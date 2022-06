Im Exklusivinterview erläutert der Rechtsanwalt und Philosoph Alexander Christ, dass vielen bereits lange vor Corona das Gespür für Recht und Unrecht verloren gegangen ist — und wie wir unsere Freiheit zurückerobern können.

…

Unrecht und Unordnung bringen seit März 2020 eine ebenso immense Unfreiheit hervor. Das Fatale: ein breiter Teil der Bevölkerung erkennt dies nicht einmal. Diese Situation wird als normal hingenommen, eben als eine neue Normalität. Das Rechts- und Freiheitsbewusstsein vieler Menschen ist taub, vergleichbar mit einem eingeschlafenen Fuß.

…

Alexander Christ rüttelt mit seinem neuen Buch „Corona-Staat“ die Leserinnen und Leser auf, damit dieses Betäubungsgefühl vergeht und einem gesunden Gespür für die verbrieften und unveräußerlichen Bürger- und Freiheitsrechte weicht. Im Gespräch mit Jens Lehrich spricht er über Ursachen und Lösungen dieser gesellschaftlichen Krise.

Zitat: Die Politiker und Regierungen, das ist das verwerfliche, sind aus welchen Grund auch immer, mehr daran interessiert mit den „Machern dieser Krise“ im gleichen Boot zu sitzen, als den Schwur und die Pflicht zum Wohle und Schutz des Volkes wahrzunehmen. Im Gegenteil, der Staat, das zeigt er ganz deutlich, will seine Bürger eher unterdrücken als beschützen. Wer noch Zweifel an meiner Darstellung hegt und nicht wirklich sieht was um uns geschieht, kann in diesem Fall nur ein dummer Bürger, sprich, ein perfekter Narr seiner eigenen Regierung sein. Quelle: „Corona – die Wahrheit“ S. 294.

Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht

Als ab März 2020 elementarste Grundrechte einkassiert wurden, nahmen nur die wenigsten dies als grob rechtswidrigen Raub wahr. Wir erleben eine kollektive Freiheitsanästhesie.

…

Ein gesundes Gespür für die eigene Freiheit möchte der Rechtsanwalt Alexander Christ rekultivieren. Am 27. Juni erschien sein Buch: „Corona-Staat: Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht“. Knapp 500 Seiten umfasst das Werk. Es handelt sich dabei weder um einen undurchdringlichen Paragrafendschungel, noch um eine erdrückende Bleiwüste aus trockenen Fachtexten.

…

Christ brachte ein mitreißendes Zeitdokument zu Papier, in dem er den Niedergang einer Rechtsordnung und das Erodieren unseres Rechtsstaates beschreibt. Doch nach dem Skizzieren der Talsohle, in welcher wir uns befinden, legte der Anwalt nicht den Stift beiseite, sondern zeichnet Wege, die aus diesem düsteren Gesellschaftstal herausführen. Jens Lehrich sprach mit Alexander Christ über seine Erfahrungen, Beweggründe und Wünsche, die ihn zum Verfassen dieses Werks veranlassten.

Rechtsanwalt Alexander Christ klagt an. Und liefert das vernichtende Urteil gleich mit: Alles, was Recht ist – wissen wir nicht mehr. Die Gesetze, die im Zuge der Corona-Maßnahmen erlassen wurden und unser aller Leben einschneidend veränderten, sind nicht nur schlecht gemacht, sondern auch Instrumente zur unverhältnismäßigen Einschränkung unser aller Freiheiten – hier weiter.

„… Fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach, so, als ob nichts geschehen sei…“ (Quelle: Hier). Jede Lüge endet dort, wo einer aufsteht und die Wahrheit sagt – mehr zur Wahrheit hier>>>.

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein. Was passiert da im Gehirn, was diesen übernatürlichen Effekt erklären kann? Dr. Joe Dispenza bezeichnet die Zirbeldrüse gerne als Alchemist – mehr hier.

Bernd Huber (Autor von BRAINBOW) beleuchtet auf eindrucksvolle Weise – was gerade weltweit abläuft – Hier weiter…

30 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Kommunismus erhebt die Tyrannei erneut ihr Haupt. Die Mächtigen holen zum endgültigen Schlag gegen den freien und selbstbestimmten Menschen aus. Und das nicht geheim oder im Verborgenen. Sie machen überhaupt keinen Hehl aus ihren revolutionären und menschenfeindlichen Absichten – hier weiter.

Unsere Welt ist im radikalen Wandel. Alles kommt auf den Tisch, das Unvorstellbare wird wahr. In Zeiten der Covid-Seuche, des Klimawandels, der heraufziehenden Krise des Finanzsystems und des drastischen Ressourcen-Schwunds braucht es entschiedenes Handeln – hier weiter.

Wer sich ein realistisches Bild von der Lage in unserem Land machen möchte und noch in der Lage ist, ohne Staatsfernsehen zu denken, dem sei das Buch von Prof. Dr. Werner Kirstein wärmstens empfohlen – hier weiter.

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutzuckerspiegels nehmen Sie morgens und abends nach der Mahlzeit je 10 Milliliter Regulatpro – hier mehr dazu.

Nach der offiziellen Statistik fällt in Deutschland jeden Tag 472-mal der Strom aus. Einschlägige Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei 90 Prozent der Stromunterbrechungen noch gar nicht erfasst sind. Demnach würden die tatsächlichen Versorgungsstörungen bei rund 4700 Stromausfällen liegen – pro Tag! Die Frage ist nicht, ob es zu einem Blackout kommt, sondern wann – bereiten Sie sich darauf vor – Sie werden es nicht bereuen…Bedrohung Blackout – hier weiter.

Ich bin sehr zufrieden. Alle angeschlossenen Geräte laufen einwandfrei. Der Ventilator ist nicht zu laut. Top Gerät! Hier zum ECO-Flow.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

Mit einem erwachten Bewusstsein werden neue Wurzeln entstehen, die uns aus der Dunkelheit ins Licht führen und den Weg in die Neue Zeit ebnen, damit unser Seelenplan seine Erfüllung findet – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Auf Dunkelheit folgt wieder Licht. Nach seiner langwierigen und strapaziösen Krankheit beschreibt der Autor in »Glücksträumer – Durch Liebe ins Licht« seinen extravaganten Weg hin zur vollkommenen Gesundheit. Wie gewohnt schildert er facettenreich seinen Alltag, nachdem er »JA« zum Leben gesagt hat. Er lässt Sie teilhaben an seiner Zeit des Wandels und begeistert wieder mit einer energiegeladenen und kraftvollen Ausdrucksweise – hier weiter.

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach hat viele seiner Schätze ausgepackt und eine Auslegeordnung hergestellt, die das Leben Rudolf Steiners in seiner Vielschichtigkeit, Fülle und Dichte zeigt. Zahlreiche Fotografien und Dokumente, jeweils kompetent und feinsinnig erläutert, führen durch Rudolf Steiners Leben – hier weiter…

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn – hier weiter.

Informationen über die Verbindung des Deutschen Reiches zu blonden Außerirdischen, okkulten Geheimgesellschaften und ihren Wurzeln bei den verlorenen Zivilisationen von Thule und Hyperborea – hier weiter.