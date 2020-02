Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -182

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Das englisch-französische Angebot auf Kosten Polens

Bonnet war sehr ungehalten über die Polen und glaubte, die Militärgespräche mit den Russen würden an der polnischen Unnachgiebigkeit scheitern Er durchschaute nicht, dass die Russen sich entschlossen hatten, ein Abkommen mit Deutschland zu schließen, schon bevor sie die Frage der militärischen Operationen auf polnischem Boden am 14. August 1939 angeschnitten hatten. Ihm entging, dass der Fall Polen für die Russen nur ein Vorwand war, um die Militärverhandlungen mit den Westmächten abbrechen zu können.

Völkerbundskommissar Burckhardt hatte die Lage mit Hitler am 11. August 1939 erörtert und dann Bonnet nahegelegt, wenn die Polen sich nicht umstellten, sei ein deutsch-polnischer Krieg nicht zu vermeiden. Hitler hatte vorausgesagt, Polen würde in drei Wochen besiegt werden, und Bonnet war geneigt, ihm darin recht zu geben. Burckhardts Versicherung, dass Hitler keinen Krieg wünsche, hielt Bonnet für glaubwürdig, und auch, dass es möglich sein werde, den ständigen Streit durch Verhandlungen beizulegen. Hitler hatte Burckhardt klar gemacht. ihm seien die polnischen Aufmarschpläne bekannt und sie seien, im Vergleich zu denen der Tschechen im vorhergehenden Jahr, geradezu infantil. Burckhardt hatte ihn dann gefragt, ob er seine Kinder unbesorgt in Danzig lassen könne, worauf Hitler ihm riet, sie in die Schweiz zu schicken. Am 14. August 1939 sah also Bonnet die endgültige Krise nahen.

Woroschilows Frage nach der Rolle Englands und Frankreichs hinsichtlich der Zustimmung Polens und Rumäniens, russische Truppen auf ihrem Gebiet operieren zu lassen, gelangte Bonnet am 15. August um 5 Uhr morgens zur Kenntnis. Sofort nahm er Fühlung mit Lukasiewicz auf, der sich noch eines Urlaubs an der Bretagneküste erfreute. Noch am gleichen Nachmittag erschien er im Pariser Außenministerium. Bonnet war überarbeitet und stand unter starkem Druck. Mit einigem Unbehagen stellte er fest, dass der gutaussehende Botschafter von der Sonne gebräunt und sehr gelassen war.

Bonnet unterrichtete ihn, es gebe jetzt nur noch eine Alternative, die in Betracht zu ziehen die Russen bereit seien. Entweder werde ihnen gestattet, militärisch auf dem Gebiet ihrer westlichen Nachbarn zu operieren, woraufhin sie einen Militärpakt mit England und Frankreich abschlössen, oder sie würden einen Pakt mit den Deutschen abschließen. Kategorisch erklärte Bonnet dem Botschafter Polens, er erwarte von den Polen, dass sie sofort die russischen Bedingungen für eine Einigung akzeptierten. Lukasiewicz hielt ihm kühl entgegen, Beck werde ein Operieren der Russen auf polnischem Boden nicht zulassen. Auch stellte er Bonnet die folgende Frage: „Was würden Sie sagen, wenn wir Sie um Erlaubnis für die Deutschen bäten, Elsaß-Lothringen zu schützen?”

Bonnet sträubte sich zuzugeben, dass Lukasiewicz’ Frage in irgendeinem Zusammenhang mit der vorliegenden Situation stand. Er legte dem Botschafter die Unterschiede zwischen der französischen und polnischen Situation nahe. Frankreich habe mit Deutschland eine gemeinsame Grenze, jedoch liege im Unterschied zu Polen auf seiner anderen Seite statt eines revisionistischen Russlands der Atlantische Ozean. Er glaube es nicht, dass Frankreich die Deutschen bitten müsse, Elsaß-Lothringen zu bewachen. Hitler habe vor vier Tagen vorausgesagt, Deutschland werde Polen in drei Wochen besiegen. Lukasiewicz sprühte vor Zorn, als Bonnet aufrichtig zugab, er teile Hitlers Meinung. Empört entgegnete der Pole: „Im Gegenteil, es ist die polnische Armee, die vom ersten Tag an nach Deutschland einmarschiert”.

Der französische Außenminister war entsetzt über die sichtlich hoffnungslose Verblendung, die sich ihm da offenbarte. Er erkannte sofort, dass man Lukasiewicz unmöglich mit militärischen Argumenten überzeugen könne, obwohl es ausschließlich diese Erwägungen waren, die im Denken der Polen die erste Stelle hätten einnehmen müssen. Er versuchte es auf andere Weise und vertraute Lukasiewicz an, die Frage Krieg oder Frieden könne unter Umständen vom Ergebnis der gegenwärtigen englisch-französischen Verhandlungen in Russland abhängen. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass Lukasiewicz dieser Gedanke völlig gleichgültig war.

Die nun folgende anstrengende Debatte der beiden Männer mit verschiedenen Ziel- und Wertvorstellungen führte zu keinem nennenswerten Ergebnis. Bonnet sprach für die französische Nation, die Frieden wünschte und geneigt war, das Wiederaufleben Deutschlands als Großmacht zu tolerieren, und darum bereitwillig den Status quo akzeptierte. Lukasiewicz vertrat eine Clique polnischer Opportunisten, denen Polens Schwäche unter den derzeitigen europäischen Verhältnissen ein Ärgernis war und die daher einen gigantischen Aufstand ersehnten, der Deutschland sowie Russland vernichten sollte, die also einen neuen Weltkrieg wünschten, um dieses Ziel zu erreichen. Lukasiewicz erklärte sich lediglich damit einverstanden, die Bitte Bonnets nach russisch-polnischer Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet an Warschau weiterzuleiten, und machte ihn darauf aufmerksam, Becks Antwort werde in der Zurückweisung dieses Vorschlags bestehen.

Bonnet hatte kein Vertrauen zu Lukasiewicz’ Versprechen, seine Wünsche nach Warschau weiterzuleiten. Er gab zwei lange und sorgsam durchdachte Drahtanweisungen an Botschafter Noel in Warschau, nach denen dieser persönlich mit Beck verhandeln sollte. ln diesen Drahterlassen wiederholte er jedes Lukasiewicz vorgehaltene Argument außer Hitlers Vorausberechnung der raschen Besiegung Polens, die er vorsichtshalber fortließ. Noel ging darauf ein und verwickelte Beck in einige lange Debatten über den Wert der französischen Position.

