Es geht bald wieder los – ohne Erkältung wird’s kein richtiger Herbst. Dabei dann noch die Angts vor Corona. Zu Hause bleiben und seine Erkältung bei neuen Netflix-Serien schauen auskurieren, kann für manchen recht angenehm sein. Wird aber ein Besuch beim Arzt fällig, weil die Triefnase zum blanken Horror mutiert, gibt es ein zusätzliches Problem, das einen belastet. Die zähen Stunden im Wartezimmer. Wer das schon erlebt hat, weiß was ich meine.

..…

Das Warten ist für viele Menschen sinnlos verlorene Zeit. Selbst gegenüber sehr kurzen Wartezeiten hegen sie eine tiefe Abneigung. Andere hingegen nehmen es eher gelassen und vertreiben sich die Zeit. Entweder surfen sie mobil im Internet, lesen, hören Musik oder spielen mit ihrem Handy. Doch warum entwickeln einige Menschen ein solches Unbehagen, wenn sie warten müssen? War ihnen das Warten schon immer unangenehm und was kann man tun, um gelassen damit umzugehen?

Weil immer häufiger Zeitschriften in Wartezimmern unberüht bleiben und viele Patienten stattdessen zu ihrem Smartphone greifen, wollen Arztpraxen künftig komplett auf Printmagazine verzichten und stattdessen Handys auslegen mit Apps von Nachrichtenportalen wie SPIEGEL, STERN, Focus und anderen Lügen-Medien. Auch für die ältere Generation wird vorgesorgt. Da gibt es alte Nokia 3210 Handys, auf denen man sich die Wartezeit mit alten “Snake-Spielen” vertreiben kann. Hier 3 Spiele die Wartezeit zu überbrücken…

Die Qual des Wartens

In dem berühmten Theaterstück „Warten auf Godot“ wird den Zuschauern ein allgegenwärtiges Phänomen des menschlichen Lebens vor Augen geführt: Die Qual des Wartens. In diesem stehen zwei Landstreicher am Straßenrand und warten auf einen ominösen Herren. Allerdings steht dessen Erscheinen noch nicht zu 100 Prozent fest. Beide vertreiben sich die Zeit mit Singen, Gesprächen und selbst erdachten Spielen – aber der Unbekannte erscheint nicht.

…

Die Unsicherheit, ob dieser Godot jemals erscheinen wird und die damit verbundene Frustration bringt die beiden so weit, dass sie es für eine kurze Zeit in Betracht ziehen, sich das Leben zu nehmen. Dabei handelt es sich natürlich um eine sehr heftige Reaktion auf den empfundenen Unmut, der beim Warten aufkommt. Deren Ursprung liegt gar nicht so weit weg: Die Erfindung der Pünktlichkeit.

…

Das Warten ist eigentlich ein Verwandter der Pause. Bei beiden handelt es sich um eine Auszeit, die während oder vor einer Tätigkeit genommen wird. Auch wenn in dieser Zeitspanne wenig bis gar nichts passiert, so sind Pausen interessanterweise bei vielen Menschen willkommen, während das Warten eine verhasste Angelegenheit ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob beim Arzt, an der Supermarktkasse, im Stau oder an der roten Ampel gewartet werden muss, deren Grünphase erst in 30 Sekunden wieder erscheint. Viele Menschen reagieren, wenn sie warten müssen, mit heftigen negativen Emotionen, wie Nervosität, Langeweile, Stress oder Ärger. Wie kann man aber der Langeweile und den damit verbundenen Emotionen entgehen?

Langeweile ade – Wartezeiten mit Spielen überbrücken

Aber egal, ob damals oder in der heuten Zeit – Wartezeiten begleiten uns wie eh und je. Sie sind trotz aller Digitalisierung so allgegenwärtig wie das frische Brötchen und das Ei auf dem Frühstückstisch. Doch dank moderner Technik wie Smartphone und Tablet ist es möglich, die Zeit mit spannenden Spielen zu verbringen – und sich nicht mit Selbstmordgedanken plagen zu müssen, wie die beiden Landstreicher in dem oben vorgestellten Bühnenstück von Samuel Beckett.

…

Allerdings eignet sich nicht jedes Spiel dazu, nur zehn bis 15 Minuten gespielt zu werden, weil manche von ihnen längere Aufmerksamkeit verlangen. Doch es gibt auch viele Games, die man wunderbar zwischendurch daddeln kann.

