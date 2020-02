Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -187

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Cianos Mission in Deutschland

Die verzweiflungsvolle Lage in Polen gab Hitler genügend Anlaß, in einer Zeit, in der sich die Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit Polen unmöglich bestreiten ließ, sowjetische Initiative zu einem Neutralitätspakt zu begrüßen. Auch wirkte sie sich auf seine Haltung in Verhandlungen mit Italien aus.

Hitler befürchtete, das von Mussolini befürwortete Zurückweichen werde vom Westen als sicheres Schwächezeichen der Achse ausgelegt, so daß diese Einstellung die Gefahr eines europäischen Völkerkrieges vergrößere. Er hatte Mussolinis Vorschlag einer Zusammenkunft auf dem Brenner abgelehnt, weil das gemeinsame, von den Italienern angeregte Kommuniqué den Eindruck erweckte, als wiche die Achse zurück.

Die scharf voneinander abweichenden Ansichten Hitlers und Mussolinis hatten zu ernsthaften Differenzen in den entscheidenden politischen Entschlüssen geführt. Beide Parteien erkannten, daß persönliche Gespräche notwendig waren, um die entstandene Kluft zu überbrücken. Mit Zustimmung der Reichsregierung wurde Außenminister Graf Ciano zu Unterredungen mit Hitler und Ribbentrop nach Deutschland eingeladen und am 11. August von Ribbentrop, Mackensen und Attolico in Salzburg empfangen. Seine Aussprache mit Hitler war für den Nachmittag des folgenden Tages auf dem Obersalzberg vereinbart worden. Als Ciano eintraf, befand sich Hitler gerade im Gespräch mit Völkerbundskommissar Burckhardt. So wurde entschieden, daß Ciano und Ribbentrop sich zunächst zu vorbereitenden Erörterungen am Morgen des 12. August treffen sollten.

ln seinem Gespräch mit Burckhardt am 11. August nahm Hitler den gleichen Standpunkt ein, den er am folgenden Tag vor Ciano zu vertreten beabsichtigte. Er erklärte seinem Gast, es sei nachgerade unmöglich, noch weiter Geduld mit den Polen zu üben, und es bestehe ernstlich die Gefahr eines deutsch-polnischen Krieges. Sollte dieser Krieg kommen, so werde Deutschland Polen in etwa drei Wochen besiegt haben. Er bat Burckhardt, die Franzosen und Engländer von dieser Situation in Kenntnis zu setzen und sie daran zu erinnern, daß Deutschland unter keinen Umständen einen Konflikt mit den Westmächten wünsche. Burckhardt erklärte sich mit der Übermittlung dieser Botschaft einverstanden.

Beck fühlte sich durch diese Zusammenkunft beunruhigt, weil er fürchtete, Burckhardt werde alles nur Erdenkliche unternehmen, um die Briten und Franzosen zu veranlassen, Deutschland nicht anzugreifen. Sehr erregt äußerte er sich zu Szembek über Burckhardt, daß dieser gerade jetzt einer Unterredung mit Hitler zugestimmt habe. Burckhardts Mission machte auf Bonnet Eindruck, dagegen nicht im geringsten auf Halifax. Englands Foreign Secretary, der Roger Makins als seinen persönlichen Vertreter nach Basel entsandt hatte, um etwas über Hitlers Standpunkt in Erfahrung zu bringen, mußte sich von Burckhardt sehr offene Worte über die grausame Mißhandlung der Deutschen durch die Polen sagen lassen.

Darauf gab Halifax über Kennard den Polen zu verstehen, sie müßten ihre Taktik ändern, wenn sie den Eindruck vermeiden wollten, daß sie die Schuld an der Entfesselung des heraufziehenden Krieges hätten. Auch ließ er den Polen anraten, mit ihren Provokationen in Danzig aufzuhören und ihrer Presse Zurückhaltung aufzuerlegen. Kennard entsprach der Weisung mit einer rein formellen Demarche, über die sich Beck kaum Kopfschmerzen zu machen brauchte. Dieser stellte mit einiger Erleichterung fest, daß Burckhardts Mission, mäßigend auf den britischen Kurs einzuwirken, fehlgeschlagen war.

Zu Kennard äußerte Beck, es habe keinen Sinn, die Lage der deutschen Minderheit mit den Briten zu erörtern, und stellte dann die erstaunliche Behauptung auf, nicht die Polen, sondern die Deutschen hätten mit der sogenannten Pressefehde begonnen. Es seien stets die Deutschen und nicht die Polen, die Zwischenfälle provozierten. Ganz offensichtlich war Beck nicht geneigt, Kennard in eine ernsthafte Erörterung dieser Probleme zu verwickeln.