Am 18. August 1939 musste er dann berichten, dass Bonnets genau durchdachte Argumente auch nicht den leisesten Eindruck auf den polnischen Außenminister gemacht hätten. In seiner Antwort bezichtigte Bonnet Beck des gleichen Doppelspiels mit Frankreich, wie es gegen Hitler betrieben worden war. Viele Monate hindurch hatte Beck seinen unabänderlichen Widerstand gegen das großzügige deutsche Angebot an Polen vom 24. Oktober 1938 vor Hitler zu verbergen gewusst. Bonnet machte ferner geltend, dass Beck viele Jahre lang seine Entschlossenheit vor Frankreich geheimgehalten habe, russischen Beistand für Polen unter allen Umstanden, auch denen eines größeren Krieges, zu verhindern. Nunmehr glaubte Bonnet, für Frankreich das Recht in Anspruch nehmen zu können, über den Kopf Polens hinweg russische Operationen in Polen ohne dessen Einwilligung zu unterstützen. Er brachte es fertig, Daladier bis zum 21. August 1939 für dieses Vorgehen zu gewinnen.

Beck in Warschau stellte mit beträchtlicher Erheiterung fest, dass die Auffassung Noels und Kennards sich in der Frage der militärischen Zusammenarbeit Polens mit Russland völlig voneinander unterschieden. Noel, als Vertreter einer Kontinentalmacht, die in jedem Krieg mit Deutschland vielleicht den ersten Schlag auffangen musste, argumentierte leidenschaftlich und beharrlich im Sinne einer russisch-polnischen Zusammenarbeit. Kennard nahm sich der Frage mit kühler Sachlichkeit, ja geradezu gleichgültig, sozusagen nur der Form halber an. Kennard betrachtete seine Demarche als eine leere Geste lediglich zur Wahrung der englisch-französischen Solidarität. Beck erklärte dem polnischen Ministerrat, er gedenke in der russischen Frage nicht vor den englischen und französischen Forderungen zurückzuweichen. Zu seiner Freude erhob keiner der polnischen Minister irgendwelche Einwände gegen seine politischen Absichten. Er erkannte, dass seine Stellung innenpolitisch gesichert war. So ging er dazu über, den Appell der englischen und französischen Diplomaten mit Verachtung zurückzuweisen.

Bonnet hoffte bei seinen Anstrengungen, die Polen für eine Zusammenarbeit mit Russland zu gewinnen, auf ein Höchstmaß an britischer Mithilfe. Am 16. August 1939 teilte er Halifax mit. er habe Lukasiewicz klar gemacht, es werde „unausdenkbar sein, wenn die Polen russischen Beistand verschmähten”.

Die französische Militärmission in Moskau stimme der russischen Haltung einhellig zu. Russlands Recht, in Polen und Rumänien zu intervenieren, wurde als das ‘sine qua non’ für die russische Beteiligung in jedem umfassenden Krieg erachtet, der sich aus dem Ausbruch eines deutsch-polnischen Konfliktes entwickeln musste. Die französische Mission nahm zur Kenntnis, dass die Russen angeblich bereit seien, das Gebiet für ihre militärischen Operationen in Polen zu beschränken. So glaubten die Franzosen, eine ausdrückliche Bereitschaft der Russen, von der Besetzung bestimmter polnischer Räume Abstand zu nehmen, werde ein ausreichendes Zugeständnis für die Polen sein.

Halifax war von Bonnets Argumenten stark beeindruckt. Er schlug dem französischen Außenminister vor, man möge einen rumänischen Vertreter zu den militärischen Gesprächen in Warschau hinzuziehen. Nichtsdestoweniger galt es hinter den Kulissen als kein Geheimnis, dass die Briten hinsichtlich der französischen Position nicht aufrichtig waren, dass Halifax im Gegensatz zu Bonnet vor allem an der Aufrechterhaltung der englisch-französischen Solidarität interessiert war und dass polnische Zugeständnisse an Russland ihn, wie es schien, nicht berührten. Die britische Militärmission in Moskau teilte die Begeisterung der französischen Delegation für die russische Einstellung nicht.

Admiral Drax, der die britische Abordnung führte, war den Russen äußerst feindlich gesinnt. Am 16. August 1939 schrieb er seinem Freund und Kollegen, Admiral Lord Chatfield, man habe nach fünftägigen Gesprächen über eine Reihe von Themen noch keine Übereinstimmung erzielt. Er führte wiederholte, kränkende Seitenhiebe der Russen gegen die englische und französische Delegation an. Die Russen machten sich ein Vergnügen daraus, ihre Verhandlungspartner als die nachgebenden oder kapitulierenden Mächte zu bezeichnen, und sich wie eine Siegermacht zu benehmen, welche den geschlagenen Feind zu demütigen sucht. Die britische Politik in Polen wurde von ihnen als eine große Niederlage für Englands Interessen betrachtet, während sie einigermaßen vertrauensvoll auf ihre eigene Politik blickten, denn diese würde Russland gigantische Gewinne gegen ein Mindestmaß an Aufwand erbringen.

Insgeheim machte sich Drax über den russischen Vorschlag, dass eine englisch-französische Flotte im Kriegsfall in der Ostsee operieren sollte, lustig. Chatfield gegenüber bezeichnete er das als eine glatte Unmöglichkeit. Auf der ändern Seite wussten die Russen, dass britische U-Boote im 1. Weltkrieg bei der Versenkung deutscher und neutraler Schilfe in der Ostsee überraschend wirksam waren Drax verhielt sich allen militärischen Vorschlägen der Russen gegenüber außerordentlich reserviert. Er vertraute Chatfield an. er hoffe einen Militärpakt zu unterzeichnen, der der Sowjetunion so wenig wie möglich Vorteile biete.

