Ein ernüchternder Blick aus Liechtenstein auf Deutschland – auf ein Land, das vor unseren Augen zwischen den Mühlsteinen der wirtschaftlichen Interessen der Großmächte zermalmt wird.

„Corona war der erste Streich… doch der zweite folgt sogleich. Aber wehe, wehe, wehe… Wenn ich auf das Ende sehe!“ Hier weiter.

An Ihren Taten sollt Ihr sie erkennen!

Gastbeitrag von Josef Schöftenhuber*

…

Die Zerstörung Deutschlands

…

Die deutschen Politiker arbeiten mit gesteigerter Hingabe an der Zerstörung Deutschlands in allen relevanten Bereichen: Wohlstand, Industrie, Mittelstand, Finanzen, Grundversorgung, Energieversorgung. Kultur, sozialem Gefüge etc. Welchen Interessen diese Leute dienen, kann nur vermutet werden; es sind auf keinen Fall die Interessen der deutschen Bevölkerung. Insbesondere in den letzten zehn Jahren haben sie die komplette Enteignung der deutschen Bürger gesetzlich verankert. Die gleichgerichteten Systemmedien haben es bis jetzt nicht für nötig befunden, die deutsche Bevölkerung über diese Enteignungsgesetze und -mechanismen zu informieren.

…

„Verrückte führen Blinde“

…

So hat Deutschland einen Zustand erreicht, der wohl am besten mit dem Shakespeare-Zitat „Verrückte führen Blinde“ beschrieben werden kann. In anderen Worten: Politikdarsteller setzen ohne Rücksicht auf Verluste dekadente Ideologievorstellungen um und die obrigkeitshörige Bevölkerung will nicht sehen, wie ihr Land langsam, aber sicher unter die Räder kommt.

…

Intellektuelle und Leistungsträger, die erkannt haben, welche zerstörerische Lawine auf Deutschland zurollt, flüchten in noch nie gesehenem Ausmaß mit ihrem Know-how und ihrem Vermögen aus Deutschland.

…

Die Frage eines guten Freundes dazu: „Wird über Deutschland jeden Tag Valium versprüht, um das Volk im Dauertiefschlaf zu halten, damit es nicht erkennt, welche Verbrechen, für jeden Außenstehenden erkennbar, hier mittlerweile ganz offen ablaufen?“

…

Ein kurzer Blick zurück

…

Das Weltfinanzsystem konnte im Jahr 2008 nur durch Billionensummen der weltweiten Steuerzahler vorläufig (!) vor dem Kollaps gerettet werden.

…

Seither hat sich die Fallhöhe (weltweite Verschuldung) um weit über 300% erhöht – und das bei schrumpfender Wirtschaftsleistung. Die Weltverschuldung im Verhältnis zum Welt-BIP liegt bei über 400%. Somit ist die aktuelle Lage um ein Vielfaches explosiver als 2008. Zudem sind die Notenbanken am Ende ihrer Manipulationsmöglichkeiten angelangt. Am 17.09.2019 wurde mit dem Kollaps des US-Repomarkts der finale Zusammenbruch der uns bekannten Weltwirtschaftsordnung eingeleitet, die seither nur durch nie gesehene „Gelddruckorgien“ künstlich am Leben erhalten wird. Die Auswirkungen sind in jeder Zentralbankbilanz weltweit sichtbar.

…

Zitat von Carl Friedrich von Weizsäcker: „Das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage: Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus dem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein – auch das, was ihm noch helfen könnte.“

…

Gesetzlich verankerte Enteignung

…

Vor unseren Augen kollabiert gerade das Weltwirtschaftssystem und unser Fokus wird von Politik und Medien zu 100% auf Nebenkriegsschauplätze gelenkt, wie eine vermeintliche Pandemie, die Ukrainekrise, den Weltuntergang durch die Klimaveränderung usw. Somit hatten die Hintergrundakteure nunmehr über zehn Jahre Zeit, die Weichen so zu stellen, dass die Rechnung, die hier zur Zahlung ansteht, von den Bürgen der einzelnen Länder bezahlt wird. Insbesondere in Deutschland ist die Enteignung der Bevölkerung in allen Bereichen gesetzlich verankert.

…

Einzigartige Inflation

…

Wir erleben eine Enteignung durch Inflation, die bereits jetzt einzigartig in der Nachkriegsgeschichte ist und an deren Anfang wir erst stehen. Die Dynamik der Inflationsentwicklung ist mehr als erschreckend. Lag die offizielle Inflation in der Eurozone im Juli 2021 noch bei 2,2%, liegt sie ein Jahr später, im Juli 2022, bereits bei 8,9% – eine besorgniserregende Steigerung um über 400% in nur einem Jahr.

…

Die wahre Inflation in den USA und Europa ist mittlerweile bei mehr als 15% p.a. einzuordnen. Die Konsequenzen für jeden Einzelnen und auch für jedes Unternehmen sind vernichtend und in deren Tragweite für die meisten nicht vorstellbar. So halbiert sich bei 15% Inflation Ihr Geldvermögen, Ihr Verdienst, Ihre Rente, Ihr Unternehmensgewinn etc. alle 4,8 Jahre.

…

Da Löhne, Gehälter, Unternehmensgewinne und Rentenerhöhungen niemals mit der Inflationsentwicklung Schritt halten können, führt dies zu massenhaften Unternehmenspleiten und zur Verarmung breiter Bevölkerungsschichten.

…

Kontrolle verloren

…

Die Zentralbanken haben jegliche Kontrolle über die Inflationsentwicklung verloren bzw. aufgegeben. Alle Aussagen, die Inflation einzudämmen oder bekämpfen zu wollen, sind nichts als leere Floskeln von Politkern und Zentralbankern. Es besteht auf deren Seite nicht das geringste Interesse, die Inflation einzudämmen, da dies die einzige Möglichkeit ist, die extreme Verschuldung auf Kosten der Allgemeinheit abzubauen.

…

Das Lastenausgleichsgesetz („Zwangshypothek“)

…

Mit der Änderung des Lastenausgleichsgesetzes werden die Hellsichtigkeit, die bodenlose Verlogenheit und Verachtung der eigenen Bevölkerung durch die Politiker offensichtlich: So wurde am 12.12.2019, mit Geltung zum 01.01.2024, als noch keiner etwas von Corona, Pandemie, Impfungen und ggf. Impfnebenwirkungen wissen konnte, der Art. 21 wie folgt geändert: Das Wort „Kriegsopferfürsorge“ (bis dahin war das Lastenausgleichsgesetz nur anzuwenden, um Kriegsauswirkungen abzumildern) wurde durch den Begriff der „Sozialen Entschädigung“ ersetzt.

…

Für diesen Begriff wird auf das Vierzehnte Sozialgesetzbuch verwiesen. Hier können wir unter § 1 (2) Abs. 4 lesen: „Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen im Zusammenhang der spezifischen Prophylaxe nach Kapitel 2 Abschnitt Unterabschnitt 4, die eine gesundheitliche Schädigung verursacht haben“.

…

Erstaunliche Hellsichtigkeit

…

Bevor also irgendjemand etwas von Corona, Pandemie, Impfungen und den ggf. daraus resultierenden gesundheitlichen Schädigungen wissen konnte, haben die vorausschauenden und ausschließlich auf das Wohl der deutschen Bevölkerung bedachten Politiker das Lastenausgleichsgesetz so abgeändert, dass die Geschädigten selbst alle daraus resultierenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden über den Lastenausgleich finanzieren.

Vierzehntes Sozialgesetzbuch

…

§ 24 Geschädigte durch Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe. 1. Wer durch eine Schutzimpfung nach § 2 Nummer 9 des Infektionsschutzgesetzes oder durch eine andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe nach § 2 Nummer 10 des Infektionsschutzgesetzes, 2. die von einer zuständigen Landesbehörde nach § 20 Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes öffentlich empfohlen und in ihrem Bereich vorgenommen wurde, 3. die im Inland vorgenommen wurde und auf die Versicherte nach § 20 i des Fünften Buches einen gesetzlichen Anspruch haben, das gilt auch, wenn die betroffene Person nicht zum versicherten Personenkreis des Fünften Buches gehört, 4. die von Gesundheitsämtern nach § 20 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes unentgeltlich durchgeführt wurde oder 5. die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 20 Absatz 6 oder 7 des Infektionsschutzgesetzes angeordnet wurde oder sonst auf Grund eines Gesetzes vorgeschrieben war, eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, die über das übliche Ausmaß einer Reaktion auf eine Schutzimpfung oder andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe hinausgeht, erhält bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4 Absatz 1 Leistungen der Sozialen Entschädigung. Dies gilt auch, wenn die Schutzimpfung mit vermehrungsfähigen Erregern durchgeführt und eine andere als die geimpfte Person geschädigt wurde.

