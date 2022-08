Beim gesellschaftlichen Erstbeschnuppern macht der Mensch höflichen Smalltalk. Das Phänomen gibt es überall.

…

Smalltalk beim spontanen Kneipenbesuch um die Ecke wie auch beim Sektempfang auf einer Vernissage in besseren Kreisen. Dort mit vorheriger Save-the-date Einladung.

…

Es gibt, das ist kein Scherz, sogar Kurse, in welchen Ihnen kostenpflichtig das belanglose, kleine Quatschen beigebracht wird. Leser-Tipp, falls Sie sich das Geld sparen möchten:

…

Die stöhnende Feststellung „Das ist aber auch ein Wetter heute“ funktioniert immer als Dosenöffner für ein Gespräch. Der Satz funktioniert wetterunabhängig und ganzjährig. Smalltalk ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Wir benötigen Smalltalk in fast jeder Lebenslage. Ob das nun beim Vorstellungsgespräch ist oder beim Flirten mit der netten Kassiererin. Erfahren Sie wie Sie Smalltalk meistern, werden Sie ein anziehender Redner und machen Sie Ihren Smalltalk lebendig – hier weiter.

Der Privatier – von Peter Löcke

Erstveröffentlicht beim Club der klaren Worte.



Nach dem Wetter und noch vor den wirklich gesellschaftsrelevanten Themen wie Fußball fragt der durchschnittliche Teutone das noch fremde Gegenüber „Und? Was machen Sie so beruflich?“ Ich fühlte mich lange unwohl bei der Frage. Früher war der Grund bisweilen Scham.

…

In heutigen demokratiefragilen Zeiten war es dann Angst. Doch irgendwann habe ich aus meiner Not eine Tugend gemacht. Ich wurde mutig und bin in die humoristische Gegenoffensive gegangen: „Ich mache in Verschwörungen. Ich bin Free- und Faulenzer.“

Aus einer solchen Antwort können lustige Konversationen entstehen. Riecht die Luft nach teurem Parfum und nicht nach Schweiß und Bier, entscheide ich mich zu einem verbalen Upgrade meiner Berufsbezeichnung. Wir leben schließlich in anglophilen Zeiten. „Ich bin Chief Constructor of Conspiracy.“

…

Diese Antwort hat schon den einen oder anderen gut situierten Gesprächspartner beeindruckt. Daraus haben sich Dialoge entwickelt, die Loriot-verdächtig sind. Natürlich ist mein Verhalten auch grenzwertig und unfair. Schließlich weiß mein Gegenüber in der Regel nicht, dass er sich gerade in einem gelebten Sketch befindet. Von daher war es mehr als nur fair, dass ich am Wochenende meine eigene Medizin schlucken musste.

…

„Ich bin Privatier.“

…

Die lässige Antwort meines Gegenübers hinterließ mich sprachlos. Damit sagte mir der unbekannte Mittdreißiger (!) indirekt in nur drei Worten: Ich habe genug erwirtschaftet und muss nicht mehr arbeiten gehen. Nun widme ich mich mit meinem erarbeiteten Geld den schönen Dingen des Lebens. Privatier zu sein ist cool. Rentner oder gar arbeitslos zu sein weniger. Ich war also beeindruckt. Und dann wurde ich traurig. Ich wurde traurig, weil ich über das Private nachdachte. Ich wurde traurig, weil ich feststellte, dass das Thema eigentlich todernst ist.

…

Privatsphäre hier, öffentlicher Raum dort. Diese Bereiche waren einst strikt getrennt. Diese Trennung hat sich komplett aufgelöst. Immer mehr dringt der Staat penetrant und bevormundend in privateste Räume ein. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Immer mehr gibt der Mensch intimste Dinge auf dem Marktplatz der Öffentlichkeit preis. Bereitwillig. Bereit und willig. Exhibitionistisch.

…

Phänomen Facebook und Co. Was steht auf dem Esstisch? Wie ist der sexuelle Fetisch? Wenn ich möchte, erfahre ich im Gesichtsbuch Dinge vom (mit-)teilenden Nachbarn, die ich früher selbst meinem Tagebuch nicht anvertraut hätte. Nun kann ich aus Selbstschutz diesen digitalen Striptease-Plattformen entsagen, nicht aber der realen Welt. Die genervte Frau vor mir an der Supermarkt-Kasse erklärt Ihrem Freund lauthals via Smartphone, dass Sie gerade menstruiert. Vielen Dank für diese Information.

…

Mein Tischnachbar im Café spricht ebenfalls laut ins Handy, dass er seit geraumer Zeit Probleme mit seinem Stuhlgang hat. Wer will das wissen? Hilfe! Ich bin in Zeiten groß geworden, in denen ich wie selbstverständlich den Raum verlassen habe, wenn der Anruf nicht mir, sondern meinem Vater galt.

…

Schlimmer als der private Exhibitionismus ist der umgedrehte Weg, sind die staatlichen Ein- und Übergriffe in mein Privatleben. Hier seien nur die aktuellen politischen Eisbergspitzen genannt. Man denkt darüber nach, wie lange ich duschen darf, ob kalt oder warm? Zur Kenntnis genommen, Herr Habeck. Die Polizei, so werde ich beruhigt, stürme aber nicht gleich meine Wohnung wie es in Einzelfällen bei Corona der Fall war, weil sich – Skandal – eine nichtverwandte Person zu viel im Raum befand.

…

Das beruhigt mich keinesfalls, wenn ich an das neue Denunziantentum-Fördergesetz alias Hinweisgeberschutzgesetz denke, Herr Freiheitsminister Buschmann. Daneben versucht man mir ein staatliches Gendersprech anzuerziehen, welches eine überwältigende Mehrheit in der Bevölkerung angewidert ablehnt. Auch das stellt eine Form von Gewalt dar. Es ist nicht nur der Staat. Warum duzen mich vermehrt Medien wie Privatfirmen und gehen mit mir auf eine kindliche Emoji-Ebene? Das ist nicht nur unangenehm und peinlich infantilisierend. Das ist übergriffig. Stop!

…

Sollte irgendwann ein Polizei- oder Kommunalbeamter an meiner Türschwelle stehen … sollte er mich dabei kumpelhaft duzen, obwohl ich das nicht möchte … sollte er um Einlass bitten, weil er die Zimmertemperatur messen möchte … sollte er mir einen Fragebogen überreichen, in welchem ich ausfüllen muss, ob ich geimpft bin oder nicht, ob ich rauche oder nicht, ob ich Fleisch esse oder nicht, ob ich bereits gendere oder immer noch Deutsch spreche … dann werde ich den Beamten bei meiner Antwort freundlich siezen.

…

„Das geht Sie verdammt noch mal nichts an. Ich bin Privatier. Und nun verschwinden Sie bitte. Ich habe noch konspirativ zu arbeiten.“

