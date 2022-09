Die gleiche arrogante selbstgerechte Haltung des Westens, die den Ukraine-Krieg angeheizt hat, stürzt jetzt Europa in die Rezession.

…

Empörte westliche Staats- und Regierungschefs drohen mit einer Preisobergrenze für russische Erdgasimporte, nachdem Moskau in diesem Monat die Lieferungen nach Europa gekürzt und damit die ohnehin schon schlimme Energie- und Lebenshaltungskostenkrise weiter verschärft hat. Der russische Präsident Wladimir Putin hat daraufhin gewarnt, dass Europa in diesem Winter „erfrieren“ wird, wenn es nicht zu einem Kurswechsel kommt.

…

In diesem Hin und Her verschärft der Westen immer wieder seine Rhetorik. Putin wird vorgeworfen, eine Mischung aus Erpressung und Wirtschaftsterror gegen Europa einzusetzen. Seine Handlungen beweisen angeblich einmal mehr, dass er ein Monster ist, mit dem man nicht verhandeln kann, und dass er eine Bedrohung für den Weltfrieden darstellt.

Gaslighting ist ein Begriff aus dem Fachbereich der Psychologie und beschreibt emotionalen und psychischen Missbrauch. Von „Gaslighting“ spricht man, wenn jemand versucht, Menschen gezielt zu verunsichern – bis zum völligen Zusammenbruch. Das Opfer kann schließlich nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden. Wie Sie versteckte emotionale Manipulationen erkennen und abwenden, erfahren Sie hier.

Europa muss mehr als Putin die Schuld an der Energiekrise auf sich nehmen

Original: „Europe, More Than Putin, Must Shoulder the Blame for the Energy Crisis“ von Jonathan Cook bei Antiwar.com.

…

Die Verweigerung von Treibstoff für Europa vor dem Winter, um die Entschlossenheit der europäischen Staaten zur Unterstützung Kiews zu schwächen und die europäische Öffentlichkeit von ihren Führern zu entfremden, ist Putins erster Schachzug in einem Komplott zur Ausdehnung seiner territorialen Ambitionen von der Ukraine auf den Rest Europas. So lautet das allzu bekannte Narrativ, das von westlichen Politikern und Medien verbreitet wird.

…

Tatsächlich spiegelt das arrogante, selbstgerechte und von jeder erkennbaren geopolitischen Realität losgelöste Auftreten Europas in Bezug auf russische Gaslieferungen genau die gleiche tollkühne Denkweise wider, die dazu beigetragen hat, Moskaus Einmarsch in die Ukraine überhaupt erst zu provozieren. Das ist auch der Grund, warum es keine Ausstiegsrampe – einen Weg zu Verhandlungen – gibt, obwohl Russland weite Teile der Ost- und Südflanke der Ukraine erobert hat – Gebiete, die nicht ohne weitere massive Verluste auf beiden Seiten zurückerobert werden können, wie der begrenzte ukrainische Angriff um Charkiw gezeigt hat.

…

Die westlichen Medien tragen einen großen Teil der Schuld an diesem serienmäßigen Versagen der Diplomatie. Die Journalisten haben nur zu laut und unkritisch das wiedergegeben, was die US-amerikanischen und europäischen Führer ihrer Öffentlichkeit weismachen wollen, was vor sich geht. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass die Europäer ein wenig davon hören, wie die Dinge in den Augen der Russen aussehen könnten.

…

Wirtschaftskrieg

…

Die Medien könnten damit beginnen, ihre Empörung über das „unverschämte“ Moskau, das sich weigert, Europa mit Gas zu beliefern, fallen zu lassen. Schließlich hat Moskau den Grund für die Einstellung der Gaslieferungen nur zu deutlich genannt: Es handelt sich um eine Vergeltung für die Verhängung von Wirtschaftssanktionen durch den Westen – eine Form der kollektiven Bestrafung der gesamten russischen Bevölkerung, die gegen die Gesetze des Krieges verstoßen könnte.

…

Der Westen ist darin geübt, gegen schwache Staaten einen Wirtschaftskrieg zu führen, in der Regel in dem vergeblichen Versuch, missliebige Führer zu stürzen, oder als Aufweichungsmaßnahme, bevor er Truppen oder Stellvertreter entsendet.

…

Der Iran hat jahrzehntelang mit Sanktionen zu kämpfen, die seiner Wirtschaft und Bevölkerung einen verheerenden Schaden zugefügt haben, aber nicht zum Sturz der Regierung geführt haben.