Am Morgen des 11. August besprach Ribbentrop mit Ciano eingehend die polnische Situation. Er schilderte einige der krassesten Fälle der kürzlichen Greueltaten in Polen, auch daß einige Deutsche furchtbar verstümmelt worden seien. Ciano berichtete Mussolini später, Ribbentrop sei sehr ernst gewesen und habe gefürchtet, ein Krieg zwischen Deutschland und Polen könne bald unvermeidlich werden. Ribbentrop gab zu, Großbritannien und Frankreich könnten Deutschland unter Umständen angreifen, obwohl sie den Polen keine wirksame Hilfe zu bieten hätten. Doch hoffe er nach wie vor auf die Möglichkeit, den deutsch-polnischen Konflikt durch diplomatische Schritte lokalisieren zu können.

Zu seiner Überraschung entdeckte Ciano, daß Ribbentrop sich für den Fall eines Krieges mit Polen auf die russische Neutralität verließ. Es werde Großbritannien und Frankreich kaum gelingen, ein Bündnis mit Moskau abzuschließen. Nach Ribbentrops Dafürhalten werde diese Entwicklung die britischen und französischen Interventionisten sogar stark beeinträchtigen und damit die Gefahr eines englisch-französischen Überfalls auf Deutschland bannen.

Ciano sollte auf Weisung Mussolinis den Deutschen überzeugend darlegen, daß man jedes Wagnis eines größeren Krieges vermeiden müsse, weil sich eine solche Auseinandersetzung für Deutschland wie für Italien katastrophal auswirken würde. Dementsprechend machte Ciano gegen Ribbentrops Darstellung der europäischen Lage Front. Er bestritt nicht, daß Deutschland nach internationalen Rechtsgrundsätzen weitgehend berechtigt sei, die Polen zu bestrafen. Doch sei eine Aktion Deutschlands gegen Polen deshalb nicht ratsam, weil sie nach seiner und auch Mussolinis Ansicht für die Engländer und Franzosen den Vorwand zum militärischen Eingreifen gegen Deutschland böte. Die Zähigkeit, mit der er für diese Auffassung eintrat, überraschte Ribbentrop. Ebenso überraschte ihn, daß seine Darstellung der russischen Politik auf Cianos Ansicht ohne Wirkung blieb. Die beiden Diplomaten hatten eine eingehende Aussprache über diesen Punkt, jedoch fiel kein Wort über die Rolle Italiens im Fall eines Krieges.

Am Nachmittag trafen sich Ribbentrop und Ciano mit Hitler auf dem Obersalzberg zu einer über drei Stunden dauernden Sitzung. Ciano blieb dabei, daß ein Krieg mit Polen um jeden Preis vermieden werden müsse, und schlug dann vor, die Achsenmächte sollten zu einer internationalen Konferenz aufrufen.

Der italienische Außenminister trug seine Argumente während der ganzen Konferenz mit Energie und großem Ernst vor und es gelang ihm, Hitler stark zu beeindrucken. Der Kanzler erklärte sich bereit, sich mit dem italienischen Standpunkt eingehend zu befassen, bevor man am nächsten Tag darauf zurückkomme. Das Auswärtige Amt war von Cianos Fähigkeit, seinen Standpunkt darzulegen und den von Hitler vorgebrachten Argumenten zu begegnen, sehr angetan. Weizsäcker war überzeugt, daß Ciano am nächsten Tag noch wirksamer auftreten würde. Ihm war aber entgangen, daß Hitler in diesem langen Gespräch auch auf Ciano seine Wirkung nicht verfehlt hatte. Zu seinem Erstaunen mußte er am 13. August feststellen, daß Ciano seinen Standpunkt geändert hatte und erklärte, Hitler habe wahrscheinlich recht, Großbritannien und Frankreich würden Deutschland nicht angreifen, wenn die deutsch-polnische Krise einem lokalen Krieg zutriebe.

Hitlers Entgegnung auf Cianos Argumente vom 12. August ist bedeutsam, weil sie die Denkweise enthüllt, die den Kurs der deutschen Politik zu diesem Zeitpunkt bestimmte. Hitler stellte fest, einige Fanatiker in Warschau und Krakau seien für die Tragödie in Polen verantwortlich zu machen, weil es ihnen gelungen sei, eine normalerweise indifferente polnische Bevölkerung zu haßerfüllter Raserei gegen Deutschland aufzuhetzen. Er wies auf die sichtlichen Schwächen des polnischen Staates mit seinen großen Minderheitengruppen von Ukrainern, Juden und Deutschen hin. Dann beteuerte er Ciano, Deutschland sei bereit, mit den Polen fertig zu werden. Er unterstrich das mit der vertraulichen Mitteilung, Deutschland habe jetzt mehr als 130000 Mann allein in Ostpreußen stehen. Die deutsche Verteidigung im Westen würde sich gegen eine etwaige englisch-französische Offensive als unbezwingbar erweisen. An Hand einer Spezialkarte sprach Hitler dann lange Zeit mit Ciano über Verteidigungsfragen.

