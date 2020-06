Warum Angst immer nutzlos ist und wem sie in Wirklichkeit schadet!

Liebe Ängstliche, liebe Mutige,

“Die Angst vor dem Tode ist unbegründet! So lange wir leben ist er noch nicht da und wenn er dann kommt, sind wir schon weg!” (Kurt Götz) …

Es ist im Grunde ein lustiges Zitat von einem lustigen Komiker, allerdings steckt dort mehr Wahrheit drin, als man zu Anfang vermuten möchte! Denn tatsächlich können Sie dieses Zitat nicht nur auf die Todesangst beziehen, sondern eigentlich auch auf beinahe jede andere Angst, die sonst noch existiert!

…

Um das verstehen zu können, müssen Sie begreifen, dass „Angst“ immer etwas Diffuses ist! Etwas Ungreifbares! Im Grunde genommen nichts weiter als eine mögliche Zukunftsvision!

Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger. Kein Wunder, dass viele Mächtige in der Geschichte das Angstniveau der Bevölkerung nicht dem Zufall überließen. Prof. Rainer Mausfeld meint: Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument – hier weiter.

Angst ist nicht Gefahr!

Wie in diesem kurzen aber wahren Satz schon deutlich wird, sind diese beiden Dinge nicht dasselbe! Gefahr ist, wenn Sie sich alleine im Dschungel befinden und ein ausgehungerter Löwe direkt vor Ihnen steht! Angst ist, wenn Sie sich alleine im Dschungel befinden und befürchten, dass bald ein ausgehungerter Löwe vor Ihnen stehen könnte! Erkennen Sie den Unterschied?

Im ersten Fall sind Sie tatsächlich und wahrhaftig einer bestimmten Situation ausgeliefert, während für Sie, im zweiten Fall, lediglich DIE MÖGLICHKEIT existiert, in solch eine Situation geraten zu können! Vielleicht wird diese Situation aber auch niemals eintreten? Vielleicht erscheint Ihnen anstatt dessen ja auch ein Indianer mit einem gebratenen Steak und lädt Sie in sein Tipi zum Essen ein?

Dies hier soll keineswegs eine Aufforderung sein, blauäugig zu handeln oder einer realen Gefahr sehenden Auges ins Visier zu rennen! Dennoch ist es von unglaublicher Wichtigkeit, dass Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Situationen verstehen! Und wenn Sie jetzt noch folgendes mit in Ihren Denkprozess hinein nehmen, dann verstehen Sie auch, was ich Ihnen sagen möchte:

Es sind IMMER unsere innersten und tiefsten Überzeugungen, die sich verwirklichen!

Das, was ein Böser und einer, der Angst vor dem Bösen hat, gemeinsam haben ist die Konzentration auf das Böse! Unterm Strich und aus energetischer Sicht arbeiten beide tatsächlich an ein und demselben Resultat: An der Entstehung des Bösen! Denn beide geben dem möglichen Resultat gleichermaßen Energie – der eine in Form von Hoffnung und Vorfreude (der Böse) und der andere in Form von Angst und Zweifel (der Gute)! Und beide werden ernten, was sie gesät haben! Dies ist nun einmal Naturgesetz und daran gibt es nichts zu rütteln!

Ich weiß noch, als ich anfing mich einmal mit einer anderen Perspektive der Deutschen Geschichte zu widmen. Wie Sie sich vorstellen können, war ich mehr als entsetzt! Und als ich dann endlich Gleichgesinnte fand, brachte es ein Kamerad sehr treffend und auch etwas lustig auf den Punkt: „Da erkennt man, wie schlimm es ist, forscht weiter und stellt fest, dass es ja noch viel schlimmer ist!“ Und genauso ist es auch!

Dieser Kampf ist kein Kampf für Feiglinge! Im Gegenteil, man muss schon verdammt mutig sein, um ihn ausfechten zu können! Aber das haben die Kämpfe zwischen Licht und Finsternis nun einmal so an sich! Was man allerdings auch sein muss ist sattelfest! Und nein, das heißt NICHT, dass man blauäugig und jede Gefahr ignorierend einfach drauf los fechten soll! Es heißt nur, dass man sich, bevor man in diesen Kampf eintritt, sehr gut überlegen sollte, welche Waffen man wählt, wie weit man geht und welchen Preis man zu zahlen bereit ist!