…

In der Zwischenzeit übt Washington seine eigene Form des Wirtschaftsterrorismus gegen das afghanische Volk aus, um die herrschenden Taliban dafür zu bestrafen, dass sie die US-Besatzungstruppen im vergangenen Jahr auf demütigende Weise vertrieben haben. Die Vereinten Nationen berichteten letzten Monat, dass die Sanktionen dazu beigetragen haben, dass mehr als eine Million afghanischer Kinder an Hunger sterben.

…

Die derzeitigen Wirtschaftssanktionen gegen Russland haben ebenso wenig etwas Tugendhaftes an sich wie das Anschwärzen von russischen Sportlern und Kulturikonen. Die Sanktionen sind nicht dazu gedacht, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Wie US-Präsident Biden im März klarstellte, plant der Westen einen langen Krieg, und er will Putin von der Macht entfernt sehen.

…

Das Ziel besteht vielmehr darin, seine Autorität zu schwächen und – in einem Fantasieszenario – seine Untergebenen dazu zu bringen, sich gegen ihn zu wenden. Der Spielplan des Westens – wenn man diesen Begriff überhaupt verwenden kann – besteht darin, Putin zu zwingen, die russischen Streitkräfte in der Ukraine zu überfordern, indem er das Schlachtfeld mit Waffen überschwemmt, und dann zuzusehen, wie seine Regierung unter der Last der Unzufriedenheit der Bevölkerung im eigenen Land zusammenbricht.

…

Doch in der Praxis ist das Gegenteil der Fall, genau wie in den 1990er Jahren, als der Westen Sanktionen gegen den irakischen Staatschef Saddam Hussein verhängte. Putins Position wurde gestärkt, und das wird sie auch weiterhin, egal ob Russland auf dem Schlachtfeld siegt oder verliert.

…

Die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland waren in doppelter Hinsicht töricht. Sie haben Putins Botschaft verstärkt, dass der Westen Russland zerstören will, so wie er es zuvor mit dem Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien und Jemen getan hat. Ein starker Mann ist alles, was zwischen einem unabhängigen Russland und der Knechtschaft steht, so kann Putin plausibel argumentieren.

…

Gleichzeitig haben die Sanktionen den Russen gezeigt, wie geschickt ihr Führer wirklich ist. Der wirtschaftliche Druck des Westens ist weitgehend nach hinten losgegangen: Die Sanktionen haben sich kaum auf den Wert des Rubels ausgewirkt, und Europa scheint auf eine Rezession zuzusteuern, während Putin den Gashahn zudreht. Zweifellos werden sich nicht nur die Russen insgeheim darüber freuen, dass der Westen eine Dosis der Medizin bekommt, die er anderen so regelmäßig mit Gewalt verabreicht.

…

Westliche Eitelkeit

…

Aber die Einbildung des Westens hat noch eine beunruhigende Dimension. Es war derselbe hochmütige Glaube, dass der Westen keine Konsequenzen zu befürchten hätte, wenn er einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen würde, so wie er früher annahm, dass es für die NATO schmerzfrei wäre, Raketen vor Moskaus Haustür zu stationieren. (Vermutlich wurden die Auswirkungen auf die Ukrainer nicht in die Berechnungen einbezogen.)

…

Die Entscheidung, in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr osteuropäische Staaten in den Schoß der NATO aufzunehmen, brach nicht nur die Versprechen, die man den sowjetischen und russischen Führern gegeben hatte, sondern widersprach auch den Ratschlägen der erfahrensten politischen Entscheidungsträger des Westens.

…

Unter der Führung der USA zogen die NATO-Staaten die militärische Schlinge um Russland Jahr für Jahr enger, während sie gleichzeitig behaupteten, die Schlinge sei rein defensiv. Die NATO flirtete offen mit der Ukraine und deutete an, dass auch sie in ihr antirussisches Bündnis aufgenommen werden könnte. Die USA waren an den Protesten im Jahr 2014 beteiligt, die zum Sturz der ukrainischen Regierung führten, einer Regierung, die gewählt wurde, um die Kontakte zu Moskau offen zu halten.

…

Nach der Einsetzung einer neuen Regierung integrierte die ukrainische Armee ultranationalistische, russlandfeindliche Milizen, die einen verheerenden Bürgerkrieg gegen russische Gemeinden im Osten des Landes führten. Und die ganze Zeit über arbeitete die NATO heimlich mit eben dieser ukrainischen Armee zusammen und bildete sie aus.

