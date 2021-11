Karin Maria Wieser, ist Auslandslehrerin und freie Malerin. Fernweh und Welthunger trieben Karin Maria früh in ferne Länder, meist nach Lateinamerika.

…

Ihre Reisen finanzierte Karin Maria während der Studienzeit unter anderem mit Nachtschichten in Fabriken und als Reiseleiterin bei einem Busunternehmen. Nach dem Examen erhielt sie eine Anstellung an einer Deutschen Schule in Mexiko und nach der Geburt ihrer Tochter eine Stelle in Buenos Aires – Argentinien.

…

Karin Maria, lebt derzeit mit ihrer Tochter auf Sansibar, ein halbautonomer Teilstaat des Unionsstaates Tansania in Ostafrika, dessen ehemaliger Präsident John Pombe Joseph Magufuli, mit dem positiven PCR-Test einer Papaya und Motoröl, Weltgeschichte schrieb. Kurz darauf erlag er leider einem Herzleiden. Spekulationen, über die wahren Todesursachen von „Tinga“ – was übersetzt „Traktor“ bedeutet und sein Spitzname im Volk war – lassen wir hier mal außen vor.

…

Die liebe Karin Maria ist es, die mich fasziniert… Sie schickt den Lesern des LupoCattivoBlogs – Bunte Grüße aus Sansibar – und ich bedanke mich bei Ihr recht herzlich für Ihren Bericht.

Karin Maria Wieser – Leben, reisen und arbeiten in Argentinien – Ein intensiver Blick von innen auf Fakten und Emotionen in einem krisendurchschüttelten Land – hier zum E-Book. Den Facebook-Kanal von Karin Maria Wieser, finden Sie hier unter: facebook.com/autorin.karin.maria.wieser/

Eigenverantwortung: Tansania versus Deutschland

Unser dritter Monat auf Sansibar ist angebrochen. In Regel- und Maßnahmenfreiheit. Freiheit! Freiheit! Die zustande kommt, da hierzulande die Verantwortung für sich jeder selbst übernimmt – anstatt sie Gesetzen zu überantworten, unter deren Joch dann jede persönliche Entfaltung, jegliches freudiges Erlebnis und urgesundes Körpergefühl zerquetscht wird. Drei Beispiele für diesen Gegensatz zu Europa & Co:

…

Fahrgäste steigen in den Daladala, den Linienbus. Sie nehmen auf weltweit üblichen Doppelsitzen Platz, zwischen denen, ganz und gar nicht nach Manier der westlichen Welt, pro Reihe ein weiterer Sitz ausgeklappt und besetzt wird. Will jemand aus der letzten Reihe aussteigen, werden diese Sitze einer nach dem anderen wieder weggeklappt. Wer darauf gesessen hat, drückt sich so lange mit auf einen der Doppelsitze seiner Reihe. Hakuna Matata! Kein Problem. Das ist das Steigen über Menschen, Sitze und Gepäckstücke hierzulande wirklich nicht. Trittsicher, mit starken Bändern, ohne stützendes Schuhwerk. Man tut es leichtfüßig, weil man es kann – man kann es, weil man es laufend tut.

…

Ebene Hotelanlagen stützen in Nungwi ihr Terrain am Strand gegen die Brandung mit einer Mauer ab. Bei Flut spritzt das Meer dagegen, im Gegenzug legt die Ebbe dann eineinhalb Meter weiter unten einen feinweißen Strand frei. Ich schlendere tägliche diese Mauern entlang, entweder auf ihnen oder unten im Sand, je nach Stand der Gezeiten. Ich stelle mir ihr Pendant in Deutschland vor. Unumgänglich müsste ein streng gesetzlich verordnetes Geländer Schlendernde von dem Fall in Wasser oder auf Sand bewahren (anstatt sie sich selbst). Und Schilder. Samt dem Hinweis, dass Eltern für ihre Kinder haften. Und falls sich einer, vielleicht einer derer, die vermutlich auch im vollen Daladala nicht wüssten, wie ihren ungeübten Leib beim Aussteigen bis zur Tür schieben, einen Fuß vertritt, würde erst geprüft werden, ob nicht eher der Besitzer der Mauer Schuld daran hat als er selbst. Weil der ein Schild zu wenig aufgestellt oder einen Zaun nicht hoch genug gezogen hat.