Als Ergänzung dazu, um die bewusste Inkaufnahme massiver Impffolgeschäden und Impftoter, die ganze Verlogenheit und Hinterhältigkeit der Politiker und der gleichgerichteten Systemmedien aufzuzeigen, sei der Entschließungsantrag an das Europäische Parlament Nr. B- 90475/2021 vom 23.09.2021 erwähnt. Den Entschließungsantrag zur Einrichtung eines europäischen Fonds zur Entschädigung der Opfer der „COVID-19-Impfstoffe“:

…

Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments – „Das Europäische Parlament – gestürzt auf Artikel 143 seiner Geschäftsordnung, A. in der Erwägung, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur bereits rund eine Million Fälle von Nebenwirkungen nach der Impfung mit COVID-19-Impfstoffen aufführt:

…

– 435 779 Fälle beim Impfstoff von Pfizer BioNTech,

– 373 285 Fälle beim Impfstoff von Astra Zeneca,

– 117 243 Fälle beim Impfstoff von Moderna,

– und 27 694 Fälle beim Impfstoff von Janssen [1];

…

B. in der Erwägung, dass diese Nebenwirkungen mitunter schwerwiegend ausfallen; in der Erwägung, dass beispielsweise etwa 75.000 Personen nach der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs schwerwiegende neurologische Nebenwirkungen erlitten haben sollen;

…

C. in der Erwägung, dass nach Angaben der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen für rund 5.000 Personen in der Europäischen Union tödliche Folgen hatte:

…

– bei 4 198 Personen beim Impfstoff von Pfizer [2],

– bei 1 053 Personen beim Impfstoff von AstraZeneca,

– bei 392 Personen beim Impfstoff von Moderna,

– und bei 138 Personen beim Impfstoff von Janssen;

…

D.in der Erwägung, dass die Europäische Kommission die Kaufverträge aus-gehandeIt hat und dabei kein Interesse an der Haftung der Arzneimittelhersteller zeigte; in der Erwägung, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments bei den Verhandlungen keinen Zugang zu den Verträgen hatten;

…

1. fordert die Kommission auf, einen Fonds zur Entschädigung der Opfer von COVID-19-Impfstoffen einzurichten;

…

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.“

…

Eine Klausel namens CAC

…

Die sogenannte CAC-Klausel wurde als Folge der Griechenlandpleite im Jahr 2012 zum 01.01.2013 europäisches Gesetz. Sie ermöglicht es hochverschuldeten EU-Staaten, einen einfachen und schnellen Schuldenschnitt durchzuführen, indem sie die Rückzahlungen ihrer Verbindlichkeiten einfach verweigern. Da die deutschen Versicherer einen Großteil der Kundengelder (ca. 85%) in Anleihen, also überwiegend Staatsanlei(c)hen bankrotter Eurostaaten wie Portugal, Griechenland, Spanien, Frankreich investieren, kann sich das relativ schnell zum Bumerang entwickeln. Sollte einer dieser Staaten von der CAC-Klausel Gebrauch machen und seine Staatsanleihen nicht mehr bedienen, ist der Versicherungsvertrag wertlos.

…

In diesem Zusammenhang sind bereits massive Wertverluste bei den Versicherungen zu vermelden. So ist laut einer Pressemitteilung der Europäischen Statistikbehörde der Gesamtwert der von Versicherungsgesellschaften gehaltenen Vermögen allein im ersten Quartal 2022 aufgrund von Wertverlusten bei den Anleihebeständen um den Rekordwert von 329 Mrd. EUR eingebrochen.

…

Sprengkraft in der BAV

…

Alle Modelle der betrieblichen Altersvorsorge (BAV) haben die Sprengkraft, selbst vollkommen gesunde Unternehmen in den Ruin zu treiben. Den wenigsten Unternehmern ist bekannt und bewusst, dass das Unternehmen bei allen BAV-Verträgen Antragsteller mit sämtlichen Rechten und Pflichten ist.

