Coronaviren: Brandheißes Video aus den USA

Unsere Kommentatorin Gernotina hat mir ein hochbrisantes Video zugeschickt, das ich den Lesern, obwohl in englischer Sprache, nicht vorenthalten kann! Es hat auch mit dem aktuellen Coronavirus zu tun und den Machenschaften in Afrika mit Ebola und HIV, alles hängt miteinander zusammen – es ist einfach nicht zu fassen!

Gernotina schreibt:

” … Hallo Maria, es geht um ein brandheißes neues Video aus den USA, erschienen vor ein paar Stunden auf dem YT-Kanal “you are free TV”.

Diesen US-Kanal schätze ich und seine mutige Betreiberin, die aussieht wie ein Bub, aber eine ganz sympathische und weibliche Person ist. In ihrem neuen Video packt eine US-Wissenschaftlerin (20 Jahre Forschung an Retroviren und diversen Erkrankungen) radikal aus und erklärt detailliert, was und wie sie es machen – es hat auch mit dem aktuellen Coronavirus zu tun und den Machenschaften in Afrika (Ebola und HIV), alles hängt miteinander zusammen – es ist einfach nicht zu fassen! Was ist diese Frau mutig, sie hat meine Bewunderung!

Dieses Video könnte, da sehr brisant, bald verschwunden sein von der Plattform. Könntest Du es vielleicht sichern? Eine Übersetzung würde sich lohnen, wäre Hoch-informativ für uns alle – meine Meinung. Ich selbst bin bei YT nicht angemeldet, kann nur eingeschränkte Funktionen nutzen und nicht runterladen. Jedenfalls ist mir beim Hören die Kinnlade runtergefallen. Die Frau weiß, wovon sie redet, hat selbst sehr lange in dieser “Branche” geforscht, scheint aber ethisch integer zu sei – warum sonst würde sie dies riskieren..!”