Dabei erkundigte er sich, was Ciano tun würde, wenn Triest in jugoslawischen Händen sei und eine große italienische Minderheit der Verfolgung auf jugoslawischem Boden ausgesetzt wäre. Zustimmend äußerte er, die Gefahr eines allgemeinen Krieges könne sich vielleicht hemmend auf eine entscheidende Aktion in einer solchen Situation auswirken, doch sei es seine klare Überzeugung, daß Großbritannien und Frankreich, wie sehr sie auch jetzt drohten, sich nicht in einen Völkerkrieg stürzen würden.

Dann zeigte er dem Gast zwei kürzlich eingetroffene Telegramme. Das eine stammte aus Tokio und enthielt die erneute Bestätigung, daß Japan kein Bündnis mit Deutschland und Italien schließen werde, und das zweite bestätigte aus Berlin, Rußland sei bereit, schwebende Fragen zu erörtern, einschließlich des Falles Polen. Der sowjetische Botschaftsrat Georgi Astachoff hatte das Auswärtige Amt persönlich davon in Kenntnis gesetzt. Hitler wies daraufhin, Deutschland werde unter diesen Umständen durch ein Abkommen mit den Russen nichts an Japan verlieren. Nach seiner Feststellung wären die englischen und französischen Militärmissionen in Rußland weiter nichts als ein Deckmantel für den katastrophalen Stand des Halifax-Planes, zu einem Bündnis mit der Sowjetunion zu kommen.

Ciano wandte ein, Großbritannien und Frankreich würden Deutschland trotz eines deutsch-russischen Abkommens angreifen; denn gerade unter diesen Umständen könne ein Krieg für die Westmächte von größtem Vorteil sein. Beide Länder waren mit ihren militärischen Vorbereitungen schon weit vorangekommen und man war in den westlichen Ländern zu einer zeitweiligen ,union sacrée’ (hoch über der Tagespolitik stehende letzte Einigkeit) gelangt. Diese angeblichen Vorteile würden, nach Ciano, Großbritannien und Frankreich veranlassen, auf den geringsten Vorwand hin gegen Deutschland einzuschreiten. Ciano sagte voraus, ein Krieg im Jahre 1939 werde den deutschen und italienischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ungemein schaden und Roosevelt eine dritte Amtsperiode einbringen.

Roosevelt werde sein Spiel, Krisen in anderen Ländern zur Hebung seiner Position im eigenen Land auszunutzen, verlieren, wenn man den Krieg noch bis mindestens nach den US-Präsidentschaftswahlen im November 1940 abwenden könne. Ohne Krieg werde die Einhelligkeit der Meinung in England und Frankreich langsam wieder auseinanderfallen. Überdies stehe es um die wahren Freunde Deutschlands im Augenblick nicht zum besten, doch würden sie später wieder in einer besseren Verfassung sein. Japan könne sich vielleicht aus dem chinesischen Wirrwarr herausziehen, Spanien werde Gelegenheit haben, sich unter seinem neuen Regime zu konsolidieren, und vor allem werde Italien seine Streitmacht ausbauen. Für 1939 sei Italien allerdings für einen Krieg gänzlich unvorbereitet.

Später berichtete er Mussolini, Hitler habe die Tragweite eines jeden Punktes zur Stützung des italienischen Standpunktes eingesehen, und zwar unter der Voraussetzung, daß ein allgemeiner Krieg sich ergeben könnte. Die Crux dieses Problems lag in dem undurchsichtigen Kurs der Westmächte. Immer wieder blieb Hitler dabei, daß England und Frankreich Deutschland nicht angreifen würden. Mussolini wurde auch davon in Kenntnis gesetzt, Ciano habe nach der Konferenz mit Hitler am 12. August Ribbentrop mitgeteilt, Italien werde, wenn Deutschland von England und Frankreich angegriffen würde, nicht in den Krieg eintreten.

Nach Cianos Wunsch sollte seine Meinungsverschiedenheit mit den deutschen Führern nicht publik gemacht werden. Und so erhob er keine Einwände gegen ein am 12. August in französisch abgefaßtes Protokoll der Deutschen, worin der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, man habe in dem italienisch-deutschen Gedankenaustausch völlige Übereinstimmung erzielt.