…

Das heißt: Die Haftung und Zahlungsverpflichtung für alle Zusagen aus diesen Verträgen liegt uneingeschränkt beim jeweiligen Unternehmen. Bleiben also aufgrund der oben angeführten Umstände die Leistungen der Versicherungsgesellschaften aus, haftet dafür vollumfänglich das Unternehmen und muss die zugesagten Leistungen aus der eigenen Schatulle bezahlen. Je nach Anzahl der Beschäftigten kann diese Zahlungsverpflichtung schnell zu einem mehrstelligen Millionenbetrag anwachsen. Die eindeutigen gesetzlichen Regelungen dazu finden Sie im Betriebsrentengesetz (BetrAVG).

…

Ihre Mitarbeiter können Sie zwar auf BAV-Verträge ansprechen, es liegt jedoch an Ihnen, diese dann auf Folgendes hinzuweisen: Es besteht bei allen nach 2004 abgeschlossenen Verträgen die Pflicht zur nachgelagerten Besteuerung (ca. 10% der Ablaufleistung). Für die Ablaufsumme besteht Beitragspflicht zur GKV (ca. 15,6% der Ablaufleistung). Der Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird um ca. 10% gemindert.

…

Liegt die Altersrente unter der Mindestsicherung, werden Leistungen aus BAV-Verträgen angerechnet. Jeder Versicherungsvertrag benötigt mittlerweile 25 Jahre und mehr, bis die einbezahlten Beiträge die Höhe des Deckungskapitals erreichen. Das heißt: Diese Verträge laufen 25 Jahre im Minus. Das dürften für jeden mit einigermaßen klarem Hausverstand genügend Argumente sein, um ihn von diesen staatlichen Plünderungsverträgen abzuhalten.

…

Weitere Bastion in Gefahr

…

In § 98 Abs. 2 und 3 KAGB lesen Sie, dass jede Kapitalanlagegesellschaft (Fondsgesellschaft) oder die BaFin zu jedem Zeitpunkt die Rücknahme von Fondsanteilen aussetzen kann. Die geänderten AGB dazu sollten ihnen bereits zugegangen sein. Genauso kann die Börsennotierung von Aktien jederzeit ausgesetzt oder Börsenhandelsplätze geschlossen werden. Das kann aktuell immer häufiger beobachtet werden, wenn einzelne Titel zu stark in den Keller gerauscht sind. Sie müssen dann tatenlos zusehen und abwarten, bis Ihre verfallenen Papiere wieder zum Handel freigegeben werden.

…

Daher sollten Sie in Erwägung ziehen, Ihre Aktien- und Investmentdepots in Länder wie Liechtenstein oder die Schweiz auszulagern, die von diesen Einschränkungen nicht betroffen sind, um handlungsfähig zu bleiben.

…

Papiergeldvermögen in größter Gefahr

…

Die größte Gefahr für Ihr gesamtes Papiergeldvermögen geht jedoch von einer Währungsreform im Euroraum, also dem Kollaps des Euro aus. Gelddruckorgien der Zentralbanken führen immer über die Inflation in die Hyperinflation und enden in einer Währungsreform. Es ist davon auszugehen, dass der Euro in seiner jetzigen Form die nächsten Jahre nicht überleben wird. Währungsreformen sind für die deutschen Bürger nichts Neues, seit 1800 gab es in Deutschland derer sieben (!), also ca. alle 30 Jahre eine neue Währung. Die Menschen verloren dabei jeweils mehr als 90% ihres Papiergeldvermögens. Die großen Profiteure dieser Enteignungswellen waren die Besitzer von Sachwerten, wie Immobilien und insbesondere von Edelmetallen.

…

Sofortmaßnahmen

…

Vermögensschutz: Umgehend alle Papiergeldanlagen auflösen! Bankkonten bis auf maximal drei Monatsausgaben abräumen! Bargeldbestand für zu Hause in Höhe von drei Monatsausgaben aufbauen! Edelmetallbestand (Gold- und Silbermünzen) im Gegenwert von maximal 15.000 EUR für zu Hause!

…

Alle weiteren Papiergeldguthaben großteils in Edelmetalle tauschen und außerhalb des EU-Haftungsbe-

reichs (Liechtenstein oder Schweiz) in Hochsicherheitslagern lagern lassen! Aktien- und Investmentdepots auflösen oder auslagern aus dem EU-Haftungsbereich!