…

Und wenn Sie diese Entscheidung einmal getroffen und Ihren Weg gewählt haben, dann müssen Sie eigentlich nur noch konsequent bleiben! Egal, wie oder für welche Mittel Sie sich auch immer entschieden haben, wenn Sie konsequent bleiben, dann wird alles immer richtig sein! Egal, wie viel oder wie wenig es ist! Wenn Sie jedoch von Ihrem Pfad abweichen oder gar zurück rudern, dann wird etwas passieren, was man im Flugverkehr mit der Dynamik einer Schubumkehr vergleichen kann! Alles, was Sie zuvor getan haben wird „rückgängig“ gemacht! Nicht rückgängig im Sinne davon, dass es nie passiert ist, sondern rückgängig in dem Sinne, dass es nichts mehr wert ist! Warum?

Weil Sie in diesem Moment Ihre Glaubwürdigkeit verlieren!

Und dies ist das Letzte was ein Mensch verlieren sollte!

Wenn diese einmal weg ist, dann sind Sie Geschichte und Sie können auch in Zukunft machen, was Sie wollen, es wird Ihnen niemand mehr vertrauen! Also, tun Sie sich selbst einen Gefallen, legen Sie eine Pause ein oder machen Sie lieber eine Zeit lang GAR NICHTS mehr bevor Sie mitten im Reiseflug Ihren Kurs ändern! Sie haben jedes Recht zu schweigen und sei es nur für eine Weile, aber Sie können genauso wenig „ein bisschen“ glaubwürdig sein, wie Sie „ein bisschen“ schwanger sein können!

…

In meinen Vril-Texten schrieb ich des öfteren, dass vor allem Beharrlichkeit siegt! Beharrlich zu sein bedeutet aber auch, dies fortzuführen, wenn die Straße einmal etwas holpriger wird und nicht nur so lange sie bequem und einfach ist! Und dementsprechend werden Sie natürlich auch eines Tages einmal „ernten“! Wenn Sie zurück rudern, dann vernichten Sie Ihre Ernte! Und zwar alles, was Sie getan haben! Vom Setzen des ersten Samenkornes bis hin zum letzten Gießen der blühenden Pflanzen! So ist es nun einmal, auch wenn es bitter ist!

Deshalb: Entscheiden Sie sich für einen Weg! Gehen Sie ihn! Machen Sie Pause, wenn Sie nicht mehr können! Aber gehen Sie NIEMALS ZURÜCK! Alleine energetisch gesehen ist das wirkliche Durchhalten ein Schuss vor den Bug unserer Feinde, wie ihn eine Atombombe nicht schlimmer anrichten könnte! Denn dies zu können setzt ECHTEN GLAUBEN, ECHTES VERTRAUEN und ECHTE KRAFT voraus! Und diese Dinge können nicht bekämpft werden, denn sie sind geistiger Natur! Wer die Materie beherrscht kann eine Weile lang große Macht ausüben. Aber Materie vergeht! Wer jedoch den Geist beherrscht, besitzt ewige Macht! Denn Geist herrscht immer über Materie, er ist zeitlos und grenzenlos und damit stärker als diese!

Kämpfen Sie im Sinne Ihrer innersten Überzeugungen und nicht Ihrer Ängste! Tun Sie es mit Weitsicht, Bedacht und gesundem Menschenverstand! Aber rudern Sie niemals zurück! Das ist nicht nur der Stoff aus dem Helden gemacht sind, sondern auch Sieger! Und zwar ENDGÜLTIGE SIEGER! Und Sieger wollen wir nicht sein, um als Helden in die Geschichte einzugehen, sondern um uns selbst, allen anderen Menschen und vor allem unseren Kindern einmal eine gute und schöne Welt zu hinterlassen, in der das Leben wieder Freude macht!

“Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen!” (Albert Leo Schlageter).

Sei was du willst auf der Welt, aber das was du bist, habe den Mut GANZ zu sein!

Einen lieben Gruss an das Deutsche Mädchen.