Zynisch meinte Drax am 17. August 1939, Bankette und Wodka wärmten die persönlichen Beziehungen zwischen den Russen und den Militärmissionen allmählich an. Doch konnte auch das nicht zu wichtigen Ergebnissen führen, weil Woroschilow vorschlug, die Gespräche zu vertagen, bis günstige Antworten von Polen und Rumänien zur militärischen Zusammenarbeit eingetroffen seien. Die Russen hatten eine vorläufige Vertagung der Gespräche von Donnerstag, den 17. August, auf Montag, den 21. August vorgeschlagen. Drax ließ Chatfield mit zornigem Sarkasmus wissen, die Russen hätten eine „neue Theorie des Krieges” entwickelt. Sie beabsichtigten, die Zahl ihrer Truppen in einem allgemeinen Krieg auf die von den Westmächten eingesetzte Stärke zu beschränken, was Drax als „völlig kindisch” bezeichnete. Es schien als ob die friedlichen Tage zu Ende gingen, als die Kontinentalmächte bereit waren, ihre jungen Männer in unbegrenzten Mengen der britischen Kräfteausgleichspolitik zu opfern, während die Briten sich auf eine mehr symbolische Beteiligung beschränkten. Die Russen durchschauten die britische Absicht sehr genau, einen wesentlich kleineren Beitrag in dem Krieg zu stellen, den sie 1939 zu entfesseln suchten, als sie es im 1. Weltkrieg getan hatten. Drax war wütend, weil die Russen es wagten, dieses Verhalten mit sehr realistischen und kritischen Augen zu betrachten.

Weiter schrieb Drax, Woroschilow nehme ständig die Unvermeidbarkeit eines Krieges zwischen den Westmächten und Deutschland als gegeben an. Er war sich in höchst realistischer Weise der Halifaxschen Entschlossenheit, mit allen Mitteln einen Völkerkrieg herbeizuführen, bewusst. Drax befürchtete, diese Erkenntnis werde vielleicht zum Misslingen der Verhandlungen mit Russland beitragen. Er führte Klage, die Russen würden sich begnügen, neutral zu bleiben, „während wir übrigen uns gegenseitig die Kehle durchschneiden“.

Der Admiral war sehr reizbar, weil es in Russland ungewöhnlich heiß war. Außerdem hatte man ihm nach den täglichen, vierstündigen Konferenzen mit den Russen noch zusätzliche englisch-französische Besprechungen aufgebürdet. Er betrachtete seine Moskauer Mission als großes persönliches Opfer und wartete sehnsüchtig auf seine Rückkehr nach England. Nach seinem Vorschlag sollte, wenn ein Pakt erzielt worden sei, ein britischer Kreuzer für die siebzehn Offiziere der beiden Missionen auf die Fahrt geschickt werden. Dazu gestand er, die langsame Seereise nach Russland hatte die französischen Offiziere zunächst nervös gemacht und es könne gut möglich sein, dass einige von ihnen die Rückreise mit der Bahn vorziehen würden. Nach seinem ungemütlichen Aufenthalt in Russland hoffte er zumindest auf die Genugtuung, sich an der Niederlage der Deutschen weiden zu können, und so schlug er vor, falls der Pakt gelinge, den Kreuzer ständig in Sichtweite der deutschen Küste fahren zu lassen.

Halifax hatte Kennard am 17. August 1939 angewiesen, die Polen wegen ihrer Abneigung gegen eine Zusammenarbeit mit den Russen zu maßregeln. Es sollte ihnen erklärt werden, dass militärische Überlegungen die volle Ausnutzung polnischen und rumänischen Gebietes durch russische Streitkräfte erforderlich machten. Kennard sollte ferner vortragen, ein Bündnis mit den Russen werde den Ausbruch eines Krieges vielleicht nicht verhindern können, doch biete es die beste Garantie für einen Sieg. Halifax war nicht gewillt, den Standpunkt zu akzeptieren, dass die Sowjetunion eine größere Bedrohung für Polen sei als Deutschland. Dazu stellte er kategorisch fest:

„Wenn Polen und Rumänien sich im Fall eines Krieges mit dem Rücken an der Wand wiederfinden, so können wir nicht glauben, dass sie über eine Unterstützung nicht froh sein werden, einerlei, woher sie kommt.”

Ausdrücklich betonte er, ein neutrales Russland würde die „Hauptbedrohung” in der Welt bilden, wenn seine Stärke durch die Verheerungen eines erneuten Krieges unangetastet bliebe. Er unterließ es, den naheliegenden Schluss zu ziehen, dass eben dieser Krieg mit und ohne die Russen zu einem solchen Ausgang führen müsste. Es grenzte schon an geradezu zügellose Arroganz und nahm Halifax die klare Sicht. In seinen fehlgreifenden Bemühungen, die britische Weltherrschaft zu befestigen, meinte er es mit jedem, einschließlich Stalin, aufnehmen zu können. Es war eine Tragödie für die englische Nation, dass seine Erbarmungslosigkeit 1939 seinen Scharfsinn weit in den Schatten stellte. Er sah überhaupt nicht, dass er mit seinem politischen Handeln nicht den britischen Imperialismus, sondern das Anwachsen des Kommunismus förderte.

Kennard wusste, dass Halifax sich niemals damit beschwert hatte, die polnische Haltung zur Sowjetunion zu begreifen. Es widerstrebte ihm, die falschen, Halifax so glänzend erscheinenden Argumente vorzutragen, die, wie er genau wusste, nicht den leisesten Eindruck auf die Polen machen würden. Am 18. August 1939 vertraute er Halifax an, dass er Beck nur sehr ungern in der Frage der Russen anspräche; die Bemühungen des französischen Botschafters Noel, seinerseits auf die Polen einzuwirken, hätten diesem weiter nichts als den Groll der Polen eingebracht, und er, Kennard, sehe nicht ein, warum er es auch mit ihnen verderben solle. Beck sei nahezu unerschöpflich an Argumenten gegen den jüngsten pro-sowjetischen Plan und habe nur Hohn für die Behauptung der Franzosen, ein Bündnis mit der Sowjetunion könne ein Beitrag zur Erhaltung des Friedens sein, während Beck im Gegensatz dazu den Standpunkt vertrat, die Annahme der russischen Bedingungen werde zu einem unmittelbaren Angriff der Deutschen auf Polen führen.

Kennard stellte weiter fest, es sei aussichtslos, die Frage bei Beck zu verfolgen. Der polnische Generalstabschef, General Stachiewicz, hatte den französischen Militärattache in Warschau, General Musse, unterrichtet, Polen lehne den Vorschlag eines russischen Durchmarsches offiziell ab. Kennard gab zu, in dieser schwerwiegenden Frage die Einstellung Becks zu teilen, und brachte dann eigene Argumente gegen den Plan dahingehend vor, dass die Briten ihre besonderen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten gefährden, wenn sie gemeinsam mit den Franzosen Druck auf Polen ausüben würden.