…

Immobilienschutz: Bei unbelasteten Immobilien: Grundschuldeintrag löschen lassen! Bei belasteten Immobilien: Teillöschungsbewilligung für bereits getilgte Hypothekenanteile fordern! Vermögenschützende Strukturen gründen, um Erbschaftsteuer zu vermeiden und Ihr Vermögen über Generationen zu sichern!

…

Unternehmensschutz und Unternehmensoptimierung: Schaffung von Strukturen, die Ihre private Haftung ausschließen und das Unternehmen steuerlich massiv entlasten!

…

Persönliches und Soziales: Abkehr vom betreuten Denken (mittlerweile betreute Meinungsbildung) durch die Massenmedien, zurück zum Selbstdenken! Kritisch und unbequem sein, alles hinterfragen, nachrecherchieren! Wieder Verantwortung für alle Lebensbereiche übernehmen (Ernährung, Gesundheit, Kinder, Bildung, Finanzen etc.) – wurde alles an den Staat abgegeben, mit verheerenden Folgen!

…

Kreditkarten vernichten und alles bar bezahlen! Alle Abhängigkeiten reduzieren und neue vermeiden (z.B. Darlehen)! Konsum einschränken (Brauche ich das wirklich?)! Mediendiät, Medienkonsum auf ein Minimum reduzieren (durch Medienkonsum geben wir diesen die Macht über uns)! Vernünftige Krisenvorbereitung und Vorratshaltung!

…

Von virtuellen Kontakten auf persönliche, soziale Kontakte (Freunde) umsteigen (in Krisensituationen stehen virtuelle Kontakte nicht zur Verfügung)! Freizeit für sich und seine Familie nutzen, keine Ablenkung durch Brot und Spiele (Zeit-Räuber und gedankliche Ablenkung vom Wesentlichen)!

…

Raus aus jeglicher Angst = Tod (lähmt, verkrampft, vergiftet durch Übersäuerung den Körper usw.), hin zu positiver Lebenseinstellung, Lernen, Freude, Spaß, Lachen, Humor etc. = Leben! Andere informieren!

…

Wider die Heile-Welt-Stimmung

…

Alles in allem ist die komplette Enteignung der deutschen Bürger in allen Bereichen bereits gesetzlich verankert. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten in Deutschland werden die Auswirkungen dieses Land und seine Bevölkerung besonders hart in Mitleidenschaft ziehen, da die Systemmedien hier eine realitätsfremde „Heile-Welt-Stimmung“ verbreiten und die Menschen keine Notwendigkeit sehen, vorzusorgen und Schutzmaßnahmen für ihre Vermögen zu ergreifen.

…

Ein Großteil der Deutschen hat mittlerweile die Verantwortung für alle Lebensbereiche (Ernährung, Gesundheit, Kindererziehung, Bildung, Finanzen, Denken etc.) vollständig und in blindem Vertrauen an den Staat ausgelagert. Genauso wie bei den letzten Krisen und Währungsreformen werden daher auch in dieser Krise 95% der Deutschen den Großteil ihrer Vermögen verlieren. Sie werden die Erfahrung machen müssen, dass sich in Krisenzeiten alle Versprechen und Zusagen des Staates in Luft auflösen werden.

…

Fazit

…

Aber in jeder Krise gibt es eben auch Gewinner. Das chinesische Schriftzeichen für Krise und Chance ist dasselbe. Es sind diejenigen, die sich ihr eigenständiges Denken bewahrt haben und Eigenverantwortung für alle Lebensbereiche übernehmen. Um als Gewinner gestärkt aus dieser Krise herauszugehen, sind nur einige ganz einfache und leicht umsetzbare Vermögensschutzmaßnahmen erforderlich, siehe oben „Sofortmaßnahmen„.

…

Quelle: Aus dem Magazin „smart investor“, Ausgabe 11/2022, Seiten 6 – 11.

…

*Josef Schöftenhuber ist Geschäftsführer der Active SYNERGIE CONSULTING LTD. mit Sitz in Liechtenstein, welche mit ihrem Spezialistenteam in Bezug auf länder- übergreifenden Vermögensschutz berät. Kontaktmöglichkeit unter: [email protected] Informationen unter: www.asconsulting.li

