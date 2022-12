Freiheit bedeutet Selbstbestimmung.

…

Freiheit bedeutet innere Ruhe.

…

Freiheit bedeutet innere Sicherheit und innere Stärke.

…

Freiheit bedeutet zu spüren, wie schön und voller Freude das Leben ist.

…

Freiheit bedeutet Liebe spüren, sie zu leben, sie zu geben, sie anzunehmen.

…

Jeder von uns verändert stetig die Welt, sei es durch Handeln oder Zögern. Unsere Handlungen oder Nichthandlungen, unsere Taten oder Untaten haben immer Konsequenzen auf das Leben anderer Menschen.

…

Dieses Wissen sollte unser Handeln von morgens bis abends bestimmen, denn wenn wir nach nützlichen Idealen handeln in dem Bewusstsein, dass wir Menschen Teil der Natur sind und wir alle miteinander verbunden und miteinander verflochten sind, verändern wir nicht nur die Welt und machen sie besser, sondern es bedeutet auch FREIHEIT.

…

Bestimmte Teile des Lebens werden in uns unterdrückt durch eine Menge von einengenden Ansprüchen, Glaubenssätzen und Gewissensstimmungen, welche der Freiheit gegenüberstehen und stellen somit unser Selbstwertgefühl erheblich in Frage.

…

In allen Belangen des Lebens, ob Gewissen, menschliche Würde, das Leben in Übereinstimmungen mit den aktuellen Strömungen… wir haben immer die Wahl.

…

Wer nicht in der Lage ist, sich den gesellschaftlichen Vorstellungen und Vorgaben zu widersetzen und nicht endlich beginnt, selbstverantwortlich zu denken und zu handeln, wird auch nie in der Lage sein, ein Leben in Übereinstimmung mit dem kosmischen Gesetzen zu führen.



Quelle: Allure von LIL – Aus dem Buch: „Auf dem Weg aus der Dunkelheit ins Licht"

