Die Bessarabiendeutschen sind eine deutsche Volksgruppe, die zwischen 1814 und 1940 in Bessarabien (jetzt unter der Republik Moldau und Ukraine aufgeteilt) lebte, heute jedoch bis auf wenige Einzelpersonen dort nicht mehr vertreten ist. Sie wanderten in einer Größenordnung von etwa 9000 Personen zwischen 1814 und 1842 aus Baden, Württemberg, dem Elsass, Bayern und heute zu Polen gehörenden Teilen Preußens nach Bessarabien ein.

…

Das Gebiet am Schwarzen Meer war damals als Neurussland Teil des Russischen Kaiserreiches, später wurde es zum Gouvernement Bessarabien. In ihrer 125-jährigen Geschichte waren die Bessarabiendeutschen eine nahezu rein bäuerliche Bevölkerung. Sie waren mit drei Prozent Bevölkerungsanteil zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Minderheit. / Quelle: Wikipedia.

…

Von Karl Knauer: Wer unter uns hätte nicht seinerzeit in der Schule das schöne Gedicht von CI. Bretano „Die Gottesmauer“ kennen oder gar auswendig gelernt? Man war pietätvoll von dem Gottvertrauen eines frommen Mütterleins eingenommen. Mit über Nacht gefallenem mannshohem Schnee errichtete Gott die sicherste Mauer gegen den herzlosen Feind, der mühsam abziehen mußte.

…

Genau dasselbe Wunder Gottes hat sich an den Deutschen Bessarabiens um die Jahreswende 1916/17 ereignet und bewahrheitete den Spruch:

…

Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten.

…

Großfürst Nikolai Nikolajewitsch wurde Oberkommandierender sämtlicher russischen Streitkräfte. Sein Deutschenhaß im Verein mit seiner Schwägerin, der Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna war uns wohlbekannt. Je mehr v. Hindenburg vom Norden und v. Mackensen vom Süden die Russen drängten, um so höher stieg der Haß gegen uns Deutsche an den westlichen Randgebieten, besonders gegen die Wolhynien-Bessarabiendeutschen. Wir waren die Verräter und schuld an der Niederlage.

…

Im Sommer 1916 wurden die Wolhyniendeutschen nach Sibirien deportiert und uns Bessarabiendeutschen sämtliche Besitzurkunden über unbewegliches Eigentum abgenommen.

Die alte und die neue Heimat der Bessarabien-Deutschen. Eine Dokumentation 1920 – 1980 von Richard Heer. Mein Dank an unsere Kommentatorin Bettina, für die Aufbereitung des folgenden Textes!

Wir sollten das niemals vergessen

Im November 1916 wurde der Oberschulz des Eigenfelder Gebiets aufgefordert, bei allen Deutschen des Gebiets eine genaue Bestandsaufnahme von beweglicher Habe zu machen, den Leuten klarzumachen, daß sie zum 17. Januar 1917 auf der ihr zugewiesenen Bahnstation Tiraspol sich mit eigenem Fuhrwerk einzufinden haben, wobei für jede Person ein Pud (16,2 kg) Gepäck mitzunehmen gestattet wird. Beim Verlassen des Wagens mit Futtervorräten für die Pferde auf eine Woche muß das Gespann der bereitstehenden Polizei übergeben werden. Zu dieser riesigen Arbeit waren Gebietsschreiber Bechtle und meine Wenigkeit die einzigen Kräfte, die dem Oberschulzen beizustehen hatten. Mit bitterem Ernst mußte der Oberschulz es jedem einschärfen, und wie diese Hiobsbotschaft beim Fehlen sämtlicher männlicher Kräfte gewirkt hat, können wir uns heute kaum mehr vorstellen.

…

Sämtliche deutsche Ortschaften Bessarabiens wurden in drei Regionen eingeteilt:

…

1. Die östlich des Flüßchens Sarata Wohnenden müssen sich über den Dnjestrfluß von Rsdelnaja bis Tiraspol absetzen;

…

2. Die zwischen dem Flüßchen Sarata und dem Kogänlik Wohnenden bis zur Station Tschadyr-Lunga ab. Hunderte von Güterwaggons in schlechtestem Zustand wurden von Rasdelnaja bis Tschadyr-Lunga bereitgestellt, die für die Deportierten zur Reise nach Sibirien dienen sollten.