Razor Shark

Haben Sie schon einmal ein Automatenspiel probiert? Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Geldbeutel, denn unter https://onlinecasinopolis.de/razor-shark-online-kostenlos-spielen/ können Sie den Slot ohne Anmeldung gratis spielen, solange Sie möchten. Razor Shark ist ein Casino Spielautomat aus dem Hause Push Gaming, der mit 20 Gewinnlinien und einigen attraktiven und gewinnbringenden Bonusfunktionen ausgestattet ist. Beispielsweise bahnen sich gestapelte Mystery-Symbole ihren Weg über die Walzen, wobei sie neue Symbole enthüllen. Auf diese Weise können Gewinne bis zum 2.500-fachen des Rundeneinsatzes erzielt werden. Dazu kommt, dass bei Razor Shark in einer Freispielrunde theoretisch unbegrenzt Multiplikatoren möglich sind.

Der Klassiker: Doodle Jump

Dieser Titel ist nicht bei den Spielen einzureihen, die man am Tag über eine lange Zeit spielen möchte. Kurzzeitig jedoch eignet sich die App perfekt dazu, eine Wartezeit oder längere Pausen zu überbrücken. Gespielt wird eine kleine Fantasiefigur, die von Plattform zu Plattform springt, um so in die Höhe zu kommen. Doch Achtung, denn je länger gespielt wird, desto schneller und geschickter muss man sich beim Spiel anstellen. Zudem sind nicht alle Plattformen stabil, so dass einige von ihnen zerbrechen, wenn die Figur darauf landet.

…

Doodle Jump ist wahrlich nicht neu und auch optisch eher unspektakulär. Es ist aber ein Klassiker unter den Handyspielen, das sich perfekt für ein kurzes Spiel eignet. Hier sind Geschicklichkeit, Konzentration und Schnelligkeit gefragt.

Wütende Vögel – Angry Birds

Es geht bei Angry Birds primär um verschiedenfarbige Vögel, die voller Aggressionen gegenüber den gierigen Schweinen sind. Und so haben sie sich das Ziel gesetzt, deren Bauwerke zu zerstören. Der Spieler bedient hier eine Schleuder, mit der die Vögel auf das gegnerische Haus geschossen werden.

…

Sicherlich wirkt das Spiel auf den ersten Blick etwas arg, doch es ist in Wirklichkeit ein harmloser Spaß, der im Comic-Stil designt ist. Hier sind eine ruhige Hand, Einfallsreichtum, Konzentration und Fingerspitzengefühl gefragt, wenn es darum geht, die Vögel mit der Schleuder zu katapultieren. Selbst nach einigen Stunden kommt keine Langeweile auf, da es fortlaufende Levels gibt, in denen Häuser, Konstruktionen und Abschusswinkel immer komplexer werden. Durch den Spielablauf ist Angry Birds selbst für gelegentliche Unterhaltung bestens geeignet.

Was tun, wenn Smartphone-Verbot herrscht?

In Arztpraxen und Krankenhäusern besteht Handyverbot , auch wenn viele sich darüber hinwegsetzen. Da fragt man sich, was die Menschen früher getan haben, als es die kleinen Taschencomputer und Spiele-Apps noch nicht gab. Dafür haben wir gleich mehrere Tipps parat:

Der Klassiker ist sicherlich, das Buch, das bereits seit langem auf dem Nachttisch liegt, mitzunehmen und endlich zu lesen.

Für die nächsten Tage könnte man eine To-Do- oder Einkaufsliste ins Notizbuch schreiben.

Rätsel, Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen.

Einfach einmal die Augen schließen und die Gedanken fliegen lassen, sich entspannen.

Selbst für Wartezeit am Computer gibt es spezielle Tipps, wenn der Fortschrittsbalken sich mal wieder nicht bewegt oder das Update länger dauert als gedacht. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Mensch trotz Highspeed-Internet und Hochleistungs-PC die längsten Wartezeiten an Desktop PC oder Laptop verbringt. Pro Jahr warten wir im Schnitt 156 Stunden darauf, dass der Rechner hochfährt, ein Programm heruntergeladen und installiert ist oder sich die Windows-Sanduhr (okay, heute ein sich drehender Kreis) endlich wieder in den Mauszeiger verwandelt. Kaum zu glauben, oder?

…

Dazu noch ein Tipp: Wer vor dem Computer kleben bleibt, für den wird die Zeit unendlich lang. Besser ist es, kurz aufzustehen, sich zu bewegen, eine Tasse Tee oder Kaffee zu kochen. Selbst eine Dartscheibe, die an der Wand hängt, ist hilfreich. Machen Sie etwas aus der Zeit!

