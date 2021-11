Hinter vorgehaltener Hand erklären gut informierte Sicherheitsexperten in aller Deutlichkeit: Die Frage ist nicht, ob es in Deutschland zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird, sondern wann.

…

Wie angespannt die Lage mittlerweile ist, verdeutlicht ein besonderes Geschäftsmodell der Allianz-Versicherung. Dort können sich solvente Kunden, Konzerne und Unternehmer gegen den finanziellen Schaden infolge von Terrorismus, Sabotage, organisiertem Aufruhr, Revolution, Rebellion, Staatsstreich, Meuterei und Bürgerkrieg absichern.

…

Das folgende Werk aus dem Jahre 1918, wurde von Kommentatoren bei Lupo-Cattivo-Blog als bedeutsam erachtet und soll somit Teil der Blog-Wissensbasis sein.

…

Streng vertraulich – Als Manuskript gedruckt – Zu geneigter Kenntnisnahme.

…

Die Leipziger Zensur-Behörde hat Bedenken getragen, den nachstehenden Aufsatz zum Abdruck in der Zeitschrift „Hammer“ zuzulassen. Andererseits ist von amtlicher Seite der Wunsch geäußert worden, diese Betrachtungen wenigstens einer Anzahl maßgebender Stellen zugänglich zu machen, da sie dort in hohem Maße der Beachtung wert erscheinen dürften. Wir gestatten uns daher, einen Sonder-Abdruck ergebenst zu überreichen. Weitere Exemplare stehen auf Wunsch zur Verfügung.

…

In Ehrerbietung – Leipzig, Königstraße 27. Hammer – Verlag Th. Fritsch

PDF-Download am Ende des Beitrages

Vorsorge für unruhige Tage – Umsturz-Gefahren

Revolutionen sind darum meist erfolgreich, weil sie die herrschenden Gesellschafts-Schichten in völliger Arglosigkeit überraschen und ohne jede Vorbereitung finden. 1789 feierte der Französische Adel noch Feste, tanzte und jubelte, während in Barrikaden-Kämpfen bereits das Blut floß. Selbst als die Guillotine ihre schauerliche Arbeit aufge-nommen hatte, wollten viele Aristokraten noch nicht an den Ernst der Lage glauben.

…

Das Wohlleben und Sicherheits-Gefühl der oberen Klassen ist geeignet, die Sinne und Willenskräfte einzuschläfern – bis zur völligen Tatsachen-Blindheit und Willenslähmung. Hochstehende, die all ihr Interesse der persönlichen Befriedigung, dem Genuß der Eitelkeit zuwenden, verlieren leicht das Auge für das, was in weiterem Abstande von ihren Lebens-kreisen vorgeht. Sie besitzen kein Verständnis mehr für das Denken und Empfinden anderer Gesellschaftsschichten, die sich vielleicht in der Mühe und Not durchs Leben winden.

…

Sie werden lebensfremd, wiegen sich ein in einen Dunstkreis von Selbstgefälligkeit, Rausch und Wahn und können den Gedanken gar nicht fassen, daß diese Herrlichkeit eines Tages eine Unterbrechung erleiden sollte. In ihrer kurzsichtigen Selbstsucht belasten sie sich dabei mit allerlei Verschuldungen gegen ihre Mitmenschen, verletzen sie in ihrem Selbstgefühl, benachteiligen sie wirtschaftlich, kränken sie an ihrer Ehre und ihrem Recht, lassen sich gehen in ihren Lebens-Gewohnheiten, ohne zu bedenken, daß sie sich in der Achtung der unter ihnen Stehenden herabsetzen – alles dies nicht aus bösem Willen, sondern schlimmsten Falls aus hochmütiger Unachtsamkeit, weil sie sich gar keine Rechenschaft darüber geben, wie ihr verhalten auf Andere einwirkt.

…

Und so häuft sich in der Stille ein Übermaß des Unwillens und Hasses in den unteren Klassen an, eine gewaltige Spannung der Gegensätze, die eines Tages zum Ausbruch kommt und Sühne verlangt. Dem Aufmerksamen entgehen die Wetterzeichen nicht; er erkennt an geringen Merkmalen an aufgefangenen Worten und anderen Stimmungszeichen den Zustand der gesellschaftlichen Gärung; er warnt – aber er predigt tauben Ohren.

