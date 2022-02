Am 15. April 1912, sank im Nordatlantik auf der Überfahrt nach New York der Luxusliner Titanic – angeblich nach dem Zusammenprall mit einem Eisberg.

…

Seit fast 110 Jahren wird der Tod von 1500 Menschen als tragisches Unglück und eine einmalige Verkettung unglücklicher Umstände dargestellt. Doch ist das wirklich so?

…

Bei seinen akribischen Recherchen über die Titanic-Katastrophe stieß Bestseller-Autor Gerhard Wisnewski auf faszinierende Hintergründe und Zusammenhänge, die nur einen Schluss zulassen: Der Untergang der Titanic war kein Unglück, sondern ein Attentat.

Punkt für Punkt werden die der Allgemeinheit aufgetischten Geschichten über die Titanic-Katastrophe mit den durch Quellen belegten Fakten konfrontiert. Fazit: Das Schiff und ein großer Teil der Passagiere wurden kein Opfer einer Kette von blöden Zufällen sondern nach Drehbuch gemeuchelt. Wenn man den in allen Punkten plausiblen Plot, den Gerhard Wisnewski dem Leser offenbart, den allseits bekannten „Dokumentationen“ und Filmen gegenüberstellt, dann wird schnell klar, warum das Buch keine Neuauflage erlebt und praktisch Goldstaub ist. Zum Thema „Titanic“ kann ich nur sagen: Fast 110 Jahre ham se uns belogen und betrogen.

Gerhard Wisnewski – „Das Titanic-Attentat“ als PDF lesen…

Vorwort Ein Attentat auf die Titanic? So eine verrückte Idee! Muß da wirklich hundert Jahre nach dem Untergang dieses berühmtesten Schiffes aller Zeiten und Hunderttausenden von Artikeln, Büchern und Filmen so ein Autor daherkommen und behaupten, er habe nun das Rätsel gelöst – der Untergang der Titanic sei ein Attentat gewesen? Schließlich wissen wir doch genau, wodurch dieses damals größte Passagierschiff der Welt gesunken ist: durch den Zusammenprall mit einem Eisberg!

…

Vor fast genau 110 Jahren, am 14. April 1912, fuhr die Titanic auf dem Weg von Southampton nach New York bei Nacht (aber nicht bei Nebel) auf einen Eisberg und sank innerhalb von etwa zweieinhalb Stunden. Dabei kamen 1500 Menschen ums Leben, nur etwa 700 konnten gerettet werden. So haben Sie und ich das schon mit der Muttermilch eingesogen und unsere Mütter auch schon. Eine Katastrophe, ein tragisches Unglück – sicher. Aber ein Attentat? Blödsinn. Oder nein – sogar eine höhere Form des Blödsinns: eine Verschwörungstheorie.

…

Mit einer Verschwörungstheorie hat das, was ich auf den folgenden Seiten ausbreiten werde, jedoch nichts zu tun, denn eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie ohne Fakten. Also genau das, was seit hundert Jahren trotz fehlender Zeugen und Beweise über den Untergang der Titanic verbreitet wird. Im vorliegenden Buch geht es dagegen um den Versuch, eine Theorie mit Fakten aufzustellen – solchen, die in den vergangenen hundert Jahren unterschlagen, nicht in Betracht gezogen oder schlicht verdrängt wurden. Also darum, die gängige Verschwörungstheorie vom »hinterhältigen« und völlig überraschenden Angriff eines Eisberges auf das Vorzeigeschiff kritisch zu betrachten und gleichzeitig ein plausibles Gegenmodell zu entwickeln. Also das Gegenteil einer »Verschwörungstheorie«.

…

Die Grundfrage ist dabei ganz einfach: War wirklich alles Zufall? Oder etwa Absicht? Und so viel kann ich jetzt schon verraten: Am Ende dieses Buches wird der Titanic-Mythos nicht mehr derselbe sein.

Gerhard Wisnewski – „Das Titanic-Attentat“ als PDF lesen…

…

>>> Titanic-Attentat Download hier>>>

