„Ungeimpfte dürfen nicht diskriminiert werden“ – Die Wahlversprechen der FDP

Der Wahlkampf birgt für Politiker die Gefahr von Unberechenbarkeit, im Fall ungeschickten Agierens sogar die Gefahr, albern, lächerlich und unseriös zu wirken.

…

Schlimm wird es, wenn sich Politiker im Wahlkampf bewusst hinstellen und den Bürgern frech ins Gesicht lügen. Damit meine ich alle Parteien und kein Politiker ist davon ausgenommen. Man sollte sich das kurze Video ansehen, dann merkt jeder worum es geht und was ich meine.

…

Einer der frechsten Lügner neben den altbekannten Dauerlügnern in der Politik, ist der Selbstdarsteller Christian Lindner, der, geht man nach dem Märchen Pinocchio die längste Nase aller Politiker vorweisen kann!



Der Erfolgsautor und Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski zeigt, was hinter den Schlagzeilen aus Presse, Funk und Fernsehen steckt: Wer setzt die Nachrichten, für die wir uns interessieren sollen, in die Welt? Welche Interessen werden mit dem Lancieren bestimmter Themen verfolgt? Warum verschwinden manche Ereignisse so schnell aus der Berichterstattung? Hier weiter zu: verheimlicht – vertuscht – vergessen 2022.

Auf Twitter findet man derzeit eine Videosequenz mit Christian Lindner aus dem Herbst und vor den Bundestagswahlen vom letzten Jahr. Dort wird der FDP-Chef von einem Fan von Borussia Dortmund angesprochen, der aus Frust darüber, dass er nicht mehr ins Stadion kann, seine Mitgliedschaft beim Verein gekündigt hat. Den Faden nimmt Lindner gerne auf und sagt: „Dann können Sie zur FDP kommen. Wir sind nämlich der Auffassung, dass Ungeimpfte nicht diskriminiert werden dürfen.“

…

Und weiter erklärte er: „Meine Meinung ist: In einer Gesellschaft, in der so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel auch in die Gaststätte gehen können – vielleicht mir der Voraussetzung eines negativen Tests, den sie aber nicht bezahlen müssen, sondern das macht die Solidargemeinschaft.“

…

Auf Nachfrage, ob er das auch noch nach den Wahlen sagt, legte Lindner nach: „Das sage ich vor den Wahlen und nach den Wahlen, und 2017 haben Sie gesehen, dass die FDP nach den Wahlen sogar bereit ist, Nein zu sagen zu einer Regierung, wenn sie ihre Zusagen brechen muss.“

Eine weitere Aussage der FDP in Gestalt des neuen Bundesjustizministers Marco Buschmann bezieht sich auf ein konkretes Ende aller Maßnahmen in Deutschland, das er im November 2021 verkündete: „Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen, und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022.“

Wie sich die Aussagen von Politikern vor der Wahl und nach der Wahl unterscheiden, zeigt folgende Grafik eines Twitter-Nutzers. Ein Highlight ist sicher die Aussage Lindners: „Impfen muss eine Frage der Selbstbestimmung bleiben.“

…

Und nach der Wahl sagte er: „Da sind wir offen in dieser Frage.“

Respekt vor dem Volk

heißt auch nicht das Gegenteil zu machen, was vor der Wahl versprochen wurde⚠️

Politik? Kann weg!🤡 pic.twitter.com/aJ62ABLIdK — Jonas (@Healthapostel) January 10, 2022

Buschmann warb direkt nach der völlig überraschenden Verkündung der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang Dezember für eine Abstimmung im Bundestag darüber – ohne der SPD in dieser Frage auch nur im Geringsten Kontra zu geben. Dabei ist sein Demokratieverständnis scheinbar gut ausgeprägt. Er twitterte am Dienstag: „Die Abgeordneten des Bundestages sind vom Volk gewählt. Daher hat jedes Mitglied einer Regierung, sei es in Bund oder Land, das Parlament mit Respekt zu behandeln. Wem es an Respekt vor dem Parlament fehlt, dem fehlt es offenbar auch an Respekt vor dem Volk.“

Die Abgeordneten des Bundestages sind vom Volk gewählt. Daher hat jedes Mitglied einer Regierung, sei es in Bund oder Land, das Parlament mit Respekt zu behandeln. Wem es an Respekt vor dem Parlament fehlt, dem fehlt es offenbar auch an Respekt vor dem Volk. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) January 9, 2022

Doch: Nicht ein einziger der 80 FDP-Abgeordneten zog direkt gewählt in den Bundestag ein, sondern alle über die Listenplätze. Ein Twitter-Nutzer kommentierte: „Lediglich die Hälfte der Abgeordneten sind vom Volk gewählt. Die andere Hälfte von Parteien, das Volk hat lediglich die Chance bei einer Liste ein Kreuz zu machen. Bei der FDP wurde kein einziger Bundestagsabgeordneter vom Volk gewählt. Kein einziger.“

…

Bei so viel heißer Luft der „Freidemokraten“ fällt einem nur noch der Spruch von Altkanzler und Christdemokrat Konrad Adenauer ein – der stets gut und gerne mit der FDP koalierte: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Nichts hindert mich, weiser zu werden.“

…

Zumindest beim Teil mit dem „weiser werden“ haben die aktuellen FDP-Granden noch enormes Entwicklungspotenzial.