Frankreichs Premier Daladier wäre außer sich gewesen, hätte er gewusst, dass Kennard den britischen Druck auf Polen mir dem Argument zu sabotieren suchte, man müsse auf amerikanische Gefühle Rücksicht nehmen. US-Botschafter Bullitt bekam am 18. August von ihm zu hören, er sei entsetzt und zornig über die „Heftigkeit”, mit der Lukasiewicz und Beck die sowjetische Hilfe zurückgewiesen hätten. Daladier machte geltend, es sei doch leicht, die sowjetische Hilfe für die Polen zu internationalisieren, indem man zwei französische und eine englische Division über Russland nach Polen schicke. Dreimal wiederholte er es mit steigender Betonung vor Bullitt, wenn die Polen die russische Hilfe abwiesen, werde er keinen einzigen französischen Bauern nach Polen schicken, um dort seine Haut zu Markte zu tragen.

Über diesen, wie er meinte, heftigen antipolnischen Ausbruch Daladiers war Bullitt sehr bestürzt. Seit Monaten hatte er mit Druckmitteln auf Daladier und Alexis Leger, den Generalsekretär im französischen Außenministerium, einzuwirken gesucht und gehofft, sie würden sich von der Friedenspolitik Georges Bonnets distanzieren und diesen Kurs ganz aufgeben. Im Mai 1939 war er in London, um seine Pläne mit den Bemühungen Sir Robert Vansittarts abzustimmen. Der diplomatische Berater Seiner Majestät Regierung betrachtete die Beziehungen zu Frankreich als seinen ureigensten Bereich und wollte Halifax’ Kriegspolitik dadurch unterstützen, dass er auf eine französische Beteiligung in einem Krieg gegen Deutschland hinarbeitete. Vansittart hatte Bullitt versichert, Alexis Leger sei sein „intimer Freund“, man körnte sich auf ihn verlassen, er werde schon das Seine zu Halifax’ und Roosevelts Anstrengungen beitragen. Frankreich in einen Krieg mit Deutschland zu verwickeln.

Bullitt, Vansittart und Leger befürchteten, Sir Eric Phipps, britischer Botschafter in Frankreich und Schwager Vansittarts, teile die ablehnende Einstellung Chamberlains gegenüber einem Bündnis der Westmächte mit Russland. Bullitt begann Bonnet zu hassen, und er berichtete Roosevelt ohne jede Rücksicht auf die Tatsachen: „Bonnet wie auch Sir Eric Phipps seien tatsächlich dagegen, die Sowjetunion mit Frankreich und England zu einer engen Zusammenarbeit zu bringen.” Überdies hatte er Sorge, Premierminister Chamberlain könne versuchen, Halifax’ Politik anzufechten und die Zügel der britischen Politik wieder selbst in die Hand zu nehmen.

US-Botschafter Kennedy hatte am 20. Juli 1939 aus London berichtet, „Chamberlain sei der Russen überdrüssig und von ihnen angeekelt”. Der Premier war der Ansicht, Hitler werde jede greifbare Gelegenheit zu einem friedlichen Ausgleich begrüßen. Er wusste, dass Hitler nicht bluffte und unter Umständen einen Krieg riskieren würde, doch meinte er zu Kennedy, Hitler „ist ungewöhnlich klug und würde darum nicht bereit sein, einen Weltkrieg anzufangen“.

Präsident Roosevelt hatte am 4. August 1939 direkt in die Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und den Westmächten eingegriffen. Lawrence Steinhardt, der Nachfolger Kirks als amerikanischer Botschafter in Russland, wurde in einem vertraulichen Schreiben angewiesen, Molotow zu sagen, die Vereinigten Staaten seien genau so daran interessiert wie die Sowjetunion, die Niederlage Italiens und Deutschlands in einem europäischen Krieg herbeizuführen. Roosevelt dränge die Sowjets, ein Militärbündnis mit Großbritannien und Frankreich abzuschließen. Die Vereinigten Staaten würden sich dieser Mächtekoalition zuletzt auch anschließen. Der US-Botschafter wurde in Kenntnis gesetzt, Präsident Roosevelt habe dem sowjetischen Botschafter Konstantin Umansky vor dessen Urlaubsreise nach Russland gesagt, die USA hofften, mit der Sowjetunion zu einer Solidarität gegen Deutschland und Italien zu gelangen.

Die Russen waren über die Roosevelt-Botschaft hocherfreut, denn sie stärkte ihre Position in den Verhandlungen mit den Westmächten wie auch mit Deutschland; Roosevelts Unterstützung würde es ihnen erleichtern, die Zustimmung zu ihren ehrgeizigen Expansionsplänen in Finnland, Polen, Rumänien, Litauen, Lettland und Estland zu bekommen.

Sie dachten gar nicht daran, den Inhalt der vertraulichen Präsidentenbotschaft vor dem Ausland geheim zu halten. Am 11. August 1939 erschien eine entsprechende Meldung im Völkischen Beobachter in Berlin und am 13. August brachte der Krakauer Ilustrowany Kurier den Inhalt der Roosevelt-Botschaft. Es war Steinhardt bekannt, dass Umanskv vor seiner Abreise aus den USA von dem Inhalt der Botschaft in Kenntnis gesetzt worden war. Das Schreiben selbst lief über Bullitt in Paris, so dass Steinhardt es nicht vor dem 15. August 1939 in Händen hatte. Er schloss daraus, dass Molotow Umansky angewiesen hatte, den Inhalt des Schreibens bekannt zu geben, bevor es Russland erreichte und Molotow hatte die Meldung über den Brief ans Ausland geben lassen, ehe er diesen selbst in Händen hatte.

Steinhardt überreichte Molotow das Rooseveltschreiben am 16 August 1939 und beide erörterten sodann den Inhalt. Roosevelt hatte beim Abfassen des Schreibens gedacht, die russische Politik zugunsten der Westmächte beeinflussen zu können, doch ist es kaum überraschend, dass ihm das keineswegs gelang. Molotow verwandte die Botschaft für seine eigenen Zwecke und sagte zu Steinhardt, die britische und französische Militärmission sei nach Moskau gekommen, um die militärische Zusammenarbeit zu Bedingungen zu erörtern, die der sowjetische Außenminister als „vage Allgemeinplätze” bezeichnete. Diese Missionen seien nicht in der Lage, mit den spezifischen Punkten fertig zu werden, die Russland angeschnitten habe.

