„Obama Care“ für den Kinderhandel eingerichtet – VIDEO

Der ‚Patient Protection and Affordable Care Act‘ (PPACA) ist ein Bundesgesetz der Vereinigten Staaten (auf Deutsch: Patientenschutz und „erschwingliche Pflege“).

Es wurde auf Betreiben der Regierung Obama im Jahr 2010, dem zweiten Jahr der Regierungszeit von Präsident Barack Obama, vom US-Kongress beschlossen und wird deshalb oft als Obamacare bezeichnet. Der PPACA regelt unter anderem den Zugang zur Krankenversicherung und gilt als ein wesentlicher Teil des aktuellen US-Gesundheitssystems.

Das Gesetz und der wenige Tage später erlassene ‚Health Care and Education Reconciliation Act‘, der es geringfügig modifizierte, waren juristisch und politisch stark umstritten und die Auseinandersetzung geht auch nach der Verabschiedung und dem Inkrafttreten weiter. Der Supreme Court of the United States bestätigte das Gesetz am 28. Juni 2012 nahezu vollständig. Zum Stichtag 1. April 2014 wurden aufgrund des Gesetzes die vorher geplanten Zahlen an neuen Versicherten erreicht.



Es war die ultimative Charmeoffensive für „Obamacare": Der US-Präsident und die First Lady stellten Kinderfotos von sich ins Netz. Die Botschaft: „Niemand bleibt für immer jung und unverwundbar." Die Republikanische Partei kündigte über Jahre an, das Gesetz aufheben und ersetzen zu wollen. Während der Legislaturperiode von Präsident Donald Trump sind jedoch alle Initiativen zur Abschaffung an der Uneinigkeit der Parteiflügel gescheitert.

Nun taucht ein Video im Netz auf wo behauptet wird:

Obama Care wurde für den Kinderhandel eingerichtet.



Video-Text: „Was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass eine der Firmen in Washington, die diese Anwaltskanzlei gegründet hat, ein Forschungsunternehmen für medizinische Codierung ist?

Was, wenn ich euch sage, dass Obama Care aus einem einzigen Grund gegründet wurde, und zwar um Kinderhandel zu betreiben. Das ist der einzige Grund, warum Obama Care gegründet wurde.

Was, wenn ich euch sage, dass sie so viel Geld investiert haben, um drei Supercomputer in der Universität in Austin Texas zu bauen, dass eine Mutter, die zu ihrem Gynäkologen geht, um herauszufinden, dass sie schwanger ist. Und in dem gleichen Moment, in dem er den Code eingibt, verfolgen die Kinderhändler die Schwangerschaft dieser Mutter. Sie wissen, ob sie eine Abtreibung vornehmen lässt, ob sie eine Lebendgeburt hat. Sie verfolgen das Kind durch die ersten Jahre hindurch. Sie wissen, ob es blondes Haar, blaue Augen oder rotes Haar, grüne Augen oder was auch immer hat. Sie haben alle medizinischen Daten: Blutgruppe, DNA.

Das Obama Care Kodierungssystem beseitigte die ärztliche Schweigepflicht aus den USA und der ganzen Welt. Glauben sie nicht, dass es nur hier passiert. Es ist auf der ganzen Welt, in jedem Land der Vereinten Nationen passiert.

Wir haben es gestartet. Es ein fünfstelliges Codierungssystem mit über 80.000 Codes. Wir nennen es medizinische Entführung in diesem Land. Eltern zum Beispiel, die ins Phoenix Children’s Hospital gegangen sind und dort mit einem Arzt gesprochen haben: ihr Arzt machte seine Notizen und übergab diese dem Experten für medizinische Codierung in seinem Büro. Sie füttert den Computer mit diesen Notizen.

Das CPS (Kinderschutzdienst) und der Superior Court of Arizona mieten Räume im Keller des Krankenhauses. Sobald auf dem Computer des CPS Mitarbeiters eine rote Flagge erscheint, hat dieser die komplette Krankenakte, die Wohnadresse, die Namen der Eltern. Alles. Sie können alles kopieren und in irgendein Dokument einfügen, damit sie dann nach nebenan zum Richter laufen, ihn unterschreiben lassen, in den Aufzug steigen und somit innerhalb von 5 Minuten das Kind mitnehmen. So machen sie das. In jedem Krankenhaus.“

Anm ML: Die Videoquelle konnte ich bis jetzt nicht ausfindig machen!

