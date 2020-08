Das Gehirn ist ein ziemlich komplexer Muskel unseres Körpers. Und für über 99% der Menschen ist und bleibt der Aufbau und die Funktion ein Mysterium.

Wenn man bedenkt, wieviel Arbeit und Wissenschaft notwendig war, um Computer zu konstruieren, die imstande sind, mittels logischer Schaltungen Befehle zu verarbeiten oder Einträge zu speichern und abzurufen, hat man eine ganz vage Vorstellung davon, wie unglaublich komplex unser Gehirn ist.

…

Das Gehirn ist das wichtigste und komplexeste Organ unseres Körpers. Phänomene wie Schlaf, Erinnerungen, Lust, Angst und Sprache erleben wir tagtäglich, aber wie werden diese von unserem Gehirn eigentlich erschaffen?

…

Unser Gehirn muss aber noch mehr können als nur Informationen abspeichern. Es muss Informationen aus den Eindrücken, die wir mit unseren Sinnen erfassen, herausfiltern und mit sämtlichen Konnotationen und Bedeutungen und Bildern verknüpfen. Und diese Informationen müssen innerhalb von Mikrosekunden abgerufen werden können. Und nicht nur das.

4 natürliche Wege, um Ihr Gedächtnis zu verbessern

Um ein einfaches Beispiel zu nennen: Was lernen wir über eine Erdbeere? Wie sie aussieht? Wie Sie riecht? Wie sie schmeckt? Wann man sie ernten kann? Wo sie wächst? Wie man sie kultiviert? Welche Sorten es gibt? Es gibt unzählige verschiedene Fakten, die man über diese verlockend süße Frucht lernen kann. Und nun setzen wir uns mit verbundenen Augen verschiedenen Reizen aus. Wir versuchen, einzelne Speisen anhand von Geruch oder Geschmack zu erkennen. Wir beginnen mit etwas Salzigem und kosten es. Die Salzgurke erkennen wir sofort. Sie ist nicht jedermanns Sache. Und dann dürfen wir an einer Erdbeere riechen. Unser Gehirn erkennt anhand einzelner wenige chemischer Stoffe, was man uns vor die Nase hält. Wir haben das Bild vor unserem inneren Auge, der Geschmack liegt uns förmlich auf der Zunge… wie ist das möglich? Und warum hadern manche damit, ihr Gedächtnis abzurufen?

Es ist eine Frage der Übung!

Nicht jeder hat das sagenumwobene Elefantengehirn. Manche haben ein besseres Kurzzeitgedächtnis, andere brillieren, wenn es darum geht, sich an Geschichten zu erinnern, die 20 Jahre alt sind. Kann man das Gedächtnis üben? Ja, man kann. Mit einigen Tipps und Tricks werden Sie die Gedächtnisleistung steigern. Dessen sind wir uns sicher. Wer es spielerisch machen will, sollte sich Spiele suchen, bei denen eine gewisse Gedächtnisleistung von Vorteil ist. Wie wäre es beispielsweise mit Poker oder Blackjack? Diejenigen, die sich Kartenbilder und –häufigkeiten gut merken können, sind im Vorteil. Das sind übrigens auch die besten und gar nicht geheimen Casino Tricks, die es gibt.

Tipp 1: Wissen sammeln

Wir geben zu. Das Ganze liest sich leichter als es vielleicht in der Praxis ist. Aber Sie müssen, wenn Sie das Gedächtnis trainieren wollen, hart zu sich sein und mit viel Willen zur Praxis schreiten. Wissen muss gesammelt werden. Indem man alles Mögliche bewusst und aufmerksam liest, trainiert man seinen Gehirnmuskel. Wer sich leichter tut, kann hier auf verschiedene Rätsel wie Kreuzworträtsel oder Ratespiele oder Puzzle oder Rechenspiele zurückgreifen. Jedes dieser Mittel ist geeignet, für mehr Wissen zu sorgen. Und wenn man später Wissen abrufen will, muss man erst Wissen zuführen. Um dem Körper dabei zu helfen, legen wir ihnen nahe, sich gesund zu ernähren. Es klingt banal, ist aber Fakt. Bestimmte Nüsse und Obst tragen tatsächlich dazu bei, fitter im Kopf zu werden. Versuchen Sie’s.