Steinhardt berichtete Roosevelt am 16 . August, er persönlich sei überzeugt, die Sowjetunion werde es vermeiden, sich bereits im Anfangsstadium an einem europäischen Konflikt zu beteiligen. Roosevelt war darüber verärgert, denn er hätte die Vereinigten Staaten am liebsten am ersten Kriegstag in einen solchen Konflikt hineingezogen, wenn die öffentliche Meinung Amerikas und der Kongress es nur zulassen würden. Einige Tage später musste der Präsident zu seiner Beunruhigung erfahren, dass Alexis Leger vom französischen Außenministerium gar nicht der bedingungslose Befürworter eines Krieges um jeden Preis war, wie Bullitt behauptet hatte. Leger enthüllte seine Meinung, es würde höchst unklug von Großbritannien und Frankreich sein, Deutschland ohne den militärischen Beistand der Sowjetunion anzugreifen.

Daraus war zu entnehmen, dass, wenn die Verhandlungen in Moskau missglückten, in Frankreich praktisch überhaupt keine Unterstützung für eine Kriegspolitik bestand. Roosevelt erfuhr ferner, dass Premier Daladier nach wie vor auf die „verbrecherische Torheit” der Polen schimpfte. Halifax würde, das erkannte Roosevelt genau, seinen liebevoll gehegten Plan eines Krieges gegen Deutschland aufgeben, wenn es ihm nicht gelänge, sich den militärischen Beistand der Sowjetunion oder Frankreichs zu sichern. Für Amerikas Präsidenten war der Gedanke, dass der Frieden vielleicht doch noch gerettet werden könnte, geradezu quälend, denn ihm sollte ein europäischer Krieg dazu dienen, seinen Traum von der Verewigung seiner Amtszeit und der Erhöhung seines Ansehens zu verwirklichen.

In dieser schwierigen Lage war Halifax bedeutend im Vorteil. Während des ganzen August 1939 wurde er ausführlich über die Verhandlungen der Deutschen mit den Russen durch Theo Kordt, den deutschen Geschäftsträger in London, unterrichtet. Theo Kordt und sein Bruder Erich, der in Ribbentrops Amt in Berlin eine Schlüsselstellung innehatte, waren Mitglieder einer Verschwörergruppe, in der man Bemühungen, Hitlers diplomatische Unternehmungen zunichte zu machen, keineswegs als Verrat ansah.

Halifax wußte also, dass die Russen einen Pakt mit Deutschland erwogen und dass die englisch-französischen Verhandlungen mit Russland jeden Augenblick mit einem Fehlschlag enden konnten. Das gab ihm die Möglichkeit, einen Plan vorzubereiten, um Frankreich ohne russische Hilfe in einen Krieg gegen Deutschland hineinzuziehen. Auch machte ihn diese Kenntnis gegen die psychologische Schockwirkung eines deutsch-russischen Abkommens gefeit. Erst am 18. August 1959 erhielt er eine Vorwarnung von amerikanischer Seite, und zwar als Unterstaatssekretär Sumner Welles ihm verschiedene Gerüchte übermittelte, dass Russland und Deutschland möglicherweise einen Pakt miteinander abschließen würden. Zu diesem Zeitpunkt war Halifax das schon nicht mehr neu.

Der britische Außenminister verhielt sich den Polen gegenüber hinsichtlich englisch-polnischer Bündnisverhandlungen immer noch hinhaltend. Zutiefst enttäuscht über die Knauserigkeit der Briten in der Frage der Finanzhilfe an Polen war der polnische Botschafter Raczynski. Als er Halifax vorschlug, man solle in London eine ständige polnische Militärmission einrichten, fand er nur wenig Gegenliebe. Im Juli 1939 bereits hatte Raczynski Halifax zu drängen begonnen, die Verhandlungen über ein echtes englisch-polnisches Bündnis möglichst noch vor dem Ende der Moskauer Gespräche zum Abschluss zu bringen. Halifax versicherte ihm, er sei dazu bereit, doch unternahm er bis Mitte August nichts dergleichen. Schließlich gestattete er den Polen, den Rechtsberater Kulski aus dem Warschauer Außenministerium nach London zu entsenden. Die seit April unterbrochenen Gespräche über einen Bündnisabschluss wurden daraufhin am 17. August 1939 von Sir Alexander Cadogan und den polnischen Diplomaten wiederaufgenommen.

Am 18. August 1939 lehnten die Polen den britischen Vorschlag ab, Rumänien gegen einen eventuellen deutschen Angriff zu garantieren. Sie drangen darauf, das endgültige Abkommen müsse zum Ausdruck bringen, dass das Bündnis sich nicht gegen Deutschlands mögliche Verbündeten oder sonstige Vertragspartner richte. Befriedigt nahmen die Briten diese Formulierung an, denn ein ausschließlich gegen Deutschland gerichtetes Bündnis bedeutete, dass Großbritannien nicht verpflichtet wäre, Polen gegen die Sowjetunion zu schützen. Die hauptsächlichste Unstimmigkeit in den Verhandlungen rührte von den erneuten britischen Versuchen her, Polen gegen Deutschland in jeder Kompaßrichtung festzulegen. Am 19. August, einem Sonnabend, wurden die Verhandlungen für kurze Zeit unterbrochen, und Botschafter Graf Raczynski verließ London zu einem Aufenthalt an der englischen Küste. In den drei Tagen ausgedehnter Verhandlungen war es nicht möglich gewesen, sich über die Bündnisbedingungen zu einigen.

In Warschau unternahm der französische Botschafter Noel am 19. August erneut den Versuch, polnische Zugeständnisse an Russland durchzusetzen. Die ihm erteilte Antwort bezeichnete Beck als endgültige Erklärung: „Es ist für uns eine Frage des Prinzips; wir haben kein militärisches Einvernehmen mit der Sowjetunion und wir wünschen auch keines zu haben.“ General Stachiewicz gab ebenfalls eine endgültige Erklärung an die Franzosen ab. Er erklärte, Polen sei nicht gewillt, das Eindringen irgendwelcher fremder Truppen in sein Gebiet zu dulden.

