer Milizen auf die Botschaft der Vereinigten Staaten in Bagdad, verantwortlich machte.

ÜBRIGENS: Ein Friedensaktivist aus Baden-Württemberg hat laut SWR-Informationen bei der Generalstaatsanwaltschaft in Zweibrücken Anzeige erstattet. Er wolle wissen, ob die Drohne, die den iranischen General Quassem Soleimani tötete, von Ramstein aus gesteuert wurde. Sei dies der Fall, seien sowohl das Völkerrecht als auch deutsches Recht verletzt worden, so der Friedensaktivist.

Die Anzeige wurde an die Staatsanwaltschaft Zweibrücken weiter geleitet, die nun prüfen soll, ob der Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt. Wie lange diese Prüfung dauern wird, steht noch nicht fest. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte gegenüber dem SWR, die Bundesregierung gehe nicht davon aus, dass der Drohnenangriff von Ramstein aus koordiniert wurde.

Die feige Ermordung des Helden einer anderen Nation: Eine amerikanische Schande

Die verbrecherische Ermordung von General Qassem Soleimani war nicht nur eine Kriegshandlung, es war ein Akt niedrigen Verrats und plumper Dummheit. Unter den selbstrechtfertigenden Lügen behaupten die Führer des Regimes des ewigen Krieges in Washington, dass das Auffinden des anvisierten Militärführers eine brillante Leistung des US-Geheimdienstes war.

Aber nein!

Die libanesische Zeitung Al-Binaa berichtet, dass die Amerikaner routinemäßig über Soleimanis Ankunft in Bagdad informiert wurden, einfach weil er ein offizieller Besucher war, der als militärischer Berater der irakischen Regierung eingeladen war. Die US-Streitkräfte sind für die Sicherheit am Flughafen von Bagdad verantwortlich. Also mussten sie es wissen, da sie … für die Sicherheit eines offiziellen Ehrengastes verantwortlich waren. Dies sollte allen amerikanischen Verbündeten ein unbehagliches Gefühl über die Auswirkungen des amerikanischen “Schutzes” ihrer “Sicherheit” geben.

Natürlich geben die Führer der NATO-Satelliten und ihre Medien-Propaganda-Maschinen weitgehend vor, die großen Lügen von Uncle Sam zu glauben: der General musste getötet werden, um “amerikanische Leben zu retten“, die einzigen Leben, die zählen, besonders wenn sie in einem anderen Land sind und Menschen töten, die Israel nicht mag.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der russische Präsident Wladimir Putin diskutierten das Attentat in einem Telefongespräch. Wir wissen nicht, was sie gesagt haben, aber es ist vernünftig anzunehmen, dass dies nur eine von vielen in der politischen Elite des Landes gewünschte Veränderung der französischen Außenpolitik beschleunigen kann. Die Angst vor dem Monster schafft ein Dilemma zwischen Unterwerfung und Flucht.

Die Vereinigten Staaten haben den Kriegshelden einer souveränen Nation, dessen militärische Aktion der Verteidigung seiner eigenen Nation (seit dem von den USA initiierten Irak-Iran-Krieg der 1980er Jahre) und seiner Region vor den von den Saudis unterstützten sunnitischen Fanatikern unter dem Deckmantel von Daech oder al Qaida gewidmet war. Diese Fanatiker wurden offen von Israel instrumentalisiert, um den berüchtigten Oded-Yinon-Plan zu fördern, alle arabischen Staaten in kleine Einheiten aufzubrechen, um Israels Vorherrschaft in der Region zu sichern. Es ist für den nicht-arabischen schiitischen Iran von Bedeutung, weil er bewaffnete sunnitische Fanatiker dazu anstiftet, Schiiten in Syrien und an anderen Orten anzugreifen.

Zivilisierte Völker sind fähig, ihren Gegnern Respekt zu zollen. Ein edler Krieger auf der einen Seite kann einen edlen Krieger auf der anderen Seite respektieren. Aber in einem Haufen von Maschinen, die von Idioten gesteuert werden, gibt es keinen Respekt für etwas Menschliches.

Wenn die USA einen Militärstrategen ermorden, der erfolgreicher ist als ihre eigenen grotesk überbewaffneten Verlierer, tun die Apologeten des Pentagon so, als sei er (und nicht sie) der blutrünstige Killer, der im ganzen Nahen Osten Chaos verbreitet.

Wenn in der Zukunft eine ehrliche Geschichte geschrieben wird, auf der Skala von Barbarei gegen Zivilisation, werden die heutigen US-Präsidenten irgendwo weit unter Attila dem Hunnen rangieren, der sich zumindest seinen Feinden im Kampf gestellt hat.

Quelle: Diana Johnstone bei Globalresearch.

