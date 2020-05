Rheuma: Ansichten schulmedizinischer Laien zu Rheuma

Die Bios-Logos-Methode geht immer vom Verursacherprinzip aus, womit es die Ursache anzugehen gilt, um die auffällig gewordenen Symptome zu beseitigen. Da uns hier keine der schulmedizinischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, waren wir bisher auch nicht in der Lage, die verschiedenen Rheumaprobleme im einzelnen zu bestimmen:

1. Uns schilderten die Patienten nur, dass sie Schmerzen um ihre Gelenke und Muskelpartien hätten.

2. Auch das die Probleme am Morgen auffälliger waren als am Tage, wenn der Körper sich bewegen würde.

3. Begleitend wurde oft erwähnt, dass man kalte Hände und Beine hätte und nach Ruhezeiten sich Krämpfe bemerkbar machten.

4. Bei fast allen unsere Patienten waren die Fußnägel verformt oder bereits vom Nagelpilz angegriffen.

Nach einigen Überlegungen kamen wir zu dem Schluß, dass es sich hierbei letztlich um ein Blutproblem handeln musste. Da wir nach dem Verursacherprinzip gehen und die reine Beseitigung von Symptomen rundweg ablehnen, mussten wir zwangsläufig Fragen nach den Lebensumständen und Lebensgewohnheiten stellen. Auffällig war dabei, dass viele Patienten angaben, Blutdrucksenker, Blutverdünner, usw. zu sich zu nehmen oder aber Raucher waren.

Da sich bei der Anwendung der Bios-Logos-Methode Medikamente oder obskure Essvorschriften als behindernd herausgestellt haben, konnten wir nur einer Anwendung unserer Methode zustimmen, sofern der betreffende Patient auf eigene Verantwortung auf dererlei Laborgifte verzichtete.

Wir als Nichtmediziner dürfen derartige Ratschläge nicht geben, aber wenn ein Mensch schon seit Jahren durch den Gebrauch dererlei Medikamente keinerlei Heilung erfahren konnte, ist es eigentlich logisch, sich neuen Wegen zuzuwenden und sich nicht mehr als Laborratte betrachten zu wollen. Wie sagte schon Albert Einstein: Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.

Die von uns angewendeten Gegenmaßnahmen gegen Rheuma sind lediglich auf dem Verständnis schulmedizinischer Laien aufgebaut. Dies könnte vereinfacht wie folgt beschreiben:

1. Wir nahmen an, dass der Blutaustausch sich verlangsamt hat und der Anteil der roten Blutkörperchen, die den Sauerstofftransport gewährleisten, verringert ist.

2. Da bei Bewegung eine Temperaturerhöhung im Körper stattfindet und bei Ruhephasen das Problem auffälliger wurde, sahen wir unseren Verdacht an diesen Fakten bestätigt.

3. Da unsere Gegenmaßnahmen auch die Fließgeschwindigkeit des Blutes steigerten, bemerkte man schon nach nur 2 Tagen, das kalte Beine und Hände nicht mehr auffällig waren.

4. Da bei einer Steigerung der Sauerstoffzufuhr über das Blut nachweislich Haare und Fußnägel schneller wachsen, war es notwendig, alte oder angegriffene Haut- und Nagelreste vor jeder Maßnahme an den Füßen zu beseitigen.

Aufgrund dieser Vorgehensweise haben wir bisher nennenswerte und dauerhafte Ergebnisse bei der Beseitiung rheumatischer Probleme vorweisen können. Grob umschrieben war es notwendig, bei derartigen Problemen folgendermaßen vorzugehen:

1. Die Fließgeschwindigkeit des Blutes im Körper zu beschleunigen.

2. Den Anteil der roten Blutkörperchen im Blut anzureichern (was bei der Verwendung von Medikamenten oder Nikotin mit unseren Möglichkeiten jedoch nicht machbar ist).

3. Oft war es sogar notwendig, einen bestehenden Rundrücken zu beseitigen, um das Lungenvolumen zu erweitern.

4. Auch mußte die Blutmenge und der Blutdruck verändert werden, um den Problemen am Morgen entgegenzutreten, wenn bekanntlich der Blutdruck am niedrigsten ist.

Bemerkt wurde auch, dass bei derartigen Maßnahmen bei allen bisherigen Patienten sich eine ungewohnt (starke) Steigerung der Kondition einstellte. In unserer Zielsetzung, nicht zu behandeln, sondern zu heilen, sehen wir unsere Arbeit nur ausgerichtet nach den erbrachten Ergebnissen. Möglicherweise sind unsere Denkansätze schulmedizinisch bedenklich, aber wir hörten schon einmal den Spruch: “Wer heilt hat Recht” – oder weniger hart ausgedrückt: “Wer heilt, könnte auch Recht haben”.

Man sollte auf jeden Fall bedenken, welche Alternativen Menschen mit derartigen Problemen aus Sicht der Schulmedizin haben. Diese geht davon aus, das Rheuma unheilbar sei – doch warum stehen die Betroffenen nicht auf und verlangen Ergebnisse für ihr Geld?! Sicher wird man bald ein Medikament zu all den bisher bekannten Medikamenten finden, um auch diesem Problem pharmamäßig entgegenzutreten.

Wir möchten nur aufklären und eventuell andere Möglichkeiten aufzeigen, mit denen man gesundheitlichen Problemen entgegentreten kann. Wir können nur dazu raten, sich unsere Patientenberichte zu diesem Thema sehr genau anzusehen – und sich dann ein Urteil zu bilden, besonders wenn man sich selber zu den betroffenen Personen zählen muß. Man bedenke dabei jedoch, dass jeder Mensch verschieden ist und damit die Methode zur Beseitigung eines körperlichen Problems sich immer an dem aktuellen Zustand des Patienten ausrichtet, also immer verschieden ausfällt und oft sogar täglich neu zusammengestellt werden: