Ministerpräsident Viktor Orbán empfing am Dienstag im Karmeliterkloster den US-Politologen John Mearsheimer. Dieser gilt als angesehener Experte für internationale Beziehungen, dessen Meinung als bestimmend und realistisch eingeschätzt wird, informierte Orbáns Pressechef Bertalan Havasi. Mearsheimer ist zusammen mit Stephen Walt Autor des New York Times Bestsellers: „The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy„.

Bei dem Gespräch, an dem auch Balázs Orbán, politischer Direktor des Ministerpräsidentenamtes, teilnahm, ging es um Hintergründe des Ukraine-Krieges und seinen möglichen Ausgang. Es herrschte Einigkeit, dass dieser seit Jahrzehnten gefährlichste Konflikt schnellstmöglich beendet werden müsse. Mearsheimer ist der Autor zahlreicher Bücher über weltpolitische Prozesse und die Rolle der einzelnen Staaten.

Ministerpräsident Viktor Orbán, John Mearsheimer und einige Ausgaben des soeben auf Ungarisch erschienenen Werkes von ihm „The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities“ in der Bibliothek des Karmeliterkloster. Alle Bücher von John Mearsheimer, findet man hier.

John Mearsheimer: „Der Westen hat den Ukraine-Krieg provoziert“

Präventivschlag ausgeführt: Der Westen hat den Ukraine-Krieg provoziert, meinte der US-Politologe bei einem Vortrag am Dienstagabend an der Nationalen Verwaltungsuniversität (NKE) in Budapest. Putin habe einen Präventivschlag ausgeführt, um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Dieser Logik folgend bestritt Mearsheimer zugleich, Putin hätte jemals die Absicht gehabt, die Ukraine zu besetzen – dafür fehlten Russland ohnehin die militärischen Ressourcen.

Vergleich mit der Kuba-Krise: Die Lage in der Ukraine nach der prowestlichen Revolution von 2014 lasse sich mit der Kuba-Krise vergleichen, als die USA eingangs der 1960er Jahre ebenso wenig erbaut davon waren, dass die Russen vor ihrer Haustür Raketen stationierten. Die Gefahr für den Einsatz von Atomwaffen sieht der Professor im aktuellen Konflikt beim Eintreten von zwei Extrem-Szenarien: sowohl wenn Russland militärisch unterliegt, als auch wenn es gewinnen sollte. Würde es den Ukrainern gelingen, die Russen von ihrem Territorium zu verdrängen, steige damit das Risiko für einen atomaren Vergeltungsschlag.

Im anderen Extrem eines ukrainischen Zusammenbruchs erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass die USA direkt eingreifen, mit einem ähnlichen Resultat von russischer Seite.

Ungarn balanciert geschickt: Mearsheimer lobte das geschickte Balancieren Ungarns zwischen den Lagern. Es liege natürlich im Interesse des Landes, die militärischen und wirtschaftlichen Kontakte im westlichen Bündnis zu pflegen. Deshalb wolle man aber auch nicht jenes Russland provozieren, das geographisch ziemlich nahe sei. Genauso wenig sei Ungarn daran gelegen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und der EU vollständig abreißen. / Quelle: Budapester Zeitung vom 11. November 2022.

Ungarns Außenminister zu EU-Schulden: „Einmal war mehr als genug“.

Ungarn lehnt jede gemeinsame Kreditaufnahme der EU zur Finanzierung der Ukraine ab. Außenminister Péter Szijjártó erklärte am Montag in Sofia, man habe weitaus früher auf bilateraler Basis der benachbarten Ukraine geholfen, als jene, die sich „nun als die besten Freunde der Ukraine gefallen wollen“.

Ja zu Unterstützung auf bilateraler Basis: Ungarn wendete lange vor Ausbruch des Krieges zig Millionen Euro für Gesundheit und Bildung, für die Unterstützung von Kultureinrichtungen und Kirchen sowie für die Infrastruktur in der Ukraine auf. „Wir sind bereit, unsere finanzielle Unterstützung für die Ukraine auf bilateraler Basis fortzusetzen. Eine gemeinsame Kreditaufnahme der EU werden wir aber ganz sicher nicht unterstützen“, hielt Szijjártó fest, der auch die Antwort gab, warum es dazu nicht kommen wird. „Weil wir das schon einmal getan haben. Während der Zeit der Corona-Pandemie stimmten wir einer gemeinsamen Kreditaufnahme zu, und das war schon zu viel des Guten.“

Bekanntlich hatte die Orbán-Regierung diese Neuschulden auf Gemeinschaftsebene grundsätzlich abgelehnt und erst eingewilligt, als alle Versuche, sich herauszuhalten, scheiterten.

Was der Außenminister nicht aussprach: Brüssel blockiert die ungarischen Gelder des Wiederaufbaufonds seither aus politischen Gründen und nimmt Ungarn damit jede Motivation, weitere Projekte dieser Art mitzutragen. Die EU-Kommission will die Finanzierung des ukrainischen Staates mit monatlich 1,5 Mrd. Euro absichern und noch in dieser Woche die konkrete Form dieses Hilfspakets vorstellen.

Brutale Energierechnung: Szijjártó verurteilte einmal mehr die schädlichen Sanktionen, die Ungarns Energierechnung bei den Importen von 7 auf 19 Mrd. Euro anschwellen ließen. „Wenn alles so weiter geht, werden uns die Energieimporte im nächsten Jahr sogar 29 Mrd. Euro kosten“, fügte er hinzu. / Quelle: Budapester Zeitung vom 11. November 2022.

