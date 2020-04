Äquinoktium oder Tagundnachtgleiche, es werden die beiden Kalendertage eines Jahres genannt, an denen lichter Tag und Nacht etwa gleich lang sind. Das gilt an jedem Ort auf der Erde. Und die Sonne geht an diesen Tagen überall auf der Erde fast genau im Osten auf bzw. im Westen unter.

Das Osterfest ist dem deutschen Volke besonders ans Herz gewachsen. Kaum in irgend einem anderen Land hat das Familienleben und haben die Arbeits- und Verkehrs-verhältnisse so enge Beziehungen zum Osterfeste gepflegt und aufrecht erhalten, wie in Deutschland.

Wilhelm Julius Foerster (* 16. Dezember 1832 in Grünberg in Schlesien; † 18. Januar 1921 in Bornim) war ein deutscher Astronom. Zusammen mit Werner von Siemens und Max Wilhelm Meyer gründete Foerster 1888 die astronomische Gesellschaft Urania. Er war Vorsitzender der Vereinigung der Freunde der Astronomie und kosmischen Physik, die sich um eine weite Verbreitung astronomischen Wissens bemühte und Amateur-astronomische Tätigkeiten anregte.

Entwicklung des Kalenderwesens und seiner Beziehungen zu den astronomischen Erscheinungen.



Fundstück aus „Westdeutscher Hausfreund-Kalender“ 1907 von Professor Wilhelm Forster.

Hochschule und Schule vermögen sich von den großen Übelständen, die infolge der sehr großen Schwankungen des Osterdatums, mit dem Anschluß der End- und Anfangs-Termine des Schuljahres an das Osterfest verbunden sind, nicht zu lösen, weil die Familie und überhaupt das Volksgemüt die Osterruhe und die Osterweihe ganz und voll und womöglich in recht vollzähliger Gemeinsamkeit erleben will.

Handel und Industrie nehmen ähnliche Übelstände, die bei Ihnen mit den Schwankungen des Osterdatums verbunden sind, ebenso geduldig und mit ähnlichen Erwägungen und Empfindungen auf sich. Sogar die gröberen Nöte und Unbilligkeiten, die aus dem in manchen Gegenden Deutschlands noch üblichen Anschlüsse der Termine von Arbeits- Dienst- und Mietverträgen an das übermäßig bewegliche Osterfest hervorgehen, werden aus denselben Gründen leichter ertragen. Welcher gute Sinn in solchen ‚Anschlüssen liegt, wird gerade da, wo solche Termine, z.B. die Quartalstermine der Mitverträge, gemacht haben, sehr merklich, wenn einmal das Osterdatum allzunahe dem 1. April liegt und dadurch die Unruhe der Termine des Umzugs und dergleichen mitten in die Festtage hineindringt.

Offenbar hat das aus dem Süden und Osten gekommene kirchliche Osterfest in den germanischen Landen durch seine Verbindung mit uralten Frühlingsfesten deren Weihe und Innigkeit ja überhaupt im Norden größer war, besonders tiefe Wurzeln geschlagen. Wohl keiner hat treuer und beweglicher, als Goethe im „Faust“ diese Verbindung der Frühlingsfreude mit den erhabenen Weltgedanken geschildert, die auch den der Kirche Fernstehenden in dem Osterkultus des Opfertodes und der Auferstehung ergreifen.

Bei dieser besonderen Pietät des deutschen Volkes für das Osterfest würde es ein ganz vergebliches Unterfangen sein, die Übelstände, die mit den, bis zu 35 Tagen betragenden Schwankungen des Osterdatums in unserm Gemeinschaftsleben verbunden sind, dadurch beseitigen zu wollen, daß man etwa das Schuljahr und die anderen bürgerlichen Beziehungen und Festsetzungen die sich jetzt noch an das Osterfest anschließen, von dem Eintritt dieses Festes ganz unabhängig machte und lediglich an festere Kalenderdaten anknüpfte.

Vielmehr kann die Zukunft des Osterfestes nur in Verbindung mit der Erhaltung seiner tiefgründigen Beziehungen zu dem ganzen Volksleben ins Auge gefaßt und somit die Abhilfe gegen die mit der jetzigen Einrichtung zweifellos verbundenen großen Mißstände nur darin gesucht werden, daß man die übermäßige Veränderlichkeit des Osterdatums vollständig einschränkt.

