Eine königliche Mätresse der Extraklasse

Poisson war weise genug zu erkennen, dass ihre sexuelle Anziehungskraft auf den König, der eine Schwäche für schöne Frauen hatte, zeitlich beschränkt war. „Ich habe solche Angst, den König zu verlieren, wenn ich nicht mehr so bin, wie er es wünscht. Sie wissen doch, dass Männer nun einmal bestimmte Dinge besonders schätzen und es ist mein Unglück, dass ich so kalt bin“, schrieb sie besorgt ihrer Zofe. So sorgte sie vor. Systematisch baute sie neben der sexuellen eine platonische Beziehung zum König auf. Die Kunstliebhaberin unterhielt Ludwig XV. nicht nur im Bett, sondern auch mit künstlerischen Darbietungen, beriet ihn in politischen Fragen, wurde seine Vertraute und band ihn möglicherweise auch dadurch an sich, dass sie ihm junge Frauen aus dem Volke zuführte. Sie versuchte, sich dem König nützlich, wenn nicht gar unentbehrlich zu machen, und konnte so am Hofe bleiben.