…

Zu keinem Zeitpunkt in den acht langen Jahren des ukrainischen Bürgerkriegs haben sich Europa oder die USA Gedanken darüber gemacht, wie all diese Ereignisse, die sich in Russlands Hinterhof abspielten, auf gewöhnliche Russen wirken könnten. Könnte es nicht sein, dass sie den Westen genauso fürchten, wie die westliche Öffentlichkeit von ihren Medien ermutigt wurde, Moskau zu fürchten? Putin brauchte ihre Besorgnis nicht zu erfinden. Das hat der Westen ganz von selbst geschafft.

…

Die Einkreisung Russlands durch die NATO war kein einmaliger Fehler. Auch die Einmischung des Westens in den Putsch und die Unterstützung einer nationalistischen ukrainischen Armee, die Russland zunehmend feindlich gesinnt ist, waren keine Einzelfälle. Die Entscheidung der NATO, die Ukraine mit Waffen zu überschwemmen, anstatt sich auf die Diplomatie zu konzentrieren, ist keine Abweichung. Auch die Entscheidung, Wirtschaftssanktionen gegen normale Russen zu verhängen, ist kein Einzelfall.

…

All dies ist Teil eines pathologischen Verhaltens des Westens gegenüber Russland – und jedem anderen ressourcenreichen Staat, der sich nicht vollständig der westlichen Kontrolle unterwirft. Wäre der Westen ein Individuum, würde man bei dem Patienten eine schwere Persönlichkeitsstörung mit einem starken Drang zur Selbstzerstörung diagnostizieren.

…

Feindbild benötigt

…

Schlimmer noch, dieser Drang scheint nicht korrigierbar zu sein – jedenfalls nicht unter den gegebenen Umständen. Die Wahrheit ist, dass die NATO und ihr US-amerikanischer Zirkusdirektor kein Interesse an einer Änderung haben.

…

Ihnen geht es darum, ein glaubwürdiges Feindbild zu haben, das die Fortsetzung der massiven Wohlstandsumverteilung von den einfachen Bürgern zu einer Elite der ohnehin schon Superreichen rechtfertigt. Eine angebliche Bedrohung der Sicherheit Europas rechtfertigt es, Geld in den Schlund einer expandierenden Kriegsmaschinerie zu stecken, die sich als „Verteidigungsindustrie“ tarnt – Militär, Waffenhersteller und der ständig wachsende Komplex der Überwachungs-, Geheimdienst- und Sicherheitsindustrie. Sowohl die NATO als auch das US-Netz von mehr als 800 Militärstützpunkten rund um den Globus werden immer größer.

…

Ein Feindbild sorgt auch dafür, dass die westliche Öffentlichkeit in ihrer Angst und ihrem Hass auf einen äußeren Feind geeint ist, so dass sie sich eher darauf verlässt, dass ihre Führer sie beschützen – und damit auch die Institutionen der Macht, die diese Führer aufrechterhalten, und den Status quo, den sie vertreten. Jeder, der eine sinnvolle Reform dieses Systems vorschlägt, kann als Bedrohung der nationalen Sicherheit, als Verräter oder als Narr abgestempelt werden, wie der ehemalige britische Labour-Chef Jeremy Corbyn feststellen musste.

…

Und ein Feindbild lenkt die westliche Öffentlichkeit davon ab, über tiefer liegende Bedrohungen nachzudenken, für die unsere eigenen Führer – und nicht die Ausländer – verantwortlich sind, wie etwa die Klimakrise, die sie nicht nur ignoriert haben, sondern die sie durch ihr militärisches Gehabe und die globalen Konfrontationen, mit denen sie uns ablenken wollen, noch anheizen. Es ist ein perfekter Kreislauf der Selbstzerstörung.

…

Seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Untergang der Sowjetunion hat sich der Westen nach einem nützlichen Feindbild umgesehen, das die Sowjetunion ersetzen soll und das angeblich eine existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation darstellt. Die irakischen Massenvernichtungswaffen waren nur 45 Minuten entfernt – bis wir erfuhren, dass sie in Wirklichkeit nicht existierten.

…

Afghanistans Taliban beherbergten Al-Qaida – bis wir erfuhren, dass die Taliban noch vor den Anschlägen vom 11. September 2001 angeboten hatten, Osama bin Laden auszuliefern. Es gab die furchterregende Bedrohung durch die Kopfabschneider der Gruppe „Islamischer Staat“ (IS) – bis wir erfuhren, dass sie die Verbündeten des Westens in Syrien waren und mit Waffen aus Libyen versorgt wurden, nachdem der Westen das Land von seinem Diktator Muammar Gadaffi befreit hatte.