Am 19. August wurde Hauptmann Beauffre von der französischen Mission in Moskau nach Warschau geschickt, wo er um eine sofortige Audienz bei Marschall Rydz-Smigly bat. Durch ein Gesetz vom 6. Mai 1936 war der Marschall offiziell zum ersten Mann im Staat nach Präsident Moscicki designiert worden. Dieser versah ähnlich wie Frankreichs Staatspräsident Titelfunktionen. Die Audienz wurde Beauffre gewährt, doch gestattete der polnische Marschall ihm nicht, eingehende Argumente vorzutragen. Marschall Rydz-Smigly erklärte, jedermann in Polen wisse, dass ein russischer Durchmarsch die russisch-militärische Besetzung des Landes bedeute. Dann rief er aus: „Mit den Deutschen riskieren wir den Verlust unserer Freiheit, mit den Russen würden wir unsere Seele verlieren“.

Rydz-Smiglys Erklärung besagte kategorisch, dass Polen nicht Deutschland, sondern die Sowjetunion für seinen Hauptfeind hielt. Diese Ankündigung überraschte die französische Führung kaum. General Gauche, der Leiter der französischen Spionageabwehr, hatte Premier Daladier und Außenminister Bonnet bei zahlreichen Gelegenheiten darauf aufmerksam gemacht. Sie wussten ebenso gut wie Halifax, dass die Auslieferung Polens an die Sowjetunion in polnischen Augen ein schlimmeres Verbrechen war, als die Polen in einem Konflikt mit Deutschland aufzugeben.

Die Arroganz der Polen bildete schon seit langem für General Gauche eine Quelle der Erbitterung. Er war die polnische Kritik an dem französisch-russischen Bündnis und an der von den Franzosen verwandten Defensivstrategie in ihren militärischen Planungen leid. Ihm missfiel die leere Prahlerei der Polen über den Angriffsgeist ihrer eigenen Armee und angebliches Bereitsein, Berlin einzunehmen. Er war es müde, ihre Behauptungen anhören zu müssen, Polen und Ungarn könnten Osteuropa gegen Deutschland und die Sowjetunion verteidigen. Geradezu wütend machte ihn ihr Argument, die Tschechen hätten ihr Schicksal verdient und man hatte es ihnen niemals gestatten sollen, einen unabhängigen Staat zu bilden.

General Gauche war der festen Ansicht, Frankreich solle es, wenn die Moskauer Verhandlungen fehlschlügen, Hitler gestatten, mit Polen abzurechnen, und diese Meinung trug er Daladier, Bonnet und den Militärbefehlshabern auch vor. Dazu argumentierte er, Frankreich sei berechtigt, sich über frühere Verpflichtungen an Polen aus drei Gründen, und zwar aus jedem für sich, hinwegzusetzen.

Der Abschluss des Paktes von 1934 mit Deutschland, ohne Frankreich zu konsultieren, habe den Geist und den Zweck des französischen Bündnisses verletzt; das polnische Ultimatum an den tschechoslowakischen Verbündeten Frankreichs im Oktober 1938 sei als ein direkter Angriff auf französische Interessen auszulegen; die Polen hätten den Zweck und den Geist ihres Bündnisses mit Frankreich verletzt, als sie eiligst die Begründung des deutschen Protektorates von Böhmen-Mähren im März 1939 anerkannt hatten, ohne die französische Führung zu konsultieren. Gauche verurteilte die Kriegspolitik Halifax’ und beklagte sich, anstelle der 1938 für England und Frankreich so charakteristischen flexiblen Politik, sei 1939 eine absolute Unbeugsamkeit beider Mächte getreten. Auch rügte er die offensichtliche Abneigung Englands, umfassende Verpflichtungen für Landoperationen auf dem europäischen Kontinent zu übernehmen. Die Briten hatten ihren ersten wehrdienstpflichtigen Jahrgang im Juni 1939 eingezogen, der nur 200.000 Mann zählte.

Welche Zweifel es auch an der britischen Haltung gegenüber dem Krieg gegeben haben mag, den Halifax heraufzubeschwören suchte, sie wurden im Juli 1939 zerstreut, als England lediglich weitere 34.000 Mann einzog, General Gauche versicherte Daladier und Bonnet, Hitler bluffe nicht. Er wünsche zwar keinen Krieg, aber eher würde er das Wagnis eines Krieges eingehen, als vor den extravaganten Anmaßungen der Polen kapitulieren. Dem Chef der französischen Abwehr erschien es durchaus klar, dass sein Land alle Kriegspläne für 1939 aufgeben musste, wenn die Russen sich weigerten, der englisch-französischen Front beizutreten. Diesen Standpunkt fand Bonnet annehmbar und schlug vor, die französische Politik danach einzurichten.

Eine der Hauptklagen Gauches richtete sich gegen Polens Eigensinn, als Großmacht behandelt zu werden, obwohl es offensichtlich nur eine zweit- oder drittrangige Macht darstellte. Das aber war der Schlüssel zur britischen und französischen Behandlung der Polen im August 1939. Es schien undenkbar, dass ein kleiner Staat sich beharrlich dem Rat oder den Drohungen zweier verbündeter Großmächte widersetzen oder sie Ignorieren könne. Bis zum 20. August 1939 hatten es die Polen wortreich klar gemacht, dass sie es ablehnten, als Satellit Großbritanniens oder Frankreichs behandelt zu werden, oder einen Vorschlag über sogenannten bolschewistischen Schutz anzunehmen, den keines dieser Länder unter ähnlichen Verhältnissen akzeptiert hätte. Sie waren entschlossen, niemals in eine Invasion bolschewistischer Streitkräfte einzuwilligen, einerlei, ob diese Invasion unvermeidlich war oder nicht. Ihre Einstellung ist später von dem führenden Sachverständigen für russisch-polnische Beziehungen, Professor Umiastowski, erklärt worden, als er schrieb; „Es war, als der 2. Weltkrieg vorüber war, unmöglich, sich von einer Großmacht auch nur vorzustellen, dass sie bereit sei, die Sowjets aufzufordern, sich aus den besetzten Ländern zurückzuziehen, die sie zuerst mit dem Einverständnis der Regierungen eben dieser Länder betreten hatten.

