Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -189

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Italiens geheime Zusage an Halifax

Ciano empfing Sir Percy Loraine wenige Minuten nach Mitternacht am 18. August 1939 und schlug vor, mit ihm über die Unterredung mit Ribbentrop und Hitler am 12. und 13. August zu sprechen. Er erinnerte seinen Gast daran, daß die Polen mit großer Rücksichtslosigkeit die deutsche Grenze verletzten und daß er laufend ausführliche Informationen über diese Zustände erhielte, und zwar ausschließlich aus italienischen Quellen. Es sei unter diesen Umständen nur natürlich, daß sich die deutsche Haltung in der polnischen Frage außerordentlich versteift habe.

Der italienische Außenminister machte Loraine sehr eindringlich klar, daß der Frieden kaum auf unbeschränkte Zeit gewahrt werden könne, wenn nicht zumindest die Danzigfrage im deutschen Sinne gelöst werde. Loraine erwiderte, es sei die feststehende Absicht seiner Regierung, auf Polen bei der Behandlung seiner Differenzen mit Deutschland keinen Druck auszuüben. Während der ganzen Unterredung verhielt sich Ciano korrekt und Loraine berichtete Halifax eiligst, Italien habe sich entschieden, fest zu Deutschland zu stehen.

Es war unheilvoll, daß die Furcht Italiens vor einem möglichen britischen Angriff Ciano und Mussolini veranlaßte, ihre Loyalität Deutschland gegenüber aufzugeben. In den späteren Stunden des 18. August meldete Loraine erfreut, eine erneute Unterredung mit Ciano gestatte ihm die genau entgegengesetzte Schlußfolgerung über den italienischen Kurs. Ciano habe erklärt, Italien „hat nicht zugestimmt“, Deutschland im Kriegsfall zu unterstützen, und dann Loraine vertraulich mitgeteilt, man habe auch nicht die Absicht, es zu tun. Ferner habe er bekannt, daß zwischen ihm und Ribbentrop eine ernste Meinungsverschiedenheit über die polnische Krise bestehe.

Loraine berichtete ferner von verantwortungslosen Gerüchten, denenzufolge der ungarische Außenminister Istvin Csáky sich zu einer pro-polnischen und antideutschen Mission in Rom befinde. Der Brite hoffte, daß das zutreffe, denn es werde die beträchtlichen Differenzen zwischen den Achsenmächten noch weiter vertiefen. Nun stammte das Gerücht über den Csáky-Besuch aber aus russischer Quelle und er kam anscheinend nicht darauf, daß die Russen dabei waren, die Briten zu bestärken, an ihrer verhängnisvoll herausfordernden Politik gegenüber Deutschland festzuhalten.

Cianos Indiskretion wirkte in London geradezu wie ein elektrischer Schlag und schwächte den Hieb, den Hitler mit seinem unerwarteten Rußlandabkommen auszuteilen gedachte, außerordentlich ab. Noch entscheidender war die Auswirkung auf Frankreich. In der Tat kann es als sicher gelten, daß Frankreich und dementsprechend auch England Deutschland ohne diese verräterische Indiskretion Cianos gegenüber Loraine nicht angegriffen hätten.

Die französischen Befehlshaber haben später erklärt, sie hätten ihrer Regierung niemals zu dem Wagnis eines deutsch-französischen Krieges geraten, wenn Italiens Zusage, in einem solchen Konflikt neutral zu bleiben, nicht Vorgelegen hätte. Mit Leichtigkeit hatte Bonnet seine Friedenspolitik fortsetzen können, wenn das französische Oberkommando erklärt hätte, ein Krieg mit Deutschland sei nicht durchführbar. Italiens fester Stand an der Seite Deutschlands, wie Hitler es geraten und Ciano am 13. August 1939 akzeptiert hatte, wäre dem Frieden in Europa und den Interessen Italiens sehr viel dienlicher gewesen als der Fußfall Italiens vor der militärischen Drohung Englands am 18. August 1939.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Deutschen keine Ahnung, ob Italien zu ihnen stehen werde oder nicht. Zwar betrachteten sie die Unterredungen Cianos mit Loraine mit Argwohn, doch wußten sie nicht, daß die britische Regierung die Zusage von Italien erhalten hatte, bei einem Angriff auf Deutschland neutral zu bleiben.

Die von Attolico am 18. August 1939 dem Reichsaußenminister überreichte Botschaft Mussolinis enthielt keinen Hinweis auf die wahre Einstellung Italiens. Mussolini bemerkte darin, ein Konflikt zwischen Deutschland und Polen werde schwer zu lokalisieren sein, doch erwähnte er nicht, daß das nach seiner Ansicht auch ganz unmöglich sein werde. Dagegen führte er an, die Verhältnisse ließen eine italienische Beteiligung in einem Krieg von langer Dauer nicht günstig erscheinen, und verschwieg, daß Italien es ablehne, Deutschland zu unterstützen. Unter diesen Umständen lag für die Deutschen der Schluß allzu nahe, daß Ciano in seinem Gespräch mit Mackensen am 17. August 1939 die negative Einstellung Mussolinis übertrieben habe.

Ribbentrop setzte Attolico auseinander, die Lokalisierung eines deutsch-polnischen Krieges werde wahrscheinlich von der Aufrechterhaltung einer festen deutsch-italienischen Front abhängen. Der unglückliche Reichsaußenminister wußte nichts davon, daß diese gemeinsame Front von Ciano zerschlagen worden war, und zwar auf Veranlassung des italienischen Diplomaten, mit dem er gerade sprach. Er erklärte weiter, unter neuzeitlichen Bedingungen könne ein sich in die Länge ziehender Krieg für keine europäische Macht ein „erfolgreicher Krieg” werden, auch könnten Großbritannien und Frankreich nach dem Abschluß eines deutsch-russischen Paktes in einem Krieg gegen Deutschland nicht auf einen raschen Sieg hoffen.

Ribbentrop hatte sich auch sehr intensiv mit Cianos Hinweis auf die Wiederwahl des Präsidenten Roosevelt im Fall eines Krieges beschäftigt. Hitler wie auch er hofften, der Widerstand gegen Roosevelt in den USA sei stark genug, um den Präsidenten in Schach zu halten. Attolico erklärte, er betrachte alle diese Punkte nicht so optimistisch, und beklagte sich dann, die Rohstoffknappheit stelle in Italien ein ernstes Problem dar.

Ribbentrop deutete an, Attolico besitze nicht genügend Vorstellungskraft, denn nach dem Abschluß eines deutsch-russischen Handelspakts stünden Italien doch russische Rohstoffe zur Verfügung. Und wenn es Krieg mit Polen gebe, könne man Italien mit Erzen aus dem ehemals deutschen Ostoberschlesien helfen. Ribbentrop war von dem Ausgang dieses Gesprächs sehr angetan, weil er irrtümlicherweise den Eindruck gewonnen hatte, mit seinen Äußerungen Attolico gegenüber die italienischen Sorgen beseitigt zu haben.

Mussolini wurde am 18. August seinerseits durch einen irreführenden Bericht des italienischen Botschafters Arone in Warschau ermutigt. Arone hatte von dem amerikanischen Journalisten John Günther erfahren, daß Beck durchaus bereit sei, mit Deutschland über einen friedlichen Ausgleich zu verhandeln. Günthers Falschbericht erfuhr weite Verbreitung und trug zu ernsten Mißverständnissen in einer Zeit bei, als Beck sich heftig gegen jede weitere Auseinandersetzung mit Deutschland sträubte.