…

Der Genuss-Getaumelte ist unempfindlich für solche Einwirkungen; in seinem Wahn hält er sich für unantastbar. Aber selbst wenn er die Gefahr begriffe, würde er sich zu ihrer Abwehr keinen Rat wissen: es würden ihm die Willenskräfte mangeln, dem Verhängnis vorzubeugen.

…

Und so vollzieht sich dann eines Tages das Unabwendbare: Die derben Fäuste der rohen Waffen schütteln das verweichlichte Geschlecht der Genützlinge aus ihren Lotterbetten – mit mehr oder minder viel Blutvergießen.

…

Ginge die Sache immer so glatt und reinlich ab, daß wirklich nur die unwürdige Schmarotzer, die geldprotzerischen Ausbeuter und die faul geworden und korrumpierten Inhaber hoher Stellungen getroffen würden, so wäre der Vorgang eine heilsame Bereinigung der gesell-schaftlichen Zustände, die einer neuen besseren Gesellschafts-Ordnung den Boden bereitete. Entfesselte Massen jedoch sind blind wie die entfesselten Elemente; sie wüten gegen alles, was ihnen in den Weg kommt. Aufgereizte Volksmengen wissen nicht zu unterscheiden zwischen bescheidenem, redlich erarbeitetem Besitz und wucherischem Reichtum; als „Besitzlose“ wenden sie sich gegen jedes Eigentum. Sie neiden demjenigen, der sich in einem langen arbeitsreichen Leben ein Häuschen und ein Stück Gartenland zusammensparte, diese Habe, zählen ihn zu den reichen Leuten und machen ihn mitver-antwortlich für all die Sünden, die wucherisch gebrauchte Kapital-Gewalt gegen die unteren Schichten verübte. Darum sind auch diejenigen, die solch blinde Volkswut entfesseln, nicht geringere Verbrecher, als die, die durch Mißbrauch ihres Reichtums Not und Elend im Volke erzeugen. Denn schließlich sollte es noch andere Wege geben, um bestehende Ungerechtig-keit auszugleichen…

…

Die Revolution ist die Herrschaft der Rohheit und Unvernunft – freilich zumeist hervorgerufen durch die Unvernunft der Herrschenden. Heute ist die Gefahr der Mißleitung entfesselter Volks-Leidenschaften doppelt groß:

…

Die Revolutionen der letzten hundert Jahre bezweckten nur in seltenen Fällen einen Ausgleich gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten; sie wendeten sich nicht gegen den schmarotzenden Reichtum, nicht gegen den Mißbrauch der Kapitals-Gewalt, sie dienten nicht der Besser-stellung der unteren Volksklassen, sondern wurden geradezu von einem gewissen Groß-kapital organisiert und in Szene gesetzt – zu einem ganz anderen Zweck als der Befreiung des Volkes. Sie dienten den Interessen derjenigen, die sie heimlich vorbereiten und die blöde Masse nur dazu mißbrauchten, um neue Vorteile für sich, die heimlichen Einfädler, zu erringen. Wer die meisterhaften Schilderungen des Dr. Fritz Ehlers in „Hammer“ Nr. 329 bis 355 gelesen hat, dem wird das Verständnis für die modernen Revolutionen aufgegangen sein. Diese Revolutionen waren besonders in England, dem Geburtsland aller ruchlosen Völker-Ausbeutung, aller Volks-Zerstörung und des wucherischen Händlertum neue Eroberungen zu ermöglichen.

…

Und der „blöde Haufe“, der Stumpfsinnigen und Rauflustigen war eine für solche Zwecke allezeit bereit gehaltenes leicht handhabendes Werkzeug. Der Haufe, in der Hauptsache bestehend aus verbummelten Schnapsbrüdern, Zuhältern, Dieben und Einbrechern, ist in seinen Kaschemmen leicht aufzufinden und mit einer Tasche voll Geld reich mobil zu machen. Der Haufe, sofort verstärkt durch Neugierige und rauf-lustige Jugend, veranstaltet nach Bedürfnis Straßenaufläufe, schreit nach Wunsch Hosiannah oder Kreuzige, ist zu Tumulten, zu Plünderungen und Brandstiftungen bereit und derjenigen, die das Werkzeug geschickt handhaben, wissen dann in der Presse zu verkünden, daß „das Volk seine gewichtige Stimme erhoben hat.“

…

Aber geistiger Gärungsstoff hat die Eigentümlichkeit, weiter zu wuchern und ansteckend zu wirken, schließlich sich auch auf ehrbare Schichten übertragen. Die Unzufriedenheit ist der Nährboden, auf dem er üppig Wurzeln schlägt; und solcher Boden findet sich heute überall.