…

Und es gibt immer noch den Iran und seine angeblichen Atomwaffen, über die man sich Sorgen machen muss, obwohl Teheran 2015 ein Abkommen unterzeichnete, das eine strenge internationale Aufsicht vorsah, um das Land an der Entwicklung einer Bombe zu hindern – bis die USA das Abkommen unter dem Druck Israels beiläufig verwarfen und sich dafür entschieden, es nicht durch etwas anderes zu ersetzen.

…

Für die Rezession gewappnet

…

Jede dieser Bedrohungen war so schwerwiegend, dass sie einen enormen Aufwand an Energie und Geld erforderte, bis sie ihren Zweck erfüllt hatte, die westliche Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen und zum Einlenken zu bewegen. Die Einmischung des Westens zog immer eine Gegenreaktion nach sich, die einen weiteren vorübergehenden Feind schuf.

…

Wie eine vorhersehbare Hollywood-Fortsetzung ist der Kalte Krieg nun mit aller Macht zurück. Russlands Präsident Putin hat die Hauptrolle übernommen. Und der militärisch-industrielle Komplex leckt sich vor Vergnügen die Lippen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs raten den Bürgern und kleinen Unternehmen, sich auf eine Rezession einzustellen, während die Energiekonzerne wieder einmal „atemberaubende“ Gewinne einfahren.

…

Genau wie beim Finanzcrash vor fast 15 Jahren, als die Öffentlichkeit den Gürtel durch eine Sparpolitik enger schnallen musste, bietet eine Krise ideale Bedingungen für eine Umverteilung des Reichtums nach oben. Wie andere Beamte hat auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor „zivilen Unruhen“ in diesem Winter gewarnt, wenn die Preise in ganz Europa in die Höhe schießen, und gleichzeitig gefordert, dass mit öffentlichen Geldern noch mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden.

…

Die Frage ist, ob die westliche Öffentlichkeit weiterhin das Narrativ einer existenziellen Bedrohung glauben wird, der nur begegnet werden kann, wenn sie – und nicht ihre Politiker – tief in die Tasche greift.

Putin sagte: „Nun ein paar wichtige, sehr wichtige Worte für diejenigen, für die es verlockend sein kann, sich von außen in das Geschehen einzumischen. Wer auch immer versucht, sich bei uns einzumischen, geschweige denn unser Land und unser Volk zu gefährden, muss wissen, die Antwort Russlands wird sofort folgen und zu solchen Konsequenzen führen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind auf jede Ereignisentwicklung vorbereitet. Alle notwendigen Entscheidungen wurden in dieser Hinsicht getroffen. Ich hoffe, dass ich gehört werde.“ Quelle und weitere Aussagen von Putin, gibts hier.

Fühlen Sie sich manipuliert und hintergangen? Vertrauen Sie Menschen zu leicht und lassen sich von ihnen blenden? Haben Sie das Gefühl, Sie geraten immer an die falschen Menschen und werden am Ende von deren Kaltherzigkeit überrascht? Oder haben Sie einen Manipulator ertappt und wollen sein Verhalten nachvollziehen? Erfahren Sie alles über die dunkle Seite der Psychologie – hier weiter.

„Corona war der erste Streich… doch der zweite folgt sogleich. Aber wehe, wehe, wehe… Wenn ich auf das Ende sehe!“ Hier weiter.

Wir werden – im Namen des »Schutzes« der öffentlichen Gesundheit – aufgefordert, alles aufzugeben, was wichtig ist: unsere Privatsphäre, die Kontrolle über unseren eigenen Körper und unsere Grundrechte. Wie werden Sie darauf reagieren? Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung.

…

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Bewährte Strategien, die Sie sicher durch die Krise manövrieren – hier weiter.

Die USA gelten als Garant für Demokratie und Menschenrechte. Doch für »Werte« einzutreten, ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen steht eine brutale Machtpolitik. So schreibt die Leipziger Zeitung in einer Buchrezension: „Schon vergessen? Aus Demokraten werden Diktatoren und Terroristen (und umgekehrt), wenn es wirtschaftlichen Interessen nutzt (Bin Laden, Gaddafi, Saddam Hussein usw.).“ Die scheinheilige Supermacht – hier weiter.

Die Fenix Stirnlampe ist Ihre perfekte Unterstützung, wenn Sie beide Hände frei haben müssen, aber auf eine verlässliche Beleuchtung nicht verzichten können. Egal, ob in einer Notfallsituation, im Haushalt, beim Joggen oder bei Reparatur- und Montagearbeiten – hier weiter.

