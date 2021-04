👹„DIE AUGEN DES TEUFELS”👹 Ein Wahnsinn!

Die Dokumentation “Die Augen des Teufels” blickt in die tiefsten Abgründe.

…

„Ich wende mich an Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.“ So beginnt Patryk Vega seine Ansprache auf Englisch (…) „Ich habe ein Kind gerettet, das an ein Bordell und dann fĂĽr den Organhandel verkauft werden sollte„, fĂĽgt er hinzu und machte eine Dokumentation darĂĽber. Thema der Dokumentation ist der Handel mit Kleinkindern, deren Organe und die sexuelle Ausbeutung der Babys. Ein Wahnsinn!

…

Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern, sei es durch sexuellen Missbrauch von Mädchen und Jungen im Rahmen von Pornografie, Prostitution (stourismus) oder auch Kinderhandel, gehört sicherlich zu den schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in heutigen Gesellschaften. Sie verletzt auf das Empfindlichste die Menschenwürde und das Recht eines jeden Kindes auf körperliche und seelische Unversehrtheit und Integrität.

Schwerste Traumatisierungen der Mädchen und Jungen sowie psychische und physische Langzeitfolgen sind zumeist die Folge. Die Täter und Täterinnen bleiben – trotz verstärkter Anstrengungen in der Strafverfolgung und Intervention – noch immer weitgehend unbehelligt, da die Taten nur schwer aufzudecken und nachzuweisen sind – hier mehr lesen.

…

Kommentar unter dem Video: „Danke Patryk fĂĽr diese mutige Doku. Ich weiĂź diese Dinge schon sehr lange, bin selber Ăśberlebende. Es war kaum auszuhalten, die Aussagen der „Mutter“ und des Händlers zu lesen. Aber so schrecklich diese Dinge sind, sie passieren tagtäglich, seit Urzeiten und werden immer mehr – und wir Menschen MĂśSSEN hinschauen, auch wenn es noch so schmerzt. Also nochmal ganz lieben Dank an Dich, Patryk, ganz viel Liebe und Kraft fĂĽr Dich und fĂĽr uns alle…„

„DIE AUGEN DES TEUFELS” EIN DOKUMENTARFILM VON PATRYK VEGA.

Schwere Kindheitstraumata sind nicht ausschlieĂźlich das Ergebnis dysfunktionaler Familien und Täter aus der Verwandtschaft. Es sind vielmehr auch organisierte Tätergruppen, die Kinderhandel und Zwangsprostitution betreiben, sowie Kinderpornographie-Ringe, okkulte Sekten und militärische Geheimdienste. Sie arbeiten mit anspruchsvollen Mind-Control Techniken – hier weiter.

