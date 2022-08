In den USA sind in den letzten Wochen vermehrt Beiträge in Presse und Medien erschienen, in denen die amerikanische Unterstützung für den ukrainischen Präsidenten Selenskij kritisiert wird. In einem, am Mittwoch 10. August 22, erschienenen Meinungsartikel ging der frühere Präsidentenberater Cortes weiter und verurteilte die einseitige Parteinahme Washingtons im russisch-ukrainischen Konflikt.

In seinem Meinungsartikel: „The Zelensky Narrative is Shifting“ – für die US-amerikanische Zeitschrift Newsweek hat der frühere Berater von Donald Trump im Weißen Haus, Steve Cortes, die Fixierung der Außenpolitik Washingtons auf den derzeitigen ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij und die einseitige Unterstützung der Ukraine im russisch-ukrainischen Konflikt kritisiert.

Putin ist ein Schläger und Selenskyj ein korrupter Autokrat, schreibt Cortes. Und weiter:

„Ihr Kampf beinhaltet kein vitales nationales Interesse der USA. Bidens Intervention schadet Amerika und verschlimmert die Notlage des ukrainischen Volkes, das zu Spielfiguren in einem Kampf der Oligarchen am Schwarzen Meer geworden ist.“

HINWEIS: „Arming Ukraine“ – ist eine kritische Dokumentation des US-Sender CBS über den unbekannten Verbleib eines Großteils der US-Waffenlieferungen an die Ukraine. CBS News bewarb die Dokumentation mit dem Aufhänger, dass nur etwa 30 % der milliardenschweren Waffenlieferungen in die Ukraine ihren Bestimmungsort erreichen. Die Doku musste nach Angaben des Senders noch einmal überarbeitet werden, um Änderungen seit den Dreharbeiten für die Reportage zu berücksichtigen. Laut CBS, hat sich die Gesamtsituation nach Fertigstellung der Dokumentation (Ende April 22) nun wesentlich geändert, bzw. deutlich verbessert.

Ein seltsam anmutender Akt der Selbst-Zensur bei CBS, berichten doch viele andere Nachrichten-Portale, dass Waffen für die Ukraine auf dem Schwarzmarkt oder in den falschen Händen landen. Durch das große Interesse wurde die ursprüngliche Version der Doku gesichert und kann hier bei Bitchute angesehen werden.

Selenskij, schreibt Cortes, offenbare zunehmend sein wahres Gesicht, das eines „korrupten Autokraten“, der zudem ein eigenes Spiel gegenüber China spiele und damit den Interessen der USA in den Rücken falle. Ersteres zeige sich beispielsweise daran, dass in der Ukraine (noch vor Beginn der russischen militärischen Intervention) alle oppositionellen Medien abgeschaltet wurden und inzwischen fast alle Oppositionsparteien verboten sind.

Die amerikanische Presse, so Cortes weiter, breche zunehmend das Schweigen zur Korruption, die in der Ukraine auch hinsichtlich amerikanischer Finanz- und Militärhilfen stattfindet. Seit Selenskij spürt, dass die Unterstützung für ihn sogar im Weißen Haus schwindet, hat er sich auf die Suche nach neuen Patronen begeben und biedert sich an China an.

In einem Interview mit der in Hongkong erscheinenden South China Morning Post, erinnert der Newsweek-Beitrag, richtete Selenskij einen Appell an China und bat darum, China solle die Ukraine bei ihren Kriegsanstrengungen und beim „Wiederaufbau“ unterstützen. In einem früheren Telefonat mit dem chinesischen Staatschef habe Selenskij China die Ukraine als dessen „Brücke nach Europa“ angeboten. Damit, urteilt Cortes, werbe Selenskij „offen um den gefährlichsten Gegner der Vereinigten Staaten, die Kommunistische Partei Chinas“ und verwirke „den Anspruch, als Vorbild für die Menschenrechte zu gelten“, endgültig.

Als besonders fragwürdig sieht der frühere Präsidenten-Berater die finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine an: „Die amerikanischen Steuerzahler leihen sich also zig Milliarden Dollar, die ihr Land nicht hat, um dem nicht rechenschaftspflichtigen Führer eines korrupten Landes ein Vermögen zukommen zu lassen, nur um einen Krieg zu eskalieren, an dem Amerika kein vitales nationales Interesse hat„, schreibt Cortes.

Der Kampf „zwischen Putin und Selenskij„, resümiert der Experte, betreffe kein wesentliches nationales Interesse der USA. Schlimmer noch: „Bidens Einmischung schadet Amerika und verschlimmert die Notlage des ukrainischen Volkes, das zum Spielball einer Schlacht der Schwarzmeer-Oligarchen geworden ist.“

Sein Rat: Amerika sollte auf Dialog, Verhandlung und Deeskalation bestehen. Wenn sich die Parteien weigern, dann ist es Zeit für einen amerikanischen Ansatz des Realismus und der Zurückhaltung, denn: „Dies ist einfach nicht unser Kampf und Selenskij ist ganz sicher nicht unser Kämpfer.“

Steve Cortes ist in den USA bekannt als TV-Moderator und politischer Kommentator, der unter anderem für CNBC und CNN arbeitete. Im Jahr 2016 agierte er bei der Wahlkampagne Donald Trumps als Berater und Manager. Nach dem Amtsantritt Trumps kehrte Cortes zurück in den Journalistenberuf und die Finanzwelt, blieb aber bis heute „informeller Berater“ unter anderem zu wirtschafts- und außenpolitischen Themen.