…

Im Zoo. Nach dem Eintrittskartenkauf dirigiert uns ein Führer über einen eigentlich nicht sichtbaren Pfad zu den Gehegen. (Ob sich Spinnen dabei im Haar verfangen oder stachlige Blätter in den Ausschnitt fallen, hat keine Relevanz.) Wer mag, kann dann fast jedes Tier in seinem Domizil persönlich besuchen. Der Zooangestellte erklärt lediglich, mit welchem Verhalten bei jeder Tierart zu rechnen ist. Provoziert ein Besucher ein Tier und dieses verteidigt sich, springt er zwar helfend ein, fühlt sich aber nicht dafür verantwortlich, was der Gast verursacht hat.

…

Die Hände der flinken Affen gefielen mir so, dass ich sie mir genauer ansehen wollte und dazu nach einer griff. Siehe da! Mir geschah dasselbe wie dem Nachwächter im Film „Nachts im Museum“ mit seinem Äffchen: Ich bekam eine gewischt! (Als kleine Revanche poste ich das doch sehenswerte Gewammsel dieses Gesellen, gleichzeitig um die Erfahrung bereichert, wie er tickt: Füttern darf man ihn, aber seine Hand halten nicht.)

…

Auf Sansibar lässt sich wohltuend miterleben, wie kein Busfahrer, Hotelbetreiber oder Zooführer der Annahme verfällt, einer könne nicht laufen, sehen, denken und eigenständig Reaktionen von Tieren wie Menschen abschätzen. Oder die Verantwortung für eine etwaige Fehleinschätzung selbst übernehmen.

…

Und in Deutschland? Dort überantworten wir Stück für Stück jegliche Verantwortung Zäunen, Schildern, Verboten und Gesetzen. Diese bestimmen dann, was gut für uns ist – in Folge erkennen wir es zwangsläufig immer weniger selbst. Wir üben es ja nicht mehr. Das Abgeben jeglicher Verantwortung treiben wir derzeit auf die Spitze – mit der Spritze. Vor ihr verlangen fatalerweise schrecklich viele die Verantwortungsübernahme für ihre Gesundheit. Anstatt sie durch tägliches Training von Körper und Geist selbst zu tragen. Beheimatet sind wir geistig längst so sehr in der digitalen Nachrichtenwelt, dass wir die dort tagein tagaus verbreiteten Inhalte für die tatsächlichen Parameter des Lebens halten. Der Sansibari dagegen lebt stark in der realen Welt, nach der er sich dann auch richtet. Jener, die man anfassen kann. Erzählt man ihm von einem todbringenden Virus, blickt er um sich und stellt schnell fest, dass dort keines wütet. Erzählt man einem Deutschen davon, forstet er angstvoll nur noch umso tiefer in seiner digitale Nachrichtenwelt – in der er zigfache Bestätigung für diese Meldung nebst düstersten Prognosen findet. Er richtet sein Verhalten dann akribisch nach diesen aus und maskiert sogar sein Gesicht.

…

Nur: Die geistige Heimat in der realen Welt zu haben schützt zuverlässig von der Anfälligkeit der Propaganda in der digitalen.

…

Noch kleiner Nachschub: Kaum volljährig (1993) begann ich mich in die entlegensten Gegenden zu verziehen. Heute, auf Sansibar, wo sich jeder frei von Gängelungen und der Angst vor Strafen beim Übertreten der kleinsten Regel bewegen kann, verstehe ich die Wahl meiner damaligen Ziele im größeren Kontext. Lediglich instinktiv, doch noch ohne Kenntnis der Tragweite, ging es mir darum, mich all den knechtenden deutschen Vorschriften zu entziehen – und selbst für mich entscheiden, nebst der Verantwortung für jegliche Folgen zu tragen UND daraus zu lernen und daran zu reifen. Statt durchs gesetzliche Fernhalten von jeder intensiven Berührung des Lebens zu weit in den Glauben an die Nachrichten der digitalen Welt gezogen zu werden und durch deren Gängelung und dem folgenden Nicht-mehr-unterscheiden-Können zwischen Realität und fiktionaler Propaganda unweigerlich zu degenerieren… Fortsetzung folgt…