Tipp 2: Informationen müssen verarbeitet werden

Jetzt kommt ein nicht ganz banaler Punkt. Texte und Informationen, die Sie einfach so dem Kopf zuführen, sind schwer wieder abzurufen. Der Grund: Das Gehirn sucht nach allen möglichen Verbindungen, die in irgendeiner Weise gespeichert wurden. Wenn Sie einen für Sie sinnlosen Aufsatz lesen, werden Sie sich nach 2 Tagen vermutlich nicht mehr an diverse Details erinnern. Sie müssen beim Informationensammeln zwischendurch kleine Pausen machen und einzelnen Dingen Bilder im Kopf zuordnen. Oder verwenden Sie Farben, um den einzelnen Inhalten einen tieferen Sinn zu geben. Wer mehr über die beste Vorgangsweise wissen will, sollte sich über Mindmap informieren. Dabei handelt es sich um die nachweislich beste Methode, sich sehr viel zu merken.

Tipp 3: Lerntechniken verwenden

Einfach nur lesen, lesen und lesen wird das Gedächtnis nicht zwingend besser machen. Gut, vielleicht schon. Aber es könnte effektiver und schneller gehen. Zum Beispiel, indem Sie Lerntechniken verwenden. Denn auch das Lernen will gelernt sein. Und hier tickt jeder von uns ein bisschen anders. Es gibt jene Typen, die etwaige Inhalte wie ein Schwamm aufsaugen und verschiedenen Sätzen Symbole zuordnen, es gibt andere, die dem ganzen Farben zuordnen. Und es gibt die, die mit Emotionen arbeiten. Denn Emotionen sind etwas, was in unseren Gehirnen sehr tiefe Spuren hinterlassen. Erinnern Sie sich an den letzten Liebesbrief, den Sie bekommen haben? Oder haben Sie eine besonders rührende Trauerrede gehört? Erinnern Sie sich an einen Zeitungsartikel über eine für Sie nichtssagende Firma, die einen erfolgreichen Expansionskurs hingelegt hat? Trauer und Freude werden besser in Erinnerung geblieben sein. Stimmt’s?

Tipp 4: Nur die Übung macht den Meister

Sie sollten nicht vergessen, dass Sie auch das Abrufen von Informationen üben müssen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, sich an alles Mögliche zu erinnern. Machen Sie ein Spiel daraus. Versuchen Sie, noch Stunden nach dem Lesen darüber nachzudenken, was genau wann geschah… oder erinnern Sie sich an Hintergrundinformationen, die in den Texten vorkamen. Sie werden staunen, wie gut das nach kurzer Zeit funktioniert.

Nochmals zum spielerischen Lernen

Wenn Sie Kartenspiele mögen, sollten Sie das für Ihre Zwecke ausnutzen. Beim Spiel geht das Ganze wahnsinnig leicht. Suchen Sie sich Spiele, wo das „Kartenzählen“ einen Vorteil bringt. Das kann „Schnapsen“ oder „Mau Mau“ oder eben Poker oder Blackjack sein. Merken Sie sich, welche Karten gefallen sind und merken Sie sich auch, auf welche Karten Sie noch warten müssen. Sie können lernen, die Spielkarten der übrigen Mitspieler abzuschätzen. Das erfordert eine ganze Menge Übung und Konzentration. Und so ganz nebenbei macht das Ganze Spaß. Mehr noch. Poker kann ein wahnsinnig spannendes Spiel sein. Eines, das mit Glück sogar richtige Gewinne beschert. Wenn Sie ein Turnier spielen oder wenn Sie im Casino zocken. Das wäre dann übrigens die Anwendung dessen, was Sie gelernt haben. Wenn Sie zum Gedächtnismeister geworden sind, können Sie daraus mit ein wenig Glück tatsächlich Kapital schlagen. Aber das ist freilich ein anderes Kapitel. Vorab geht es für Sie darum, das Gedächtnis zu trainieren. Und dabei wünschen wir Ihnen schon jetzt viel Erfolg und vor allem Disziplin und Ausdauer. Es wird sich lohnen.