…

So greift denn die künstlich erzeugte Unruhe auch in Gesellschaftsklassen über, die an sich zu verbrecherischen Handlungen unfähig wären, nun aber in den wilden Strom der entfachten Leidenschaften mit hinein gerissen werden.

…

Immerhin: Der gesittete Arbeiter sollte erwägen, ob er sich nicht zu schade ist, um sich mit käuflichen Gesindel vor einen Wagen spannen zu lassen – vor den Triumphwagen einer geheimen Macht, die etwas ganz anderes zum Ziele hat, als die „Befreiung des Volkes

…

Das internationale händlerische Großkapital ist herrschsüchtiger und eroberungsgieriger als alle gekrönten „Tyrannen“ der Welt. Hat es doch diese „Tyrannen“ zumeist sich bereits unterworfen und dienstbar gemacht. Immerhin betrachtet es die Fürsten als Hindernis auf dem Wege zur Alleinherrschaft der Geldmächte. Denn noch immer gibt es weite Volks-schichten, die in dem Monarchen den berufenen Führer des Volkes in Krieg und Frieden erblicken und in aufopfernder Treue zu ihm stehen – auch in den Fällen, wo der Fürst längst auf diese Führerschaft verzichtet und die Zügel der Oberleitung an die internationalen Geld-mächte durch ihre Werkzeuge ausgeliefert hat.

…

So haben die internationalen Geldmächte mit und durch ihre Werkzeuge, den romanischen Massonisten-Logen, seit Jahrzehnten die Losung vorbereitet: Beseitigung aller Throne und Altare! Und der gegenwärtige Krieg ist zu einem wesentlichen Teile auch zu diesem Zwecke entfacht. Fast scheint es, als sollten die internationalen Beschwörer ihr Ziel erreichen. Ihr Spiel wird erleichtert durch den Umstand, daß es ihnen gelungen ist, ihre Parteigänger in die Nähe vom Throne zu bringen und dort als falsche Ratgeber zu wirken. So sind die Fürsten zumeist ihren eigenen Völkern entfremdet worden, unzugänglich für alle ehrlichen Stimmen aus der Nation und völlig im Banne der fremden Urteilsmächte.

…

So ist denn alles im richtigen Zuge, um den Mächten des Umsturzes die Flammen auszublasen. Brandstoff ist genügend vorhanden.

…

Das gilt nicht nur von uns, sondern von allen kriegsführenden Ländern. Die aus dem Felde heimkehrenden werden ein reichliches Maß von Verstimmung mitbringen. Vier Jahre Kriegs-Quälerei und Entbehrung sind an sich schon ausreichend, die Staatsfreudigkeit stark herab zu stimmen. Scharfe Kritik und Unwillen gegen die allgemeinen Zustände wachzurufen. Besondere Umstände, die heute nicht öffentlich erörtert werden können, kommen hinzu, und das Vertrauen zu bestehenden Einrichtungen, das Vertrauen zu dem Weitblick und der Gerechtigkeit der leitenden Kräfte zu erschüttern. Allein schon der Anblick der wucherischen Gebahrungen während des Krieges, die schamlose Bereicherung Einzelner und das Darben Vieler, die handgreifliche Mißwirtschaft in der Verwaltung und Verteilung der Lebensmittel, das Vermissen entschlossenen Eingreifens gegen allerlei skandalösen Unfug, das Dulden offenbarer betrügerischer und wucherischer Machenschaften, ja das scheinbare Begünstigen unlauterer Elemente, mußte starke Zweifel an dem ernsten sittlichen Willen der leitenden Mächte entstehen lassen. Das Vertrauen in die unwandelbare Gerechtigkeits-Liebe und Idealität der leitenden Staatskräfte ist vielfach erschüttert.

…

Nun vergegenwärtigte man sich noch folgende Umstände: Der heimkehrende Handwerker und kleine Geschäftsmann findet sein Gewerbe aufgelöst und vernichtet. Der Wiederaufbau des Zerstörten wird Jahre erfordern – wenn er überhaupt möglich ist, denn inzwischen hat der Großbetrieb alle Fäden der Produktion und des Absatzes an sich gerissen. Auch wird es vielfach an Mitteln mangeln, den Betrieb wieder in Gang zu bringen.

…

Der Industrie-Arbeiter wird sich in vielen Fällen vergeblich nach Wiederaufnahme seiner früheren Tätigkeit umsehen, denn einem großen Teile industrieller Betriebe wird es auf Jahre hinaus an den erforderlichen Rohstoffen und anderen Hilfsmitteln fehlen. Außerdem wird vielen Produktionszweigen das ausländische Absatzgebiet –vielleicht dauernd– verloren gegangen sein. Andererseits: die heute in den flottgehenden Kriegsbetrieben beschäftigten Arbeiter (Munition) sind an Löhne gewöhnt worden, die in Friedenszeiten unmöglich er-halten werden können. Die Betreffenden haben aber eine Lebensweise angenommen, die sie bei den aufs Normale herabgesetzten Löhnen nicht aufrecht erhalten können.

…

So wird überall Anlaß zu tiefer Unzufriedenheit – ja vielfach Not vorhanden sein, und der Unwille der Massen wird sich in seiner Ratlosigkeit gegen diejenigen wenden, die nach seiner Meinung die Verantwortung und die Schuld tragen:

…

fürerst gegen Regierungen und alle Behörden und dann gegen die Besitzenden, die Reichen. Der Unverstand der Massen weiß aber schlecht zu unterscheiden zwischen wirtschaftlichem Reichtum und bescheidenem – vielleicht mit Schulden belastetem – Besitz: er wendet sich gegen alles Sicht- und Greifbare und er macht sogar die toten Dinge verantwortlich für das, was die Menschen verschuldet haben: er schlägt unschuldige Fensterscheiben ein, zer-trümmert Möbel, Werkzeuge, Maschinen und brennt Häuser nieder, die doch wahrlich an der allgemeinen Not keine Schuld tragen. Ja, er vergißt, daß diese wahnsinnige Zerstörungs-wut doch den Wohlstand der Gesamtheit schädigt und den Zerstörer mit. Denn wenn der Traum der Massen einst in Erfüllung gehen sollte: eine allgemeine Aufteilung des Besitzes, so bedeutet doch jede Zerstörung eines Wertes eine Beraubung an der Allgemeinheit. Und so muß jede blinde Verwüstung als ein Frevel an der Gesamtheit erkannt werden.

…

Es wird nicht an Elementen fehlen, die die bestehende Mißstimmung für ihre Parteizwecke auszubeuten suchen – auch nicht an solchen, denen jede staatliche und gesellschaftliche Ordnung verhaßt ist – die in allgemeiner Anarchie ihre Rechnung am besten finden und an der gegenseitigen Zerfleischung der schaffenden Völker ihre stille Genugtuung haben. Sie werden sich beeilen, Öl ins Feuer zu gießen. – Wir müssen uns also auf unruhige Tage gefaßt machen. Man vertraue nicht so unbedingt auf Polizei und Militär; es gibt Fälle, wo solche Einrichtungen versagen.

…

Die revolutionären Ereignisse in den baltischen Provinzen 1905/6 schildert ein Augenzeuge. Danach pflegten die Vorgänge sich in folgender Weise abzuspielen: Vor dem einsam gelegenen Gutsgehöft tauchten einige dunkle Gestalten auf; zumeist waren es junge Juden aus Polen. Sie brachten vor allem zweierlei mit: ein Fäßchen Schnaps und ein Fäßchen Petroleum. Die Gutsarbeiter wurden in einem Waldwinkel oder in einer Feldscheune zu-sammen gerufen und ihnen eine Rede gehalten. Das Vieh, die Felder und aller Besitz der Herrschaft werde nun aufgeteilt; jeder bekomme sein Teil. Es sei nur nötig, die Gutsherren zu vertreiben… Die Reden wurden reichlich mit Schnaps unterstützt und wenn die Leute in der richtigen Verfassung waren, gingen sie hin und steckten die Scheunen, die Stallungen und das Herrenhaus in Brand. Die Herrschaft mußte flüchten oder wurde, wenn sie sich zur Wehr setzte, erschlagen; und die Revolution hatte ihr Werk vollbracht. Ein wenig geplündert und geraubt wurde dabei auch, und so kamen vor allem die Anstifter auf ihre Kosten. Sie zogen weiter, um das Spiel anderswo von neuem zu beginnen, die betörten Gutsarbeiter, nachdem sie einige tolle schwelgerische Tage hinter sich hatten, meist im größten Elend zurücklassend, denn in ihrem Rausch und Wahnsinn hatten sie alles vernichtet, auch das notwendige Gerät, das für die Fortsetzung der Ackerwirtschaft erforderlich gewesen wäre.

…

Jedoch – die Freiheit ist eine herrliche Sache – auch wenn man dabei hungern muß. Und sie kostet denen sehr wenig, die sie bringen; viel teurer ist sie zumeist für diejenigen, die sie geschenkt bekommen.

…

Auf solche Weise sind in wenigen Wochen hunderte von herrlichen Gütern und Schlössern vernichtet und ihre Besitzer ermordet oder zu Bettlern gemacht. Die ganze Verwüstungs-Arbeit vollzog sich ohne Widerstand, denn niemand war auf solche Vorkommnisse einge-richtet. Die russische Obrigkeit, soweit sie noch was zu sagen hatte, gab sich nicht sonderlich Mühe, dem Treiben Einhalt zu tun, es ging ja gegen die verhaßten „deutschen Barone“ …

…

Warum die friedliebenden Elemente, die Anhänger der alten Ordnung so leicht unterliegen – nicht bloß im Gewaltspiel, sondern auch im bürgerlichen und parlamentarischen Leben?

…

Wie im Felde, so ist auch im innerpolitischen Leben die Offensive im Vorteil; sie bestimmt das Kampfgebiet, gibt dem Kampfe Ziel und Richtung. Nachdem die herrschenden Stände sich in die Defensive haben drängen lassen und zu einer Gegen-Offensive die Entschlußkraft nicht mehr aufbringen können, ist es nur natürlich, daß sie Schritt für Schritt zurückgedrängt werden. Der Wille zur Offensive erfordert freilich den vollen Einsatz der eigenen Persönlich-keit; dazu ist der heutige Deutsche wohl im Felde fähig, aber nicht daheim in bürgerlichen Verhältnissen. Die bekannte Zivil-Kurage fehlt. Zumeist mangelt es auch an Einsicht und Überblick über die Lage. Der bequem gewordene Wohlhabende, ebenso wie der in seiner Einseitigkeit befangene Spezialist und Bürokrat, sitzt wie in einem Topf voll Mus und kann nicht mehr über den Tellerrand hinweg blicken. Er überschaut die Zusammenhänge und die bewegenden Kräfte nicht, steht daher ratlos unverhofften Ereignissen gegenüber. Es scheint fast unmöglich eine solche im Brei des Wohllebens und der Gedankenlosigkeit festgeklebte Gesellschaft noch zu retten.

…

Jene, denen noch einige Entschlußkraft eigen ist, werden sich folgendes klar machen:

…

Das Verhängnis für die Friedliebenden liegt darin, daß im Falle von Volksunruhen die organi-sierte Unordnung der nicht organisierten Ordnung gegenüber tritt. Die Plünderer scharen sich zusammen von irgendeiner auch noch so minderwertigen Willenskraft geleitet. Sie treten in Haufen dem einzelnen unvorbereiteten Besitzern gegenüber, haben von vorn-herein Überlegenheit gegen den Überraschten und erreichen daher leicht ihr Ziel. So kann eine Rotte von einem Dutzend Raufbolden nach und nach fünfzig oder hundert Besitzer ausheben und vergewaltigen. Der Erfolg würde vereitelt werden, wenn er auf Vorbereitung stieße. Verständigen sich Bedrohte vorher untereinander und richten sie sich auf eine ener-gische Abwehr ein, würd der Aufstand scheitern. Das Bürgertum hat sonach die Möglichkeit, sich zu schützen; schwieriger ist die Frage, wer die Regierung schützen soll – eine Regierung, die den Haß der ganzen Welt auf sich gelenkt hat und auch im eigenen Volke den Kreis der-jenigen zusammenschwinden sieht, die aus Überzeugung treu zu ihr stehen–eine Regierung, die mächtigen antinationalen Einflüssen nachgebend, sich abgewendet hat von allen treuen Schildhaltern des monarchischen Gedankens, ja die sich selber preisgibt, die Zügel der Macht ihren heimlichen und offenen Widersachern ausliefert. Regierungen, das gilt nicht nur den unsrigen, sondern den Regierungen aller Staaten. Regierungen die den Boden des nationalen Hochgedankens verlassen, denen nicht mehr die Sorge um die Wohlfahrt des ihnen anver-trauten Volkes die heilige Aufgabe ist, die sich vielmehr –wissend oder unwissend– zu Werkzeugen einer internationalen Obergewalt erniedrigen, hätten ihr Daseinsrecht verloren.

…

F. Roderich Stoltheim 1918. (Pseudonym von Th. Fritsch) – PDF: Streng vertraulich-Vorsorge für unruhige Tage.