Später berichtete Ciano Mussolini, seine Zusammenkunft mit Hitler am 13. August sei im Gegensatz zu den Gesprächen des vorhergehenden Tages außergewöhnlich herzlich verlaufen. Hitler habe ihm eröffnet, alles überdacht und sich dann entschlossen zu haben, Cianos Argumente zurückzuweisen, und zwar aus drei Gründen. Zunächst einmal seien die Russen gewillt, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, weil sie sich von einem deutsch-polnischen Krieg die Erwerbung Ostpolens versprächen. Auf einer internationalen Konferenz über die Danzigfrage würden sie kein Motiv zur Unterstützung Deutschlands Vorbringen können. Deutschland und Italien würden vielleicht Großbritannien und Frankreich veranlassen, Spanien zu einem Gespräch zuzulassen, doch selbst dann, vorausgesetzt, Spanien stelle sich wirklich hinter Deutschland, würden Italien, Spanien und Deutschland einem englisch-französisch-polnisch-russischen Block gegenüber in der Minderheit sein. Deutschland könne auf einer solchen Konferenz keine Genugtuung erhalten, vor allem nicht wegen des sowjetischen Einflusses.

Nach Hitlers Ansicht würde sich aus seinem Zurückweichen in der Danzigfrage eine gefährliche Selbstüberschätzung auf polnischer Seite entwickeln, ja es sei zu vermuten, daß die Polen durch einen Griff nach Danzig in der Regenwetterperiode einen Krieg provozieren würden. Ein Sieg Polens auf einer internationalen Konferenz würde zu einem solchen Schritt ermutigen und dann müßte die deutsche Minderheit in Polen einen schweren Preis für das neue polnische Prestige bezahlen.

Außerdem würde Deutschland auch weiterhin vor einer unerträglichen Situation stehen. Krieg mit Polen würde 1939 wahrscheinlich so oder so kommen und Deutschland müsse sich dann während der herbstlichen Regenzeit in dem endlosen Schlamm und auf den unbefestigten Straßen Polens in einem ausgedehnten Kampf an zwei Fronten herumschlagen.

Hitler war überzeugt, daß Ciano der Wirkung eines deutsch-russischen Abkommens auf England und Frankreich nicht genügend Bedeutung beimesse. Das war die dritte Überlegung, die ihn veranlaßte, sich den Vorstellungen des italienischen Außenministers zu verschließen. Seine größte Sorge war, daß die Wirkung des russischen Paktes durch Italiens feste Absicht, Deutschland bei einem Angriff Englands und Frankreichs nicht zu Hilfe zu kommen, wie Ciano es Ribbentrop erklärt hatte, abgeschwächt werden könnte. Die Briten und Franzosen würden von diesem Beschluß bald Wind bekommen, weil Italien es ja im Fall einer Krise ablehnen würde, die notwendigen militärischen Vorbereitungen zu treffen.

Hitler hatte sich darauf vorbereitet, am 13. August sehr beredt für ein nochmaliges überlegen des italienischen Standpunktes zu plädieren. Italiens Abfall von Deutschland werde die Kriegsgefahr bedenklich erhöhen. Eine feste italienisch-deutsche Front zusammen mit einem deutsch-russischen Pakt werde nach seiner Überzeugung die von Ciano so hervorgehobene Übereinstimmung Englands und Frankreichs auseinanderbrechen lassen. Diese Entwicklung werde jeden anderen Vorteil, den die Westmächte in einem eventuellen Krieg für sich buchen zu können glaubten, überschatten.

Am 13. August konnte der deutsche Kanzler erfreut feststellen, daß es keiner besonderen Anstrengungen bedurfte, um Cianos Unterstützung zu gewinnen. Hitler machte kurz seinen Standpunkt klar und bekam von seinem Gast keine Gegenargumente zu hören. Statt dessen versicherte dieser, der deutsche Führer habe bislang häufig schwierige Situationen richtig zu analysieren gewußt und sein Urteil sei wahrscheinlich jetzt auch richtiger als das Italiens.

Ein deutscher Beobachter hat später dazu bemerkt, Ciano sei zusammengeklappt wie ein Taschenmesser. Er sicherte Hitler zu, Italien werde die gemeinsame Front mit Deutschland aufrechterhalten, denn es habe wenig zu verlieren, wenn England und Frankreich Deutschland nicht angriffen. Alles Weitere wurde sehr schnell erledigt und die zweite Konferenz zwischen Hitler und Ciano, die einer tiefgreifenden Meinungsverschiedenheit während vieler Wochen zwischen Deutschland und Italien ein Ende setzte, war nach dreißig Minuten beendet.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge