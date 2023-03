YouTube löscht Kanal der legendären Prankster Wowan und Lexus

YouTube praktiziert in den letzten Jahren in wachsendem Ausmaß Zensur und löscht damit Kanäle von allen Nutzern, die westlichen Narrativen – insbesondere zu den Ereignissen in der Ukraine – zu widersprechen wagen.

Nun hat es die bekannten russischen Schelme Wowan und Lexus erwischt, die mir ihren Telefonstreichen bei Politikern schon so manches Staatsgeheimnis aufdecken konnten.

Die Pranker Wowan und Lexus haben sich als Poroschenko ausgegeben und mit Angela Merkel telefoniert, dabei kamen interessante Details zur Sprache. Merkel glaubte, sich mit dem nach dem Maidan-Putsch an die Macht gekommenen, ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu unterhalten. Beide waren an den Verhandlungen zu den Minsker Vereinbarungen beteiligt. Sie diskutierten über Macron, Biden und Scholz. Merkel bestätigte, dass das Minsker Abkommen von Anfang an nur Zeit schinden sollte, damit die Ukraine bewaffnet werden konnte. Das Telefongespräch, können Sie hier hören >>>.

Die legendären russischen “Prankster” haben mit ihren Anrufen schon manchen europäischen und US-amerikanischen Politiker oder Star in spätere Verlegenheit gebracht, indem sie ihnen unangenehme Geheimnisse entlocken konnten. Unter den Opfern der Telefonstreiche waren auch Angela Merkel, Vitali Klitschko, Petro Poroschenko, Recep Tayyip Erdoğan, Elton John, Boris Johnson, Stephen King, Ben Wallace, Joanne K. Rowling und viele andere Prominente.

Am Sonntag hat die US-amerikanische Videoplattform YouTube den Kanal der beiden gelöscht, auf dem diese die Videoaufzeichnungen der Telefonate mit ihren Opfern veröffentlicht hatten. Den stattdessen veröffentlichten Screenshots zufolge wurde der Kanal “wegen Verletzung der Community-Regeln” entfernt: Angeblich seien schwere Verstöße festgestellt worden. Es wird jedoch nicht explizit mitgeteilt, welche Verstöße ganz konkret den Kanalbetreibern zur Last gelegt werden.

Wladimir Kusnezow (Künstlername Wowan) reagierte auf die Zensurmaßnahme gelassen. Gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte er am Montag, dass die Entfernung seines Kanals von der Videoplattform keine Auswirkungen auf die weiteren Aktivitäten der beiden haben wird:

“Das wird unsere Aktivitäten in keiner Weise beeinträchtigen. Wir sind schon lange auf russischen Plattformen vertreten: RuTube, Vkontakte und auf Telegram.”

Das Duo plant, sein Material weiterhin auch auf ausländischen Plattformen zu präsentieren, damit auch “die Bürger anderer Länder das wahre Wesen ihrer Politiker kennen”.

Kusnezow zufolge wurde sein Kanal von der YouTube-Administration blockiert, weil der Westen Angst vor der Wahrheit hat:

“All diese Blockaden zeigen, dass wir in der Tat von Vertretern des westlichen Mainstreams gefürchtet werden, und wir sind unter den wenigen in Russland, die die Wahrheit, auch über Russland, ins Ausland senden.”

In den letzten Monaten gewannen die Streiche von Wowan und Lexus zunehmend auch politische Brisanz. So hatten sie der früheren Ombudsfrau der Ukraine, Ljudmila Denisowa, das Geständnis entlockt, dass ihre Berichte über angebliche Vergewaltigungen durch russische Soldaten in der Ukraine größtenteils gefälscht waren.