Bedenken kirchlich-dogmatischer Art sind hiergegen auch gar nicht vorhanden: denn schon bei der Kalenderreform die wir Papst Gregor XIII. verdanken, ist es in unbefangenste Erwägung gezogen worden, ob man nicht das Osterfest von der Anknüpfung an eine bestimmte Mondphase, wodurch die starke Beweglichkeit hauptsächlich bedingt wird, lösen und lediglich in eine einfache Beziehung zum Frühlings-Aequinox (1) setzen solle.

Es ist damals (1852) nur deshalb hiervon Abstand genommen worden, weil gegenüber dem durch Tradition geheiligten Anschlusse des Osterfestes an den ersten Vollmond nach dem Frühling-Äquinox die vorerwähnten Mißstände in den Lebens-Ordnungen damals noch lange nicht so stark empfunden wurden, wie dies bei der jetzigen höher entwickelten Organisation der Zeiteinteilung in dem Arbeitsleben und dem Zusammenwirken der Gemeinschaften der Fall ist.

Sehr eindrucksvoll hat hierüber der berühmte Nationalökonom Wilhelm Roscher in Leipzig in seinem „Geistlichen Gedanken eines Nationalökonomen“ das Folgende gesagt: „Der Wunsch, Ostern auf einen bestimmten Sonntag festzulegen, ist ein wohlbegründeter, zumal die mit dem bisherigen Schwanken zusammenhängende Unsicherheit so vieler wichtiger Zeitpunkte auch eine Menge von Streitigkeiten, eigennützigen Auslegungen des Zweifelhaften veranlaßt und oft schwere sittliche Versuchungen darbietet.“

Es fragt sich nur, ob nicht auf der anderen Seite die Aufgebung des Bisherigen, durch ehrwürdige Überlieferung geheiligten Zustandes noch größere Übelstände bedingen würde, als die Beibehaltung der jetzigen, für viele Lebensverhältnisse so drückenden Einrichtung. In der Tat könnte die Summe der Übelstände sogar gesteigert werden, wenn lediglich die staatlichen Gemeinschaften Anordnungen träfen, welche die Bedeutung und Berücksichtigung des Osterfestes in den Einrichtungen des bürgerlichen Lebens einzuschränken geeignet wären. In dieser Beziehung besitzt die Welt jetzt genügende Erfahrung, um die Befürchtung zu begründen, daß jede Brüskierung der kirchlichen Auffassung dieser Fragen einen durch keinerlei Zwang zu überwindenden Widerstand und damit nur eine stärkere Verwirrung des Gesamtzustandes auf dem bezüglichen Gebiete hervorrufen würde.

Es kann sich also nur darum handeln, bei den kirchlichen Gemeinschaften die Überzeugung zu bestärken, daß die bisherige Festsetzung der Osterregeln eine feierlich rituelle Bestätigung von menschlichen Einrichtungen gewesen ist, welche früherhin von erheblicher Bedeutung waren, welche aber in den gegenwärtigen Zuständen der menschlichen Gesellschaft diese ihre Bedeutung vollständig verloren haben. Die Kirche würde ihren Grundsätzen und ihren Traditionen erst recht treu bleiben, wenn sie gegenwärtig die Sanktionierung jener völlig entschwundenen Zustände fallen ließe und nunmehr ganz und voll ihre Sanktionierung den an die Stelle der früheren Lebensbedingungen und Anordnungen getretenen Einrichtungen, zu denen ja auch das von der Kirche adoptierte, an Stelle des einstigen Mondkalenders getretene Sonnenjahr gehört, zuteil werden ließe, da diese jetzige Einrichtungen aller Voraussicht nach mindestens von derselben Stärke und Dauer sein werden, wie einstmals die alten Einrichtungen.

Man darf sich nur vergegenwärtigen, das die jetzt beklagte, aber früherhin bei weitem nicht so drückend empfundene Veränderlichkeit des Osterfestes auf einer Verbindung der Zeitpunkte des Frühlingsanfanges mit den Zeitpunkten des Vollmondes beruht. Abgesehen von dem altgeheiligten, aber jetzt ganz in den Hintergrund getretenen Werte des Mondumlaufs als der kürzesten, sowie am einfachsten zu beobachtenden himmlischen Lichtperiode und deshalb natürlichsten Grundlage des ältesten Kalenderwesens, bestand in alten Zeiten die wesentliche Bedeutung der Vollmondzeiten darin, daß um die Vollmondzeit die Helligkeit der Nächte alle Wanderungen der Menschen, also auch die Wanderungen zu den größeren gemeinsamen Festversammlungen und Heiligtümer, besonders begünstigte, und war am meisten in den heißeren Klimaten, in denen vielfach die Nächte die geeignetsten Wanderungszeiten sind.