…

Die Abnahme von Besitzurkunden, die tägliche Requisitionen von Pferden und deren Geschirre, von Schlachtvieh, Brot- und Futtermitteln konnte man noch ertragen, bei den Anderstämmigen war nichts mehr zu finden, jedoch das Verlassen der Heimat mitten im Winter ohne die draußen auf dem Schlachtfeld sich verblutenden Männer, Söhne und Brüder, – das löste einen Schock aus, der nicht mehr zu überwinden war. Die Schulen waren geschlossen, die Predigt in der Kirche in deutscher Sprache verboten, die Gebetsversammlungen durften nicht mehr stattfinden, – es war einfach zum Verzweifeln.

…

Ernstgesonnene Brüder veranstalteten geheim bald da, bald dort heiße Bittstunden und rangen im Gebet und beriefen sich vor Jesus Christus auf sein Wort (Matth. 24, 20): „Betet darum, daß eure Flucht nicht im Winter geschehen muß.“

…

Unter solchem Druck kam der Heilige Abend 1916. Wir versammelten uns in der Kirche, hörten das Weihnachtsevangelium mit eingeflochtenen Liedstrophen an, aber es war nicht mehr möglich, dem Weinen und Heulen Einhalt zu tun. Der Engelsgruß: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen wurde zur Ironie. In meinem ganzen Leben habe ich vor und nach jenem Weihnachtsabend je solch schwere Stunde erlebt.

…

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember fing es an zu schneien. Es schneite auch die folgenden Tage ununterbrochen. Der Schnee stieg mannshoch. Die Bauern mußten sich gegenseitig herausschaufeln. Das Vieh in den Ställen brüllte vor Hunger und Durst, denn es war kaum möglich, an die Brunnen und Futterschober heranzukommen. Die einzelnen Ortschaften waren wochenlang ganz voneinander getrennt. Niemand konnte sich aus dem Dorf wagen und dabei schneite es immer weiter, immer weiter.

…

Mitte Januar 1917 kam mühsam durch den Schnee gebracht der Bezirkspristav und eröffnete, daß die Deportation der Deutschen aus Bessarabien für unbestimmte Zeit aufgeschoben wird. Die Bevölkerung möge ruhig ihrer täglichen Beschäftigung nachgehen.

…

Im Februar brach die VI. Armee zwischen Cernowitz und Ismael, dem Donaudreieck, zusammen, die Heeresteile lösten sich in ungeordnete Scharen auf und warfen sich kopflos ins Innere des Landes. Beim Rückzug waffenloser Krieger, da bei den Andersstämmigen kaum etwas zu essen zu finden war, durften sich die Deutschen mit freundlicher Aufnahme revanchieren. Die leerstehenden Güterwaggons auf den Bahnstationen waren die einzige Rettung für die Zurückgefluteten. Was für uns zum Unheil bestimmt, wurde für die Geschlagenen zur Rettung.

…

Im März 1917 brach die allgemeine russische Revolution aus, und der himmlische Baumeister behütete uns nicht nur vor der Deportation mit seiner Mauer, sondern sorgte dafür, daß wir in unserer lieben Heimat bleiben und unsere abgenommenen Besitzurkunden uns wieder ausgehändigt wurden.

Ja, der Herr kann Mauern bauen, heut noch hat er diese Macht. Er lohnte unser Gottvertrauen mit seiner Hilfe über Nacht. Gab noch zurück, was wir besessen. Wir sollten das niemals vergessen.

Das Buch über die gut 125-jährige Vergangenheit (1814-1940) der deutschen Kolonien an der nordwestlichen Schwarzmeerküste beschreibt die Herkunft der Bessarabiendeutschen, ihre von lokaler Autonomie und protestantischer Ethik geprägte ländliche Kultur sowie das Zusammenleben mit den anderen Nationalitäten wie Rumänen, Ukrainern, Russen, Juden und Bulgaren.

Auf der Grundlage des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 wurde Bessarabien im Sommer 1940 von der Sowjetunion übernommen. Dem Aufruf zur Umsiedlung ins Deutsche Reich unter dem Motto „Heim ins Reich" folgten bald 93.000 Personen. Das waren nahezu alle Bessarabiendeutschen.Von ihnen kamen 746 Umsiedler am 12. Oktober 1940 nach Mühlhausen.Die Neu-Mühlhäuser Bessarabiendeutschen blieben bis September 1941. Vom 28.08.1941 bis zum 01.09.1941 verließen sie mit Sonderzügen Mühlhausen. Die Neuansiedlung erfolgte nun von Deutschland in das besetzte Polen.