…

HÖRT – HÖRT! Im Falle von Epidemien ist nach Ansicht des Zentralrats der JUDEN (Presseerklärung) eine Impfung „Pflicht“: „Grundlage sei das biblische Gebot, das Leben zu schützen und körperliche Schäden abzuwenden„, so die Darlegung in der Presserklärung. Wobei bei mir unweigerlich der Nürnberger-Kodex ins Bewusstsein tritt. War da nicht was?

…

Der sogenannte Nürnberger Kodex ist eine zentrale, aktuell heute angewandte ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen. Er gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung im Nürnberger Ärzteprozess (1946/47) insbesondere zu den medizinethischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung (ähnlich wie das Genfer Gelöbnis).

…

Er besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen: „die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich (ist). Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können“.

…

Anlass für den Nürnberger Kodex waren die während der Zeit des Nationalsozialismus im Namen der medizinischen Forschung begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere „verbrecherische medizinische Experimente“ und Zwangssterilisationen. Alle durchgeführt von der IG-Farben (Pharma). Deshalb ist die Presseerklärung des ZdJ für viele Opfer dieser schlimmen Zeit, ein Schlag ins Gesicht. Das geht ja mal gar nicht – eigentlich müsste man den ZdJ anklagen.

…

Der Präsident des Zentralrats wird zur Thematik und daraus resultierenden Stimmungen innerhalb der Gesellschaft mit den Worten zitiert: „Die COVID-19-Pandemie zieht neben den Folgen für Leben und Gesundheit auch gefährliche gesellschaftliche Entwicklungen nach sich. Impfgegner und Corona-Leugner radikalisieren sich in einem erschreckenden Ausmaß. Bei Einführung einer allgemeinen Impfpflicht sind noch stärkere Proteste und Gewalt nicht auszuschließen. Dennoch wiegt der Gesundheitsschutz der Gesamtbevölkerung schwerer. Daher halten wir eine allgemeine Impfpflicht für unumgänglich.“

…

Natürlich wird dazu auch gleich wieder die Antisemitismus-Keule geschwungen – Es sei daher „zwingend notwendig„, dass der Rechtsstaat „seine Mittel ausschöpft, um staatsgefährdende und antisemitische Entwicklungen im Rahmen der Proteste einzudämmen„, so die Ergänzung im Text der Erklärung. Die Mitteilung endet mit dem Satz: „So wie die Impfpflicht von weiteren Maßnahmen begleitet werden muss, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, so wird auch ein längerfristiges politisches Engagement nötig sein, um die gesellschaftlichen Verwerfungen wieder zu glätten.“

…

Auf die gesellschaftliche Ausgrenzung von Mitbürgern, die sich gegen die Impfung entscheiden und positionieren, und die daraus teilweise resultierenden Berufsverbote und psychischen Belastungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurde in der Presseerklärung nicht eingegangen. Das interessiert den ZdJ auch nicht – geht es doch dabei um „den dummen Gojim„.

…

Das Gelobte Land, gilt jetzt schon als Impfweltmeister – und hat auch als erstes Land mit Drittimpfungen begonnen. Da verwundert es nicht, dass auch die Debatte um eine vierte Dosis in Israel früher einsetzte als anderswo. Mittlerweile sind etwa 58 Prozent der Israelis über fünf Jahre vollständig geimpft, also haben sie drei Dosen des Mittels von BioNtech/Pfizer erhalten oder befinden sich innerhalb eines sechsmonatigen Zeitfensters nach der zweiten Spritze. Allerdings gehören zu dieser Zahl Kinder zwischen fünf und elf Jahre. Die Impfkampagne der jüngeren Mädchen und Jungen hatte erst vor rund zwei Wochen begonnen.

…

Nur sind bei den auch in Israel vielen Geimpften, auch Impfskeptiker, die es mitmachten, um ihr vermeintlich „altes“ Leben zurückzubekommen. Das war eben nur ein Traum. Der vermeintliche „Impfstoff“ zerfällt langsam zu Staub, eingebettet in eine Corona Lügenurne. Auch in Israel gehen die Menschen inzwischen auf die Straße. Ob dies dann auch antisemitische Entwicklungen sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Fakt ist: Sie glauben der Pharma und der eigenen Regierung nicht mehr. Immer mehr Impfschäden werden bekannt. Gerade die jüngeren Menschen dort haben die Nase voll, während die Nasen der Politiker in aller Welt immer lääänger werden.