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gern selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der Mockmill 100 holen Sie sich die nächste Generation der Getreidemühlen nach Hause – hier weiter.

Mit diesem großen Pfefferspray können Sie Ihr Heim auch gegen mehrere Störenfriede wirksam schützen. Alle Pfeffersprays basieren auf Cayenne-Pfeffer – hier weiter.

Wie schützen und stärken wir unsere psychische Gesundheit? Wie retten wir, was zu retten ist? Und welche konkreten Hilfen brauchen Betroffene jetzt? Annemarie Jost analysiert die psychosozialen Folgen der Pandemiebekämpfung. Mit Blick auf die Gesellschaft und den Einzelnen benennt sie die akuten Probleme und zeigt Wege aus der Krise – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Wie Frauen ein harmonisches Verhältnis von Leben-Arbeiten-Entspannen schaffen – erklärt uns Nadine Rebel in Ihrem Bestseller – hier weiter.

Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Was wollen Frauen heute? Liebe und Respekt und vor allem auch Kontrolle über Leben und Körper und Unabhängigkeit. In diesen Hinsichten aber gibt es noch sehr viel zu tun, sagt Isabel Allende. Lesen Sie den bewegenden Appell einer großen Feministin – hier weiter.

Frauen aus Lebensumständen, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten, darunter berühmte und völlig unbekannte, wohlhabende und bitterarme, erzählen aufrichtig und zutiefst berührend, warum sie keine Opfer sein wollen und woher ihr grenzenloser Optimismus kommt. Einfühlsam und authentisch berichten sie von ihren Erlebnissen, von ihrem Lebenswillen, der inneren Kraft und ihrem Mut, immer wieder aufzustehen – hier weiter.

Diese hochwertigen Heilkräuterkerzen vereinen das Wissen der Hildegard von Bingen, Heilsteine der Organuhr sowie die Aromatherapie und sind mit 100 Prozent naturreinen ätherischen Ölen handgegossen. Genießen Sie gefühlvolle florale, fruchtige, orientalische oder Gourmet-Duftbilder, inspiriert von den Schätzen der Natur, fernen Orten, alten Mythen und der Schönheit des Lebens, die zur Entspannung und inneren Harmonie führen – hier weiter.

Erlesene Körperpflege für eine gesunde, strahlende und glatte Haut – Natürlich basisch – Das vegane Kosmetikpulver aus erlesenen hautpflegenden und hautschützenden vermahlenen Pflanzen sowie energiereichen natürlichen und basenbildenden Mineralien beugt vorzeitiger Hautalterung vor und unterstützt die Haut dabei, gesund und glatt zu bleiben – hier weiter.

Wie neueste Studien zeigen: Psyche, Gehirn und Immunsystem wirken bei der Entstehung von Krankheiten aufs Engste zusammen. Wie Körper und Seele bei der Entstehung von Krankheiten zusammenwirken, in welch enormem Ausmaß Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen, erfahren Sie hier.

Die geheime Macht der Psyche zeigt, dass die Glaubenskraft der Psyche die Quantenbildung zwischen den Elektronen bestimmter Atome und Moleküle anregt. Sie wirkt somit als strategischer Schalter zur Realitätsbildung im Vakuum unseres Körpers. Wie wir dieses Geschehen zu unserem Vorteil optimieren können, erfahren Sie hier.

„…Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen…“, sagt Kurt Tepperwein – Mehr dazu hier.

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gern selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der Mockmill 100 holen Sie sich die nächste Generation der Getreidemühlen nach Hause – hier weiter.

Mit diesem großen Pfefferspray können Sie Ihr Heim auch gegen mehrere Störenfriede wirksam schützen. Alle Pfeffersprays basieren auf Cayenne-Pfeffer – hier weiter.

Nach der offiziellen Statistik fällt in Deutschland jeden Tag 472-mal der Strom aus. Einschlägige Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei 90 Prozent der Stromunterbrechungen noch gar nicht erfasst sind. Demnach würden die tatsächlichen Versorgungsstörungen bei rund 4700 Stromausfällen liegen – pro Tag! Die Frage ist nicht, ob es zu einem Blackout kommt, sondern wann – bereiten Sie sich darauf vor – Sie werden es nicht bereuen…Bedrohung Blackout – hier weiter.

Ich bin sehr zufrieden. Alle angeschlossenen Geräte laufen einwandfrei. Der Ventilator ist nicht zu laut. Top Gerät! Hier zum ECO-Flow.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.