Es ist klar, daß diese Motive für die Ansetzung der großen Feste auf die Vollmondzeit jetzt in den Verkehrsverhältnissen nur noch eine verschwindend kleine Bedeutung haben und jetzt gegen die unermeßlichen Vorteile einer Festsetzung, welche die Oster- und die Pfingstfeier lediglich an das Sonnenjahr und an das demselben entsprechende Kalenderjahr anknüpft, auch nicht mehr in Frage kommen.

Es wird jedoch aus naheliegenden Gründen sehr ratsam sein, die Osterregel zwar von der Verbindung mit dem Mondumlauf und mit dessen veränderlichen Beziehungen zum kalendarischen Sonnenjahre vollständig zu lösen, aber dieselbe doch, unter Vermeidung jedes abstoßenden Radikalismus, tunlichst eng an die sonstigen früheren Festsetzungen angeknüpft zu lassen, wenn es bisher geheißen hat, „der Ostersonntag ist der erste Sonntag, welcher auf den ersten Vollmond nach dem Frühlings-Äquinox folgt“, so könnte es jetzt einfach heißen: „Der Ostersonntag ist der erste Sonntag, welcher auf den Tag des Frühlings-Äquinox folgt“



Aber auch ein anderer bestimmter Sonntag, nach dem Frühlings-Äquinox, z.B. der nach gewissen Gesichtspunkten der kirchlichen Festrechnung sogar den Vorzug verdienende „dritte Sonntag nach dem Tage des Frühlings-Äquinox“ könnte gewählt werden.

Die vorstehende Bestimmung würde allerdings gegenwärtig, da es sich jetzt um eine für die ganze Erde zu bemessende Vorschrift handelt, einer Ergänzung durch die nähere Bezeichnung des Frühlings-Äquinox der nördlichsten Erdhalbkugel und durch die ausdrückliche Festsetzung desjenigen Meridians bedürfen, dessen Frühlings-Äquinox und bei der davon abhängigen Bestimmun des jedesmaligen Datums des Ostersonntags maßgebend sein soll. Sobald nämlich beispielsweise das Frühlings-Äquidox auf einen Zeitpunkt fällt, der für den Meridian von Jerusalem innerhalb desjenigen von Mitternacht zu Mitternacht dieses Meridians gerechneten bürgerlichen Sonntag ist und das Datum „der 21. März“ trägt, wird auf diesem Meridian das „Osterfest“ nach dem obigen zweiten vorschlage zweifellos an dem 11. April, als dem dritten darauf folgenden Sonntag zu feiern sein.

Das Datum des Ostersonntags würde von dem äußersten Termin (dem 11. April) ab von Jahr zu Jahr im allgemeinen um einen Tag, und nur in Verbindung mit der allgemeinen alle vier Jahre wiederkehrenden Einschaltung eines Tages um zwei Tage und zwar bis zu dem anderen Grenzwert (dem 4. April) zurückgehen können, so daß im allgemeinen von einem ‚Ostersonntag bis zum folgenden 52 Wochen, und nur alle fünf bis sechs Jahre einmal 53 Wochen verfließen würden, ein Veränderlichkeitsgrad des sog. Osterjahres, der doch , eine eminente Verbesserung im Vergleich zu den jetzigen Einrichtungen darstellen würde.

Schon seit dem Jahre 1895, und zwar im Hinblick auf den damals bevorstehenden Jahrhundertwechsel und die hierdurch nähergelegte Hoffnung auf eine Annahme des gregorianischen Kalenders von Seiten der Bekenner der griechischen Kirche, hatte sich der Mitherausgeber des königlich Preußischen Normalkalenders bemüht, in allen Kulturländern Stimmen und Gutachten zu sammeln zugunsten einer Osterreform im obigen Sinne.

Fortan lag der Zielpunkt der weiteren Bemühungen zur Herbeiführung der Reform hauptsächlich in Petersburg und muß gesagt werden, daß hier einige wissenschaftliche Männer eine wesentliche Schuld tragen, wenn eine vernünftige Einigung bis jetzt nicht erzielt worden ist.

Es sei deshalb gestattet, mit wenigen Worten noch hinzuzufügen, daß die Erreichung der Einheitlichkeit des Datums und der Einheitlichkeit der Festrechnung die beiden nächsten und wichtigsten Zielpunkte der Vervollkommnung der Kalendereinrichtung für die Menschenwelt sind.