Was die Polen betraf, so war die Entscheidung klar. Doch waren die englischen und französischen Führer ebenso wenig gewillt, diese Entscheidung zu akzeptieren, die Polen gegen die Sowjetunion den Hauptfeind, zu verteidigen. Halifax’ Einstellung zu dieser Frage sollte jede Illusion zerstreuen, dass er sich wirklich Gedanken über den Schutz der Polen machte, oder dass Polen ihm mehr als ein Pfand bedeutete, den Kampf gegen Deutschland herbeizuführen. Er war einverstanden, den französischen Beschluß zu stützen, das Vertrauen der Polen zu missbrauchen und ihr Land ohne ihr Einverständnis der russischen Intervention zu verpfänden. Seine Entscheidung beseitigte allerdings nicht den russischen Vorwand, dass Polens Ablehnung der russischen Bedingungen es für die Sowjetunion unzweckmäßig mache, ein Bündnisabkommen mit den beiden Westmächten abzuschließen.

General Doumenc, der Leiter der französischen Mission in Moskau, und der französische Botschafter Paul-Emile Naggiar rieten Bonnet am 19. August, sofort ein Abkommen mit den Russen über Becks Kopf hinweg zu schließen. Bonnet entschied aber, noch einen letzten Versuch mit den Polen zu machen, bevor er diesen Rat befolgte. Naggiar und General Doumenc hatten sich nicht geirrt in ihrer Annahme, dass Beauffres Mission in Warschau, der man vorher zugestimmt hatte, fehlschlagen würde. Doch entschloss sich Bonnet, sich für einen erneuten Schritt seines Botschafters Noel stärkeren Rückhalt bei den Briten zu sichern, als er ihn vorher erhalten hatte. Er unterrichtete Halifax von diesem Plan und hielt ihm vor, es sei für Großbritannien und Frankreich „ein nahezu unhaltbarer Standpunkt”, Polen zu verteidigen, wenn dieses sich weigere, russischen Beistand anzunehmen. Auch ließ er Halifax wissen, dass „er Verständnis für das Zögern der Polen habe, doch in einem Fall wie diesem könnten sie doch von zwei Übeln nur das kleinere wählen”.

Nach Bonnets Erfahrung betrachteten die Polen die Russen als eine größere Bedrohung als die Deutschen, doch behauptete er, jetzt sei Polen aber unmittelbar von Deutschland bedroht. Bonnet warnte Halifax, die Polen seien dabei, in ihrer Behandlung der deutschen Minorität wieder neue Fehler zu begehen, auch müsse man ihnen weitere Provokationen in Danzig zur Last legen.

Kennard fühlte keine Neigung, sich hinter einen erneuten Schritt Noels in Warschau zu stellen. Er kabelte Halifax am 20. August, 2 Uhr nachts, alle Einzelheiten der Ablehnungserklärungen Becks und Stachiewicz’ und fügte hinzu, Beck habe ihm gesagt, die polnische Regierung widersetze sich dem Durchmarsch russischer Truppen genau so mit allen Kräften, wie sie es gegenüber jeder deutschen Invasion tun würde. Ausdrücklich hob Kennard hervor, diese Einstellung sei gerechtfertigt, Halifax könne sicher sein, „kein Pole würde je damit rechnen, irgendein von Sowjettruppen besetztes Territorium zurückzugewinnen“.

Die letzte Äußerung war eine beträchtliche Übertreibung der wahren polnischen Haltung; die polnische Politik wäre ganz anders gewesen, wenn Polens Führung nicht mit dem schliesslichen Zusammenbruch der Sowjetunion gerechnet hätte, und zwar entweder in einem Krieg gegen Deutschland oder gegen die Westmächte. Aus dieser Einstellung Kennards ist zur Genüge zu entnehmen, dass er sehr starke Ausdrücke gebrauchte, um den Fall Polen gegen ein englisch-französisches Abkommen mit Russland auf Kosten Polens zu vertreten.

Halifax’ Antwort auf diesen Bericht berührte Kennard recht unangenehm. Englands Foreign Secretary verurteilte Beck darin mit sehr deutlichen Worten und bemerkte verächtlich, dieser täusche sich, wenn er denke, er könne den Krieg vermeiden und sowjetische Hilfe zurückweisen. Außerdem werde Beck „sich selbst ausliefern”, wenn er denke, er bekomme russische Hilfe, sobald der Krieg erst einmal begonnen habe. Halifax besaß kein Recht zu der Annahme, Beck ziehe das in Betracht, aber es war erneut ein Zeichen dafür, dass er sich niemals die Mühe gemacht hat, die von Beck nach dern Tode des Marschalls Pilsudski im Jahre 1935 verfolgten politischen Absichten zu verstehen.

Kennard antwortete ihm, General Stachiewicz habe jetzt eingewilligt, seine Ablehnung des russischen Durchmarschplanes vor jedem zu wiederholen, der sie nur hören wolle Dabei deutete er nicht an, dass er bereit sei, sich ebenso wie Noel noch einmal zu bemühen, auf die Polen einzuwirken. Diese Last ruhte ausschließlich auf den Vertretern Frankreichs in Polen. General Gamelin hatte sich entschlossen, General Faurice zu einem letzten Versuch nach Polen zu entsenden und den Standpunkt der Franzosen klar zu machen. Faurice war viele Jahre Chef der polnischen Kriegsschule in Warschau gewesen und besaß unter den dortigen Militärs zahlreiche Freunde.Seine Mission war außergewöhnlich heikel, denn seine Weisung lautete, es den Polen nahezulegen, dass Frankreich niemals sein Einverständnis gegeben habe, eine polnische Militäraktion gegen Deutschland im Fall einer deutschen Annexion Danzigs zu unterstützen. Unnötig zu erwähnen, dass diese Mission für Frankreich die Beliebtheit des Generals in Polen nicht vergrößerte.

Daladier und Bonnet entschieden sich am 21. August 1939, ohne langes Zögern über die Köpfe der Polen hinwegzugehen. Sir William Strang, der Anfang August aus Moskau zurückgekehrt war, wurde am 21. August von französischen Diplomaten in London davon in Kenntnis gesetzt, daß die französische Regierung entschieden hatte, ihre Militärs bei den Stabsbesprechungen in Moskau, die am gleichen Tage wieder aufgenommen worden waren, als „Garanten” Polens handeln zu lassen. Die Franzosen hatten vor, auf die Forderung nach russischen Militäroperationen in Polen „eine im Prinzip positive Antwort” zu erteilen. Als einzige Bedingung beabsichtigten sie zu verlangen, dass russische Truppen mit dem Betreten Polens bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Polen warten müssten. General Doumenc werde Vollmachten erhalten, jede Abmachung anzunehmen, wozu auch die französische Billigung der russischen Forderung gehöre.

Strang sprach mit Sir Alexander Cadogan über die französische Demarche. Beide waren sich einig darin, dass Frankreich handle, ohne Großbritannien zu konsultieren, und dabei mit dem britischen Einverständnis ex post facto rechne. Diese Vermutung war begründet, denn Halifax hatte Bonnet mehrmals in seiner Ansicht bestärkt, es sei notwendig, Russland die Erlaubnis zu geben, militärische Operationen in Polen durchzuführen. Strang kam zu dem Schluss:

„Es kann sehr gut sein, dass ihre Beurteilung der polnischen Haltung die richtige ist (und sie sollten es nach allen diesen Jahren eigentlich wissen, wie die polnische Denkweise zu beurteilen ist) und dass, solange die Polen ihre Zustimmung verweigern, sie damit wirklich sagen wollen, wir haben die Freiheit, mit den Russen weiterzumachen, vorausgesetzt, wir sagen den Polen nichts davon.”

Das war die erstaunliche Erklärung einer misslichen Situation. Doch war sie charakteristisch für die britische Diplomatie und das amtliche britische Denken. Strang wie Cadogan waren der Ansicht, die britische Regierung solle das französische Vorgehen unterstützen.

Am 21. August 1939 sprach Premier Daladier mit Lukasicwicz in Paris, ohne auch nur im geringsten anzudeuten, dass Frankreich sich entschieden habe, den Russen die Erlaubnis zum Einmarsch nach Polen zu geben. Später hat er behauptet, er habe, um Frankreichs Gewissen zu retten, gedroht, als Vergeltung für die polnische Weigerung, mit den Russen zu kooperieren, das französische Bündnis mit Polen zu brechen. Lukasiewicz hat dies nachdrücklich bestritten. Der polnische Diplomat erinnert sich, ihm sei in dieser Unterredung vor allem aufgefallen, dass Daladier wenig Bedeutendes zu sagen gehabt habe.

Die letzte Zusammenkunft der englisch-französischen Militärs und der Russen vor der Bekanntgabe der sowjetischen Presse, dass die Sowjetunion einen Separatvertrag mit Deutschland abschließen werde, fand am Nachmittag des 21. August 1939 statt. Marschall Woroschilow kündigte entschiedenen Tones an, er sei verantwortlich für die Herbst-„Manöver” der Roten Armee und so werde er demnächst um einen Daueraufschub der militärischen Gespräche mit dem Westen nachsuchen, um sich dieser Aufgabe besser widmen zu können.

General Doumenc erhielt seinen Ermächtigungsauftrag, ein engIisch-französisch-russisches Separatabkommen über Polen abzuschließen, erst nach dieser Sitzung. Marschall Woroschilow hielt den britischen und französischen Militärs einen Vortrag über Polen. Er erklärte, es hätte immer als unumstößlich gegolten, dass Russland das gleiche Recht haben müsse, in Polen und Rumänien zu operieren, wie es die Vereinigten Staaten und Großbritannien in Frankreich während des 1. Weltkrieges besessen hätten. Dann drückte er sein Erstaunen darüber aus, dass die westlichen Missionen ohne eine klare Verpflichtung in dieser entscheidenden Frage nach Russland gekommen seien. Unmittelbar nach Schluss dieser Sitzung erfuhren die westlichen Militärs aus den russischen Zeitungen von dem geplanten russisch-deutschen Nichtangriffspakt.

Kurz, darauf erfuhren die Briten, dass Stalin sich bereits am 11. August entschieden hatte, also am zweiten Tag, nach der Ankunft der westlichen Militärmissionen auf russischem Boden, und noch vor den ersten präliminarischen Gesprächen mit den russischen Befehlshabern, mit Deutschland einen Pakt abzuschließen. Später kam dann heraus, dass Stalin seine Verhandlungen mit den Deutschen wie auch mit den alliierten Militärmissionen bewusst in die Länge gezogen hatte.

Die Briten und Franzosen hätten niemals den endgültigen Entschluss gefasst, Russland ein Abkommen auf Kosten Polens anzubieten, wenn der sowjetische Diktator seine Karten eher aufgedeckt hätte. Dass die große Öffentlichkeit von dem wahren Wesen der sowjetischen Absichten erfuhr, bevor die Militärmissionen auch nur einen Hinweis davon erhielten, war kennzeichnend für die sowjetische Verhandlungskunst und ein bewusster Affront gegen Großbritannien und Frankreich.

Die Briten und Franzosen hätten sich dieser schmählichen Bloßstellung ohne Halifax’ rücksichtsloses Bemühen, um jeden Preis einen Krieg mit Deutschland zu entfesseln, nicht auszusetzen brauchen. Halifax’ Politik war für die Verwirklichung kommunistischer Ziele die denkbar größte Hilfe, die Großbritannien leisten konnte, doch war das für Stalin und die übrigen Sowjetführer kein Anlass zu irgendwelcher Dankbarkeit. Sie wussten genau, dass Halifax’ Politik weniger ein bewusster Versuch war, die kommunistische Weltverschwörung zu fördern, als vielmehr eine Kette törichter, selbstsüchtig ersonnener Fehler.

Der englische Botschafter Henderson machte sich zum Sprachrohr der Empörung vieler seiner Landsleute, als er Halifax am Morgen des 22. August kabelte: „Der verräterische Zynismus von Stalin und Co., mit unseren Militärmissionen in Moskau zusammenzusitzen und zu verhandeln, ist einfach unglaublich.”

Henderson hatte sofort erkannt, dass der ganze Überraschungsschlag der Russen nur darauf angelegt war, dem britischen Ansehen höchsten Schaden zuzufügen. Er hatte sich stets einem Bündnispakt mit der Sowjetunion widersetzt, doch jetzt war er tief bekümmert über das demütigende Schauspiel, das sein Land zwangsläufig über sich ergehen lassen musste.

